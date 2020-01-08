Tropikal meyve fidanı nasıl kaçak sokuluyor?

Antalya, Mersin, İzmir ve İstanbul gümrüklerine yurtdışından bahçe bitkisi ithal ediliyor. İthal bitki ve fidelerin yüklendiği konteynerlerin ön kısmına ticari amaçlı, ithalatı yasak olan mango meyve fidanı gizleyerek içeriye sokan bir ‘şebeke’ olduğunu biliyor musunuz?
Ne yazık ki ‘oyun’ kaçakçılık işlemiyle gerçekleştiriliyor.
Konteynerlerin gümrük muhafaza memurları gözetiminde tarım il müdürlüğü zirai karantina memurları tarafından sadece arka kısımlarından alınan numune peyzaj bitkilerinin analizi yapılarak yurda girişine izin veriliyor. Sonra mango meyve fidelerinin girişi başlıyor!
Kaçak giriş yapılan mango meyve fidanlarının tanesi 250 TL’ye kaçak yollarla Antalya, Manavgat, Alanya, Gazipaşa, Anamur, Erdemli ve Mersin’de satılıyor. Bu fidanları getirenlerin bazı peyzaj ithalatı yapan işinsanları olduğu belirtiliyor.
Bunun ciddi rakamlara ulaştığı öne sürülüyor. Konteynerler tamamen boşaltıldıktan sonra ithaline izin verilen, beyana tabi bitkilerin kaydı ve analizleri neden yapılmıyor?
Kaçak fidanların Hindistan, Pakistan, Mısır ve Afrika ülkelerinden sokulduğunu biliyor musunuz?
Bu bitki ve fidelerin ülkemizin bitki popülasyonuna ne tür zararlar verdiği hiç düşünülmüyor mu? Bu fide ve fidanlarda ‘unlu bit’ ve ‘nematot’ hastalığı tespit edilmiş midir? Yoksa ‘gözden’ mi kaçırılmıştır?
‘Zirai karantina’ya neden özen gösterilmiyor?
CHP Edirne Milletvekili Doç. Dr. Okan Gaytancıoğlu, Bakan Bekir Pakdemirli’ye verdiği soru önergesinde “İthalatı yasak olan bitkilerin ve zararlıların yurdumuza girişini engellemek için zirai karantina uygulamasında yeni tedbirler almayı düşünüyor musunuz?” diye soruyor.
TERKOS YOK OLUR MU? (2)
TRAKYA’daki yeraltı su kaynaklarının neredeyse 300 metreye kadar düşmesi üzerine kaleme aldığımız “İstanbul’da susuzluk tehdidi korkutuyor” başlıklı yazı okurlarımız tarafından dikkat çekti. Dr. Ali Uğurlu, kendisinin TMMO Kimya Mühendisleri Odası Başkanı olduğunu söylerken bir yandan da DSİ mühendisi olduğunu bildirdi.
Uğurlu, “Su tehdidi yetmezmiş gibi İstanbul şimdi de Kanal İstanbul projesi nedeniyle büyük bir tehdit altındadır. Bilindiği üzere kuzey İstanbul su kaynakları açısından zengin bir bölgedir. Daha önce 3. Köprü, İstanbul Havaalanı ve çevreyolları nedeniyle bu su kaynakları zaten tahrip edilmişti. Şimdi de Kanal İstanbul Projesi nedeniyle Terkos (Durusu) Gölü, Sazlıdere ve Büyükçekmece barajlarının yok olma olasılığı ortaya çıkmıştır. İstanbul su kaynaklarının yaklaşık yüzde 28’ini oluşturan bu üç kaynağın yok olabileceği görüşü DSİ’nin Kanal İstanbul projesi ilk raporunda büyük bir olasılık olarak değerlendirilmişti.
