Yaşasın demokrasi! İstanbul için hayırlı olsun

Siyasette rekabet, ülke yönetiminde iktidar veya muhalefet olarak görev almak için yapılan bir yarıştır. Ülkemizde bu yarış, köy ve mahalle muhtarlıklarından belediye veya büyükşehir başkanlıklarına ve cumhurbaşkanlığına, köy ihtiyar meclisi ve mahalle ihtiyar heyetinden belediye ve il genel meclislerine ve TBMM’ye kadar giden kurul ve organlara seçilmek için yapılır.
Siyasal rekabetin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olması gerekir. ‘Adil’ olmak da gerekir. Siyasette adil rekabet, siyasi partilerin ve adayların eşit koşullar içinde yarıştığı, seçmenlerin onlar arasındaki tercihlerini özgürce yaptıkları bir rekabet düzenidir.
Siyasi partilerin demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurudur kuralını esas almak gerekmiyor mu?
İşte dün olağan itiraz süresine kadar bu gerçekleşti.
CHP ve İmamoğlu’nun mücadelesi örnek olmalı.
‘KIDEM’DE ZORLU KIRMIZI ÇİZGİLER NASIL AŞILACAK?
KIDEM tazminatı fonu yıllardır belirli aralıklarla temcit pilavı gibi ısıtılıp gündeme getiriliyor. Sosyal taraflar arasında uzlaşma sağlanamayınca yasa taslağı rafa kaldırılarak beklemeye alınıyor. Açıklanan son ekonomik pakette kıdem tazminatı fonunun bu yılın sonuna doğru hayata geçirilmesi yeniden öngörülüyor. Çalışma yaşamının her daim temel başlıklarından biri olan ve üzerinde yoğun tartışmaların yaşandığı fonlu sisteme geçmek, önceki tartışmalara bakıldığında öyle çok kolay değil.
EMEKÇİLER KAYGILI
İşçi ve işverenin üzerinde anlaşamadığı temel sorun 30 gün ve kazanılmış haklar. İşçi tarafı mevcut sistemdeki gibi kıdem tazminatı hesaplanmasında yılda 30 günden, yani bir aylık ücretten ödün vermiyor. İşveren ise 30 gün yerine 15 gün ve daha az süreden kıdemin hesaplanmasını talep ediyor. Eğer 30 günlük süre kabul edilirse patronlar olası fona her ay brüt ücretin yüzde 8.33’ü tutarında prim ödeyecek ki şiddetle buna karşı çıkıyorlar. Onların talebi fona ödenecek prim miktarının ücretin yüzde 4-5’i düzeyinde olması. İşçiler de buna yoğun muhalefet ediyor.
Peki, kırmızı çizgiler nasıl aşılacak? Kazanılmış haklara dokunulacak mı, işçiye fondan kaç yıl sonra tazminat ödenecek, doğrusu muamma... Sendikalar nasıl ikna edilecek? DİSK’i ikna etmek o kadar kolay değil.
‘Zorunlu Tasarruf Fonu’, ‘Konut Edindirme Fonu’ gibi fonlarda düş kırıklığı yaşayan, ‘İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ağır koşullarından ötürü kısıtlı yararlanan emekçiler doğal olarak yeni fondan kaygı duyuyor. Kıdem tazminatı gibi çok önemli konuda emekçilerin kaygılarını dikkate almakta yarar var. Şükrü KARAMAN
GÜNÜN SÖZÜ
“İnsanoğlunu en çok yıpratan duygu sinirdir.” Hami ZEKERİYA
BİLİYOR MUSUNUZ?
HASANOĞLAN ÜNİVERSİTE OLSUN
- CHP Ankara Milletvekili eczacı Gamze Taşcıer’in eğitim seferberliğinin simgesi olan ve Ankara’nın Elmadağ ilçesinde bulunan Hasanoğlan Köy Enstitüsü’nün olduğu yerleşkeye üniversite kurulması için Meclis Başkanlığı’na kanun teklifi verdiğini...
