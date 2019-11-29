Turizmcilerin gözü Almanya’da

Antalya’da ‘kış uykusu’ yok, her yer hareketli. Hangi otele uğradıysak ya bir kongre, ya bir konferans ya da şampiyona var. Kemer’deki Mirage Resort’ta Türkiye satranç şampiyonası yapılırken, Rusya Okçuluk Federasyonu’nun resmi antrenman sahasında oklar kınından çıkarılmıştı.
Belek’e geçtiğimizde ‘turizmin geleceği, geleceğin turizmi’ konulu kongre nedeniyle Nest Kongre Merkezi’nin otoparkı tamamen doluydu. 1200’e yakın otel, acente, tur operatörü, havayolu firması, finans, tanıtım, tedarik ve ilişkili her kesimden patron ve yöneticiler vardı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin turizmdeki hedeflerini anlattı. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Dr. Erkan Yağcı, “Konaklama vergisi adı altında alınacak vergi ile sektöre yeni yük getirilmemelidir” dedi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya’nın nüfusunun 9 katı turiste ev sahipliği yaptığını söyleyerek, turistik tesislerde turist başına düşen günlük ortalama su tüketiminin 650 litre, katı atık üretiminin 2.5 kilogram, elektrik tüketiminin ise 30 kilovat/saat olduğu bilgisini verdi.
THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ve Denizbank Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Hakan Ateş, sektörleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundular.
Türkiye’nin turizmde uluslararası alandaki önemli etkinliklerinden olan Uluslararası Resort Turizm Kongresi, 9’ncu yılında bu özelliğine layık bir yerde yapıldı demek gerekiyor.
Antalya Belek’te Cornelia grubuna ait kongre merkezinde üç ay önceki açılışından sonra ilk kongre yapılıyordu. Devasa çelik konstrüksiyondan yapılan merkez, Kürşat Aybak’ın eseriymiş. Bunun bir ‘örnek yapı’ olduğunu söyledi.
Eski AKTOB Başkanı Yusuf Hacısüleyman, dünya turizminde önemli bir olay olan Thomas Cook şirketinin iflasını anlatırken, “bunun herkesin başına gelebileceğini, kimsenin ‘Bize bir şey olmaz’ diyemeyeceğini”; nitekim son dönemde İngiltere’de 50, Almanya’da 20’nin üzerinde küçük, orta ve büyük firmanın iflas ettiğini; Rusya’nın bu süreci görerek firma denetimini yoğunlaştırıp yola devam edemeyecek durumda olanların faaliyet belgelerini iptal ettiğini söyledi. Bu kapsamda Türkiye’de de her biri kendi alanının en büyük pazar payına sahip iki firmanın piyasadan çekildiğini söyledi. İsim vermek gerekmiyor sanırım.
TURİZM LİDERİ RUSYA
Türkiye turizminde uzun yıllardır en büyük pazar olan Almanya’nın yerini Rusya aldı ve böylece Rusya turizmde artık Türkiye’nin birinci pazarı oldu.
Thomas Cook ile başlayıp bütün dünyayı ve elbette ilk sırada Almanya’yı da etkileyen gelişmelerin Türkiye’ye olası yansımaları merak ediliyor, sektör durumu değerlendiriyor.
Kongrenin ‘Yeniden Almanya’ oturumuna Avrupa seyahat pazarının en büyüklerinin yöneticileri katıldı. Oturumu Almanya’da yayınlanan ‘Fvw’ dergisi editörü Klaus Hildebrandt yönetti. Açıkoturuma, aralarında Avrupa’daki en büyük tur operatörlerinden Bentour’un CEO’su Deniz Uğur’un da olduğu TUI, FTI, ALTOURS, Schauinsland, Coral firmalarının ürün direktörleri katıldı.
Özetle ‘geleceğin turizmi, turizmin geleceği’ temalı ‘9. Uluslararası Resort Turizm Kongresi’nde; yapıldığı yer, konular, konuşmacılar ve yapılan analiz ve değerlendirmeler bakımından turizmde durumu anlamak ve ne yapılması gerektiğini öğrenmek isteyenler için her şey vardı.
