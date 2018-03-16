Türkiye 6 milyon turist bekliyor: 2019’da karşılıklı Türk-Rus yılı ilan edilecek

ITB Berlin Turizm Fuarı’ndan sonra, Türkiye için önemli pazarlardan biri olan Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen MITT Moskova Turizm Fuarı 13 Mart Salı günü kapılarını açtı. Türkiye 3 büyük salon ile fuarın en büyük katılımcı ülkesi oldu. Fuar açılışını bakanlar Mevlüt Çavuşoğlu ve Numan Kurtulmuş yaptılar. Fuarda özellikle Türkiye’nin bulunduğu salonlar çok yoğun ilgi gördü. Öyle ki adeta Rus turistler tatile hemen çıkacakmış gibi ellerinde bavullar ile stantları dolaşıp otellerin broşürlerini toplamaya çalışıyorlardı.

Kurtulmuş, ‘bu yıl Rusya’dan 6 milyon Rus turist beklediklerini, sayının artabileceğini de işaret ederek, 2019 yılında Türkiye’de ‘Rus yılı’ ilan edeceklerini, Rusya’da da ‘Türk Kültür Yılı’ ilan edilerek iki ülke halkları arasındaki yakınlaşmayı daha da arttırmayı kararlaştırdıklarını’ söyledi.

İki bakan birlikte Türk salonlarını gezerek fuara katılan turizmcilerle sohbetler ettiler. Gerçekten de bu yıl Moskova’da Türkiye için çok yoğun talep vardı. Diyebiliriz ki bu yıl hem Antalya’da, hem de Türkiye’ye gelen turist sayısında rekorlara ulaşılacak.

KÜRT SEÇMENİ NE İSTER?

KÜRTLER her zaman milli birlik ve bütünlükten yana olmuşlardır. Bilindiği gibi Kürtler, yokluk ve savaş zamanında da Mustafa Kemal’in yanında yer almışlardır: Mustafa Kemal’in 24.6.1919’daki şu ifadeleri, yazdıklarımızı doğrulamaktadır: “... Kürtler kayıtsız, koşulsuz devletten ve Türk kardeşlerinden ayrılmayacaklarını ve bu uğurda son nefeslerine kadar mücadeleye ve yaşamlarını feda etmeye hazır olduklarını söylemişlerdir.”

Kürt seçmenlerinin oyları, şartlara göre de değişkenlik göstermektedir. Siyasilerin kullandıkları üslupların da seçmenin tercihini değiştirdiği görülmüştür. Kürt seçmenin etnik reflekslerinin daha güçlü olduğu bilinmektedir. Şiddetten uzak, uzlaşmacı ve proje üreten partiler Kürt seçmeni için tercih nedenidir. Örneğin Adnan Menderes, 1950’de Kürtlerden hiç destek alamadı. CHP, bu dönemde kazandığı 69 vekilin 56’sını Kürt oyları ile almıştır. 1965 nüfus sayımında 8 milyon Kürt ve bir 1.5 milyon Zaza bulunmaktaydı. Bu sayı günümüzde 15 milyonu bulmaktadır.

Ekonomik ve sosyal yönden güçlenen batı bölgelerimizdeki Kürt seçmeni, doğudaki hemşerilerinin oy rengini de etkilemektedir. Dolaysıyla 2019 seçimlerini kazanmak isteyen partiler, Kürtlerin sosyal, tarihsel hassasiyetlerini dikkate alarak, programlarını yapmalıdırlar.

Yrd.Doç.Dr.Ramazan TOPDEMİR

KURT VE KUZU OLMAK

MUSA Çam ne söyledi de bu kadar kızdırdı AKP ve MHP vekillerini... Musa Çam’ın konuşmasında neler söylediğini Meclis zabıtlarından okuyunuz. Keşke Musa Çam’a karşı kurt olanlar Erdoğan bu konuşmayı yaptığında kuzu olmasalardı. Yazık! Diren SARISOY

GAZİANTEP HAVALİMANI İHALESİ DE KARIŞTI

GAZİANTEP Havalimanı terminal binası ile apronun yapımı için Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin (DHMİ), 06.12.2017 tarihinde açılan ihalesini, teklif veren 11 firmanın arasından Nuhoğlu, Neoray, Eğilim, ODEPP, Dekovil ortak girişimi 266 milyon TL’ye alıyor. İhaleye Doğuş İnşaat 489 milyon bin 107 TL; Limak İnşaat da 649 milyon 312 bin TL’lik teklifler veriyor. Ancak bazı firmaların itirazı üzerine ihale, Kamu İhale Kurumu tarafından iptal edilmiş... İhalede ilginç durumlar yaşanmış... İlk ihalede itiraz edip iptaline sebep olan Polat Yol Yapı A.Ş. firması yeni ihaleye katılmamış, bunun yerine EMT-ARIKAN firması teklif vermiş...

Önceden Nuhoğlu, Neoray, Eğilim, ODEPP, Dekovil ortak girişimi tarafından 266 milyon TL’ye yapılabilecekken, basit bir sebep yüzünden iptal edilen ve ihale kapsamından yaklaşık 35 milyon TL tutarındaki kısım çıkarılmış olmasına rağmen, yeni ihalede 283 milyon 270 bin TL’ye hem de akraba olduğu iddia edilen kişiye ihale edilirse oluşacak yaklaşık 50 milyon TL’lik kamu zararının hesabını kim verecek?

BİLİYOR MUSUNUZ

- CİHAN Demirci’nin İzmir’de Neşe ve Karikatür Müzesi’nde açılacak ‘40 Yılın Başı’ karikatür sergisinin 20 Mart’tan 24 Nisan’a dek ziyaret edilebileceğini...

- ATAŞEHİR Belediyesi 9. Tiyatro Festivali’nin 23 Mart-15 Nisan tarihleri arasında 24 günde; 13 oyun, 4 atölye, 3 söyleşi ve 2 sergiyi tiyatroseverlerle buluşturacağını...

- RESSAM Onay Akbaş’ın sanat yaşamı boyunca ürettiği eserlerden derlediği ‘Kıyısız Dalgalar’ sergisinin İş Sanat Kibele Galerisi’nde 15 Mart–5 Mayıs tarihleri arasında ziyaret edilebileceğini...

- KADIKÖY Sahrayıcedit Mahallesi’nce başlatılan ve bölgede bulunan iki adet imam hatip lisesinden birinin Anadolu lisesi yapılması için 17 Mart Cumartesi 15.00’te Gözcübaba Lisesi’nde ‘Anadolu Lisesi istiyoruz’ başlıklı açıklama yapılacağını...