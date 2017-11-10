Vefatının 79. yıldönümünde saygı, minnet ve özlemle anıyoruz: Atatürk ve ‘Miras 7’

Gazeteci-yazar Kerem Çalışkan bu kitapta Atatürk’ün ‘7 Mirası’nın 100 yıldır Türkiye’yi ayakta tuttuğunu öne sürüyor. Bu 7 emanet şöyle sıralanıyor. 1- Vatan: Mustafa Kemal Anadolu’da yeni Türk devleti fikrini daha 1907’de geliştirdi ve Milli Mücadele’yi bu plan ile kazandı.

2- Meclis: Hâkimiyeti Saray’dan alıp millete, Meclis’e verdi.

3- Ordu: Ergenekon kumpası ve 15 Temmuz FETÖ darbesi ile yıpratılan TSK’nın yeniden Atatürkçü subaylar yetiştirmesi gerekiyor.

4- Cumhuriyet: ‘Eşit vatandaş’ anlayışı saltanat ve hanedan rejimine karşı sigorta oldu.

5- Laiklik: Mustafa Kemal 100 yıl önce FETÖ gibi cemaatlerin ‘devlet içinde devlet’ olmaması için tekke ve tarikatları kapattı.

6- Kadın hakları: Mustafa Kemal Cumhuriyet’i bir ‘kadın devrimi’ olarak düşündü. Türk kadınını İslam coğrafyasından çıkarıp Batı hukuku içine aldı.

7- Türk kimliği: Atatürk millete Osmanlı’nın reddettiği Türklüğü yeniden armağan etti.

Çalışkan, TÜYAP’ta bugün (10 Kasım) kitabını imzalayacak.

BİLİYOR MUSUNUZ

ATATÜRK’Ü ANLAMAK

ÇYDD, Atatürk’ü ölümünün 79. yılında, anısına düzenlediği ‘Atatürk’ü Anlamak’ konulu panelde; ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Aysel Çelikel’in açılış konuşmasını, ardından Prof. Dr. Necla Arat’ın yönetiminde Prof. Dr. Ümit Kocasakal, Prof. Dr. Süheyl Batum ve Doç. Dr. Barış Doster’in Atatürk’ü anlatacaklarını, tiyatro sanatçısı Orhan Kurtuldu’nun da şiirsel anlatımının yer alacağı etkinliğin bugün 14.00’te İTÜ Maçka Sosyal Tesisleri Konferans Salonu’nda yapılacağını... SU Hakkı Kampanyası’nın, Nuran Yüce, Dr. Akgün İlhan, Özdeş Özbay’ın konuşmacı olduğu ‘Dünyada ve Türkiye’de yaşanan su krizini ve bu dönemde yükselen su hakkı mücadelelerinin konuşulacağı atölyenin 11 Kasım Cumartesi 14.00’te İzmir Karakedi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirileceğini... TÜRK Sanayici ve İşadamları Vakfı (TÜSİAV) Verimlilik Platformu’nun düzenlediği; A. Necdet Pamir, Prof. Dr. Cemal Saydam, Prof. Dr. Hüseyin Tatlıdil ‘Verimlilik Paneli’nin 13 Kasım 15.00’te ODTÜ Teknokent İkizler Binası’nda yapılacağını... ESKİ Futbol Federasyonu Başkanı Kemal Ulusu’nun D&R Suadiye’de yarın 16.00’da babasının anılarını içeren ‘Atatürk’ün Yanı Başında’ kitabını imzalayacağını... KÜLTÜR Bakanlığı, valilik, büyükşehir, Vakıflar ve Ticaret Odası’nın katkısı ile Fatih Belediyesi’nin 2004-2017 yılları arasında 508 anıt eser ve sivil mimarlık örneği, Kapalıçarşı, hanlar, 202 çeşme ve su yapılarının ihya edilmesi ile ilgili Cumhurbaşkanı’nın katılımıyla yarın Yenikapı Etkinlik Alanı’nda bir etkinlik yapılacağını...