Görünürde İstanbul’un başka içme suyu kaynakları yoktur. Kuzey İstanbul’daki bu kaynakların yok olması sonucu Melen Barajı yeniden yapılıp su tutsa bile ileriki yıllarda İstanbul’un su gereksinimini karşılayamayacaktır. Yani bu durumda büyük İstanbul su planı geçersiz hale gelecektir. Kanal İstanbul’un kuzeyini bir adaya çevirecek ve kanalın iki yakasında oluşacak uydu kentler plandaki nüfus ve su talep projeksiyonlarını tamamen boşa çıkaracaktır. Kanal İstanbul projesi sonrasına dönük İstanbul’un su ihtiyacı ile ilgili bir plan çalışması yoktur. Yoksa, Sakarya Nehri’nin ağır metal taşıyan suyuna ya da çok pahalı olan arıtılacak deniz suyuna mı başvurulacaktır?” diyor.
KARADUMAN’I EN ÇOK CHP’LİLER SEVİYORMUŞ
TRABZONLULAR İstanbul’da bu kez önemli bir ismi anmak için bir araya geldi. Trabzon Araştırmaları Merkezi Vakfı (TAMEV), güzel bir kadirşinaslık örneği göstererek saygın devlet adamı, Trabzonlu, TBMM önceki başkanlarından Trabzon milletvekili, K. Maraş, Erzurum ve İçel valilerinden ve vakfın da başkanlığını yapan Necmettin Karaduman’ı vefatının 2. yıldönümünde anlamlı bir şekilde andı. Gazeteci-yazar Kerem Çalışkan’ın yazdığı ‘Örnek Bir Devlet Adamı: Necmettin Karaduman’ kitabı da tanıtıldı. Caddebostan Kültür Merkezi’ndeki toplantıda ev sahibi belediye başkanı Şerdil Dara Odabaşı idi. ‘Ömrüm Benim’ adlı belgesel film ile hayatından kesitlerin yer aldığı fotoğraf sergisi de ilgi çekti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katıldığı anma toplantısında 1940’lı doğumlu Trabzonlular arasında 10 vali ve 12 büyükelçi olduğu açıklandı.
(Karaduman’ı anma toplantısına kimler katıldı? Ayrıntılar internet yazısında)
AÇIK YEŞİL’DEN ÇARPICI BİR UYARI: ‘KIŞ GELMEYECEK, ATEŞ ÇAĞINA HAZIRLANALIM!’
TÜRKİYE ve dünya çapında ekoloji mücadelesinin seyrini kayıt altına alan Açık Yeşil’in ikinci kitabında, dünyanın dört bir yanında, tüm kıtalarda cereyan eden ve neredeyse 7.6 milyon insanı sokaklara döken, yeryüzünün belki de en büyük kitlesel hareketlerinden birine tanıklık ediyoruz. Açık Yeşil’de iklim bilimine ilişkin yayımlanmış en güncel raporların yanı sıra, önde gelen ekolojistlerle ve iklim aktivistleriyle mülakatlar yer alıyor.
Ömer Madra (Açık Radyo Kurucu ortağı ve programcısı) ve Ümit Şahin’in (Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi) söyleşisi 460 sayfa.
BİLİYOR MUSUNUZ?
BASIN KARTI YENİLENMEDİ
TÜRKİYE Gazeteciler Federasyonu Başkanı ve Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yılmaz Karaca’nın 41 yıldır sahibi olduğu sürekli basın kartının yenilenmediğini...
KADIKÖY Belediyesi’nin Onat Kutlar’ın ölümünün 25’inci yılı anısına düzenlediği; Cevat Çapan, Genco Erkal, Adnan Özyalçıner, Hülya Uçansu’nun katılımı; Zeynep Oral, Cem Davran’ın sunumuyla yapılacak etkinlik ve ‘İdil Biret Piyano Resitali’nin 12 Ocak Pazar 20.00’de Süreyya Operası’nda gerçekleşeceğini...
CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak’ın, bakanlığın 2018 Ekim’de yüzde 50, 2019 Temmuz’da yüzde 20 zam yaptığı müze ve örenyerleri giriş ücretlerine 1 Ocak’tan itibaren geçerli olmak üzere bir kez daha yapılan zammı TBMM gündemine taşıdığını ve “Müze ve örenyerlerine giriş ücretlerine son iki yıldır zam üstüne zam yağdırıyor. En düşük giriş ücreti bile 10 TL oldu. Asgari ücretli bir aile hiç müzeye gitmesin mi?” diye sorduğunu...
