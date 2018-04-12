Trakya’ya kirli petro-kimya sanayi kurulmamalı

Trakya, yurdumuzun ‘yemyeşil’ ovasıdır. Istrancası ile İstanbul’un suyunu karşılamaktadır. Trakya’ya su kalmamıştır esasında. Sanayiden ötürü de yeraltı suları 250 metreden çekilmektedir artık. Yarın Kırklareli Demirköy’e nükleer santral yapımı başlayacaktır.

Lütfen buraya en kirli sanayi kollarından biri olan petro-kimya tesisinin kurulmaması gerekir. Muhtemelen Türk ortak, taşralı ormansız bir yöredendir. Prensip olarak, Trakya’ya hiçbir sanayi tesisi kurulmamalıdır. Termik santrallar da buna dâhildir. İzmit’in doğusu, Orta ve Doğu Anadolu bomboştur. 1983 yılında tekstilciler, Çorlu’yu ve Ergene’yi kirlettiler. AKP, bunları temizlemek için en az 3 milyar dolarlık harcama yapıyor. Atıkları mı? Marmara’ya verilecek tabii ki...

Bunlar Azerbaycan, Irak, Suudi Arabistan’da ünlü yatırımcı firmaların müdürlüğünü yapan Aslan Özmen’in anlattıklarıdır.

Özetle, Türkiye topraklarının yüzde 3’ü kadar Trakya’dan tarımsal üretimin yüzde 20’sinin elde edildiği günlerden, bugün saman bile ithal eder aşamaya geldik. Su kaynaklarının sınırına geldik. Bölge ölüm kokuyor. Ülkemizin en eski şeker fabrikası olan Alpullu bile artık gözden çıkarıldı. Peki yerine ne geliyor? Dünyanın en kirli sektörlerinden biri olan termik santral projelerini saymak bile zor! Bu yetmezmiş gibi şimdi de fosil yakıtların hammadde olarak kullanıldığı bir kimya tesisi için Trakya’ya 5.2 milyar dolar yatırım planı yapıyorlar! Trakya’ya en büyük devlet yatırımı!

Bakalım Trakya Platformu Yürütme Kurulu üyesi Murat Sevgi bu yatırım için ne diyecek?

TİM’DE NELER OLUYOR

TÜRKİYE İhracatçılar Birliği’nde seçimler var. İki dönem başkanlık yapan bir daha aday olamıyor. Ama nasıl bir şey ki aday olamayacak başkanlar, yerlerine daha evvel hiçbir yönetimde görev almayan kişileri getirip başkan adayı yapıyorlar. Arkadan kendileri yönetecek şekilde, kurdukları sistemin devamı peşindeler. Bu ballı börek değil midir? Niye bırakıp kendi işlerinin başına gitmiyorlar. Özellikle kimya bölümü çok ilginç. Bu yılki gelir bütçesi 28.000.000 TL... Bu kadar parayı alıp da ne iş yapıyorlar merak konusu.

2017’de, Murat Akyüz’ün başkanlık yaptığı kimya bölümünde danışmanlara ödediği para 1.700.000 TL... Bu danışmanlar kimdir, ne danışılmış açıklanmalıdır. Bir hesap soran yok mudur? Bu danışmanlarla ortaklığı ya da dostluğu var mıdır? Yaklaşık 50 kişiden oluşan genişletilmiş yönetim kurulu ile çalışan bu birlik kimin parasını harcıyor? Birliğe zorunlu üye olup, zorunlu aidat ödeyen üyenin parasını harcıyor; yani ihracatçının... Halbuki bu aidat paraları da yapılan ihracat ürününün maliyetine giriyor. Ürün biraz daha pahalı oluyor. Bir ihracatçı dedi ki: “Bu aidatı kim düşürecekse oyumu ona vereceğim. Zaten yaptıklarında bize faydası olan bir şey yok.”

ANTALYA’DA ‘KALKIŞMA’NIN ÖYKÜSÜ

HÜRRİYET Doğan Haber Ajansı’nın Akdeniz Bölge Temsilcisi Salih Uçar, Antalya’da 15 Temmuz’u bir gazeteci gözüyle kitaplaştırmış, adını da ‘Kalkışma 24 Saat’ (Cinius Yay.) koymuş... 15 Temmuz gecesinde yaşadıklarının, dinlediklerinin ve araştırdıklarının ’özgün’ ve ‘iyi’lerini gazeteci titizliğiyle toplamış. Günlük çalışma temposunda yaşananları ortaya çıkarmak, anlatmak ve yorumlamak zordur. Hiç hata yapmamak gerekir. Uçar bu zor işi 20 ayda tamamlamış... Sonuçta başarılı bir kitap ortaya çıkmış. Ankara ve İstanbul dışında Antalya’daki kalkışmada can kaybı olmamasının, yazılanlara göre Vali Münir Karaloğlu ve Belediye Başkanı Menderes Türel’in çabalarına bağlı olduğu anlaşılıyor. Uçar, olayların içinde yaşamış gibi anlatıyor adeta. Bu nedenle de belgesel niteliği öne çıkmış kitabın... Uçar’ın kitabı ile FETÖ kalkışmasıyla ilgili yazılan kitapların sayısının 20 olduğunu belirtmeliyiz.