- FATİH Erbakan’ın kurduğu ‘Yeniden Refah Partisi’nin İstanbul il kongresinin 28 Nisan Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu’nda yapılacağını...
- MODA-Tarihçi Kitabevi’nde cumartesi günü 16.00’da Enver Aysever’in ‘Tepeden Tırnağa İsyan: Nâzım Hikmet’ konusunda konuşacağını...
- 2015 yılında Çanakkale Savaşları’nın 100. yılında savaşta ölen dedelerini anmak üzere İstanbul’dan 160 deniz mili yaparak iki ayrı kano ile gerçekleştirdikleri yolculuğu geleneksel hale getiren, 10 yıllık evli Gülhun-İlker Gürbüz çiftinin, Karşıyaka’dan 13 Nisan’da başlattıkları kano turunu 23 Nisan’da Çanakkale limanında sonlandıracaklarını...
‘VİCDANLARI KANATIYOR’
ADD Adana Şube Başkanı İsa Kayadan, ortaokul ve liselerde düzenleyecekleri ‘Kurtuluştan Kuruluşa Atatürk’ konulu öykü ve şiir yarışmasına Milli Eğitim Müdürlüğü’nün izin vermemesine tepki gösterdi. Atatürk’ün Adana’ya 9 defa geldiğini anımsatan Kayadan ne mi dedi? “Yarışmanın engellenmesi Adanalıların vicdanını kanatmıştır.”
‘KAZANDI BELGESİ’
TÜRKLERİN ‘tutanak’ dediğine Araplar ‘mazbata’ diyorlar... Arapça olmazsa okuyamaz-yazamaz olacağımızı sanan dardağarcıklılara bir yanıt olacak biçimde, ‘kazandı belgesi’ diyelim... Yapılmış bir seçim sonrası verilmesi gereken belge ‘kazandı belgesi’ değil de nedir? Erinç, gönenç dilerim. Tarık KONAL
Yaşasın demokrasi! İstanbul için hayırlı olsun
HUKUKÇULAR der ki...
Siyasette rekabet, ülke yönetiminde iktidar veya muhalefet olarak görev almak için yapılan bir yarıştır. Ülkemizde bu yarış, köy ve mahalle muhtarlıklarından belediye veya büyükşehir başkanlıklarına ve cumhurbaşkanlığına, köy ihtiyar meclisi ve mahalle ihtiyar heyetinden belediye ve il genel meclislerine ve TBMM’ye kadar giden kurul ve organlara seçilmek için yapılır.
Siyasal rekabetin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olması gerekir. ‘Adil’ olmak da gerekir. Siyasette adil rekabet, siyasi partilerin ve adayların eşit koşullar içinde yarıştığı, seçmenlerin onlar arasındaki tercihlerini özgürce yaptıkları bir rekabet düzenidir.
Siyasi partilerin demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurudur kuralını esas almak gerekmiyor mu?
İşte dün olağan itiraz süresine kadar bu gerçekleşti.
CHP ve İmamoğlu’nun mücadelesi örnek olmalı.
‘KIDEM’DE ZORLU KIRMIZI ÇİZGİLER NASIL AŞILACAK?
KIDEM tazminatı fonu yıllardır belirli aralıklarla temcit pilavı gibi ısıtılıp gündeme getiriliyor. Sosyal taraflar arasında uzlaşma sağlanamayınca yasa taslağı rafa kaldırılarak beklemeye alınıyor. Açıklanan son ekonomik pakette kıdem tazminatı fonunun bu yılın sonuna doğru hayata geçirilmesi yeniden öngörülüyor. Çalışma yaşamının her daim temel başlıklarından biri olan ve üzerinde yoğun tartışmaların yaşandığı fonlu sisteme geçmek, önceki tartışmalara bakıldığında öyle çok kolay değil.
