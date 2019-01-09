Yargıtay’dan 3 yıldır ‘karar’ bekliyoruz

Yargının durumu ile ilgili 57 canın kaybedildiği 30 Kasım 2007’de meydana gelen Isparta uçak kazasını hatırlatmak istedim.
Köşenizde yer verirseniz belki Yargıtay da hatırlar diye düşündüm. Pek çok hukuksuzluk ile devam eden yargılama nihayet 06.01.2015’te Isparta Ağır Ceza Mahkemesi’nde karara bağlandı ve temyiz talepleri üzerine Yargıtay’a gitti. İlgili dairenin verdiği karara Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine 31.05.2016’da Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na gitti ve Mayıs 2016 tarihinden bu yana 3 yıla yakın süredir karar için bekliyor ve 2019 yılında da zamanaşımı gerçekleşecek.
Bu durumda verilen kararın caydırıcı olup olmadığı bir tarafa, yargının bulunduğu durumu ve verilen kararlar ile ilgili süreci kamuoyu ile paylaşmak isterim.
Avukat Şehnaz DOĞAN YÜZER
KİTAPLARA BİNDİRİM MERMİLERE İNDİRİM
E-KİTAPTA KDV oranı yüzde 8’den 18’e çıkartılırken, CHP Ankara milletvekili Murat Emir, bir önergesinde mermi fiyatlarında yüzde 7.5 indirim yapıldığını açıkladı. Murat Emir, MKEK’nın ‘mermi fiyatlarındaki indirim’ kararını bir soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı. “Isınma, yemek, ulaşım pahalanırken, ateş etmek ucuzluyor” diyen Emir, Bakan Hulusi Akar’a “Son 5 yılda, yıl yıl ne kadar mermi satışı yapılmıştır? Satılan mermiler çeşitlerine ve boyutlarına göre ne kadardır?” diye sordu.
PAMPOROVO’YA DEV KAMPANYA
BULGARİSTAN, Türk kayakseverler için daha cazip hale geliyor. Pamporovo kayak merkezi ile THY ortak bir kampanya hazırladı. 10 kişi ve üzeri gruplara İstanbul-Sofya arası gidiş-dönüş 109 Euro olacak. Ayrıca Pamporovo kayak merkezi de havalimanı transfer hizmeti ve skipass’ları promosyon kapsamında bedava verecek. 5 yıldızlı otel fiyatları 45 Euro, 6 günlük turlarda kayak ekipmanları ve kayak öğretmeni de bedava olacak. Kampanyanın ayrıntıları yarın açıklanacak.
BİLİYOR MUSUNUZ?
MYK VE PM ÜYELERİNE ‘KONTENJAN’ VAR MIDIR?
CHP MYK ve PM üyelerinin, belediye başkan adayları ve meclis üyelerinin tespitinde kendilerine ‘kontenjan’ ayırıp ayırmadıklarını soran bir grup İstanbullu üyenin, “Eğer böyle bir şey varsa ki var, bu isimlerin deklare edilerek kamuoyuna açıklanmasını istiyoruz” dediklerini...
EYÜP ilçesinde İYİ Parti tabanında Ferzan Özer’in CHP Eyüp belediyesi başkan adayı olması halinde yerelde ittifaka sıcak bakıldığını, yapılan anketlerde 120 yıllık Eyüplü bir ailenin ferdi olan Ferzan Özer’in birinci çıktığını...
İYİ Parti’nin CHP’den ayrıca İstanbul’da Şile, Çatalca ve Bayrampaşa’yı istediğini, bu talebin masaya yatırıldığını...
AZİZ Nesin’in 104’ncü doğum gününün, Cuma günü 19.00’da Şişli Marriott Hotel’de Şevval Sam’ın konseri ve “Benim en güzel eserim” dediği Nesin Vakfı için yapılacak bağış gecesi ile kutlanacağını...
ÇEK VE SENET
CHP Ankara milletvekili Levent Gök, karşılıksız çek tutarının yüzde 59.8 artışla 25.3 milyar liraya, protestolu senet miktarının da yüzde 45.5 artarak 16.8 milyar liraya ulaştığını belirtti ve Bakan Berat Albayrak’a “Bu nedenlerden dolayı kaç senet sahibi iflas ve konkordato ilan etmiştir” sorusunu yöneltti.
Suriye zeytinyağını alıp dışa satıyoruz
TARIM Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, Suriye-Afrin’den getirilen zeytinyağı ile ilgili haberler konusunda bir açıklama yaptı.
