‘Yeşil hazine’ye üniversiteler sahip çıkmaya başladı: Kenevir için uyanıyoruz

İSTANBUL Aydın Üniversitesi’nde geçen cumartesi gün boyu gerçekleştirilen ‘Yeşil Hazine: Kenevir’ konulu toplantıda, sanayi kenevirinin tarım ekonomisine yeniden kazanılması konusunda birbirinden değerli konuşmacılar çarpıcı görüşler ortaya sundular. Herkesin aklına şu takıldı “Bu bitkiyi Amerika bizde niye yasaklıyor?”

Tarımın ve Türkiye’nin önünü açacak projeyi ABD değerlendiriyor, biz ‘erkek kenevir’in kıymetini neden bilmiyoruz? (İsmail Tokalak’ın bu konudaki yazısı ilk kez 29 ekim 2017’de köşemizde yer almış ve büyük yankı uyandırmıştı.)

Uzun yıllar yasaklı olan ve 2016 yılında 19 ilimizde ekimi kontrollü olarak serbestlik kazanan sanayi keneviri her yönüyle tartışıldı. Konuyla ilgili bürokrasi, akademi ve iş dünyasından konuşmacılar görüşlerini bildirerek bütüncül bir bakış açısı ortaya konuldu.

Moderatörlüğünü araştırmacı yazar Dr. Yalçın Koçak’ın yaptığı toplantıda A.Ü. Ziraat Fakültesi’nden Prof. Dr. Özel Koltarıcı kenevir bitkisinin tarımının ve değerlendirilmesinin nasıl yapıldığını ve Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden Doç. Dr. Selim Aytaç kenevir yönetmeliğini anlattı. Yine A.Ü. Ziraat Fakültesi’nden Prof. Dr. Neşet Arslan kenevirin Türkiye ve Avrupa’daki ekim durumları ve konuyla ilgili yasal mevzuatları anlattı.

ABD VE JAPON MÜŞTERİ

Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Müdürü Yılmaz Boz ile aynı müdürlükten Ahmet Bircan Tınmaz sanayi kenevirinin dünya ve Türkiye’deki ticaretine değindiler ve milli ekonomiye katkısının milyarlarca dolar olacağını söylediler. Nasıl mı? İlaçtan yağa, otomotiv endüstrisinden gıda sanayisine kadar 50 bin ürüne hammadde temin eden, endüstriyel keneviri tanımak ve bilmekle... Şu anda Türkiye’de 100 kilo kenevir tohumu yok ama Yalova’da bu yılki ekimiyle bir tohum açığı kapatılmaya çalışılacak. Samsun Vezirköprü’nün Narlısaray mahallesi eskiden beri geleneksel olarak üretilen ürünün eksperi Amerikalı Robert Cornell Clarke’in ve Japon Mizu firmasının kenevire ilgisi küskün üreticilerinin yüzünü güldürecekler mi, göreceğiz. Bu arada kenevirin biyokimyada kullanılması konusunda Türkiye Milli İlaç Sanayi Kurucu Başkanı Prof. Dr. Cüneyt Turan’ı büyük bir keyifle dinledik. Prof. Turan kenevirin antikanser etkilerini ve kenevirin yasaklanma süreçlerini anlattı. Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden Ahmet Reha Kırıştıoğlu kenevirin sağlıkta yararlarını anlattı.

OSMANLI TIBBI NEDİR

Türkiye’nin ilk sağlıklı yaşam markası, Konya kökenli Zade Vital’in genel müdürü ve İbn-i Sina Ar&Ge Merkezi Müdürü Beril Koparal, kenevir yan ürünlerinden katma değerli ürün elde edilmesi konusunda Türkiye ve uluslararası alanda yaptıkları projeleri anlattı ve dünyada sağlık alanında tıbbi kenevirle ilgili son gelişmeleri paylaştı. Dikkat çeken konuşmacılardan biriydi Koparal... Medipol Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ayten Altıtaş kenevirin özellikle ‘Osmanlı tıbbı’ndaki yerinden bahsetti. Kenevirin ülke ekonomisine faydalarının özellikle vurgulandığı toplantıda Tekirdağ N.K.Ü. Teknoloji Geliştirme Bölgesi Genel Müdürü Prof. Dr. Bülent Eker biyoplastik elde ediminde kenevirin kullanımını ve Yalova Üniversitesi’nden Yard. Doç. Dr. Ozan Toprakçı kenevir liflerinin polimer kompozitlerinde kullanımını anlattı. Son dönemde toplumda çok bahsi geçen kenevir yağının kullanımı hakkında Tarım Kontrol Genel Müdürlüğü’nden Dr. Hüseyin Ünal çok değerli bilgiler verdi.

Bu ve bu gibi toplantıların Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile ilgili bakanlıkları ve bürokratik mekanizmayı kenevir hakkında farkındalık oluşturması konusunda harekete geçirmesini temenni ediyoruz.

GÜNÜN SÖZÜ

“AMERİKA’nın eski Şam Büyükelçisi Robert Ford’a göre PYD 2003’te Kandil Dağı’nda PKK tarafından kurulmuştur. PYD’nin yalnız Afrin’den değil işgal ettiği bütün topraklardan uzaklaştırılması, Suriye’nin ülkesinin tamamı üzerinde egemenliğine, toprak bütünlüğüne yeniden kavuşması gereklidir ve bu Suriye’nin Türkiye’nin güvenliğinin sağlanması açısından zorunludur. Bu görev herkesten önce Suriye hükümetine düşmektedir. Bu açıdan Başbakan’ın Suriye hükümetiyle dolaylı da olsa iletişim kanallarının açıldığını söylemesi olumludur.” Onur ÖYMEN

BİLİYOR MUSUNUZ

- KONAK Belediyesi’nin düzenlediği ‘Yazın Emeği ve Anılarıyla Kemal Anadol’ panelinin yarın 18.00’de Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde yapılacağını...

- İSTANBUL’da 2003’te kurulan, Tokat Sanayici, Yönetici ve İşadamları Derneği’nin (TOSİAD) TED Spor Kulübü’nde Pınar Erdem’in divan başkanlığında gerçekleştirilen 5. olağan kongresinde başkanlığa Tokatlı işkadını Semra Saniye Mert’in seçildiğini...

‘UĞUR MUMCU SESLENİYOR’

24 OCAK 1993’te arabasına yerleştirilen bomba ile katledilen Uğur Mumcu’yu anmak için um:ag, Çankaya, Yenimahalle ve Kadıköy belediyelerinin düzenlediği 24-31 Ocak 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek ‘25. Adalet Demokrasi Haftası etkinlikleri’ bugün 12.00’de ‘Uğur Mumcu Sesleniyor’ ile başlayacak.

Cebeci Mezarlığı’nda bugün 14.30’da anıt mezar ziyareti yapılacak. Çankaya’nın Çukurambar’da yaptığı Uğur Mumcu Parkı’nın açılışı yapılacak. Yenimahalle NHKM’de Gürsel Gökçe’nin ‘Uğurlu Yıllar’ fotoğraf sergisi, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Kadınlar Korosu müzik dinletisi sunulacak. 58 kuruluşun katıldığı hafta, açık oturumlarla, panellerle, söyleşilerle, fotoğraf ve belgesel gösterimleri ve müzik dinletileriyle, piyano resitaliyle devam edecek.

TGC ve Kadıköy Belediyesi’nin ‘Türkiye’de Gazeteci Olmak, Gazeteci Ölmek!’ etkinliği CKM’de gerçekleştirilecek; 15 gazeteci, yazar ve öldürülen gazetecilerin yakınları söz alacak.