OKUYUNUZ

- VEFA ve İstanbul Liseleri Müdürü Dr. Sakin Öner “Anadolu Liseleri çok kan kaybedecek” başlıklı yazısında “Milli Eğitim Bakanlığı’nca sınavla öğrenci alınacak okullar resmen açıklandı. Bu sayının önce 600, daha sonra 800 olacağı açıklanmışken, açıklanan listede okul sayısının 1367 olduğu görülüyor. Bu listeye, eski tecrübelerime dayanarak birkaç gün içinde bir miktar daha ilave yapılacağı endişesi taşıyorum” diyor endişeleri şöyle belirtiyor...

ANADOLU LİSELERİ ÇOK KAN KAYBEDECEK

Bu okulların dağılımını incelediğimizde tablo şöyledir:

1- Listedeki okulların yarıdan fazlasının imam hatip lisesi ve meslek lisesi olduğu görülmektedir. (298 Anadolu imam hatip lisesi, 449 mesleki ve teknik lise). Bu seçimde bu okulların akademik başarılarının ve üniversiteye öğrenci yerleştirme oranlarının düşük olmasının göz önünde bulundurulduğunu düşünüyorum.

2- Geriye kalan okulların yarısının fen lisesi ve sosyal bilimler liseleri olduğu görülmektedir (309 fen lisesi ve 89 sosyal bilimler lisesi). Bu okulların programlarının diğer okullardan farklı olması sebebiyle seçilmeleri doğru olmuştur.

3- Okulların altıda birinin, Anadolu lisesi olduğu görülmektedir (222 Anadolu lisesi). Edirne Lisesi, Zonguldak Mehmet Çelikel Lisesi, Denizli Lisesi, Eyüp Anadolu Lisesi gibi tarihi ve merkezi liselerin seçilmemesi yanlış olmuştur. Başarılı olup seçilmeyen okul yönetim ve öğretim kadroları ile öğrenci ve velilerin de büyük motivasyon kaybı olacaktır. Anadolu liseleri bazı ilçelerde fazla, bazılarında az sayıda seçilmiştir. Fazla olan ilçelerde, o ilçenin sınav kazanamayan öğrencileri başka ilçelere gitmek zorunda kalacaklardır.

Çözüm için mutlaka bu listede yer almayan Anadolu liselerinin çoğunun genel liseye dönüştürülerek öğrenci kontenjanlarının arttırılması gerekmektedir. Liste imam hatip liselerinin lehine, Anadolu liselerinin aleyhinedir. Bu durumda istediği okula yerleşemeyen öğrenci ya imam hatip lisesine gidecek, ya imkanı varsa özel okula gidecek, ya da Açık Öğretim Lisesi’ne (yaygın eğitime) kaydedilecektir.

Yine de bu sistemin hiç sınav yapılmamasından daha iyi olduğunu düşünüyorum. Sınava katılımın da yüksek olacağı (700-800 bin) görüşündeyim. TEOG kalktı, yaşasın yeni sınav.

Dr. Sakin ÖNER (TEVDAK (Türk Eğitim Vakıfları Konseyi Derneği Genel Sekreteri, Vefa ve İstanbul Liseleri e. Müdürü)

BİLİYOR MUSUNUZ

- GAZETECİ Can Ataklı’nın Halk TV’deki işine son verilmesi üzerine, “Kılıçdaroğlu beni aradı. İşime son verilmesine üzüldüğünü ve bir anlam veremediğini söyledi. Gösterdiği ilgi ve dayanışma için çok teşekkür ederim. Benim için güç ve moral kaynağı oldu” dediğini...

- KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı ve Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün desteği ile bu yıl 3’üncü kez düzenlenecek olan Heritage İstanbul’un 12-14 Nisan tarihlerinde Harbiye Hilton’da yapılacağını (www.expoheritage.com)...

- KRT TV’de Çağlar Cilara’nın “AKP’yi destekler misiniz” sorusuna Nur cemaatinin gazetesi Yeni Asya’nın Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz’ün, “Asla, hele hele şu tabloda mümkün değil. Hiç olmadı zaten. Adalet yerlerde sürünüyor. AKP tabanı AKP’den rahatsız, rahatsızlık gittikçe büyüyor, bunun en büyük sebebi bu adaletsizlikler” diye cevap verdiğini...