İKİ YILDA KAÇ SORU ÖNERGESİ İADE EDİLDİ

CHP’li Muğla Milletvekili Prof. Dr. Nurettin Demir; “Cumhurbaşkanlığı’nda tasarruf olmazsa ülkede genel bir tasarruf söz konusu olmaz! Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri’ne sormak istiyorum; Marmaris’te (Gökova) yazlık sarayın alanı ne kadar; kaç odalı, kaç ağaç kesilecek ve duvar yüksekliği ne olacak? Sadece Okluk değil, İngiliz Limanı da işin içine girecek mi? Bunlarla ilgili cevap bekliyorum. Bunun dışında ayrıca, yine yazlık sarayın dışında kışlık saray, baharlık saraylar da yapılacak mı? Son sorumu Sayın Meclis Başkanımıza soruyorum: Son iki yıldır iade edilen kaç yazılı-sözlü soru önergesi vardır?”

KİTAPLAR...

TÜYAP Kitap Fuarı pazar akşamı kapanıyor. Gitmeyi unutmayın. Bu haftaki bazı kitapları hatırlatalım.

Kenan Başaran (Sivas Kayseri-Türkiye’nin en büyük futbol faciası’ (İletişim) ilginç bir gazetecilik araştırması. Nebil Özgentürk ‘Galatasaray Tarihi ve Efsaneleri’ (Doğan Kitap) ile GS’nin 100 yılı çoktan aşan geçmişini selamlıyor. Ahmet Akgül, geçmişi bilmek ve geleceği görmek için ‘Küresel Fesatçılık ve Fetullahçılık’ (Buğra Yayınları) kitabını mutlaka okunmasını istiyor. Yekta Güngör Özden ‘Gaflet Dalalet Hıyanet’ (İleri) kitabında “Türkiye Atatürk’tür, Atatürk Türkiye’dir. Vedat Yenerer ‘Ege’de Yunan İşgali-Türk Ada ve Kayalıkları Nasıl Ele Geçirildi’(IQ), Nevşin Mengü ‘İnsanın Düşünmekten Canı Yanar mı? (Everest), Orhan Koloğlu ‘İstanbullu-Şahroğlanı ile Şehrkızı’ (Tarihçi)

SÜPER LİGTE ‘FIRTINALAR’ YARATAN MOR MENEKŞELER, AMATÖR BAL LİGİNDE SÜRÜNÜYOR

FINDIĞI yazınca Ordu’nun futbol bakımından ne kadar dert kupü olduğu anlaşıldı. Bir grup sporsever Orduspor’un halini anlatınca üzüldük kendilerine...

Orduspor süper ligte oynarken, basiretsiz yönetimler nedeniyle düşe düşe ‘bal ligi’ne, yani Ordu bölgesel amatör ligine kadar inmiş. FİFA’dan gelen cezalarla 50 yıllık kulüp hiç yaşamadığı bir ‘sefalete’ sürüklenmiş; bu sezona FİFA’nın ‘-12 puan cezası’yla başlamış Orduspor. Futbolcular bir sıcak çorbaya muhtaç kalmışlar; taraftarların küçük bağışlarıylla ayakta durmaya çalışıyormuş.

FUTBOL KULÜPLERİ ÇÖKÜYOR

Orduspor’u, eski başkan Şükrü Bodur’dan alan Nedim Türkmen, AKP’li İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in siyaseten desteği ile mali kaynaklara kavuşunca Avrupa’dan transferler yapıldı. Ünlü isimler, hocalar getirildi. Bu arada menejerlik şirketi kurulmuş. Ordu’nun ekonomik gücünün kaldıramayacağı harcamalar karşısında kulüp büyük bir borç yükü altına girdi.

Takım batma sürecine girdikten sonra AKP’li Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz ve ekibinin, Türkmen ve ekibine sahip çıkmadığı eleştirileri dikkat çekti. Yılmaz da ‘Yeni Orduspor’ adıyla bir kulüp kurdurdu, yönetimine de ihale verdiği müteahhitleri getirdi. Kulübün amblemi de yeni kulüp tarafından sahiplenildi.

