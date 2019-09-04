Trakya üzümsüz olmaz

TRAKYA’nın soylu bir tarihi vardır. İnsanları doğruluk, dostluk ve iyilik yolundadır.
Kırklareli konum olarak doğa ve tarih meraklıları için birçok seçeneğe sahip Trakya’nın en aydın ilidir. Doğal güzelliği ve tertemiz havası vardır. Istranca Dağları’nın altında uzanan vadisi ile buğdayı, ayçiçeği, sebze meyvası ve en önemlisi de bağları ile yeni bir gastronomi merkezi olmaya aday gösteriliyor. Kırklareli Üniversitesi’nden gastronomi hocası Ali Çakır’ın Balkan ve Trakya yemek yazıları ile önceki yıl kaybettiğimiz merhum Nazif Karaçam’ın Trakya’nın yakın tarihini anlatan kitabını okuyabilirsiniz.
Mehmet Kesimoğlu, iki dönem milletvekilliği yaptıktan sonra Kırklareli Belediye Başkanlığı’nda ikinci dönemini de ‘zorlu’ bir mücadele sonucunda ‘bağımsız’ olarak kazandı. Yani ittifaklarla savaştı. Belediye meclisi de 12 CHP, 6 AKP, 4 MHP, 3 İYİ Parti üyesinden oluştu. Başkanın oyu ‘durumu’ kurtarıyor. Kesimoğlu seçim kampanyasında seçmenlerden belediye meclisinde CHP’ye oy vermelerini istedi. Buna rağmen Kesimoğlu, halen belediye meclisinde CHP’li üyelerin genel merkez etkisi altında sert görüşleri ve engelleme çalışmaları ile mücadele ediyor. Genellikle bu CHP’nin ‘klasik’ yapısıdır: Hasetlik ve kıskançlık... Beş yıl sonunda ne olur, şimdiden kestirmek zordur. O zaman CHP’nin Kesimoğlu’na davet yapacağı muhakkaktır, ama şimdiden bu konuda bir yorum yapmak da zordur.
TEM yolunda Lüleburgaz’a 5 km kala, Süleyman Demirel döneminde kurulan Hamitabat Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı’nın bacalarının yakınındaki ‘lezzet yolu’ üzerindeki üzüm bağları ve bunların arasındaki Bakucha adlı otel dikkat çekiyor. Kulesi Balkan Savaşları sırasında yıkılan ve günümüze yalnızca fotoğrafları ulaşan Edirne Sarayı da Cihannüma Kasrı’ndan esinlenerek tasarlanmış.
BAĞBOZUMU BAŞLADI
Kadın girişimci Zeynep Arca Şallıel, şarap üretiminde hayli iddialı olduklarını anlatıyor. Danışmanları olan Fransız ustanın ölümü aileyi çok üzmüş; “O Fransa’nın en önemli şampanya imalatçısı sayılıyordu” diyor. Ellerinde sağlıklı veriler olmamasına karşın Trakya bölgesindeki şarap üreticilerinin ihracatının, Türkiye’nin diğer bölgelerindeki üreticilerden daha önde olduğunu söyleyebiliyor.
30 Ağustos etkinliklerinde belediye Kırklarelileri Sunay Akın, Coşkun Aral, Zafer Aknar, Ramize Erer ve bizlerle buluştururken, Musa Göçmen Orkestrası da genç sanatçılarla Zafer Bayramı coşkusunu yaşattı. Yurtdışında yaşayan Burhan Öcal’ı da gözler aradı. Kırklareli’ndeki arkeoloji kazısının 28 yıldır başkanlığını yapan Prof. Dr. Mehmet Özdoğan’ın arkeoloji dünyasında yankı uyandıran çalışmalarına yarın yer vereceğiz.
SİVAS KONGRESİ 100 YAŞINDA: ‘MİLLET KENDİNİ SAVUNACAK, MÜCADELESİNDE DİRENECEKTİR’
BUGÜN Sivas Kongresi’nin yüzüncü yılı... Sivas Kongresi, Kurtuluş Savaşı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun temel taşlarından biridir. 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkan Mustafa Kemal Atatürk’ün başlattığı milli mücadelenin en önemli merhalelerindendir. Atatürk, Nutuk’ta şöyle diyor: “Sivas Kongresi, 1919 Eylül’ünün 4’üncü Perşembe günü saat 14.00’te açıldı. Öğleden önce temsilciler arasındaki şahsen tanıdığım Hüsrev Sami Bey yanıma gelerek ‘Rauf Bey ve diğer bazı kimseler Bekir Sami Bey’in evinde özel bir toplantı yapmışlar ve beni başkan yapmamaya karar vermişler’ dedi. Başkan seçimini gizli oyla yaptırdım. Üç olumsuz oya karşı beni başkan seçtiler.”
