Turizm Şûrası bugün toplanıyor: Turizm gericiliği kaldırmaz

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 1-3 Kasım’da Ankara’da ‘Tam Zamanı’ sloganı ile gerçekleştirecekleri 3. Turizm Şûrası’nın “Özellikle içinde bulunduğumuz şartlar bakımından turizmin stratejik bir sektör haline gelebilmesi için üçüncü evreye, hamle dönemine geçişi sağlamayı ümit ettiklerini” söyledi.

Bakanın verdiği bilgilerden öğreniyoruz ki 3. Turizm Şûrası’nda ‘Helal Akreditasyon Kurumu’ ile ilgili yasal düzenleme TBMM’ye gelecek, Müslümanlara yönelik bir fuar yapılacak. Bakan başka şeyler de söyledi.

Buna bağlı olarak turizmgazetesi.com’a göre, S. Arabistan Haber Ajansı’nın (SPA) “S. Arabistan yasakların olmayacağı Kızıldeniz projesine başlıyor” başlığı ile BBC’nin geçtiği haberden kısa bir bölüm aktaralım

“S. Arabistan, ülke tarihinin gelmiş geçmiş en büyük turizm projesini hayata geçiriyor. Ekonomiyi çeşitlendirme hamlesi kapsamında hazırlanan proje, Kızıldeniz sahilini ve irili ufaklı 50 adayı kapsıyor.

Görüldüğü gibi İslam’ın en katı mezhebi Vahabilik ile yönetilen şeriat ülkesi S. Arabistan aşırılıktan ılımlılığa geçişi turizm projeleriyle yapıyor. Aynı dönemde, bundan 98 yıl Önce ilk bağımsızlık savaşından zaferle çıkarak 20. yüzyıla önderlik eden, hemen ertesinde halifelikten Cumhuriyet’e geçen Türkiye’de, 94 yıl sonra 16 yıldır iktidarda olanlar eliyle ne yazık ki turizm de kullanılarak ülkemiz adım adım gericileştiriliyor.

MÜSLÜMAN DOSTU TURİZM

İktidarda olanlar, kendi hazırladığı 2023 Türkiye Turizm Stratejisi’ni şimdi ‘Müslüman Dostu Turizm’ adı verilen plana göre değiştirilmesini istiyor, bunun için raporlar hazırlanıyor. İktidara yaranma uğruna kimi valiler illerinde 4. Murad yöntemleriyle alkollü içki yasakları koyuyor. Aynı partinin belediyeleri de alkollü içki satan yerleri çeşitli bahanelerle kapatma ve alkollü içki ruhsatı vermeme konusunda birbirleriyle yarışıyor. Bu zihniyet ile düzenlenen eğitim şûrasından turizm eğitimi veren liselerde alkollü kokteyl hazırlama dersinin kaldırılması kararı alınıyor.

Bu birkaç başlıktan da görüldüğü gibi İslami mezheplerin en katısı olan Vahabilik ile yönetilen Suudi Arabistan’da bile günlük yaşamı kolaylaştıran düzenlemelere turizm üzerinden gidilirken, 20. yüzyılın ilk bağımsızlık savaşını veren, 94 yıl önce cumhuriyet ilan eden Türkiye’de 2017’de şeriat özlemleri ile her gün yeni bir düzenleme yapılıyor.

Burada “S. Arabistan turizmde açılırken Türkiye kapanıyor” derken yalnız türbanı değil sosyal yaşam genelindeki kapanmadan söz ediyoruz.

Keşke 3. Turizm Şûrası’nda bu acı gerçekler konuşulabilse.

ÇİN’DEN 12 GÜNDE MAL GELİRSE YANDIK

BAKÜ-Tiflis-Kars demiryolunun Çin’den mal gelimini 12 güne indireceğini okuyup dinleyince doğrusu ürperdim. Çin’le ticaret açığımız 25 milyar dolara yaklaşıyor. Yol kısaldıkça, ki yeni hatlarla bir haftaya inecek, pazarımızı Çin malları daha fazla istila edecek. Buna karşı tedbir alalım. En azından kanserojen testinden geçmeden ülkeye sokmayalım. Ekrem Hayri PEKER / Kimya Mühendisi

BİLİYOR MUSUNUZ

ÇYDD’DEN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ PANELİ

- ÇAĞDAŞ Yaşamı Destekleme Derneği’nin (ÇYDD) düzenlediği, Prof. Dr. Aysel Çelikel, Doç. Dr. Barış Karapınar, Doç. Dr. Sevil Acar ve Doç. Dr. Selma Cerit Mazlum’un konuşmacı olarak katılacakları ‘İklim Değişikliği ve Geleceğimiz’ konulu panelin 4 Kasım Cumartesi Akatlar Kültür Merkezi’nde yapılacağını...

