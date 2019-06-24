YEREL seçimler sürecinde önce Mustafa Sarıgül, sonra da Abdullah Öcalan, Devlet Bahçeli, Doğu Perinçek ve Binali Yıldırım siyasi tahribattan ‘ağır’ yara alarak çıktılar. Öcalan ile ilgili ‘devreye’ girenler de kayıp hanesinde sayılıyorlar.
MHP tabanından İmamoğlu’na yönelmeler olması, İYİ Parti’nin mücadelesinin haklılığını gösteriyor. HDP’nin Öcalan’ın hegemonyasından çıktığı dikkat çekmiştir. Kılıçdaroğlu, klikler içinde olmamış, herkese kucak açmış; bunun tohumunu da İmamoğlu atmıştır.
İmamoğlu’nun yüzde 54’lük oyunun içinde bu oranları sizler hesap edebilirsiniz.
AKP’ye yakın araştırma şirketi MAK Araştırma’nın sahiplerinden biri olan Mehmet Ali Kulat’ın nisan ortasında İstanbul’da yaptığı “Bugün seçim olsa oyunuzu hangi adaya verirsiniz?” anketinde çıkan sonuçları alıp ‘matematik’ yaptığınızda, 23 Haziran’daki sonuçlara ulaşıyorsunuz.
39 ilçede alınan sonuçlara bakıldığında Binali Yıldırım 11 ilçede, Ekrem İmamoğlu 28 ilçede seçimi önde bitirdi.
Bu da şu anlama geliyor ki bugün iki aday arasında 850 bin oya yakın fark oluştu ve önümüzdeki 2 yıl içinde ‘genel seçim’i gündemde tutmak isteyenler olacak. Mühendis ve araştırmacı yazar dostumuz Semih Kalkanoğlu’nun benzer hesapları, geçen 6 Mayıs’ta bize yaptığını da hatırlatmak isteriz.
Evet, yenilenen seçim CHP ve İmamoğlu’na ‘zafer’ getirdi. Seçmen, ‘inatlaşmalara’ dur dedi. Cumhurbaşkanı da dün akşamki açıklamasını ‘sertleşmeden’ bu anlayış doğrultusunda yaptı. Çünkü herkes mutlu oldu. Huzur, ruhumuzun servetidir.
‘Sükûnet seçimi’ herkesi rahatlattı
YEREL seçimler sürecinde önce Mustafa Sarıgül, sonra da Abdullah Öcalan, Devlet Bahçeli, Doğu Perinçek ve Binali Yıldırım siyasi tahribattan ‘ağır’ yara alarak çıktılar. Öcalan ile ilgili ‘devreye’ girenler de kayıp hanesinde sayılıyorlar.
MHP tabanından İmamoğlu’na yönelmeler olması, İYİ Parti’nin mücadelesinin haklılığını gösteriyor. HDP’nin Öcalan’ın hegemonyasından çıktığı dikkat çekmiştir. Kılıçdaroğlu, klikler içinde olmamış, herkese kucak açmış; bunun tohumunu da İmamoğlu atmıştır.
İmamoğlu’nun yüzde 54’lük oyunun içinde bu oranları sizler hesap edebilirsiniz.
AKP’ye yakın araştırma şirketi MAK Araştırma’nın sahiplerinden biri olan Mehmet Ali Kulat’ın nisan ortasında İstanbul’da yaptığı “Bugün seçim olsa oyunuzu hangi adaya verirsiniz?” anketinde çıkan sonuçları alıp ‘matematik’ yaptığınızda, 23 Haziran’daki sonuçlara ulaşıyorsunuz.
39 ilçede alınan sonuçlara bakıldığında Binali Yıldırım 11 ilçede, Ekrem İmamoğlu 28 ilçede seçimi önde bitirdi.
Bu da şu anlama geliyor ki bugün iki aday arasında 850 bin oya yakın fark oluştu ve önümüzdeki 2 yıl içinde ‘genel seçim’i gündemde tutmak isteyenler olacak. Mühendis ve araştırmacı yazar dostumuz Semih Kalkanoğlu’nun benzer hesapları, geçen 6 Mayıs’ta bize yaptığını da hatırlatmak isteriz.
Evet, yenilenen seçim CHP ve İmamoğlu’na ‘zafer’ getirdi. Seçmen, ‘inatlaşmalara’ dur dedi. Cumhurbaşkanı da dün akşamki açıklamasını ‘sertleşmeden’ bu anlayış doğrultusunda yaptı. Çünkü herkes mutlu oldu. Huzur, ruhumuzun servetidir.