Atatürk, kongrenin açılış konuşmasında özetle “Vatan ve milletimiz aleyhinde verilen hükümler, ortaya sürülen kanaatler muhakkak ki iflasa mahkûmdur” diye konuşur.
Anadolu’nun dört bir tarafından Sivas’a gelen 38 delegenin katılımıyla Sivas Lisesi’nde toplanan kongrede başkanlık divanı kâtip üyeliklerine Afyonkarahisar delegesi Mehmet Şükrü Koç Bey ile İstanbul delegesi İsmail Hami Danişment seçilir. Sivas Kongresi’nin tutanaklarının aslı Cumhurbaşkanlığı kütüphanesindedir. TTK’da ise Latin harflerine çevrilmiş fotokopisi bulunmaktadır.
4-11 Eylül 1919 arasında yapılan kongrede en yoğun tartışmalar, genelde İstanbul delegelerinin desteklediği ABD mandası fikri üzerinde olur. Ancak Atatürk’ün tam bağımsızlık üzerinde kararlı tutumuyla reddedilir. Kongrede alınan kararlar arasında “Milli sınırları içinde vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz. Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı millet kendisini savunacak ve direnecektir. Manda ve himaye kabul edilemez” bulunur.
Milli mücadelenin her safhasında Sivas Kongresi’nde alınan kararların izleri vardır.
MESAJ PANOSU
TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Yangına müdahale konusunda dünya rekoru kırdık” demiş.
BİLİYOR MUSUNUZ?
CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel’in, TMO’nun 16.5 TL ve üzerinden alıma başladığı aynı gün borsaların 15 TL fındık fiyatı açıkladığını belirterek, Ordu ve Fatsa ticaret borsalarının fındık fiyatları üzerinde üretici aleyhine manipülasyon yaptıkları iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu...
m 27-28 Eylül’de ‘Geleneğe Saygı, Geleceğe Miras’ temasıyla düzenlenecek ‘Kastrofest–Kastamonu Gastronomi Festivali’nin en doğru mesajlarla Kastamonu’yu yerelden evrensele tanıtacak ilk etkinlik olacağını...
Trakya üzümsüz olmaz
TRAKYA’nın soylu bir tarihi vardır. İnsanları doğruluk, dostluk ve iyilik yolundadır.
Kırklareli konum olarak doğa ve tarih meraklıları için birçok seçeneğe sahip Trakya’nın en aydın ilidir. Doğal güzelliği ve tertemiz havası vardır. Istranca Dağları’nın altında uzanan vadisi ile buğdayı, ayçiçeği, sebze meyvası ve en önemlisi de bağları ile yeni bir gastronomi merkezi olmaya aday gösteriliyor. Kırklareli Üniversitesi’nden gastronomi hocası Ali Çakır’ın Balkan ve Trakya yemek yazıları ile önceki yıl kaybettiğimiz merhum Nazif Karaçam’ın Trakya’nın yakın tarihini anlatan kitabını okuyabilirsiniz.
Mehmet Kesimoğlu, iki dönem milletvekilliği yaptıktan sonra Kırklareli Belediye Başkanlığı’nda ikinci dönemini de ‘zorlu’ bir mücadele sonucunda ‘bağımsız’ olarak kazandı. Yani ittifaklarla savaştı. Belediye meclisi de 12 CHP, 6 AKP, 4 MHP, 3 İYİ Parti üyesinden oluştu. Başkanın oyu ‘durumu’ kurtarıyor. Kesimoğlu seçim kampanyasında seçmenlerden belediye meclisinde CHP’ye oy vermelerini istedi. Buna rağmen Kesimoğlu, halen belediye meclisinde CHP’li üyelerin genel merkez etkisi altında sert görüşleri ve engelleme çalışmaları ile mücadele ediyor. Genellikle bu CHP’nin ‘klasik’ yapısıdır: Hasetlik ve kıskançlık... Beş yıl sonunda ne olur, şimdiden kestirmek zordur. O zaman CHP’nin Kesimoğlu’na davet yapacağı muhakkaktır, ama şimdiden bu konuda bir yorum yapmak da zordur.
TEM yolunda Lüleburgaz’a 5 km kala, Süleyman Demirel döneminde kurulan Hamitabat Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı’nın bacalarının yakınındaki ‘lezzet yolu’ üzerindeki üzüm bağları ve bunların arasındaki Bakucha adlı otel dikkat çekiyor. Kulesi Balkan Savaşları sırasında yıkılan ve günümüze yalnızca fotoğrafları ulaşan Edirne Sarayı da Cihannüma Kasrı’ndan esinlenerek tasarlanmış.
