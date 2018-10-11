Trakya kanser tarlasına döndü

EKONOMİK kriz nedeniyle hastaneler acil olmadıkça ameliyat yapmama kararı alırken, Türkiye’deki çarpık sanayileşme kanser artışına neden oluyor.
CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun TBMM’ye verdiği araştırma önergesinde, sanayi tesislerinin arıtmadan Ergene’ye bıraktığı arsenik, kadmiyum gibi ağır metaller nedeniyle Trakya’nın Türkiye’nin en çok kanser görülen bölgesi olduğunu kaydetti. TÜİK 2017 istatistiklerine işaret eden Aygun, kanser oranının en çok görüldüğü ilk beş il arasında yüzde 23.2 ile Kırklareli ve yüzde 23.2 ile Tekirdağ’ın geldiğini ifade ederek, Edirne’de ölüm nedenlerinin 2. sırasında yüzde 21.9 ile tümörün geldiğini bildirdi. Aygun, Trakya’da görülen kanser artışının incelenmesi için TBMM’ye araştırma önergesi verdi.
Trakya’da kanserden ölüm vakalarının 2011’den itibaren istatistiklere yansıyacak oranda arttığına işaret eden Aygun, Ergene Nehri’ndeki aşırı kirliliğin büyük sağlık sorunları yarattığını ifade etti.
Aygun, Sağlık Bakanlığı’nın 2011-2015 yılları arasında yaptığı araştırmada; Trakya’dan alınan su örneklerinde kurşun, kadmiyum, arsenik, krom, bakır, alüminyum, nikel, manganez gibi 1061 çeşit ağır metal tespit edildiğini; nehrin adeta sanayinin kanalizasyonuna dönüştüğünü aktardı. Çerkezköy, Çorlu, Muratlı ve Lüleburgaz’daki bin 350 fabrikanın atıklarını arıtma tesisi olmaksızın Ergene Nehri’ne bıraktığını vurgulayan Aygun, şu bilgileri aktardı: “Bugün Ergene’de hiçbir canlı yaşamamaktadır. 8 yıldır hiçbir temizleme çalışması yapılmamıştır. Tarımsal sulama dahi yapılamayacak boyutta kirlidir. Ergene taşınca zehirli su gıdalarımıza da geçiyor.” İktidarın bölge için alarma geçmesi gerekmiyor mu?
THK'DA İŞLER KARIŞIYOR
ÜÇ adayın yarışacağı Türk Hava Kurumu’nda 13-14 Ekim’de yapılacak kongre öncesinde fırtına esiyor; karşılıklı iddialar kurumun ne kadar güçsüzleştiğini gösteriyor. Milat’tan Erdal Şimşek’in haberinde THK Başkanı Kürşat Atılgan’ın kendisi ile ilgili ortaya çıkan belge ve bilgileri cevaplayacağı yerde gerçek dışı sözler söylemesi ve iftiraya başvurması dikkat çekti. Haberde ayrıca, TÜBİTAK’ın eski başkanı Prof. Dr. Murat Aydın’ın öz kardeşi Mahmut Aydın’ı Havacılık Vakfı yönetimine aldığı, eski MHP Kütahya Milletvekili Prof. Dr. Alim Işık’ın da yetersizliği nedeniyle THK Üniversitesi rektör vekilliğinden alındığı belirtiliyor. Gazete, THK Üniversitesi’ne kayyım atanmasını gerektiğini de söylüyor.
THK’ya genel başkanlık için aday olan Erdal Dursun, kurumun kötü gidişatına “dur” demek için adaylığını koyduğunu belirterek, “THK’nın bankalara olan borcu yaklaşık 1 milyar 500 milyon TL. Mevcut yönetim, kurumun kira geliri sağlayan değerli gayrimenkullerini haraç mezat satıyor” dedi. THK yönetiminin 75 şubeyi kapattığı, nitelikli personel ve pilotların işten çıkarıldığını söyleyen Dursun, daha sonra şöyle konuştu:
“Kürşat Atılgan, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde subay evlerinde otururken evinin üzerinde savaş jetlerini uçuran ve minareye çarparak minareden parça kopmasına sebep olan uçuşun kol lideridir. O zaman Sayın Erdoğan minareden kopan parçayı MGK’nda masaya yatırarak bunun hakkında soruşturma açılmasını istemiştir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde açılan soruşturma Kürşat Atılgan’ın lehine sonuçlanmıştır. Atılgan ifadesinde uçuş sırasında önüne leylek çıktığını savunmuştur. Leylekten kaçmak için minareye istemeden çarptığını beyan etmiştir. Daha sonra ortaya çıkan görüntülerde maalesef böyle bir şeyin olmadığı anlaşılmıştır. Ankara Adliyesi’nin tutuklu savcılarından FETÖ imamı Mustafa Bilgili tarafından kendisi aklanarak bu soruşturmadan kurtulmuştur.”
