Sultanahmet’e imam olmanın şartı var vekilliğin yok

HAYDİ pehlivanlar meydana, 24 Haziran’da büyük seçim var! Ülkesi için heyecan duyan, milleti için genişlik ve de umut sağlayacak projeleri olanlar gelsin beri, dağarcıklarındakileri dinleyelim can ve güven tazeleyelim.

İpini koparan aday olursa, aday adayı aynaya bakmadan fotoğraf çektirirse, iki satır ‘tercüme-i hâli’ni yazamayıp, pür melalini görmekten aciz ise demokrasinin alanında bürokrat olmamalı derken, 1946’nın Demokrat Parti tüzüğünden okuduk; (genel başkanın değil G.İ.K.’nın yalnızca 6 müsteşar düzeyinde kişiyi aday yapma yetkisi vardı) şimdi becerikli, maharetli danışmanlar, daire başkanları, belediye başkanları, genel müdür ve valiler geçmişlerini temizlemeden adaylık yarışındalar, seçilirlerse ne alâ, seçilemezlerse bir üste kadro garanti nasılsa.

Bakınız Sultanahmet Camisi şerifine imam olabilmek için 12 şart koymuş ecdadımız, milletvekili olmak için tespit ettiği asgari şartlar; her aday kendisini önce bu eleklerde elesinler de bir ederini görelim.

İşte dedemin devletinde mebus olma kriterleri:

1- Milletvekili adayı, aday olacağı şehirde uzun süreli oturmuş, yaşamış olmalı, halkın mizacını iyi bilmeli. Bir şehirde oturmamış veya çıkıp gideli uzun zaman olmuş adamların adamlığını bozup bozmadığı bilinemez.

2- Şehre yarayacak her türlü kanunu ve o şehir halkının saadetini icap edecek şeyleri düşünüp, halkın isteklerinin önünde fikir üretmeye, bilgi toplamaya muktedir olmalıdır.

3- Devletin şan ve şerefini düşünmeyecek kadar cahil olmamalı, sefih de olmamalı. Kendi malı kendine teslim edilemeyen sefih bir adama bu gibi vazife verilmemeli.

4- Hükümetin kanunsuz ve haksız işlerini yapanın yüzüne söylemek hususunda kimseden korkup çekinmemeli, bu uğurda ölmekten bile kaçınmamalı, dünya için kimseye müdana etmemelidir.

5- Parayı görünce her şeye boyun eğecek kadar bağrı yufkalardan ve parayı çok sevenlerden olmamalıdır. Yoksa milletin menfaati zayi olmak ihtimali ziyadeleşir ve memleketi açık açık uçuruma sürükler.

6- İkbalini muhafaza etmek ve başka bir menfaatini korumak için şuna buna yüzsuyu dökmüş (ağlamış) olmamalıdır. Hak terazisinden haksız sıfatıyla inmemelidir.

7- Madeni has, terki temas, rüşvet ve iltimas gibi sıfatlarla adı anılmamalı.

8- Halk içerisinde zalim, işkenceci ve tepeden bakanlardan olmamalıdır.

9- İkiyüzlü, iki sözlü adamlardan da milletvekili olamaz.

10- Şunun bunun ayıbını arayan, daima iki kişi arasındaki gizli sırları ifşa eden, hiç yoktan tertip türetenler de aday gösterilmemelidirler.

11- Milletvekilliği bittikten sonra kendini idare edecek bir işi veya varidatı olmayanlar da aday gösterilmemeli. Bu özellikleri olmayan kişiler hükümetin ayıbını örtüp boyun eğmeye mecbur kalırlar, halka zulümkâr olurlar.

(Yazının niçin siyaset yapılır bölümünü internet sayfamızda okuyabilirsiniz.)

Yalçın KOÇAK- 18. Dönem Sakarya Milletvekili

TANTAN, KESİCİ İÇİN YOLLARA DÜŞÜYOR

'ESKİ İçişleri Bakanı ve Yurt Partisi Genel Başkanı Sadettin Tantan, CHP’den İlhan Kesici’nin Cumhurbaşkanı adayı olması halinde kendisine destek için yollara düşeceğini yakın çevresine anlatıyor. Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan’ın milletvekili adayı olması nedeniyle görevi Meclis 1. Başkanvekili Hasan Toprak (milletvekili Erdoğan Toprak’ın kardeşi) tarafından yürütülecek. Bu arada Ünal Baysan’dan başka görevinden istifa eden Lüleburgaz Belediye Başkanı Emin Halebak’ın, Kılıçdaroğlu’nun “Kimse istifa etmeyecek” uyarısına karşın adaylıklarını açıklamalarının adaylar nezdinde sıkıntı yaratıp yaratmayacağı merak konusu.

CHP’DE AKİF HAMZAÇEBİ SÜRPRİZİ

CHP’de Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı merakla bekleniyor. SP’de Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti’de Meral Akşener, HDP’de Selahattin Demirtaş ve VP’de Doğu Perinçek’in adaylıkları kesinleşti. CHP’de yalnızca 1’inci turda CHP’nin oylarını alacak bir aday değil, 2’inci turda herkesten oy alacak bir aday arayışı var. AKP dâhil her partiden oy alabilecek adaylar arasında Akif Hamzaçebi de öne çıkan isimlerden. Karadeniz kökenli oluşu, devlet deneyimi olması ve CHP’de uzun zamandır siyaset yapması onu öne çıkaran özellikleri oldu. Hamzaçebi, İBB adaylığı için yoğun bir çalışma gösteriyordu.

BİLİYOR MUSUNUZ

- İBB’de iki dönem önce Beyoğlu Meclis üyeliği yapan ve ‘Beyoğlu’nda AKP’nin baş belası’ olarak tanınan Saim Gül’ün 3’üncü bölgeden adaylık başvurusunda bulunduğunu...

- HAZİRAN’da yapılacak olan genel seçimlere giremeyen DSP Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Karakülçe’nin, YSK’yı eleştirerek, Hür Dava Partisi’nin (HÜDA-PAR) kurultay delegelerini herhangi bir ilçe ve il kongresi ile seçmemesine rağmen seçime girebildiğini öne sürerek, ‘HÜDA-PAR vakası, ciddi bir skandaldır’ dediğini...

- BALIKESİR Karesi’nin AKP’li belediye başkanı Yücel Yılmaz’ın “Vekil adaylığının basında yer almasından sonra tebrik telefonları aldığını, ancak siyasi kariyerini belediye başkanı olarak sürdüreceğini” açıkladığını...

- CHP Parti Meclisi üyesi teğmen Mehmet Ali Çelebi’nin öncülüğünde, kritik bölgelerdeki 30 bin sandıkta güvenliği korumak için harekete geçmek, seçimlere kadar 1 milyon sandık müşahidine erişmek, seçim güvenliği ittifakı amacıyla ‘Sandık Gücü’nün (www.sandikgucu.com) kurulduğunu...