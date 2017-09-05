CHP İstanbul Milletvekili Yrd. Doç. Dr. Gülay Yedekçi, 2011 yılında ‘Çılgın Proje’ adıyla açıklanan Kanal İstanbul’un güzergâh ve kesitlerinin belirlenmesi için etüt proje sözleşmesinin imzalandığının açıklanması üzerine “Bu bir felaket senaryosudur” dedi.

Yedekçi diyor ki:

- Meslek odalarının, uzmanların sosyolojik ve jeopolitik olarak şehrin felaket senaryosu olarak tanımladıkları proje, “İstanbul Boğazı’nı korumak için hayata geçireceğiz” denilerek perdelenmeye çalışılmaktadır. Defalarca uyarmamıza rağmen üzerinde ısrarla durulan proje için denizbilimcilerden, meslek odalarından ve İstanbul’da yaşayan yurttaşlarımızdan fikir ve görüş alınmamıştır.

- Marmara Denizi’ni yok etmek pahasına oluşturulan Kanal İstanbul Projesi doğru değildir. Doğaya yapılan bu müdahale bizim öngöremediğimiz başka olumsuzluklara yol açabilir. Şehir planları ekosistemler dikkate alınarak yapılmalıdır, ranta yönelik değil topluma yarar sağlamak hedeflenerek, insanlarımızın huzurla, keyifle, mutlulukla yaşamaları için projeler hazırlanmalıdır.

- Doğaya karşı yapılan inşaat faaliyetlerinin bedellerini insanlar öder. Biz daima doğadan, insandan ve İstanbul’dan yana olacağız.

- Tekrarlıyoruz: Ya Kanal ya İstanbul. Başka bir seçenek yok.

GÜNÜN SÖZÜ

“Dünyada çevre dostu binalar yapılıyor. Bir binanın kendi suyunu kendisinin karşılaması, yağmurları tutup ondan yararlanması sağlanıyor. Binaya esen rüzgârdan enerji üretiliyor. Dünyada böyle şehirleşmeler yapılırken, biz plazalar dikiyoruz. İnşaat sektörü ile ekonomi gelişiyor zannediyoruz. Bu çarpık yapılaşma iklim değişikliğine neden olacak.”

Prof. Dr. İlhan TALINLI

BİLİYOR MUSUNUZ?

- BAŞKENT Berlin’in güneybatısında bulunan Potsdam Üniversitesi’nde Sabancı Üniversitesi’nin ev sahipliğinde ‘Ermeni Soykırımı’ konusunda 14-17 Eylül tarihlerinde yapılacak çalıştayın, açılış ve kapanış konuşmalarını Sabancı Üniversitesi’nden öğretim üyesi Hülya Adak’ın yapacağını...

- CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun, Eğitim-Sen üyelerine ve yöneticilerine yönelik her türlü baskı, soruşturma ve sürgünlerin durdurulması, çocukların ve öğrencilerin eğitim hakkının ihlal edilmemesi, öğretmenlerin can güvenliklerinin sağlanması ve yapılan hukuk dışı uygulamalar sonucu oluşan zararların tazmini amacıyla Meclis araştırması açılmasını istediğini...

MESAJ PANOSU

- MENZİL şeyhinin torununun akıllara seza aynalı, boncuklu sirkvari taht fotoğrafı bir ‘krallık’ fotoğrafıdır. İğrençliğiyle insanı kusturan bu çirkinlik kimin eseridir? Taht, yani birileri bize bağlansın, birileri köpeğimiz olsun, biz ‘kral’, ‘efendi’ olalım. Bu nasıl bir cüret ve küstahlık ve çirkinlikle çağdaş dünyaya meydan okumadır. Nihat GENÇ

- BEN de (Doğu Perinçek gibi) AKP’yi düşman olarak görmeyi elbette çok yanlış buluyorum, rakip olarak görmeliyiz. Prof. Dr. Birgül Ayman GÜLER

- BAKIN, yargı taraflı deniliyor. Ben Danıştay Başkanı olarak sizi temin ederim ki yargı şimdiye kadar hiç bu kadar bağımsız ve tarafsız olmamıştı. Zerrin GÜNGÖR (Danıştay Başkanı)

- ŞEHİTLERE kelle diyen AKP, CHP’ye şehitlere saygıyı öğretemez. Yasemin Öney CANKURTARAN

MEB’İN KURNAZLIĞI

TBMM Eğitim Komisyonu üyesi CHP’li Ceyhun İrgil’in ortaokul seviyesinde özel öğrenci yurtları açılmasına imkân sağlayan yönetmelikle ilgili soru önergesine MEB’den gelen yanıtta, “Türkiye genelinde kaçak yurt ve barınma hizmeti şeklinde kullanılan ev sayısı nedir?” sorusunun yanıtı yer almadı. İrgil sebebini şöyle yorumladı: “Özetle durum şudur; MEB sayısını bilmediği kaçak yurtları yönetmelikle meşrulaştırıyor. Yasaya uygun hareket etmeyenlere uygun bir düzenlemeye gidiyor.”

OKUYUNUZ

ÇİN, TRENDE HIZI 4000 KM’YE ÇIKARIYOR

- ÇİN Uluslararası Radyosu geçenlerde geçtiği bir haberde ‘Çin saatte 4 bin km hız yapacak tren için çalışıyor’ diyordu. Fransa, Japonya ve Çin’de tren projelerine süper tren, uçak tren gibi isimler veriliyor. 15 yıl önce Çin’de, yaklaşık 50 km’lik bir yerden havalimanına gittiğimiz tren 441 km hıza kadar çıkmıştı. Buna Bülent Tanla, Necati Doğru, Serpil Yılmaz, Hikmet Çetinkaya ve biz tanık olmuştuk. Yıllar itibarıyla hız yarışı sürdü. Japonya’nın süper treni önce 518, son olarak 613 km hıza kadar çıktı. Fransa 575 ile iddiasını sürdürüyor.

Son habere göre, Çin Uzay Bilimleri ve Sanayisi Şirketi, saatte 4 bin kilometre hıza ulaşan ‘uçan tren’ projesinde araştırma aşamasına geçildiğini açıkladı. Bizim İstanbul-Ankara arasında 200 km’ye kadar çıkan ‘hızlı treni’ bir yana bırakalım; Londra-New York arasında denizin 50 metre altında yapılması düşünülen tünelli hızlı trene bakalım. Ses hızının üzerine çıkacak manyetik-transatlantik treninin 6500 km hız yapacağı belirtiliyor. Sakın kafayı yemeyelim!

- ADALET Kurultayı Gazeteciler Çalıştayı’nın sonuç raporu açıklandı: 171 gazeteci cezaevinde; ‘tek tip kıyafet’ uygulamasından vazgeçilsin, Basın özgürlüğü sadece gazetecilerin meselesi olmamalı. Utku Çakırözer’in moderatörlüğünde Turgay Olcayto, Pınar Türenç, L. Doğan Tılıç, Şehriban Aksoy, Erdem Gül, Işıl Kurt, Eyüp Burç ile avukatlar Bülent Utku, Figen Çalıkuşu, Ergin Cinmen, Mehmet Ali Devecioğlu ve Celal Ülgen’in konuşmacı olarak katılımı ile gerçekleşen çalıştayın sonuç raporunda önemli tespitler yer aldı.