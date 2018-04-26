Vekillerin yüzde 60'ı değişecek

Bunlardan bazıları İBB seçim kampanyası döneminde Erdoğan’ın fahri şoförlüğünü yapan İstanbul milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, gençlik yıllarından tanıdığı ve kamuoyunda ‘agresif’ çıkışlarıyla bilinen Metin Külünk, Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı’ndan sorumluyken bir varlık göstermediği için görevden alınan Mehmet Doğan Kubat, Ahmet Davutoğlu, döneminin ‘prensi’ Dursun Ali Sarıkaya, Mardin milletvekili, yazar Orhan Miroğlu, çalışmalarında yetersiz bulunan Siirt milletvekili Yasin Aktay’ın da isimlerinin çizildiği konuşuluyor. Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun önce Konya Büyükşehir Belediyesi adaylığı için düşünüldüğü, ancak genel merkezden habersiz bir şekilde Gül ile gece görüşmesi yapmasının bu ihtimali ortadan kaldırdığı öğrenildi.



İsimleri daha önce basında yer alan, 4’üncü dönemleri biten Cemil Çiçek, Feyzullah Kıyıklık, Prof. Dr. Burhan Kuzu, Ali Babacan, Ekrem Erdem, Prof. Dr. Beşir Atalay ve Zeyd Aslan gibi milletvekillerinin listelere koyulmayacağı kulislere yayılırken, Tayyip Erdoğan’ın yeni sistemdeki kabinede yanında görmek istediği Berat Albayrak, Süleyman Soylu, Bekir Bozdağ ve son başbakan olacak Binali Yıldırım’ın adaylık başvurusunda bulunmama yönünde talimatlandırıldığı, bu arada halen Kültür ve Turizm Bakanı olan Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’un durumunun belirsiz olduğu, kendisine henüz bir işaret gelmediği ve ‘vekil mi’, ‘müstakbel bakan mı’ olacağı beklentisinin sürdüğü genel merkez koridorlarında konuşuluyor.



Meclis’te bulunan AKP’li milletvekillerinin en az yüzde 60’ının değişeceği genel merkeze yakın kaynaklarca belirtiliyor.





ERDOĞAN-GÜL KAYSERİ'DE BİR ARAYA GELECEK Mİ?

AKP seçim beyannamesini, ‘herkesi şaşırtacak manifestosunu’ AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 6 Mayıs Pazar günü İstanbul’da Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek ve büyük bir şova sahne olacak organizasyonla duyuracak.

Bu tarihten önce her ne kadar resmen açıklanmasa da YSK’nın önündeki seçim takvimine göre, 4 Mayıs Cuma günü 17.00’ye kadar seçime girecek partilerin adayları da belli olmuş olacak. Bu da yetmedi. Bilindiği gibi, 5 Mayıs Cumartesi günü yılın düğünü olarak adlandırılan Çevre ve Şehircilik Bakanı eski KBB Başkanı Mehmet Özhaseki’nin kızının düğünü var. Burada merak konusu olan düğüne davetli olan Erdoğan ve Gül’ün davetli olduğu bu düğünde -ki ikisi de bu düğüne katılacaklarını bildirdiler- bir araya gelip aynı masada oturup oturmayacakları. Önümüzdeki günler çok sıcak ve anlık gelişmelere gebe gibi görülüyor.





BAYKAL'DAN KILIÇDAROĞLU'NA CHP VE DEMOKRASİ...

RECEP Tayyip Erdoğan, CHP’yi ‘eski Türkiye partisi’ olarak sürekli eleştiriyor, demokrat olmamakla suçluyor. AKP’yi Erdoğan üzerinden değerlendirme zorunluluğu, gündeme maddi bir gerçek olarak 2002 seçimlerini getiriyor. Evvelce aldığı mahkûmiyet nedeniyle, dönemin mevzuatı gereği seçilme yeterliliği olmadığı için seçimlere katılamamış olan Erdoğan, seçimin hemen öncesinde ve akabinde bir dizi operasyonla TBMM’ye sokuldu.



AYM, Erdoğan’ın kurucu olamayacağına dair kararının 6 ay sonra yürürlüğe girmesini öngördüğü için seçilme yeterliliği olmamasına rağmen, ismi oy pusulalarında yer aldı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın itirazı, AYM’ce değerlendirilmedi, bir anlamda Erdoğan’a yol verdi.



Seçim sonrası, AKP’nin verdiği siyasi yasağın kaldırılması yasa teklifi oy çokluğu ile kabul edildi. Zamanın Cumhurbaşkanı, yasayı ‘öznel, somut ve kişiye özel’ olduğu gerekçesi ile veto etti. TBMM yasayı aynen kabul edince A.N. Sezer onaylamak zorunda kaldı ve yasak kalktı.

Devamında Siirt seçimleri Pervari’de 3 sandıkta kurul oluşturulmadığı ve bir sandık kırıldığı için YSK’ca iptal edildi. YSK, 16 Nisan referandumunda, mühürsüz zarf ve oy pusulalarına rağmen işlem yapmadı ama Pervari’de üç sandıkta kurul oluşturulmadı diye, bütün Siirt seçimlerini yenileme kararı aldı. Yenilenen seçimler 3 Kasım seçimlerinin devamı kabul edildi (ara seçim yapılması gerektiği itirazları göz ardı edildi) ve önceki seçimde milletvekili seçilecek sayıda oy alan DEHAP seçime sokulmadı, Erdoğan milletvekili seçildi.



Dönemin CHP Genel Başkanı Baykal ve partisi bu süreçte Erdoğan’ın siyasi yasağının kalkması yönünde ağırlık koydu. 2002 seçimlerinin sonucunda Erdoğan kişiye özel anahtar teslimi düzenlemeler ile siyasi yasağı kaldırılarak, 116 günde Başbakan yapıldı.



Bugün olağanüstü seçim takvimi ile ilgili olarak Kılıçdaroğlu’nun CHP’si, bir kişi için değil, bir partinin demokratik hakkının gasbını önlemek üzere müdahil oluyor. / Sühan ÖZKAN - Hukukçu





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BANKADAKİ hesabımdan ‘limit tahsis ücreti’ olarak 1050 TL para alınmış. Ben ne çek ne de kredi kartı kullanmadım. Dekont verin dediğim zaman onu da veremiyorlar, hesap ekstresi veriyorlar. Bankanın bu tutumuyla ilgili internet sitelerinde mağdurların çok şikâyeti var. Paramın iadesini istiyorum. / Selahaddin ÖNER