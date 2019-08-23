Tomor Dağı on binleri ağırladı

Balkanlar’a giderken her zaman heyecan duyarız. Önceki gün Arnavutluk’un başkenti Tiran’a indikten sonra, Berat üzerinden toplam 5 saat süren yolculuğun ardından Tomor Dağı’ndaki ‘Ali Abbas’ı (Celal Abbas) anma etkinlikleri’ne geldik. Sadece Arnavutluk’tan değil; Makedonya, Kosova, Saraybosna ve çevre ülke insanlarından, Alevi, Sünni ve Hıristiyanlardan geniş bir katılım vardı. Bir hafta süren etkinliklere bu yıl 100 bin kişinin katıldığını söyleyebiliriz. Gelenlerin birçoğu geçen haftaki ‘Hacı Bektaş-ı Veli anma törenleri’ne de katılmışlar.
Türkiye’den önceki dönem CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve belediyesinden organizasyona katkıda bulunan
bir grup personeli de vardı.
Alevi ve Bektaşi konularında dikkat çekici yazılar yazan Ayhan Aydın, Türkiye’deki Bektaşilerle, Arnavutluk başta olmak üzere Balkanlar’daki Bektaşi toplumu arasında ciddi kopukluklar olduğuna, bunun giderilmesi gerektiğine dikkat çekerek “Türkiye gerçeğinden çok kopuk yaşayan Balkanlar’daki Arnavut Bektaşiler için yayınlanmış bazı eserlerin Arnavutçaya çevrilip yayınlanması gerek” diyor. Dünya Bektaşiler Merkezi’nde çalışan, Tomor Dağı ile ilgili kitapları bulunan Nuri Çuni’nin de Arnavutça bir kitabı var.
Tomor Dağı antik çağdan bu yana gelip ziyaret edilen kutsal bir dağ. Arnavutluk’ta 3.5 milyon nüfusun yüzde 70’i Müslüman, bunun yarıya yakını da Bektaşi.
Dağın heybetini gördükçe Tunceli’deki Düzgün Baba türbesine benzetenler var. Bu dağı Bektaşiler açısından kutsal yapan Celal Abbas, diğer ismiyle Abbas Ali türbesinin dağın zirvesinde olması. Bektaşiler onun için yüzyıllardan beri bir araya gelip binlerce adak kurban kesiyorlar. Bazı dede dervişlerin hazır bulunduğu ortamda türkü ve bazı nefesleri dinledik, Arnavut dansı izledik.
Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi ve Dünya Bektaşi Birliği Lideri Dede Baba Edmond Mondi (Edmond Brahimaj)’nin katıldıkları Celal Abbas Tomor Dağı etkinliklerinde ‘doğruluk ve adalet’ dilekleri yer aldı.
Kılıçdaroğlu konuşmasında “Burada Türkiye ve Arnavutluk halklarına Hacı Bektaş-ı Veli’den miras kalan hoşgörü, adalet, kardeşlik ve insan sevgisi çiçek açmıştır. Tomor Dağı’nda
açmış bu çiçekler 600 yıldır Sarı Saltuk, Hacı Baba, Asım Baba, Gül Baba gibi Anadolu erenlerinin hoşgörü ve barış ruhuyla sulanmıştır. Bu ortak tarihin ve kültürün ışığında ‘Yurtta barış cihanda barış’ şiarıyla hareket eden Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet’i kurar kurmaz yaptığı ilk anlaşmalardan birisi de Arnavutluk ile imzaladığı ‘Dostluk Antlaşması’ olmuştur” dedi.
Törenler sonunda eller açılıp sevgi, dostluk ve barış için dualar edildi.
“BİZ insanlığın karşısındaki üç büyük düşmanı iyi biliriz. Birincisi cehalet, sonra yoksulluk ve bu genellikle siyasi durumdan kaynaklanır, son olarak da kişisel ego, egoizmdir. İnsanlar birbiriyle işbirliği içinde olursa, bu üç etkenle mücadele edebilir ve onları yok edebilir.”
Baba Mondi
BUĞDAYIMIZIN PROTEİNİ İÇİN BİLİMSEL ARAŞTIRMA YAPILIYOR
Gıda alanında en fazla tartışılan besinlerden biri ekmek. “Yiyin” diyen de var, “Yemeyin” diyen de. İnsanlar adeta iki ateş arasında. Şimdi bu tartışmalara açıklık getirilmesine fayda sağlayacak bir araştırma yapılıyor. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haydar Özpınar, Türkiye’deki ekmeklik buğdayları araştıracak. Prof. Dr. Özpınar yerli, ithal veya melez ekmeklik buğdaylarda alerjiye neden olan protein profillerini inceleyecek. Buna ilaveten iklim değişikliği nedeniyle ekmeklik buğdayın protein profilinde değişiklik olup olmadığı da ortaya çıkarılacak.
