TÜRSAB’ın 100 milyon turist hedefi iyi de... Niyet Nasreddin Hoca hikâyesine dönüşmesin

TEKNE ile dünya turunda bulunan Avrupa’nın duayen turizmcisi Kadir Uğur köşemize bir mesaj yolladı. Diyor ki:

“Konulan hedeflere ulaşabilmek için ortamın düzgün, hedefe ulaştıracak araç ve gereçlerin hazır olması gerekir. Eğer hükümet üzerine düşeni yapmaz ise, ağzınızla kuş tutsanız hedeflere ulaşamazsınız ve de konulan hedefler afaki kalır.

Hep yazarım, turizmin gübresi reklamdır diye... Yapacağınız reklam ülkenin imajını ve turizmdeki geleceğini etkiler. Eğer vereceğiniz reklam kızgın saça dökülen bir damla su gibi olacak ise o çabayı ve harcamayı hiç yapmayın daha iyi.

Bu yatırım planları belirlenmeden konulan hedefler hep rüya olarak kalır, yani ciddiyetten uzak söylemlerdir. Söylendiği zaman yankı yapar ama bir getirisi olmaz. Yani kendimizi kandırırız. Bugün Kültür ve Turizm Bakanlığımızın belli bir reklam stratejisi yoktur. Doğru yanlış, kesinlikle iyi niyetli bir takım çalışmalar yapılıyor ama iş getirecek projelerden yoksun. Yani öyle yapılıyor. Yazıyoruz, ediyoruz, bir yanıt bile alamıyoruz.

TÜRSAB‘ın yeni yönetiminin ilk yapması gereken iş bence bir çalıştay yapıp stratejiyi belirlemesi ve Bakanlığımızın önüne bir proje koymasıdır. Şunu şöyle yapar isek şu sayıya ulaşırız denmesi gerekir. Yoksa 100 milyon gibi altyapısı oluşmamış bir sayıyı telaffuz etmek, Nasreddin Hoca’nın göle yoğurt mayası çalmasına benzer.”

ATATÜRK, ALPULLU’DA ANI DEFTERİNE NE YAZDI:

GÜRBÜZ ÇOCUKLARA HASRET KALIRIZ

CHP’li Ağbaba, “Şeker fabrikaları hem şimdiyi hem geçmişi birleştirdi. 1937 yılında Mustafa Kemal Atatürk, Alpullu ziyaretinde anı defterine ‘Şeker fabrikası sayısı 20’ye çıkmaz ve şekeri ekmek kadar kolay alınır hale getiremezsek gürbüz çocuklara hasret kalacağız’ diye yazmış. 1920’li yıllarda Anadolu’da doğan her yüz çocuktan sekseni ishal nedeniyle ölüyordu. Şeker fabrikalarıyla beraber bu ölümler durduruldu, bebekler hayata bağlandı. Şeker fabrikalarının temelini atan Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha rahmetle anıyoruz” dedi.

MARMARA VAKFI’NIN AVRASYA ZİRVESİ

MARMARA Grubu Vakfı Genel Başkanı Dr. Akkan Suver, 21. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nin tanıtımı münasebetiyle İHKİB Başkanı Hikmet Tanrıverdi ile birlikte ortak bir basın toplantısı düzenledi. İHKİB’in önceki Başkanları Nur Artok ve Süleyman Orakçıoğlu ile Başkan Yardımcısı Mustafa Gültepe’nin de katıldığı toplantıda Suver, 21. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde bugün itibarıyla Karadağ, Makedonya, KKTC ve Bosna Hersek’in Cumhurbaşkanı seviyesinde temsil edileceğini söyledi.

Marmara Grubu Vakfı, Avrasya Ekonomi Zirvesi’ni 11-12 Nisanda İstanbul Wow Otel’de gerçekleştirecek. Gala gecesinde Dilek Hanifi’nin defilesi sunulacak.

CHP’DE ADAYDAN GEÇİLMİYOR

CHP’nin Lüleburgaz’da pazar günkü şeker mitinginde İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’la karşılaştık. “Beni niye yazmıyorsun, ben de İBB Başkanı aday adayıyım” dedi. Bir baktık ki, kulislerde o kadar çok isim dolaştırılıyor ki... Acaba bunlar ‘yandaş aday’ mı sorusu akla geliyor.

İsimler sıralanınca üçü dışındakilerin hepsi milletvekili...

İlhan Kesici, Muharrem İnce, Gürsel Tekin, Akif Hamzaçebi, Yasemin Öney Cankurtaran, Engin Altay, Mahmut Tanal, Cemal Canpolat, Ekrem İmamoğlu, Abdüllatif Şener...

Bu arada bazı araştırma şirketlerine yaptırılan anketlerde Gürsel Tekin’in isminin öne çıkması dikkat çekiyor. Bu tür haberlerin, CHP kulislerinde rahatsızlık yaratırken, bir ‘üst’ yönetici, “Yani herkes bir şekilde ‘belediye’ adaylıkları üzerinden pazarlık güçlerini ellerinde tutmak istiyor. Bunun partimize zarar verdiğini bilmemiz gerekiyor” dedi.

KESİCİ’NİN AÇIKLAMASI

- CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, geçen hafta Abdüllatif Şener’in CHP İBB Başkanı adaylığı için adının geçmesi üzerine şu açıklamayı yaptı:

“Konu hakkında fikrimin sorulduğundan bahisle, benim de ‘Bir Sivaslı olarak gösterilmesini isterim ve gurur duyarım’ dediğim belirtilmiş. Avrupa Konseyi toplantısı nedeniyle yurtdışında bulunmamdan ötürü döndüğümde bu yazıyı bulup okudum.

Bilmenizi isterim ki her ne münasebetle olursa olsun, ne bana böyle bir soru sorulmuş, haliyle ne de benim böyle bir cevabım olmuştur.

Böyle bir durumda fikrim sorulmuş olsaydı bile hepimizin olduğu gibi benim de parti uyumu ve parti disiplini anlayışım böyle bir yaklaşımda bulunmama ve böyle bir cevabım olmasına manidir.

Böyle bir cevap aklımın ucundan bile geçmez.

Kaldı ki böyle bir yaklaşımı, birlikte parti görevi de yaptığımız arkadaşlarıma yüksek bir saygısızlık olarak da görürüm.”

(Not: Hatırlatalım; 24 Eylül 2017’de ABC gazetesinde CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, 2019’da Cumhurbaşkanı adayları olarak İlhan Kesici ve Abdüllatif Şener’i görmek istediğini söylemiş...)