Tropikal meyve fidanı nasıl kaçak sokuluyor?
Antalya, Mersin, İzmir ve İstanbul gümrüklerine yurtdışından bahçe bitkisi ithal ediliyor. İthal bitki ve fidelerin yüklendiği konteynerlerin ön kısmına ticari amaçlı, ithalatı yasak olan mango meyve fidanı gizleyerek içeriye sokan bir ‘şebeke’ olduğunu biliyor musunuz?
Ne yazık ki ‘oyun’ kaçakçılık işlemiyle gerçekleştiriliyor.
Konteynerlerin gümrük muhafaza memurları gözetiminde tarım il müdürlüğü zirai karantina memurları tarafından sadece arka kısımlarından alınan numune peyzaj bitkilerinin analizi yapılarak yurda girişine izin veriliyor. Sonra mango meyve fidelerinin girişi başlıyor!
Kaçak giriş yapılan mango meyve fidanlarının tanesi 250 TL’ye kaçak yollarla Antalya, Manavgat, Alanya, Gazipaşa, Anamur, Erdemli ve Mersin’de satılıyor. Bu fidanları getirenlerin bazı peyzaj ithalatı yapan işinsanları olduğu belirtiliyor.
Bunun ciddi rakamlara ulaştığı öne sürülüyor. Konteynerler tamamen boşaltıldıktan sonra ithaline izin verilen, beyana tabi bitkilerin kaydı ve analizleri neden yapılmıyor?
Kaçak fidanların Hindistan, Pakistan, Mısır ve Afrika ülkelerinden sokulduğunu biliyor musunuz?
Bu bitki ve fidelerin ülkemizin bitki popülasyonuna ne tür zararlar verdiği hiç düşünülmüyor mu? Bu fide ve fidanlarda ‘unlu bit’ ve ‘nematot’ hastalığı tespit edilmiş midir? Yoksa ‘gözden’ mi kaçırılmıştır?
‘Zirai karantina’ya neden özen gösterilmiyor?
CHP Edirne Milletvekili Doç. Dr. Okan Gaytancıoğlu, Bakan Bekir Pakdemirli’ye verdiği soru önergesinde “İthalatı yasak olan bitkilerin ve zararlıların yurdumuza girişini engellemek için zirai karantina uygulamasında yeni tedbirler almayı düşünüyor musunuz?” diye soruyor.
TERKOS YOK OLUR MU? (2)
TRAKYA’daki yeraltı su kaynaklarının neredeyse 300 metreye kadar düşmesi üzerine kaleme aldığımız “İstanbul’da susuzluk tehdidi korkutuyor” başlıklı yazı okurlarımız tarafından dikkat çekti. Dr. Ali Uğurlu, kendisinin TMMO Kimya Mühendisleri Odası Başkanı olduğunu söylerken bir yandan da DSİ mühendisi olduğunu bildirdi.
Uğurlu, “Su tehdidi yetmezmiş gibi İstanbul şimdi de Kanal İstanbul projesi nedeniyle büyük bir tehdit altındadır. Bilindiği üzere kuzey İstanbul su kaynakları açısından zengin bir bölgedir. Daha önce 3. Köprü, İstanbul Havaalanı ve çevreyolları nedeniyle bu su kaynakları zaten tahrip edilmişti. Şimdi de Kanal İstanbul Projesi nedeniyle Terkos (Durusu) Gölü, Sazlıdere ve Büyükçekmece barajlarının yok olma olasılığı ortaya çıkmıştır. İstanbul su kaynaklarının yaklaşık yüzde 28’ini oluşturan bu üç kaynağın yok olabileceği görüşü DSİ’nin Kanal İstanbul projesi ilk raporunda büyük bir olasılık olarak değerlendirilmişti.
