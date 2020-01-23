Söyleyin, kaç kişi ‘vatan nöbetini’ böyle bitirdi?

TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı, iki toprak sevdalısı, ‘Toprak Dede’ Hayrettin Karaca ve ‘Yaprak Dede’ A. Nihat Gökyiğit tarafından 1992 yılında kurulmuştu.
Amaçları Anadolu’da yaşanmakta olan erozyon ve çölleşme tehlikesine kamuoyunun dikkatini çekmekti. Hedefleri ise bu mücadelenin devlet politikası haline gelmesine katkı sağlamaktı. TEMA’nın “Türkiye çöl olmasın” sloganı toplumda büyük yankı uyandırdı. (Bu sloganı taşıyan yüzlerce genç vardı.)
‘YAPRAK DEDE’ VE ‘TOPRAK DEDE’
Çevreci ve aydın bir kesim, Karaca için dün gözyaşı döktü Fatih Camisi avlusunda... Hayrettin Karaca ve Nihat Gökyiğit’ten görevi devralan Deniz Ataç, TEMA ev sahibi olarak oradaydı. Gözyaşları içerisinde yaptığı konuşmasını “Bir kanadımız kırıldı. Sizi çok özleyeceğiz” sözleriyle noktaladı.
TEMA’nın çelenk standına TEV, ÇYDD ve TED personeli bağış yapma işlemlerine katkı için gelmişti. TEMA’nın bu bağışla rekor kırmış olabileceği söylendi.
Cami avlusundan ana kapıya bakılırken, sağda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Vali Ali Yerlikaya ve Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın; sol duvarda da Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin çelenkleri dikkat çekiyordu.
Gönderilen çelenklerde okuyabildiğimiz bazı isimler şöyleydi:
Ayşe-Osman Kavala, Güler Sabancı, Yıldız Holding, Rona Yırcalı, Akın Öngör, Halit Narin, Nevbahar-Ali Koç, Ömer Koç, Berna-Mesut Yılmaz, Faik Öztrak, Ekrem Alican ailesi, Halkın Kurtuluşu Partisi, ÇYDD, Muazzez İlmiye Çığ, Müjdat Gezen, Beren Saat-Kenan Doğulu, Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Prof. Gülsüm Sağlamer, Oya-Bülent Eczacıbaşı, WWF, (Artvin) Machael Doğa Derneği, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü (Tek devlet kurumu), Balparmak, Kocabıyık, Çiftgeyik Karaca (Hayrettin Bey’in ilk firması).
Cenazeye katılanlar ardasında ise Ali Babacan, Önder Aksakal, Muharrem İnce, Sadettin Tantan ve çok sayıda TEMA gönüllüsü vardı.
Cenaze namazını kıldıran hocanın ‘sadakat ve iyilik öncüsü’ diye tarif ettiği Karaca, milyonlarca ağaç diktirdiği için “Helal olsun” diye uğurlandı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, cenaze organizasyonuna belediye olarak sahip çıktı ve “Karaca’nın değerlerine sahip çıkmak boynumuzun borcu” demesiyle de takdir topladı.
CUMHURİYET GENCİ
BÖYLESİ asil ruhlar nadir gelir dünyaya/Tek kazakla dolaştı bütün vatanı yaya/Toprağa sevdalıydı, malı mülkü terk etti/Kurtardığı her ağaç mutluluğuna yetti/Sabırla ve azimle toplumu hep uyardı/Erozyon toprak yutar, acıyı o duyardı/Kendisi tok olsa da açlığı dert edindi/Mera yasası için gece gündüz didindi/Muazzez İlmiye Çığ, Nihat Gökyiğit bir de/ Cumhuriyet genciydi her biri, her devirde/İnsanlığa adanmış, örnek olmuş ömürler/Hak ettikleri vefayı mutlaka görürler/Toprağa dönüşüyor emektar yorgun beden/Kaç kişi var böyle bir kavuşmayı hak eden? /Tamamladı vatan nöbetini başı dik Türk/Kucaklamaya hazır evlâdını Atatürk.
Reşit ÇAĞIN-Foça
İLAÇTA DÜNYA ÇİN’E MAHKÛM!
TÜRKİYE’de bir süredir devam eden ilaç sıkıntısı haberiyle ile ilgili telefon yağmuruna tutulduk. “Bir dokun bin işit” misali. Bu arada Almanya’dan da bir dostumuz aradı. Eşinin tiroit bezi hastalığı için kullandığı ilacı sordu. “Acaba Türkiye’de var mı” diye... “Hayrola” dedik. Almanya’da da uzunca bir süredir ilaç sıkıntısı varmış. Meğer bu konuda Almanlar da dertliymiş. Birçok ilaç bulunamıyormuş. Tiroit bezi hastalığı ilaçları, gut hastalığı ilaçları, İbuprofen gibi ağrı kesiciler, Valtarsan tansiyon ilacı gibi... Herkes eczane eczane geziyormuş elinde reçete. Bazen iki haftayı aşkın bekliyorlarmış ilaç tedarik edilinceye kadar.
