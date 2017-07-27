Unutmayın, gün gelir bu askeri çok arasınız...

En son hamle, “Kemalist subaylar darbe yapabilir” tezviratı... Eski bir Balyoz mağduru asker yazdı, feveran etti, “Ne yaptı bu ordu size” sözleri ile... TSK kimseye bir şey yapmadı; milletin ordusu Anadolu’nun yoksul evlatlarını devşirdi, asker yaptı, komutan yaptı.



Mesele Türkiye Cumhuriyeti’ni ne idüğü belirsiz bir hale getirme kavgasında, TSK’yı ‘inzibat çavuşluğu’ seviyesine indirmek.



Ergenekon ile birinci darbe vuruldu, Kemalistler temizlenmeye çalışıldı, yetmedi; tetikçiler, ”Kemalist unsurlar darbe yapabilir” yalanı ile akılları sıra beyin yıkayarak, geride kalan ne kadar haysiyetli subay varsa temizlemek istiyor.



Efendiler, bu yol, yol değil, yeterince oynadınız, artık oynamayın. Peygamber ocağı bu ülkeye her zaman lazım.





BEŞİKTAŞ'TA EMLAK DEĞERLERİ DÜŞÜKTÜ



BEŞİKTAŞ Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın söz verdiği açıklama dün saat 15.00 gibi geldi. Emlak vergi gelirinin değerlendirilmesi için bağımsız lisanslı bir kuruluştan danışmanlık hizmeti alındığını, bu çalışmanın dört ay sürdüğünü, analiz hesaplarında 20 kriter üzerinde puanlama yapıldığını anlatan Hazinedaroğlu özetle şu bilgiyi veriyor:



İlçede 106.000 bağımsız birim üzerinde hesap yapılmış. Halihazırda satılık olan 780 adet satılık gayrimenkul bizzat yerinde görülerek satışa arz fiyatları belirlenmiş. Yakın tarihli satış görmüş olan 1352 adet icra satışı analiz edilmiş ve nihai cadde/sokak arsa m2 birim değerleri oluşturulmuş ve nihai çalışma 275 sayfalık bir rapor olarak belediyeye sunulmuş... Belediye takdir komisyonu bu çalışmada tespit edilen değerler üzerinden ‘ciddi indirimler’ yaparak listeyi son hale getirmiş.



Hazinedaroğlu, önceki tespitlerde yapılan hatalara vurgu yaptıktan sonra açıklamasını şöyle bitiriyor:



“Beşiktaş İstanbul’un gayrimenkul açısından en değerli ilçesidir. Ancak daha önceki değerlemelerde belirlenen vergi değerinin çok düşük kalmış olması ve düzeltmenin de ancak 4 senede bir yapılıyor olması, daha da önemlisi değer açısından gerçekten farklı olması gereken ancak önceki çalışmalarda aynı tutulmuş sokak değerlerinin adil, tarafsız ve bilimsel bir çalışma ile gerçeğe uygun olarak farklılaştırılması ile köşe yazınızda da belirttiğiniz şekliyle bir kısım sokaklarda farklar oluşmuştur. Ancak vergi adaletini sağlayabilmek, her bir vatandaşın gerçekten gayrimenkulünün değeri ile orantılı olarak emlak vergisi ödeyebilmesini temin etmek amacıyla bu çalışmanın öneminin belki bugün değil ancak ilerleyen zamanlarda anlaşılacağını ümit etmekteyiz.”

(Bu konuda şikâyetçi olan gayrimenkul sahipleri konutlarının ve işyerlerinin 2017 yılına göre artış oranlarını 444 44 55’ten öğrenebilir; gerekirse belediyeyi ziyaret ederek bilgi alabilir.)



Keşke bunlar zamanında yapılmış olsaydı, herkes gerçek durumunu öğrenmiş olurdu!





CUMHURİYET DAVASI İÇİN DOĞRU SÖZLER



BU dava sadece Cumhuriyet gazetesinin 17 yazar, muhabir ve yöneticisinin yargılandığı bir dava değil. Bu dava, Türkiye’de demokrasinin varlığı ya da yokluğunun test edildiği, başta basın ve ifade özgürlüğü olmak üzere tüm dünyada kabul görmüş evrensel düzlemdeki hak ve özgürlüklerin kullanılıp kullanılmadığının sınandığı bir dava.