Görünürde İstanbul’un başka içme suyu kaynakları yoktur. Kuzey İstanbul’daki bu kaynakların yok olması sonucu Melen Barajı yeniden yapılıp su tutsa bile ileriki yıllarda İstanbul’un su gereksinimini karşılayamayacaktır. Yani bu durumda büyük İstanbul su planı geçersiz hale gelecektir. Kanal İstanbul’un kuzeyini bir adaya çevirecek ve kanalın iki yakasında oluşacak uydu kentler plandaki nüfus ve su talep projeksiyonlarını tamamen boşa çıkaracaktır. Kanal İstanbul projesi sonrasına dönük İstanbul’un su ihtiyacı ile ilgili bir plan çalışması yoktur. Yoksa, Sakarya Nehri’nin ağır metal taşıyan suyuna ya da çok pahalı olan arıtılacak deniz suyuna mı başvurulacaktır?” diyor.
KARADUMAN’I EN ÇOK CHP’LİLER SEVİYORMUŞ
TRABZONLULAR İstanbul’da bu kez önemli bir ismi anmak için bir araya geldi. Trabzon Araştırmaları Merkezi Vakfı (TAMEV), güzel bir kadirşinaslık örneği göstererek saygın devlet adamı, Trabzonlu, TBMM önceki başkanlarından Trabzon milletvekili, K. Maraş, Erzurum ve İçel valilerinden ve vakfın da başkanlığını yapan Necmettin Karaduman’ı vefatının 2. yıldönümünde anlamlı bir şekilde andı. Gazeteci-yazar Kerem Çalışkan’ın yazdığı ‘Örnek Bir Devlet Adamı: Necmettin Karaduman’ kitabı da tanıtıldı. Caddebostan Kültür Merkezi’ndeki toplantıda ev sahibi belediye başkanı Şerdil Dara Odabaşı idi. ‘Ömrüm Benim’ adlı belgesel film ile hayatından kesitlerin yer aldığı fotoğraf sergisi de ilgi çekti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katıldığı anma toplantısında 1940’lı doğumlu Trabzonlular arasında 10 vali ve 12 büyükelçi olduğu açıklandı.
(Karaduman’ı anma toplantısına kimler katıldı? Ayrıntılar internet yazısında)
AÇIK YEŞİL’DEN ÇARPICI BİR UYARI: ‘KIŞ GELMEYECEK, ATEŞ ÇAĞINA HAZIRLANALIM!’
TÜRKİYE ve dünya çapında ekoloji mücadelesinin seyrini kayıt altına alan Açık Yeşil’in ikinci kitabında, dünyanın dört bir yanında, tüm kıtalarda cereyan eden ve neredeyse 7.6 milyon insanı sokaklara döken, yeryüzünün belki de en büyük kitlesel hareketlerinden birine tanıklık ediyoruz. Açık Yeşil’de iklim bilimine ilişkin yayımlanmış en güncel raporların yanı sıra, önde gelen ekolojistlerle ve iklim aktivistleriyle mülakatlar yer alıyor.
Ömer Madra (Açık Radyo Kurucu ortağı ve programcısı) ve Ümit Şahin’in (Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi) söyleşisi 460 sayfa.
BİLİYOR MUSUNUZ?
BASIN KARTI YENİLENMEDİ
TÜRKİYE Gazeteciler Federasyonu Başkanı ve Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yılmaz Karaca’nın 41 yıldır sahibi olduğu sürekli basın kartının yenilenmediğini...
KADIKÖY Belediyesi’nin Onat Kutlar’ın ölümünün 25’inci yılı anısına düzenlediği; Cevat Çapan, Genco Erkal, Adnan Özyalçıner, Hülya Uçansu’nun katılımı; Zeynep Oral, Cem Davran’ın sunumuyla yapılacak etkinlik ve ‘İdil Biret Piyano Resitali’nin 12 Ocak Pazar 20.00’de Süreyya Operası’nda gerçekleşeceğini...
CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak’ın, bakanlığın 2018 Ekim’de yüzde 50, 2019 Temmuz’da yüzde 20 zam yaptığı müze ve örenyerleri giriş ücretlerine 1 Ocak’tan itibaren geçerli olmak üzere bir kez daha yapılan zammı TBMM gündemine taşıdığını ve “Müze ve örenyerlerine giriş ücretlerine son iki yıldır zam üstüne zam yağdırıyor. En düşük giriş ücreti bile 10 TL oldu. Asgari ücretli bir aile hiç müzeye gitmesin mi?” diye sorduğunu...