Merak ettik, “Hangi ilaçlar yok, niye” diye sorduk. Alman Eczacılar Birliği’ne göre sıkıntının nedeni sağlık sektöründeki maliyet baskısıymış. Birçok ilaç şirketi ilaçlarda kullanılan etkin maddeleri Doğu Asya’da ürettiriyormuş. Örneğin antibiyotikler Çin ve Hindistan’da üretiliyormuş. Bu işletmelerde çeşitli nedenlerle üretim kısa bir süre durdurduğunda veya kalite sorunu dolayısıyla dağıtımına izin verilmeyince hemen sıkıntı başlıyormuş. Alman Eczacılar Birliği bu soruna çözüm olarak önemli ve kısıtlı ulaşılabilen ilaçlara ihraç yasağı getirilmesini ve Avrupa’da ilaç üretiminin daha da güçlendirilmesini öneriyor.
Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn ise devletin ilaçların dağıtımına müdahale edemediğini ama gelecekte bu konuda belki yasal düzenlemelerin yapılabileceğini söylemiş. Bakan, gelecekte şirketlerin ve toptancıların ilaçların stok seviyeleri ve tedarik ile ilgili konularda önceden bilgi vermelerinin zorunlu hale getirilmesinin çözüm olabileceğini söylüyor. Almanya’da piyasada 290 civarında ilaçta sıkıntı varmış. Ama bu rakam geçen yıla göre iki kat artmış.
MESAJ PANOSU
KAYNAK yaratmakta sıkıntı varsa faturaları şişirmek çözüm müdür? Ortalama 130 lira civarında gelen elektrik faturaları bu ay kabarık, 200 lira. Tıpkı doğalgazdaki gibi... Gelirler artmazken fahiş artan hizmet ve mal bedellerine daha ne kadar dayanılır? Son söz: Taşıma su ile değirmen dönmez, millete zamla ekonomi sürmez...
Metin ALTAY
HAYVANAT bahçesinin Ankara Bademlidere’ye taşınmasına yönelik belediye girişimi fevkalade yanlış bir karardır. Hayvanat bahçesinin yeri AOÇ’dir.
Tahir ÇALGÜNER
Söyleyin, kaç kişi ‘vatan nöbetini’ böyle bitirdi?
TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı, iki toprak sevdalısı, ‘Toprak Dede’ Hayrettin Karaca ve ‘Yaprak Dede’ A. Nihat Gökyiğit tarafından 1992 yılında kurulmuştu.
Amaçları Anadolu’da yaşanmakta olan erozyon ve çölleşme tehlikesine kamuoyunun dikkatini çekmekti. Hedefleri ise bu mücadelenin devlet politikası haline gelmesine katkı sağlamaktı. TEMA’nın “Türkiye çöl olmasın” sloganı toplumda büyük yankı uyandırdı. (Bu sloganı taşıyan yüzlerce genç vardı.)
‘YAPRAK DEDE’ VE ‘TOPRAK DEDE’
Çevreci ve aydın bir kesim, Karaca için dün gözyaşı döktü Fatih Camisi avlusunda... Hayrettin Karaca ve Nihat Gökyiğit’ten görevi devralan Deniz Ataç, TEMA ev sahibi olarak oradaydı. Gözyaşları içerisinde yaptığı konuşmasını “Bir kanadımız kırıldı. Sizi çok özleyeceğiz” sözleriyle noktaladı.
TEMA’nın çelenk standına TEV, ÇYDD ve TED personeli bağış yapma işlemlerine katkı için gelmişti. TEMA’nın bu bağışla rekor kırmış olabileceği söylendi.
Cami avlusundan ana kapıya bakılırken, sağda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Vali Ali Yerlikaya ve Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın; sol duvarda da Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin çelenkleri dikkat çekiyordu.
Gönderilen çelenklerde okuyabildiğimiz bazı isimler şöyleydi:
Ayşe-Osman Kavala, Güler Sabancı, Yıldız Holding, Rona Yırcalı, Akın Öngör, Halit Narin, Nevbahar-Ali Koç, Ömer Koç, Berna-Mesut Yılmaz, Faik Öztrak, Ekrem Alican ailesi, Halkın Kurtuluşu Partisi, ÇYDD, Muazzez İlmiye Çığ, Müjdat Gezen, Beren Saat-Kenan Doğulu, Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Prof. Gülsüm Sağlamer, Oya-Bülent Eczacıbaşı, WWF, (Artvin) Machael Doğa Derneği, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü (Tek devlet kurumu), Balparmak, Kocabıyık, Çiftgeyik Karaca (Hayrettin Bey’in ilk firması).
