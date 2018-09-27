THK’nın ‘Laleli Tayyare Evleri’ne büyük kumpas

AMERİKA’da Ermeni kökenli işadamlarıyla Türkiye’ye karapara aktarırken Amerikan maliyesini 511 milyon dolar dolandırmaktan Amerikan yargısının önüne düşen Sezgin Baran Korkmaz’la ilgili dosyalar ortaya dökülmeye başlandı.
İlkokul mezunu olan Korkmaz’ın ilişkileri bir sır yumağı halinde. Yargıya yapılan suç duyurusundaki iddialar şaşırtıcı boyutta...
Özetlersek, Türk Hava Kurumu’nun üzerinde oynanan, onun Laleli’deki ‘Tayyare Otelleri’ diye bilinen gayrimenkulünü ele geçirme oyunları... Başrollerde ise Sezgin Baran Korkmaz ile 2015’de Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’na gelen Kürşat Atılgan... Gözaltı ve tutuklamaların arkasında devlet gücünü kullanıyorlar. Mağdur ise Keskin Holding AŞ’nin sahibi Recep Ercan Keskin... 25 yıldan beri otelcilik, tarım, inşaat ve enerji sektöründe faaliyet gösteriyor. 20 bine yakın çalışanı var. Laleli’de adı ‘Wyndham İstanbul Old City’ (Eski Ramada Otel) olarak değiştirilen oteli 2013’te yıllık 20 milyon TL üzerinde bir kira bedeli ile devir alıyor. Yapıya tadilat için 250 milyon TL harcıyor, bugünkü değerle yaklaşık 100 milyon dolar. Kürşat Atılgan, THK’nın başına gelir gelmez kendinden önceki başkan Osman Yıldırım’ın imzaladığı sözleşme ve protokollerle otelin Keskin Holding’e ‘peşkeş çekildiği’ iddiasında bulunuyor. Yıldırım hakkında da ‘uydurma’ suçlamalarla Ankara Savcılığı’na suç duyurusunda bulunuyor. Ancak Ankara 30. Asliye Ceza Mahkemesi, Atılgan’ın beyanlarının yalan olduğunu belirterek Yıldırım’a beraat kararı veriyor.
FETÖ’CÜLERLE İŞBİRLİĞİ
Oyunlar ve iftiraların ardı arkası kesilmiyor. Bu arada emniyet ve savcılıklardaki kripto FETÖ’cülerle işbirliği de yapılıyor.
Atılgan bu kez sözleşmenin iptali için dava açıyor. Atılgan ayrıca davanın sonucunu beklemeden Keskin Holding’in alt kiracılarına ihtarname geçerek kiraların THK’ya ödenmesini istiyor. Ancak kiralar Keskin Holding’e ödenmeye devam ediliyor. Bunun üzerine şüpheli Kürşat Atılgan, diğer şüpheli Sezgin Baran Korkmaz’ı devreye sokuyor.
Keskin’in avukatı Dinçer Yüce’in, Kürşat Atılgan, Sezgin Baran Korkmaz, Bereket Öner ve Erdal Şimşek haklarında “Adli makamları iğfal, iftira ve şantaj, görevi kullanma” iddiasıyla bulunduğu suç duyurusu 22 sayfa tutuyor.
- SON günlerde ismi öne çıkan Karslı Sezgin Baran Korkmaz’ın ilk isimlerinin Sezgin Özbulcum, Sezgin Korkmaz (2006) ve Sezgin Baran Korkmaz (2008) olduğunu biliyor musunuz?
SUÇ DUYURUSU
Başka neler mi anlatılıyor?
- Korkmaz’ın, THK Üniversitesi Mütevelli Heyeti Kurulu’na girmesinin ardından Laleli’deki bu binaya göz diktiği belirtildikten sonra “... Bunu sağlamak için müvekkilimi gerek tehdit etmiştir, gerek şantaj yapmıştır, gerek bazı siyasi ve bürokratların ismini kullanarak müvekkilim üzerinde baskı kurmaya çalışmış; hatta illegal yapıların, çetelerin üzerinden korku yaratarak bu amacını gerçekleştirmeye çalışmıştır. Bütün bu çabalarının sonuç vermemesi üzerine yönetiminde yer aldığı THK’nın hukuki süreç başlatarak müvekkilimi temerrüde düşürmeye çalışmıştır.”