- SODEV’in düzenlediği Yerel Yönetimler Okulu’nda yeni dönem derslerin Taxim Hill Otel’de bugün 18.00’de, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in vereceği açılış dersiyle başlayacağını...

- BAKIRKÖY Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’nun, Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 79. yılında, Bakırköylüleri 10 Kasım’da Anıtkabir’e götüreceklerini açıkladığını (Kayıt için 0212-414 96 88)...

- PROF. Dr. Üstün Ergüder ve Batuhan Aydagül’ün konuşmacı oldukları ‘Türkiye’de Eğitim Politikaları ve Geleceğe Bakış: Neden ve Nasıl?’ başlıklı Pera Toplantısı’nın bugün 18.00’de Taksim Hill Otel’de yapılacağını...

İNÖNÜ ÖLÜMÜNÜN 10. YILINDA ANILDI

GEÇEN hafta sonu Erdal İnönü ölümünün 10’uncu yıldönümünde kendi kurduğu TÜSES tarafından anıldı. Anma programı 28 Ekim Cumartesi günü Hilton İstanbul Bomonti Hotel’de yapıldı. ‘Prof. Dr. Erdal İnönü’nün İzinde Siyasette Uzlaşma Kültürü’ başlığı ile farklı siyasi düşüncelerdeki katılımcılar anma toplantısına katıldı. İnönü’nün hayatının anlatıldığı kısa film gösterildikten sonra toplantının açılış konuşmasını TÜSES Başkanı Celal Korkut Yıldırım yaptı. Dört saat süren toplantıyı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP, HDP, SP ve İYİ Parti’nin yöneticileri, Erdal İnönü’nün aile mensupları, Erdal İnönü’nün dostları izledi. Hayri İnönü’ye, Şişli Belediyesi olarak her türlü katkıyı sağladığı için, Öykü Ajans Başkanı Necati Özkan’a, TÜSES’in eski başkanları Prof. Dr. Burhan Şenatalar’a ve Mehmet Ural’a TÜSES adına teşekkür edildi.

Celal Korkut Yıldırım, konuşmasında şöyle dedi:

“Erdal İnönü, gençliğinde okuduğu Voltaire’in ‘Felsefe Sözlüğü’ünde geçen bir anlayıştan çok etkilenir ve bunu yaşam felsefesi olarak benimser. Hiç hatırımdan çıkmaz dediği: “Dostluk ancak erdemli insanlar arasında bir ilişkidir. Müstebitlerin (bugünkü karşılığı ile diktatörlerin) adamları ya da uşakları vardır. Çete reislerinin haydut başlarının hempaları, yardakçıları vardır. Ama yalnızca erdemli bir insanın dostu ve arkadaşı vardır” anlayışını kendine rehber edinir. Liderler bir halkın, bir ülkenin geleceğine yön verir. Kimileri umutları yok eder, ülkeleri içinden çıkılmaz darboğazlara sokar. Kimileri ise yaptıkları ile karanlıktan aydınlığa geçişte tarihi bir rol üstlenir, düşünceleri ile umut verir.”

Kılıçdaroğlu’nun -gazetelerde yer aldı-konuşmasından sonra ‘Siyasette Uzlaşı Kültürü’ başlığı ile gerçekleştirilen panelde Bülent Kaya, Bülent Tezcan, Ömer Kayır, Nesrin Nas, Celal Doğan’ın konuşmacı olarak katıldığı paneli, eski CHP Genel Başkan Yardımcısı, TÜSES üyesi Prof. Dr. Burhan Şenatalar yönetti. Programın son konuşmasını ise KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır yaptı. Ağırdır konuşmasında ‘Bir arada yaşam için demokrasi’nin önemini anlattı.

(İlhan Tekeli ve Nesrin Nas’ın konuşmalarına ise yarın yer vereceğiz.)