Cenazeye katılanlar ardasında ise Ali Babacan, Önder Aksakal, Muharrem İnce, Sadettin Tantan ve çok sayıda TEMA gönüllüsü vardı.
Cenaze namazını kıldıran hocanın ‘sadakat ve iyilik öncüsü’ diye tarif ettiği Karaca, milyonlarca ağaç diktirdiği için “Helal olsun” diye uğurlandı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, cenaze organizasyonuna belediye olarak sahip çıktı ve “Karaca’nın değerlerine sahip çıkmak boynumuzun borcu” demesiyle de takdir topladı.
CUMHURİYET GENCİ
BÖYLESİ asil ruhlar nadir gelir dünyaya/Tek kazakla dolaştı bütün vatanı yaya/Toprağa sevdalıydı, malı mülkü terk etti/Kurtardığı her ağaç mutluluğuna yetti/Sabırla ve azimle toplumu hep uyardı/Erozyon toprak yutar, acıyı o duyardı/Kendisi tok olsa da açlığı dert edindi/Mera yasası için gece gündüz didindi/Muazzez İlmiye Çığ, Nihat Gökyiğit bir de/ Cumhuriyet genciydi her biri, her devirde/İnsanlığa adanmış, örnek olmuş ömürler/Hak ettikleri vefayı mutlaka görürler/Toprağa dönüşüyor emektar yorgun beden/Kaç kişi var böyle bir kavuşmayı hak eden? /Tamamladı vatan nöbetini başı dik Türk/Kucaklamaya hazır evlâdını Atatürk.
Reşit ÇAĞIN-Foça
İLAÇTA DÜNYA ÇİN’E MAHKÛM!
TÜRKİYE’de bir süredir devam eden ilaç sıkıntısı haberiyle ile ilgili telefon yağmuruna tutulduk. “Bir dokun bin işit” misali. Bu arada Almanya’dan da bir dostumuz aradı. Eşinin tiroit bezi hastalığı için kullandığı ilacı sordu. “Acaba Türkiye’de var mı” diye... “Hayrola” dedik. Almanya’da da uzunca bir süredir ilaç sıkıntısı varmış. Meğer bu konuda Almanlar da dertliymiş. Birçok ilaç bulunamıyormuş. Tiroit bezi hastalığı ilaçları, gut hastalığı ilaçları, İbuprofen gibi ağrı kesiciler, Valtarsan tansiyon ilacı gibi... Herkes eczane eczane geziyormuş elinde reçete. Bazen iki haftayı aşkın bekliyorlarmış ilaç tedarik edilinceye kadar.
Merak ettik, “Hangi ilaçlar yok, niye” diye sorduk. Alman Eczacılar Birliği’ne göre sıkıntının nedeni sağlık sektöründeki maliyet baskısıymış. Birçok ilaç şirketi ilaçlarda kullanılan etkin maddeleri Doğu Asya’da ürettiriyormuş. Örneğin antibiyotikler Çin ve Hindistan’da üretiliyormuş. Bu işletmelerde çeşitli nedenlerle üretim kısa bir süre durdurduğunda veya kalite sorunu dolayısıyla dağıtımına izin verilmeyince hemen sıkıntı başlıyormuş. Alman Eczacılar Birliği bu soruna çözüm olarak önemli ve kısıtlı ulaşılabilen ilaçlara ihraç yasağı getirilmesini ve Avrupa’da ilaç üretiminin daha da güçlendirilmesini öneriyor.
Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn ise devletin ilaçların dağıtımına müdahale edemediğini ama gelecekte bu konuda belki yasal düzenlemelerin yapılabileceğini söylemiş. Bakan, gelecekte şirketlerin ve toptancıların ilaçların stok seviyeleri ve tedarik ile ilgili konularda önceden bilgi vermelerinin zorunlu hale getirilmesinin çözüm olabileceğini söylüyor. Almanya’da piyasada 290 civarında ilaçta sıkıntı varmış. Ama bu rakam geçen yıla göre iki kat artmış.
MESAJ PANOSU
KAYNAK yaratmakta sıkıntı varsa faturaları şişirmek çözüm müdür? Ortalama 130 lira civarında gelen elektrik faturaları bu ay kabarık, 200 lira. Tıpkı doğalgazdaki gibi... Gelirler artmazken fahiş artan hizmet ve mal bedellerine daha ne kadar dayanılır? Son söz: Taşıma su ile değirmen dönmez, millete zamla ekonomi sürmez...
Metin ALTAY
HAYVANAT bahçesinin Ankara Bademlidere’ye taşınmasına yönelik belediye girişimi fevkalade yanlış bir karardır. Hayvanat bahçesinin yeri AOÇ’dir.
Tahir ÇALGÜNER