Faktoringle olan davalar, hacizler, mülki amirlik ve büyükşehir’le olan sorunlar, eski kulüp binasının onarılması için verilen sözlerin tutulmaması nedeniyle Orduspor şu anda sahipsiz bir kulüp görünümünde; birkaç taraftar kiralık bir yerde takım için yemek pişiriyor.

Kulübün şu anda 80-100 milyon TL borcunun bulunduğu; takımın gelir getirici hiçbir kaynağı olmadığı ileri sürülüyor. Bir taraftar kitlesi de “Orduspor’u mağdur etmeyeceğiz” diyor.

Bir komşu Giresunspor’un bir de Orduspor’un bulunduğu yere bakın!

DUYGUSU VE DÜŞÜNCESİ İLE ATATÜRK’ÜN İLKLERİ

AZ ZAMANDA çok büyük işler yapan Mustafa Kemal Atatürk’ü anarken, hafızalarda yer eden, duyguları, düşünceleri ve ilkleri hatırlamak gerekir. Atatürk’ün vefatını duyan halk Dolmabahçe Sarayı’na akın etmiştir. Büyük bir kalabalık oluşmuş, yaşanan izdihamda 11 kişi hayatını kayıp etmiştir. “Benim Naçiz Vücudum elbet bir gün toprak olacak” diyen Atatürk’ten İlkler:

- Resmi olmayan ilk soyadı: ÖZ

- İlk aşkı 1896 Komşu kızı ‘Emine’, Eminem türküsünü dinleyip: “Herkesin Gönlünde bir Emine Yatar” sözünü sıkça kullanırmış.

- Kürt varlığını ve Kürt müziğini tanıyan ilk lider. Diyarbakır-1916,

- İlk çıkardığı gazete 1 Kasım 1918

- İlk kez TBMM’ye giren ‘first lady’: Latife Hanım- 1 Mart 1923

- Sporla yakından ilgilenen Atatark’ün ilk ziyaret ettiği kulüp Beşiktaş’tır.

- Atatürk, Milli Takımın ilk maçının 26 Ekim 1923’te Romanya ile yapılmasını sağlamıştır. Maç 2-2 beraber sona erdi.

- Eşi Latife Hanım ile katıldığı yurt gezisi, ‘Sonbahar Gezisi’dir. Bu gezi, Dumlıpınar ve Bursa’ya yapılmıştı: 10 Eylül 1924

- Time Dergisine haber kapağı oldu. 24 Mart 1923

- İlk defa yazar Falih Rıfkı Atay’a hayat hikayesini anlattı. ‘Atatürk’ün Bana Anlattıkları’ adıyla kitap olarak yayınlandı.

- İlk banknottaki resmi 5 Aralık 1927.

- Atatürk’ün en büyük arzusu, ‘Boğaz Köprüsü’nün yapımıydı. TBMM’nin binasını yapan Avusturyalı mimar, Clemens Holzmeister gazetecilerle yaptığı bir söyleşinde: “Atatürk, Boğaz Köprüsünün yapılması konusunu her görüştüğümüzde dile getirirdi. Keşke Boğaz Köprüsüne Atatürk adı verilseydi” demiştir.

- İlk nüfus cüzdanı 27 Mart 1923’te Ankara Nüfus Müdürlüğü tarafından verildi.

- GAP’ın temelini attı 1936

- Hakkında üç binden fazla kitap yazıldı.

- Atatürk adına ilk uluslararası ödül 1986’da NATO Genel Sekreteri Joseph Luns’a verildi.

AĞLADIĞI OLAYLAR

- İzmir’in düşman işgalinden kurtulduğunu duyduğu anda ağladı. 19 Eylül 1923

- Zaferden sonra Bursa’da şerefine verilen ziyafette milli oyunları oynarken ağladı. 1923

- Büyük Nutuk sonunda, ‘Ey Türk Genci’ dediği an. 23 Ekim 1927

- Ankara’ya gelişinin 13. yıl dönümü merasimini seyrederken. 27 Aralık 1932

- Yemen Türküsünün dinlediğinde ağlar, “Ana kuzuları gençlerimizi heba ettiler” derdi.

Yrd.Doç.Dr.Ramazan TOPDEMİR