Önce Amerika’da tutuklanan Ermeni işadamlarının yargılanma belgelerinde Türkiye’deki bir otelin 600 milyon dolara alınacağı bilgisi bulunuyor. THK’nın nereden çıktığı belli olmayan 1 milyar dolarlık borcunun, Laleli’deki bu oteli Ermeni işadamlarıyla Sezgin Baran Korkmaz’ın ortak oldukları Mega Varlık şirketine satmak istemelerinden kaynaklandığını Amerika’daki tutuklamalar ortaya çıkardı. Yargıda, poliste ne kadar çok kripto Fetö’cüler varmış... Bu davayı ciddi şekilde izlemek gerekiyor. Bakalım hangi isimleri göreceğiz...
OKUYUNUZ
‘İZMİR OPERA’NIN TEMELİ ATILDI
- Türkiye’nin ilk özel opera binasının temeli İzmir’de atıldı. İBB Başkanı Aziz Kocaoğlu “İstanbul’da belediyecilik mi vardı?” dedi.
DİKİLİ VE KOZAK FISTIĞI
- Dikili tarımda marka kent olma yolunda yürüyor. Ama, Bergama ve Ayvalık’taki çamfıstığı üreticilerinin derdi büyük. Fıstıklardaki kurtlanma nedeniyle verim her yıl giderek düşüyor. Pilav ve irmik tatlısında kullanılan çamfıstığının kilosu 275 liraya yükselmiş... Orman Bakanlığı, bu hastalığa niye el atmıyor?
- Yeni Ekonomik Program (YEP) kıdem tazminatı fonunu yeniden gündeme taşıdı. Geçmiş iktidarların getirdiği tasarı üzerinde uzlaşma sağlanamamıştı. Bu konu yine ‘temcit pilavı’ olacak.
THK’nın ‘Laleli Tayyare Evleri’ne büyük kumpas
AMERİKA’da Ermeni kökenli işadamlarıyla Türkiye’ye karapara aktarırken Amerikan maliyesini 511 milyon dolar dolandırmaktan Amerikan yargısının önüne düşen Sezgin Baran Korkmaz’la ilgili dosyalar ortaya dökülmeye başlandı.
İlkokul mezunu olan Korkmaz’ın ilişkileri bir sır yumağı halinde. Yargıya yapılan suç duyurusundaki iddialar şaşırtıcı boyutta...
Özetlersek, Türk Hava Kurumu’nun üzerinde oynanan, onun Laleli’deki ‘Tayyare Otelleri’ diye bilinen gayrimenkulünü ele geçirme oyunları... Başrollerde ise Sezgin Baran Korkmaz ile 2015’de Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’na gelen Kürşat Atılgan... Gözaltı ve tutuklamaların arkasında devlet gücünü kullanıyorlar. Mağdur ise Keskin Holding AŞ’nin sahibi Recep Ercan Keskin... 25 yıldan beri otelcilik, tarım, inşaat ve enerji sektöründe faaliyet gösteriyor. 20 bine yakın çalışanı var. Laleli’de adı ‘Wyndham İstanbul Old City’ (Eski Ramada Otel) olarak değiştirilen oteli 2013’te yıllık 20 milyon TL üzerinde bir kira bedeli ile devir alıyor. Yapıya tadilat için 250 milyon TL harcıyor, bugünkü değerle yaklaşık 100 milyon dolar. Kürşat Atılgan, THK’nın başına gelir gelmez kendinden önceki başkan Osman Yıldırım’ın imzaladığı sözleşme ve protokollerle otelin Keskin Holding’e ‘peşkeş çekildiği’ iddiasında bulunuyor. Yıldırım hakkında da ‘uydurma’ suçlamalarla Ankara Savcılığı’na suç duyurusunda bulunuyor. Ancak Ankara 30. Asliye Ceza Mahkemesi, Atılgan’ın beyanlarının yalan olduğunu belirterek Yıldırım’a beraat kararı veriyor.