BAĞBOZUMU BAŞLADI
Kadın girişimci Zeynep Arca Şallıel, şarap üretiminde hayli iddialı olduklarını anlatıyor. Danışmanları olan Fransız ustanın ölümü aileyi çok üzmüş; “O Fransa’nın en önemli şampanya imalatçısı sayılıyordu” diyor. Ellerinde sağlıklı veriler olmamasına karşın Trakya bölgesindeki şarap üreticilerinin ihracatının, Türkiye’nin diğer bölgelerindeki üreticilerden daha önde olduğunu söyleyebiliyor.
30 Ağustos etkinliklerinde belediye Kırklarelileri Sunay Akın, Coşkun Aral, Zafer Aknar, Ramize Erer ve bizlerle buluştururken, Musa Göçmen Orkestrası da genç sanatçılarla Zafer Bayramı coşkusunu yaşattı. Yurtdışında yaşayan Burhan Öcal’ı da gözler aradı. Kırklareli’ndeki arkeoloji kazısının 28 yıldır başkanlığını yapan Prof. Dr. Mehmet Özdoğan’ın arkeoloji dünyasında yankı uyandıran çalışmalarına yarın yer vereceğiz.
SİVAS KONGRESİ 100 YAŞINDA: ‘MİLLET KENDİNİ SAVUNACAK, MÜCADELESİNDE DİRENECEKTİR’
BUGÜN Sivas Kongresi’nin yüzüncü yılı... Sivas Kongresi, Kurtuluş Savaşı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun temel taşlarından biridir. 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkan Mustafa Kemal Atatürk’ün başlattığı milli mücadelenin en önemli merhalelerindendir. Atatürk, Nutuk’ta şöyle diyor: “Sivas Kongresi, 1919 Eylül’ünün 4’üncü Perşembe günü saat 14.00’te açıldı. Öğleden önce temsilciler arasındaki şahsen tanıdığım Hüsrev Sami Bey yanıma gelerek ‘Rauf Bey ve diğer bazı kimseler Bekir Sami Bey’in evinde özel bir toplantı yapmışlar ve beni başkan yapmamaya karar vermişler’ dedi. Başkan seçimini gizli oyla yaptırdım. Üç olumsuz oya karşı beni başkan seçtiler.”
Atatürk, kongrenin açılış konuşmasında özetle “Vatan ve milletimiz aleyhinde verilen hükümler, ortaya sürülen kanaatler muhakkak ki iflasa mahkûmdur” diye konuşur.
Anadolu’nun dört bir tarafından Sivas’a gelen 38 delegenin katılımıyla Sivas Lisesi’nde toplanan kongrede başkanlık divanı kâtip üyeliklerine Afyonkarahisar delegesi Mehmet Şükrü Koç Bey ile İstanbul delegesi İsmail Hami Danişment seçilir. Sivas Kongresi’nin tutanaklarının aslı Cumhurbaşkanlığı kütüphanesindedir. TTK’da ise Latin harflerine çevrilmiş fotokopisi bulunmaktadır.
4-11 Eylül 1919 arasında yapılan kongrede en yoğun tartışmalar, genelde İstanbul delegelerinin desteklediği ABD mandası fikri üzerinde olur. Ancak Atatürk’ün tam bağımsızlık üzerinde kararlı tutumuyla reddedilir. Kongrede alınan kararlar arasında “Milli sınırları içinde vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz. Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı millet kendisini savunacak ve direnecektir. Manda ve himaye kabul edilemez” bulunur.
Milli mücadelenin her safhasında Sivas Kongresi’nde alınan kararların izleri vardır.
MESAJ PANOSU
TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Yangına müdahale konusunda dünya rekoru kırdık” demiş.
BİLİYOR MUSUNUZ?
CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel’in, TMO’nun 16.5 TL ve üzerinden alıma başladığı aynı gün borsaların 15 TL fındık fiyatı açıkladığını belirterek, Ordu ve Fatsa ticaret borsalarının fındık fiyatları üzerinde üretici aleyhine manipülasyon yaptıkları iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu...
m 27-28 Eylül’de ‘Geleneğe Saygı, Geleceğe Miras’ temasıyla düzenlenecek ‘Kastrofest–Kastamonu Gastronomi Festivali’nin en doğru mesajlarla Kastamonu’yu yerelden evrensele tanıtacak ilk etkinlik olacağını...