Bu arada Kürşat Atılgan’ı THK Başkanlığı’na, Hava Kuvvetleri komutanları darbeci Akın Öztürk ile Abidin Ünal’ın getirdikleri de mahkeme ifadelerinde yer aldı.
BİLİYOR MUSUNUZ?
BÜYÜKÇEKMECE Belediyesi’nin Galatasaray’a tahsis ettiği Eskice köyü yolu üzerindeki 126 dönümlük arazinin teslim töreninin Hasan Akgün ve Mustafa Cengiz arasında gerçekleştiğini...
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Meclisi’nin CHP’li üyesi Nezih Küçükerden’in, milletvekili Gökan Zeybek’in fotoğrafladığı Üsküdar Kirazlıtepe bölgesinde bir yıl önce yıkılan 320 yapıya ait molozun Üsküdar Belediyesi’nce neden kaldırılmadığını, konunun muhatapları hakkında ne gibi işlem yapıldığını sorduğunu...
'KELLE KESME ADALETİ'
KONSOLOSLUKTA ‘adam kaybetme’ olayının hukuki boyutu nedir? Gazetecinin izi sürdürülürken, Suudların bayraklarında beyaz bir kılıç var. Adaleti sembolize ediyor. Ama bu bildiğimiz adalet kavramından ziyade, ilk Suudi Kralı Abdülaziz İbn Suud’u temsil eden ve Kral’ın şahsına münhasır bir adalet. Uluslararası hukukta tanımlanan bir adalet veya ilahi adalet değil, bütün kabile/aşiret düzenlerinde olduğu gibi kişiselleştirilmiş bir adalet anlayışı... S. Arabistan’ın kelle kesme konusunda hatırı sayılır bir sicili var.
HAFRİYAT gerçeği ve Tuna-Gökçek’ten Troçki-Stalin’e uzanan bir öykü. Bekir Ödemiş yazıyor.
Trakya kanser tarlasına döndü
EKONOMİK kriz nedeniyle hastaneler acil olmadıkça ameliyat yapmama kararı alırken, Türkiye’deki çarpık sanayileşme kanser artışına neden oluyor.
CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun TBMM’ye verdiği araştırma önergesinde, sanayi tesislerinin arıtmadan Ergene’ye bıraktığı arsenik, kadmiyum gibi ağır metaller nedeniyle Trakya’nın Türkiye’nin en çok kanser görülen bölgesi olduğunu kaydetti. TÜİK 2017 istatistiklerine işaret eden Aygun, kanser oranının en çok görüldüğü ilk beş il arasında yüzde 23.2 ile Kırklareli ve yüzde 23.2 ile Tekirdağ’ın geldiğini ifade ederek, Edirne’de ölüm nedenlerinin 2. sırasında yüzde 21.9 ile tümörün geldiğini bildirdi. Aygun, Trakya’da görülen kanser artışının incelenmesi için TBMM’ye araştırma önergesi verdi.
Trakya’da kanserden ölüm vakalarının 2011’den itibaren istatistiklere yansıyacak oranda arttığına işaret eden Aygun, Ergene Nehri’ndeki aşırı kirliliğin büyük sağlık sorunları yarattığını ifade etti.
Aygun, Sağlık Bakanlığı’nın 2011-2015 yılları arasında yaptığı araştırmada; Trakya’dan alınan su örneklerinde kurşun, kadmiyum, arsenik, krom, bakır, alüminyum, nikel, manganez gibi 1061 çeşit ağır metal tespit edildiğini; nehrin adeta sanayinin kanalizasyonuna dönüştüğünü aktardı. Çerkezköy, Çorlu, Muratlı ve Lüleburgaz’daki bin 350 fabrikanın atıklarını arıtma tesisi olmaksızın Ergene Nehri’ne bıraktığını vurgulayan Aygun, şu bilgileri aktardı: “Bugün Ergene’de hiçbir canlı yaşamamaktadır. 8 yıldır hiçbir temizleme çalışması yapılmamıştır. Tarımsal sulama dahi yapılamayacak boyutta kirlidir. Ergene taşınca zehirli su gıdalarımıza da geçiyor.” İktidarın bölge için alarma geçmesi gerekmiyor mu?
