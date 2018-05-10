Trabzon nasıl bu hale düştü?

“DÜNYA kenti olan Trabzon’u az gelişmiş bir ülke varoşu yaptılar” diyen kim? Bu kentin CHP milletvekili Av. Haluk Pekşen...

Meclis’teki açıklamasında “Doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi ve kültürel birikime sahip olan bir dünya kentinin nasıl az gelişmiş bir ülke varoşuna dönüştüğünü görmek isterseniz dönüp Trabzon’a bakmanız yeterlidir” diyor. Biz de dediklerini özetliyoruz:

- Trabzon, adeta az gelişmiş ülkelerin varoş kentlerine dönüşmüştür. Çarpık yapılaşma, trafik, şehrin çöplük haline gelmesi, kolibasili akan sular, hava kirliliği, sosyal hayatın bitmesi gibi birçok sorunla karşı karşıyadır. Tam bir bataklığa saplanmıştır.

- Kamu, özel bütün bölge müdürlükleri çekti gitti. 2003 yılında 8 olan milletvekili sayısı şimdi 6, üstelik milletvekili sayısı 600’e çıkmışken... Herkes çekip gidiyor bu şehirden. Bölge merkezi Trabzon her alanda iktidarın ağır saldırılarına maruz kaldı. Her gün daha yoksullaştı, yaşanarak şehir olmaktan uzaklaştı ve göçe teslim oldu.

- Şehrin göbeğindeki limanda yapılan kömür tahliyesi nedeniyle her gün şehre kanser yağmaktadır. Trabzon havasından zehir solunan bir şehir haline gelmiştir. Hava kirliliği hat safhadadır. Musluklarından kolibasili su akmaktadır. Zehir soluyan ve kolibasili su kullanan insanlar otobüs terminallerini anımsatan hastane koridorlarında can derdine düşmüş durumdadır.

- Trabzon’un eskiden portakal çiçeği, deniz ve orman kokan sokakları şimdi betona ve çöplere teslim olmuş durumdadır. Şehrin her yerinde hiçbir estetiği olamayan, çirkin binalar inşa edildi. Trabzon’un o müthiş mimari görselliği ilkel beton ve tuğla yığınlarıyla yok edilerek mimari bir yıkım ve rezalet ortaya çıktı. - Şehir trafik keşmekeşine teslim edildi. Şehir estetiği ve sosyal hayat yok edildi

Kentin ortasındaki Atatürk Parkı adeta sabote edilmiş, üzerine dökülen betonla ağaçların kuruması için her türlü ihanet yapılmıştır. İnsanların nefes alabileceği hiçbir alan bırakılmamıştır. Sosyal hayat sahilde birkaç çay bahçesinde tabure üzerinde çay içmekten ibaret bir hale gelmiştir.

İNGİLİZ GEL ANTALYA’YA, SİZE HER ŞEY BEDAVA!

BU yaz Türkiye’ye başta İngilizler olmak üzere AB ülkelerinden turist akını olacak. Peki geçen yıllarda gelmeyen turistler neden gelecek?

Londra’da otel dahi denilmeyecek sadece kuru kahvaltı veren 3 yıldızlı yerlerin fiyatı 50 sterlin, TL karşılığı 292 TL. Antalya’da bu fiyata 5 yıldızlı bir otelde her şey dâhil fiyatına 2 kişi kalınabiliyor. Yani İngiliz rüyasında göremeyeceği bir otelde kalabiliyor. İspanya ve İtalya’da bazı şehirler artık turist istemiyoruz diye isyan ederken, biz adamlara bedavaya deniz, güneş ve harika otellerde ve güzel yemek sağlıyoruz. Yabancılar mecbur olduğu için geliyorlar, biliniz. Nejat TEKİNER

KADİR UĞUR DÜNYA TURUNU KESTİ

- 17 metrelik teknesiyle dünya turuna çıkan turizmci Kadir Uğur yurda dönüyor. Geçen ağustosta Antalya’dan yola çıkmış, Atlantik’i aşıp Antigua adasına varmıştı. Ancak Alman skipper Volker Braun’un ailevi sebeplerden dolayı seyahate devam edemeyecek olması planları altüst etti. Avrupa’nın önde gelen tur operatörü Ben Tour’un sahibi 50 yıllık turizmci dönmeye karar verdi. Bir yıl içinde ikinci kez Atlantik’i geçen ünlü turizmci önceki gün Azor Adaları’na vardı.