“Afrin Bölgesi bilindiği üzere Fırat Kalkanı Harekâtı’na kadar PYD/PKK tarafından işgal edilen bir bölge ve oluşturulmak istenen terör koridorunun bağlantı noktasıydı. Söz konusu bölgeden elde edilen zeytin ve zeytinyağı, terör örgütü ve bağlantılarınca ekonomik bir değere dönüştürülerek ülkemize karşı kullanılmaktaydı.
Silahlı Kuvvetlerimizin tarihi başarısı ile terör unsurlarından arındırılan bölgede; terör örgütlerinin oluşturduğu ekonomik ve sosyal tahribatın giderilmesi, ulusal güvenliğimizi tehdit eden unsurların ekonomik kaynaklarının kesilmesi adına; bölge zeytininin ve zeytinyağının toplatılarak bölge çiftçilerine kaynak aktarılması bu vesile ile de, bölge halkının yaşadığı travmadan bir an önce kurtularak sosyal hayata uyum sağlayabilmesi hedeflenmiş ve bu hedefi gerçekleştirmek üzere tamamı çiftçilerimize ait olan Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerine devletimizce önemli bir görev tevdi edilmiştir.
Söz konusu hedef doğrultusunda; son 3 aydır Tarım Kredi Kooperatifleri marifetiyle bölgeden elde edilen zeytinyağının bir kısmı işlenip rafine edilerek, bir kısmı paketlenerek, bir kısmı da transit olarak İspanya, İtalya, Almanya ve Amerika gibi ülkelere tek bir litresi dahi iç piyasaya sürülmeksizin satılmaktadır.
Kamuoyu ile paylaşıldığı tarih itibari ile siyaset malzemesi haline getirilmek istenen ihracat kayıtlı zeytinyağı alım işi, milli ve insani hassasiyetler görmezden gelinerek eleştirilmeye ve aylara sari olarak paylaşılan alım miktarları sanki bir çelişkiymiş gibi gösterilerek kamuoyunda yanlış bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Zira zeytinyağı alımı ve transit olarak ihracı işlemi 3 aydır devam etmekte ve bu sebeple de her sorulduğunda farklılık arz etmektedir.”
Yargıtay’dan 3 yıldır ‘karar’ bekliyoruz
Yargının durumu ile ilgili 57 canın kaybedildiği 30 Kasım 2007’de meydana gelen Isparta uçak kazasını hatırlatmak istedim.
Köşenizde yer verirseniz belki Yargıtay da hatırlar diye düşündüm. Pek çok hukuksuzluk ile devam eden yargılama nihayet 06.01.2015’te Isparta Ağır Ceza Mahkemesi’nde karara bağlandı ve temyiz talepleri üzerine Yargıtay’a gitti. İlgili dairenin verdiği karara Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine 31.05.2016’da Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na gitti ve Mayıs 2016 tarihinden bu yana 3 yıla yakın süredir karar için bekliyor ve 2019 yılında da zamanaşımı gerçekleşecek.
Bu durumda verilen kararın caydırıcı olup olmadığı bir tarafa, yargının bulunduğu durumu ve verilen kararlar ile ilgili süreci kamuoyu ile paylaşmak isterim.
Avukat Şehnaz DOĞAN YÜZER
KİTAPLARA BİNDİRİM MERMİLERE İNDİRİM
E-KİTAPTA KDV oranı yüzde 8’den 18’e çıkartılırken, CHP Ankara milletvekili Murat Emir, bir önergesinde mermi fiyatlarında yüzde 7.5 indirim yapıldığını açıkladı. Murat Emir, MKEK’nın ‘mermi fiyatlarındaki indirim’ kararını bir soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı. “Isınma, yemek, ulaşım pahalanırken, ateş etmek ucuzluyor” diyen Emir, Bakan Hulusi Akar’a “Son 5 yılda, yıl yıl ne kadar mermi satışı yapılmıştır? Satılan mermiler çeşitlerine ve boyutlarına göre ne kadardır?” diye sordu.
PAMPOROVO’YA DEV KAMPANYA
BULGARİSTAN, Türk kayakseverler için daha cazip hale geliyor. Pamporovo kayak merkezi ile THY ortak bir kampanya hazırladı. 10 kişi ve üzeri gruplara İstanbul-Sofya arası gidiş-dönüş 109 Euro olacak. Ayrıca Pamporovo kayak merkezi de havalimanı transfer hizmeti ve skipass’ları promosyon kapsamında bedava verecek. 5 yıldızlı otel fiyatları 45 Euro, 6 günlük turlarda kayak ekipmanları ve kayak öğretmeni de bedava olacak. Kampanyanın ayrıntıları yarın açıklanacak.