Prof. Dr. Özpınar, Alman Alexander Humbolt Vakfı’nın maddi desteğiyle yapacağı araştırmayı Almanya’daki Potsdam Üniversitesi’nde yürütecek. Potsdam Üniversitesi’ndeki bilim insanları daha önce ekmeklik Alman, Fransız, İtalyan ve İspanyol buğdaylarını araştırmış. İki üniversitenin bilimsel işbirliği sayesinde eylül ayında başlayacak araştırmada Prof. Dr. Özpınar’ın elde edeceği sonuçlar sayesinde Türk buğdayı Avrupalı buğday ile karşılaştırılabilecek.
BİLİYOR MUSUNUZ
ÖNCEKİ günkü ‘Tepki çeken ihale’ yazımıza Beşiktaş Belediyesi’nden, “Ekonomik ömrünü dolduran ve kiralama yolu ile alınan hizmet araçları ile ilgili olarak yeni bir araç ihalesi gerçekleştirilecektir. Toplam araç sayısı yüzde 28 azaltılmaktadır. Binek hizmet filosunun ilk etapta en az yüzde 30’unda çevreci ve yıllık yakıt tasarrufu yüzde 50’yi bulan hibrit araçlara geçilmesi planlanmaktadır” şeklinde bir açıklama yapıldığını...
DİSK’e bağlı Emekliler Sendikası (Emekli-Sen) 1. Olağan Genel Kurulu’nun 24-25 Ağustos tarihlerinde Ankara’da yapılacağını...
KİTAPLAR
ATAOL Behramoğlu ‘Sivil Darbe’ (Tekin), Sinan Genim ‘İstanbul Yazıları’ (KırmızıKedi), Tahir İlyasi ‘İstanbul Hatıratı 1922’ (KırmızıKedi), Behçet Çelik ‘Belleğin Girdapları’ (İletişim), Doğan Özlem ‘Bilim Felsefesi’ (Notos), İpek Tekil ‘Benim Sevgili Ünlülerim’ (Berfin), Füsun Çetinel ‘Küçük Pis Yeşil Böcek’ (Günışığı), İsmet Cerit ‘Göbeklitepe: Saklı Mabede Yolculuk’ (Destek), Özer Yelçe ‘Keman Kardeş Anlatıyor’ (DenizKültür).
Tomor Dağı on binleri ağırladı
Balkanlar’a giderken her zaman heyecan duyarız. Önceki gün Arnavutluk’un başkenti Tiran’a indikten sonra, Berat üzerinden toplam 5 saat süren yolculuğun ardından Tomor Dağı’ndaki ‘Ali Abbas’ı (Celal Abbas) anma etkinlikleri’ne geldik. Sadece Arnavutluk’tan değil; Makedonya, Kosova, Saraybosna ve çevre ülke insanlarından, Alevi, Sünni ve Hıristiyanlardan geniş bir katılım vardı. Bir hafta süren etkinliklere bu yıl 100 bin kişinin katıldığını söyleyebiliriz. Gelenlerin birçoğu geçen haftaki ‘Hacı Bektaş-ı Veli anma törenleri’ne de katılmışlar.
Türkiye’den önceki dönem CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve belediyesinden organizasyona katkıda bulunan
bir grup personeli de vardı.
Alevi ve Bektaşi konularında dikkat çekici yazılar yazan Ayhan Aydın, Türkiye’deki Bektaşilerle, Arnavutluk başta olmak üzere Balkanlar’daki Bektaşi toplumu arasında ciddi kopukluklar olduğuna, bunun giderilmesi gerektiğine dikkat çekerek “Türkiye gerçeğinden çok kopuk yaşayan Balkanlar’daki Arnavut Bektaşiler için yayınlanmış bazı eserlerin Arnavutçaya çevrilip yayınlanması gerek” diyor. Dünya Bektaşiler Merkezi’nde çalışan, Tomor Dağı ile ilgili kitapları bulunan Nuri Çuni’nin de Arnavutça bir kitabı var.
Tomor Dağı antik çağdan bu yana gelip ziyaret edilen kutsal bir dağ. Arnavutluk’ta 3.5 milyon nüfusun yüzde 70’i Müslüman, bunun yarıya yakını da Bektaşi.
Dağın heybetini gördükçe Tunceli’deki Düzgün Baba türbesine benzetenler var. Bu dağı Bektaşiler açısından kutsal yapan Celal Abbas, diğer ismiyle Abbas Ali türbesinin dağın zirvesinde olması. Bektaşiler onun için yüzyıllardan beri bir araya gelip binlerce adak kurban kesiyorlar. Bazı dede dervişlerin hazır bulunduğu ortamda türkü ve bazı nefesleri dinledik, Arnavut dansı izledik.
Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi ve Dünya Bektaşi Birliği Lideri Dede Baba Edmond Mondi (Edmond Brahimaj)’nin katıldıkları Celal Abbas Tomor Dağı etkinliklerinde ‘doğruluk ve adalet’ dilekleri yer aldı.
Kılıçdaroğlu konuşmasında “Burada Türkiye ve Arnavutluk halklarına Hacı Bektaş-ı Veli’den miras kalan hoşgörü, adalet, kardeşlik ve insan sevgisi çiçek açmıştır. Tomor Dağı’nda
açmış bu çiçekler 600 yıldır Sarı Saltuk, Hacı Baba, Asım Baba, Gül Baba gibi Anadolu erenlerinin hoşgörü ve barış ruhuyla sulanmıştır. Bu ortak tarihin ve kültürün ışığında ‘Yurtta barış cihanda barış’ şiarıyla hareket eden Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet’i kurar kurmaz yaptığı ilk anlaşmalardan birisi de Arnavutluk ile imzaladığı ‘Dostluk Antlaşması’ olmuştur” dedi.
Törenler sonunda eller açılıp sevgi, dostluk ve barış için dualar edildi.
“BİZ insanlığın karşısındaki üç büyük düşmanı iyi biliriz. Birincisi cehalet, sonra yoksulluk ve bu genellikle siyasi durumdan kaynaklanır, son olarak da kişisel ego, egoizmdir. İnsanlar birbiriyle işbirliği içinde olursa, bu üç etkenle mücadele edebilir ve onları yok edebilir.”
Baba Mondi
BUĞDAYIMIZIN PROTEİNİ İÇİN BİLİMSEL ARAŞTIRMA YAPILIYOR
Gıda alanında en fazla tartışılan besinlerden biri ekmek. “Yiyin” diyen de var, “Yemeyin” diyen de. İnsanlar adeta iki ateş arasında. Şimdi bu tartışmalara açıklık getirilmesine fayda sağlayacak bir araştırma yapılıyor. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haydar Özpınar, Türkiye’deki ekmeklik buğdayları araştıracak. Prof. Dr. Özpınar yerli, ithal veya melez ekmeklik buğdaylarda alerjiye neden olan protein profillerini inceleyecek. Buna ilaveten iklim değişikliği nedeniyle ekmeklik buğdayın protein profilinde değişiklik olup olmadığı da ortaya çıkarılacak.
Prof. Dr. Özpınar, Alman Alexander Humbolt Vakfı’nın maddi desteğiyle yapacağı araştırmayı Almanya’daki Potsdam Üniversitesi’nde yürütecek. Potsdam Üniversitesi’ndeki bilim insanları daha önce ekmeklik Alman, Fransız, İtalyan ve İspanyol buğdaylarını araştırmış. İki üniversitenin bilimsel işbirliği sayesinde eylül ayında başlayacak araştırmada Prof. Dr. Özpınar’ın elde edeceği sonuçlar sayesinde Türk buğdayı Avrupalı buğday ile karşılaştırılabilecek.
BİLİYOR MUSUNUZ
ÖNCEKİ günkü ‘Tepki çeken ihale’ yazımıza Beşiktaş Belediyesi’nden, “Ekonomik ömrünü dolduran ve kiralama yolu ile alınan hizmet araçları ile ilgili olarak yeni bir araç ihalesi gerçekleştirilecektir. Toplam araç sayısı yüzde 28 azaltılmaktadır. Binek hizmet filosunun ilk etapta en az yüzde 30’unda çevreci ve yıllık yakıt tasarrufu yüzde 50’yi bulan hibrit araçlara geçilmesi planlanmaktadır” şeklinde bir açıklama yapıldığını...
DİSK’e bağlı Emekliler Sendikası (Emekli-Sen) 1. Olağan Genel Kurulu’nun 24-25 Ağustos tarihlerinde Ankara’da yapılacağını...
KİTAPLAR
ATAOL Behramoğlu ‘Sivil Darbe’ (Tekin), Sinan Genim ‘İstanbul Yazıları’ (KırmızıKedi), Tahir İlyasi ‘İstanbul Hatıratı 1922’ (KırmızıKedi), Behçet Çelik ‘Belleğin Girdapları’ (İletişim), Doğan Özlem ‘Bilim Felsefesi’ (Notos), İpek Tekil ‘Benim Sevgili Ünlülerim’ (Berfin), Füsun Çetinel ‘Küçük Pis Yeşil Böcek’ (Günışığı), İsmet Cerit ‘Göbeklitepe: Saklı Mabede Yolculuk’ (Destek), Özer Yelçe ‘Keman Kardeş Anlatıyor’ (DenizKültür).