EMEKÇİLER KAYGILI
İşçi ve işverenin üzerinde anlaşamadığı temel sorun 30 gün ve kazanılmış haklar. İşçi tarafı mevcut sistemdeki gibi kıdem tazminatı hesaplanmasında yılda 30 günden, yani bir aylık ücretten ödün vermiyor. İşveren ise 30 gün yerine 15 gün ve daha az süreden kıdemin hesaplanmasını talep ediyor. Eğer 30 günlük süre kabul edilirse patronlar olası fona her ay brüt ücretin yüzde 8.33’ü tutarında prim ödeyecek ki şiddetle buna karşı çıkıyorlar. Onların talebi fona ödenecek prim miktarının ücretin yüzde 4-5’i düzeyinde olması. İşçiler de buna yoğun muhalefet ediyor.
Peki, kırmızı çizgiler nasıl aşılacak? Kazanılmış haklara dokunulacak mı, işçiye fondan kaç yıl sonra tazminat ödenecek, doğrusu muamma... Sendikalar nasıl ikna edilecek? DİSK’i ikna etmek o kadar kolay değil.
‘Zorunlu Tasarruf Fonu’, ‘Konut Edindirme Fonu’ gibi fonlarda düş kırıklığı yaşayan, ‘İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ağır koşullarından ötürü kısıtlı yararlanan emekçiler doğal olarak yeni fondan kaygı duyuyor. Kıdem tazminatı gibi çok önemli konuda emekçilerin kaygılarını dikkate almakta yarar var. Şükrü KARAMAN
GÜNÜN SÖZÜ
“İnsanoğlunu en çok yıpratan duygu sinirdir.” Hami ZEKERİYA
BİLİYOR MUSUNUZ?
HASANOĞLAN ÜNİVERSİTE OLSUN
- CHP Ankara Milletvekili eczacı Gamze Taşcıer’in eğitim seferberliğinin simgesi olan ve Ankara’nın Elmadağ ilçesinde bulunan Hasanoğlan Köy Enstitüsü’nün olduğu yerleşkeye üniversite kurulması için Meclis Başkanlığı’na kanun teklifi verdiğini...
- FATİH Erbakan’ın kurduğu ‘Yeniden Refah Partisi’nin İstanbul il kongresinin 28 Nisan Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu’nda yapılacağını...
- MODA-Tarihçi Kitabevi’nde cumartesi günü 16.00’da Enver Aysever’in ‘Tepeden Tırnağa İsyan: Nâzım Hikmet’ konusunda konuşacağını...
- 2015 yılında Çanakkale Savaşları’nın 100. yılında savaşta ölen dedelerini anmak üzere İstanbul’dan 160 deniz mili yaparak iki ayrı kano ile gerçekleştirdikleri yolculuğu geleneksel hale getiren, 10 yıllık evli Gülhun-İlker Gürbüz çiftinin, Karşıyaka’dan 13 Nisan’da başlattıkları kano turunu 23 Nisan’da Çanakkale limanında sonlandıracaklarını...
‘VİCDANLARI KANATIYOR’
ADD Adana Şube Başkanı İsa Kayadan, ortaokul ve liselerde düzenleyecekleri ‘Kurtuluştan Kuruluşa Atatürk’ konulu öykü ve şiir yarışmasına Milli Eğitim Müdürlüğü’nün izin vermemesine tepki gösterdi. Atatürk’ün Adana’ya 9 defa geldiğini anımsatan Kayadan ne mi dedi? “Yarışmanın engellenmesi Adanalıların vicdanını kanatmıştır.”
‘KAZANDI BELGESİ’
TÜRKLERİN ‘tutanak’ dediğine Araplar ‘mazbata’ diyorlar... Arapça olmazsa okuyamaz-yazamaz olacağımızı sanan dardağarcıklılara bir yanıt olacak biçimde, ‘kazandı belgesi’ diyelim... Yapılmış bir seçim sonrası verilmesi gereken belge ‘kazandı belgesi’ değil de nedir? Erinç, gönenç dilerim. Tarık KONAL