BİLİYOR MUSUNUZ?
MYK VE PM ÜYELERİNE ‘KONTENJAN’ VAR MIDIR?
CHP MYK ve PM üyelerinin, belediye başkan adayları ve meclis üyelerinin tespitinde kendilerine ‘kontenjan’ ayırıp ayırmadıklarını soran bir grup İstanbullu üyenin, “Eğer böyle bir şey varsa ki var, bu isimlerin deklare edilerek kamuoyuna açıklanmasını istiyoruz” dediklerini...
EYÜP ilçesinde İYİ Parti tabanında Ferzan Özer’in CHP Eyüp belediyesi başkan adayı olması halinde yerelde ittifaka sıcak bakıldığını, yapılan anketlerde 120 yıllık Eyüplü bir ailenin ferdi olan Ferzan Özer’in birinci çıktığını...
İYİ Parti’nin CHP’den ayrıca İstanbul’da Şile, Çatalca ve Bayrampaşa’yı istediğini, bu talebin masaya yatırıldığını...
AZİZ Nesin’in 104’ncü doğum gününün, Cuma günü 19.00’da Şişli Marriott Hotel’de Şevval Sam’ın konseri ve “Benim en güzel eserim” dediği Nesin Vakfı için yapılacak bağış gecesi ile kutlanacağını...
ÇEK VE SENET
CHP Ankara milletvekili Levent Gök, karşılıksız çek tutarının yüzde 59.8 artışla 25.3 milyar liraya, protestolu senet miktarının da yüzde 45.5 artarak 16.8 milyar liraya ulaştığını belirtti ve Bakan Berat Albayrak’a “Bu nedenlerden dolayı kaç senet sahibi iflas ve konkordato ilan etmiştir” sorusunu yöneltti.
Suriye zeytinyağını alıp dışa satıyoruz
TARIM Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, Suriye-Afrin’den getirilen zeytinyağı ile ilgili haberler konusunda bir açıklama yaptı.
“Afrin Bölgesi bilindiği üzere Fırat Kalkanı Harekâtı’na kadar PYD/PKK tarafından işgal edilen bir bölge ve oluşturulmak istenen terör koridorunun bağlantı noktasıydı. Söz konusu bölgeden elde edilen zeytin ve zeytinyağı, terör örgütü ve bağlantılarınca ekonomik bir değere dönüştürülerek ülkemize karşı kullanılmaktaydı.
Silahlı Kuvvetlerimizin tarihi başarısı ile terör unsurlarından arındırılan bölgede; terör örgütlerinin oluşturduğu ekonomik ve sosyal tahribatın giderilmesi, ulusal güvenliğimizi tehdit eden unsurların ekonomik kaynaklarının kesilmesi adına; bölge zeytininin ve zeytinyağının toplatılarak bölge çiftçilerine kaynak aktarılması bu vesile ile de, bölge halkının yaşadığı travmadan bir an önce kurtularak sosyal hayata uyum sağlayabilmesi hedeflenmiş ve bu hedefi gerçekleştirmek üzere tamamı çiftçilerimize ait olan Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerine devletimizce önemli bir görev tevdi edilmiştir.
Söz konusu hedef doğrultusunda; son 3 aydır Tarım Kredi Kooperatifleri marifetiyle bölgeden elde edilen zeytinyağının bir kısmı işlenip rafine edilerek, bir kısmı paketlenerek, bir kısmı da transit olarak İspanya, İtalya, Almanya ve Amerika gibi ülkelere tek bir litresi dahi iç piyasaya sürülmeksizin satılmaktadır.
Kamuoyu ile paylaşıldığı tarih itibari ile siyaset malzemesi haline getirilmek istenen ihracat kayıtlı zeytinyağı alım işi, milli ve insani hassasiyetler görmezden gelinerek eleştirilmeye ve aylara sari olarak paylaşılan alım miktarları sanki bir çelişkiymiş gibi gösterilerek kamuoyunda yanlış bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Zira zeytinyağı alımı ve transit olarak ihracı işlemi 3 aydır devam etmekte ve bu sebeple de her sorulduğunda farklılık arz etmektedir.”