GROWTECH’E 130 ÜLKEDEN KATILIM OLDU
Dünyanın en büyük seracılık fuarı olan ‘Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı’ (Growtech), önceki gün Antalya’da başladı. Expo Center’da süren fuar, yaklaşık 50 bin metrekarelik kapalı alanda düzenleniyor. 5 kategoride 32 ülkeden 850’yi aşkın katılımcı markaya ev sahipliği yapan fuarı, 130’dan fazla ülkeden 90 binin üzerinde kişinin ziyaret etmesini bekleniyor. Growtech Fuar Direktörü Engin Er; Hollanda, İspanya, Çin, Güney Kore, Mısır ve Afrika’dan milli katılımla ülke bazında temsil olduğunu söyledi. Fuarda, Ticaret Bakanlığı’nın koordinatörlüğünde Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği organizasyonuyla düzenlenen Alım Heyeti Programı’nda ikili iş görüşmeleri yapıldığını da anlatan Er; Yunanistan, Moldova, Sudan, Tunus ve Ürdün’den üst düzey temsilcilerin Growtech katılımcılarıyla önemli işbirliği görüşmeleri gerçekleştirdiğini belirtti.
UĞUR’UN ‘HAYATIM DENİZ’ KİTABI ÇIKTI
Avrupa’nın en büyük tur operatörlerinden Bentour’un sahibi Kadir Uğur, Kemer Mirage otelinde Almanya ve İsviçre’den 600’ü aşkın seyahat acentesi sahibi ve çalışanını ağırladı. ‘Bentour Comedy Night’ adlı etkinlikte Almanca ve Türkçe yazdığı ‘Hayatım Deniz’ kitabını konuklara hediye etti. Kadir Uğur kitabında teknesiyle yaptığı dünya turunu anlatıyor.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ’NİN BAŞARISI
DELPHİN Be Grand Resort’ta Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuk Üniversitesi, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Konya Hayvancılık Kooperatifleri Birliği’nin amblemlerini gördük. Kaba yem ile beslenme metodunun geliştirilmesi konusundaki toplantının öncesinde birlik başkanı Ali Gedikkaya, “Hayvan üreticisi aile işletmeleri, yem sanayisine teslim oldular. Onları bu yapıdan kurtarmak istiyoruz. Artık doğal yem ile sütün miktarı ve kalitesi arttığı için böylece giderleri de azalıyor” dedi.
Turizmcilerin gözü Almanya’da
Antalya’da ‘kış uykusu’ yok, her yer hareketli. Hangi otele uğradıysak ya bir kongre, ya bir konferans ya da şampiyona var. Kemer’deki Mirage Resort’ta Türkiye satranç şampiyonası yapılırken, Rusya Okçuluk Federasyonu’nun resmi antrenman sahasında oklar kınından çıkarılmıştı.
Belek’e geçtiğimizde ‘turizmin geleceği, geleceğin turizmi’ konulu kongre nedeniyle Nest Kongre Merkezi’nin otoparkı tamamen doluydu. 1200’e yakın otel, acente, tur operatörü, havayolu firması, finans, tanıtım, tedarik ve ilişkili her kesimden patron ve yöneticiler vardı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin turizmdeki hedeflerini anlattı. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Dr. Erkan Yağcı, “Konaklama vergisi adı altında alınacak vergi ile sektöre yeni yük getirilmemelidir” dedi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya’nın nüfusunun 9 katı turiste ev sahipliği yaptığını söyleyerek, turistik tesislerde turist başına düşen günlük ortalama su tüketiminin 650 litre, katı atık üretiminin 2.5 kilogram, elektrik tüketiminin ise 30 kilovat/saat olduğu bilgisini verdi.
THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ve Denizbank Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Hakan Ateş, sektörleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundular.
Türkiye’nin turizmde uluslararası alandaki önemli etkinliklerinden olan Uluslararası Resort Turizm Kongresi, 9’ncu yılında bu özelliğine layık bir yerde yapıldı demek gerekiyor.
Antalya Belek’te Cornelia grubuna ait kongre merkezinde üç ay önceki açılışından sonra ilk kongre yapılıyordu. Devasa çelik konstrüksiyondan yapılan merkez, Kürşat Aybak’ın eseriymiş. Bunun bir ‘örnek yapı’ olduğunu söyledi.