THK'DA İŞLER KARIŞIYOR
ÜÇ adayın yarışacağı Türk Hava Kurumu’nda 13-14 Ekim’de yapılacak kongre öncesinde fırtına esiyor; karşılıklı iddialar kurumun ne kadar güçsüzleştiğini gösteriyor. Milat’tan Erdal Şimşek’in haberinde THK Başkanı Kürşat Atılgan’ın kendisi ile ilgili ortaya çıkan belge ve bilgileri cevaplayacağı yerde gerçek dışı sözler söylemesi ve iftiraya başvurması dikkat çekti. Haberde ayrıca, TÜBİTAK’ın eski başkanı Prof. Dr. Murat Aydın’ın öz kardeşi Mahmut Aydın’ı Havacılık Vakfı yönetimine aldığı, eski MHP Kütahya Milletvekili Prof. Dr. Alim Işık’ın da yetersizliği nedeniyle THK Üniversitesi rektör vekilliğinden alındığı belirtiliyor. Gazete, THK Üniversitesi’ne kayyım atanmasını gerektiğini de söylüyor.
THK’ya genel başkanlık için aday olan Erdal Dursun, kurumun kötü gidişatına “dur” demek için adaylığını koyduğunu belirterek, “THK’nın bankalara olan borcu yaklaşık 1 milyar 500 milyon TL. Mevcut yönetim, kurumun kira geliri sağlayan değerli gayrimenkullerini haraç mezat satıyor” dedi. THK yönetiminin 75 şubeyi kapattığı, nitelikli personel ve pilotların işten çıkarıldığını söyleyen Dursun, daha sonra şöyle konuştu:
“Kürşat Atılgan, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde subay evlerinde otururken evinin üzerinde savaş jetlerini uçuran ve minareye çarparak minareden parça kopmasına sebep olan uçuşun kol lideridir. O zaman Sayın Erdoğan minareden kopan parçayı MGK’nda masaya yatırarak bunun hakkında soruşturma açılmasını istemiştir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde açılan soruşturma Kürşat Atılgan’ın lehine sonuçlanmıştır. Atılgan ifadesinde uçuş sırasında önüne leylek çıktığını savunmuştur. Leylekten kaçmak için minareye istemeden çarptığını beyan etmiştir. Daha sonra ortaya çıkan görüntülerde maalesef böyle bir şeyin olmadığı anlaşılmıştır. Ankara Adliyesi’nin tutuklu savcılarından FETÖ imamı Mustafa Bilgili tarafından kendisi aklanarak bu soruşturmadan kurtulmuştur.”
Bu arada Kürşat Atılgan’ı THK Başkanlığı’na, Hava Kuvvetleri komutanları darbeci Akın Öztürk ile Abidin Ünal’ın getirdikleri de mahkeme ifadelerinde yer aldı.
BİLİYOR MUSUNUZ?
BÜYÜKÇEKMECE Belediyesi’nin Galatasaray’a tahsis ettiği Eskice köyü yolu üzerindeki 126 dönümlük arazinin teslim töreninin Hasan Akgün ve Mustafa Cengiz arasında gerçekleştiğini...
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Meclisi’nin CHP’li üyesi Nezih Küçükerden’in, milletvekili Gökan Zeybek’in fotoğrafladığı Üsküdar Kirazlıtepe bölgesinde bir yıl önce yıkılan 320 yapıya ait molozun Üsküdar Belediyesi’nce neden kaldırılmadığını, konunun muhatapları hakkında ne gibi işlem yapıldığını sorduğunu...
'KELLE KESME ADALETİ'
KONSOLOSLUKTA ‘adam kaybetme’ olayının hukuki boyutu nedir? Gazetecinin izi sürdürülürken, Suudların bayraklarında beyaz bir kılıç var. Adaleti sembolize ediyor. Ama bu bildiğimiz adalet kavramından ziyade, ilk Suudi Kralı Abdülaziz İbn Suud’u temsil eden ve Kral’ın şahsına münhasır bir adalet. Uluslararası hukukta tanımlanan bir adalet veya ilahi adalet değil, bütün kabile/aşiret düzenlerinde olduğu gibi kişiselleştirilmiş bir adalet anlayışı... S. Arabistan’ın kelle kesme konusunda hatırı sayılır bir sicili var.
HAFRİYAT gerçeği ve Tuna-Gökçek’ten Troçki-Stalin’e uzanan bir öykü. Bekir Ödemiş yazıyor.