FETÖ’CÜLERLE İŞBİRLİĞİ
Oyunlar ve iftiraların ardı arkası kesilmiyor. Bu arada emniyet ve savcılıklardaki kripto FETÖ’cülerle işbirliği de yapılıyor.
Atılgan bu kez sözleşmenin iptali için dava açıyor. Atılgan ayrıca davanın sonucunu beklemeden Keskin Holding’in alt kiracılarına ihtarname geçerek kiraların THK’ya ödenmesini istiyor. Ancak kiralar Keskin Holding’e ödenmeye devam ediliyor. Bunun üzerine şüpheli Kürşat Atılgan, diğer şüpheli Sezgin Baran Korkmaz’ı devreye sokuyor.
Keskin’in avukatı Dinçer Yüce’in, Kürşat Atılgan, Sezgin Baran Korkmaz, Bereket Öner ve Erdal Şimşek haklarında “Adli makamları iğfal, iftira ve şantaj, görevi kullanma” iddiasıyla bulunduğu suç duyurusu 22 sayfa tutuyor.
- SON günlerde ismi öne çıkan Karslı Sezgin Baran Korkmaz’ın ilk isimlerinin Sezgin Özbulcum, Sezgin Korkmaz (2006) ve Sezgin Baran Korkmaz (2008) olduğunu biliyor musunuz?
SUÇ DUYURUSU
Başka neler mi anlatılıyor?
- Korkmaz’ın, THK Üniversitesi Mütevelli Heyeti Kurulu’na girmesinin ardından Laleli’deki bu binaya göz diktiği belirtildikten sonra “... Bunu sağlamak için müvekkilimi gerek tehdit etmiştir, gerek şantaj yapmıştır, gerek bazı siyasi ve bürokratların ismini kullanarak müvekkilim üzerinde baskı kurmaya çalışmış; hatta illegal yapıların, çetelerin üzerinden korku yaratarak bu amacını gerçekleştirmeye çalışmıştır. Bütün bu çabalarının sonuç vermemesi üzerine yönetiminde yer aldığı THK’nın hukuki süreç başlatarak müvekkilimi temerrüde düşürmeye çalışmıştır.”
Önce Amerika’da tutuklanan Ermeni işadamlarının yargılanma belgelerinde Türkiye’deki bir otelin 600 milyon dolara alınacağı bilgisi bulunuyor. THK’nın nereden çıktığı belli olmayan 1 milyar dolarlık borcunun, Laleli’deki bu oteli Ermeni işadamlarıyla Sezgin Baran Korkmaz’ın ortak oldukları Mega Varlık şirketine satmak istemelerinden kaynaklandığını Amerika’daki tutuklamalar ortaya çıkardı. Yargıda, poliste ne kadar çok kripto Fetö’cüler varmış... Bu davayı ciddi şekilde izlemek gerekiyor. Bakalım hangi isimleri göreceğiz...
OKUYUNUZ
‘İZMİR OPERA’NIN TEMELİ ATILDI
- Türkiye’nin ilk özel opera binasının temeli İzmir’de atıldı. İBB Başkanı Aziz Kocaoğlu “İstanbul’da belediyecilik mi vardı?” dedi.
DİKİLİ VE KOZAK FISTIĞI
- Dikili tarımda marka kent olma yolunda yürüyor. Ama, Bergama ve Ayvalık’taki çamfıstığı üreticilerinin derdi büyük. Fıstıklardaki kurtlanma nedeniyle verim her yıl giderek düşüyor. Pilav ve irmik tatlısında kullanılan çamfıstığının kilosu 275 liraya yükselmiş... Orman Bakanlığı, bu hastalığa niye el atmıyor?
- Yeni Ekonomik Program (YEP) kıdem tazminatı fonunu yeniden gündeme taşıdı. Geçmiş iktidarların getirdiği tasarı üzerinde uzlaşma sağlanamamıştı. Bu konu yine ‘temcit pilavı’ olacak.