Sadece bu da değil. Bu davanın sonucu Türkiye’de halkın haber alma hakkının önündeki engellerin ya da daha da perçinlenmesine ya da yıkılıp geçilmesine yol açacağı için de önemli.

Ertuğrul MAVİOĞLU





“DEMOKRASİ, insan hakları, hukuk devleti mücadelesinin karşısında yer alanlar ümitlenip boşuna heveslenmesin. Cumhuriyet gazetesinden bir örgüt çıkaramazsınız. Örgüt arıyorsanız dosyaya bakın, orada rahatlıkla bulabilirsiniz. Yasaya-hukuka aykırı uygulamalarla Cumhuriyet gazetesinin FETÖ ile PKK ile DHKP/C ile irtibatını kuramazsınız. Kimse hukukla inatlaşmasın. Çünkü onun inadıyla baş edemezsiniz. Çünkü yüzyılların birikimiyle yerleşmiştir, kökleşmiştir. Önünde sonunda yener sizi. Hukuk inatçıdır. Hesap sorar. Buna rağmen suçlanacaksam, lütfen bana ilk taşı günahsız olan atsın. Tercih sizin, takdir sizin, karar sizin.”

Av. Bülent UTKU (270 gündür tutuklu gazete avukatı)





BİLİYOR MUSUNUZ?



TÜRSAB Yurtdışı Temsilcisi Hüseyin Baraner’in ‘Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in Türkiye’ye seyahat uyarısını sertleştirmesinin tesir etmediğini belirterek “Biz iptaller gelir diye korkuyorduk, o iptaller gelmedi. Satışlar aynı şekilde devam ediyor” dediğini...



İSTANBUL Barosu Kadın Hakları Merkezi ve İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği’nin bugün “Müftülüklere doğrudan nikâh yetkisi veren Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Tasarısına” tepkilerini ve gerekçelerini kamuoyuna açıklayacaklarını...







VATAN VE SAMİHA AYVERDİ LİSELERİ TAŞINIYOR



FATİH Topkapı Mahallesi’ndeki ‘Ortaöğretim Tesisi Alanı’nın ‘Üniversite Sağlık ve Eğitim Tesisleri Alanı’na dönüştürülmesi 5 Temmuz’da Fatih Belediye Meclisi’nden CHP’nin ret oylarına karşı AKP’nin oylarıyla ‘oyçokluğu’ ile geçti. Arpaemini Mahallesi’ndeki taşınmazın tamamı, 30 yıl süreyle Bezm-i Âlem Üniversitesi’ne verildi. Buna göre; Fatih Vatan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi, Çapa ve Cerrahpaşa hastaneleri taşınıyor... Fatih Belediyesi’nin uygulamalarını CHP’li meclis üyesi Fazıl Uğur Soylu yaptığı suç duyurusu ile ilgili yargılama izni vermeyen İçişleri Bakanı Efkan Ala imzalı karara yaptığı itirazı Danıştay’a taşıdı, karar bekleniyor. Soylu soruyor; “İstanbul 4. İdare Dava Dairesi 2017/345 plan genel hükümlerinin söz konusu alanlarla ilgili verdiği karar gereğince Bezm-i Âlem Valide Sultan Vakıfı’na verilen bu imtiyazlara rağmen söz konusu alanlarda sağlık hizmetleri için binalar yapabilecek mi?”





MESAJ PANOSU



10 yıldır çektiğim parkinson hastalığım nedeniyle bir yığın ilaç alma zorunluluğundayım. Türkiye’de ilaçların prospektüsleri karınca duası misali minicik yazıldığından ancak mikroskopla çözülebilir. Dünyanın her yerinde asgari 12 punto yazılan ilaç prospektüsleri, özellikle Türkiye’de ilaçların içeriğindeki tarifnameleri hastalar okumasın diye ufak yazılıyor gibime geliyor.

Güngör DENİZAŞAN