Eski AKTOB Başkanı Yusuf Hacısüleyman, dünya turizminde önemli bir olay olan Thomas Cook şirketinin iflasını anlatırken, “bunun herkesin başına gelebileceğini, kimsenin ‘Bize bir şey olmaz’ diyemeyeceğini”; nitekim son dönemde İngiltere’de 50, Almanya’da 20’nin üzerinde küçük, orta ve büyük firmanın iflas ettiğini; Rusya’nın bu süreci görerek firma denetimini yoğunlaştırıp yola devam edemeyecek durumda olanların faaliyet belgelerini iptal ettiğini söyledi. Bu kapsamda Türkiye’de de her biri kendi alanının en büyük pazar payına sahip iki firmanın piyasadan çekildiğini söyledi. İsim vermek gerekmiyor sanırım.
TURİZM LİDERİ RUSYA
Türkiye turizminde uzun yıllardır en büyük pazar olan Almanya’nın yerini Rusya aldı ve böylece Rusya turizmde artık Türkiye’nin birinci pazarı oldu.
Thomas Cook ile başlayıp bütün dünyayı ve elbette ilk sırada Almanya’yı da etkileyen gelişmelerin Türkiye’ye olası yansımaları merak ediliyor, sektör durumu değerlendiriyor.
Kongrenin ‘Yeniden Almanya’ oturumuna Avrupa seyahat pazarının en büyüklerinin yöneticileri katıldı. Oturumu Almanya’da yayınlanan ‘Fvw’ dergisi editörü Klaus Hildebrandt yönetti. Açıkoturuma, aralarında Avrupa’daki en büyük tur operatörlerinden Bentour’un CEO’su Deniz Uğur’un da olduğu TUI, FTI, ALTOURS, Schauinsland, Coral firmalarının ürün direktörleri katıldı.
Özetle ‘geleceğin turizmi, turizmin geleceği’ temalı ‘9. Uluslararası Resort Turizm Kongresi’nde; yapıldığı yer, konular, konuşmacılar ve yapılan analiz ve değerlendirmeler bakımından turizmde durumu anlamak ve ne yapılması gerektiğini öğrenmek isteyenler için her şey vardı.
GROWTECH’E 130 ÜLKEDEN KATILIM OLDU
Dünyanın en büyük seracılık fuarı olan ‘Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı’ (Growtech), önceki gün Antalya’da başladı. Expo Center’da süren fuar, yaklaşık 50 bin metrekarelik kapalı alanda düzenleniyor. 5 kategoride 32 ülkeden 850’yi aşkın katılımcı markaya ev sahipliği yapan fuarı, 130’dan fazla ülkeden 90 binin üzerinde kişinin ziyaret etmesini bekleniyor. Growtech Fuar Direktörü Engin Er; Hollanda, İspanya, Çin, Güney Kore, Mısır ve Afrika’dan milli katılımla ülke bazında temsil olduğunu söyledi. Fuarda, Ticaret Bakanlığı’nın koordinatörlüğünde Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği organizasyonuyla düzenlenen Alım Heyeti Programı’nda ikili iş görüşmeleri yapıldığını da anlatan Er; Yunanistan, Moldova, Sudan, Tunus ve Ürdün’den üst düzey temsilcilerin Growtech katılımcılarıyla önemli işbirliği görüşmeleri gerçekleştirdiğini belirtti.
UĞUR’UN ‘HAYATIM DENİZ’ KİTABI ÇIKTI
Avrupa’nın en büyük tur operatörlerinden Bentour’un sahibi Kadir Uğur, Kemer Mirage otelinde Almanya ve İsviçre’den 600’ü aşkın seyahat acentesi sahibi ve çalışanını ağırladı. ‘Bentour Comedy Night’ adlı etkinlikte Almanca ve Türkçe yazdığı ‘Hayatım Deniz’ kitabını konuklara hediye etti. Kadir Uğur kitabında teknesiyle yaptığı dünya turunu anlatıyor.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ’NİN BAŞARISI
DELPHİN Be Grand Resort’ta Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuk Üniversitesi, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Konya Hayvancılık Kooperatifleri Birliği’nin amblemlerini gördük. Kaba yem ile beslenme metodunun geliştirilmesi konusundaki toplantının öncesinde birlik başkanı Ali Gedikkaya, “Hayvan üreticisi aile işletmeleri, yem sanayisine teslim oldular. Onları bu yapıdan kurtarmak istiyoruz. Artık doğal yem ile sütün miktarı ve kalitesi arttığı için böylece giderleri de azalıyor” dedi.