ADAY ADAYLARI NE DİYOR

AKTİVİST, hak savunucusu, insan sever bir adam olarak tanınan Av. Turan Hançerli İstanbul 3. bölgeden başvuru yaparken, “Gerçek sorunlara gerçek çözümler üretme zamanıdır. Başka ne diyeyim? Bazen 10 marifet için ellerinizin olmasına bile gerek yok” diye konuştu.

- AKP’den, İstanbul 3. bölge listesine adaylık başurusu yapan işadamı Mustafa Ay, Atatürk’ün “Az zamanda çok büyük işler başarmak zorundayız” sözünü esas aldığını belirterek, “Planlı, projeli bir şekilde, İstanbul’dan bütün Türkiye ile birleşerek Meclis’e gireceğim” iddiasında bulundu. Daha önce CHP İBB Meclisi üyeliği yapan ekonomist, mali müşavir Bülent Soydan İstanbul 3. bölgeye başvururken, “Konut stoku eritilecekse tek çare tez elden konut fiyatlarını yarıya indirip daha fazla faiz ve kur farkı yüklenmemek” önerisinde bulundu.

- ESKİ BM Kalkınma Programı Müdürü, ekonomist Bartu Soral CHP’den İzmir 2. bölgeden aday adayı oldu. Türkiye’nin kalkınma modelleri, tarımsal ve bölgesel gelişme üstüne 6 kitabı var. 2009’da BM’deki görevinden ayrılan Soral, halen uluslararası kuruluşlarda ve Türk özel sektöründe danışmanlık yapıyor.

- KAYSERİ’de Hürriyet, Milliyet ve Cumhuriyet muhabirliklerinde bulunan, eski Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, Kayseri Yeni Haber gazetesinin sahibi Recep Bulut “Ankara’dan Muharrem İnce ile birlikte esen rüzgârı Anadolu’ya da taşımak için kolları sıvadık. CHP olarak AKP’nin kalesi Kayseri’den de üç vekil çıkarabilmek için seferber olduk” dedi.

BİLİYOR MUSUNUZ

- İBB Şehir Tiyatroları ve Türk Kadınlar Birliği İstanbul şubesinin ‘34. Genç Günler’ kapsamında düzenlenen ‘24. Bedia Muvahhid Ödül Töreni’nin yarın 20.00’de Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde yapılacağını...

- TAVAK Vakfı ve Maltepe Belediyesi’nin düzenledikleri ‘1. Uluslararası Avrupalı Türkler Maltepe Sempozuyumu’nun 11-13 Mayıs tarihlerinde Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilip, 11 Mayıs’ta ilk olarak Avrupa’da ve Türkiye’de başarılı isim ödüllerini alacakları TAVAK’ın internet gazetesi brandday.net’in ödüllerinin verileceğini...

- 9-12 Mayıs tarihlerinde İzmir’de yeni fuar alanındaki ‘8. İzmir Olivtech Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarı’nda Milas’ın coğrafi işareti kazanarak, Türkiye’nin 5 coğrafi işaretli zeytinyağından birisi olan zeytinyağı ve zeytininin tanıtıldığını...

BEDRİ Baykam küratörlüğünde ‘1968-Yarım Asırlık Genç’ sergi ve etkinlikler dizisinin 10 Mayıs-31 Temmuz tarihlerinde Piramid Sanat’ta izlenebileceğini...

PANO

- KADIN Partisi olarak millet ittifakını, çok sesli, demokratik siyaseti desteklediğimizi kamuoyuna duyururuz. Tüm partilerden, seçilebilir sıradan daha fazla kadın aday bekliyoruz. Artık, ülkenin keyfi uygulamalara daha fazla tahammülü kalmamıştır. F. Benal YAZGAN (KP Genel Başkanı)

- DİL Derneği ile İsveç ADD’nin, üniversite gençliği arasında; 2006’da ölen yazar, ozan, gazeteci, fotoğraf sanatçısı Gürhan Uçkan’ın kişiliği ve düşünceleri için düzenlediği şiir ödülünü Atakan Durmuş kazandı.