Sipahi, Çekmeköy DP adayı oldu

ESKİ Beşiktaş meclis üyesi Hüseyin Avni Sipahi, Demokrat Parti’den Çekmeköy Belediye Başkanlığı’na aday olduğunu açıklayarak “2009’da CHP’den 308 oyla kaybettiğim seçimi, 10 yıl belediye başkanlığı yaptığım yerde yeniden kazanacağım” dedi.
Sipahi son gelişmeler üzerine şunları söylüyor: “Murat Hazinedar’ın yeniden CHP’den aday gösterilmesi için büyük çaba harcadım ancak başaramadım. Yapabilecek gücüm olsaydı, aslında onu yapardım. CHP’nin aday gösterdiği Rıza Akpolat’ı ise tanımam, ortakçılığım da yoktur. Telefonla dahi görüşmüşlüğüm yoktur. Halkın teveccühü karşısında Süleyman Soylu’nun, Mehmet Ağar’ın genel başkanlık yaptıkları, şimdi de genel başkanlığını Afyon milletvekili olarak Gültekin Uysal’ın sürdürdüğü DP’den aday oldum. Cumartesi günü 14.00’de Çekmeköy Şahinbey Caddesi’nde kampanyamı başlatıyorum. İstanbul’un en renkli kampanyası olacağını göreceksiniz. CHP ve AKP’yi yeneceğim konusunda iddialıyım.”
GÜNÜN SÖZÜ
“TÜİK istatistikleri sebzedeki fiyat artışları ve pahalılığın tarihi rekorda olduğunu ortaya koydu. Buna göre yıllık sebze enflasyonu yüzde 94.72 oldu. Bu durum, tarımın can çekiştiğini gösteriyor. Sebzede fiyat artışı maaş artışının ortalama 4.7 katı oldu.” Turhan ÇAKAR Tüketici Hakları Dernek Başkanı
KESTANECİLER ZEHİRLENİYOR
KIŞ mevsiminde gezdiğimiz çoğu yerde kestane satıcılarını görüyorum. Sanırım belediyeler, bir süre önce tezgâhları da şıklaştırdı. Güzel görüntü veriyorlar, şehrin süsü ve lezzetli bir yiyecek. Ancak farkında mısınız, kestaneciler zehirleniyor. Bütün gün kömürden yayılan karbonmonoksit gazını ve yanan kabuklardan kaynaklanan dumanı soluyorlar. Kısa zamanda karbonmonoksit zehirlenmesi, uzun dönemde dumana bağlı kanser riski ile karşı karşıyalar.
Belediyeleri bu konuda acil önlem almaya davet ediyorum. Tezgâhların ocak kısmında küçük düzenleme ile zehirli gazları, dumanları kestanecilerden uzaklaştırmak çok kolay.
Dilerim belediyeciler, seçim telaşından fırsat bulup bu önemli konuya el atarlar. Dr. Gündüz TEZMEN
MHP 50 YAŞINDA
MHP 50’nci kuruluş yıldönümünü, 8 Şubat Cuma günü Adana’da Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin katılımıyla kutlayacak. MHP kurmayları, Atatürk Anıtı’na çelenk koyacak. Ülkücü sanatçıların sevilen şarkı ve türküleri seslendirecekleri fuar alanında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir konuşma yapacak. MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı yıldönümü için “Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk milletinin bekası için kurucu liderimiz Alparslan Türkeş ve ülkü arkadaşlarıyla tarih sahnesine çıkan MHP, 50 yıldır onurlu varlığını sürdürmektedir. Başbuğ Türkeş’ten kutlu bayrağı devralan Devlet Bahçeli ve kıymetli yol arkadaşları olan ülkücü kadrolar, bugün de aynı mücadeleyi aynı ruh, aynı heyecanla devam ettirmektedir” diye konuştu.
‘PARTİMİZDE VEFA KALMADI’
PÜTÜRGELİ Dr. Necdet Ayaydın yaşadıklarını anlatırken “CHP ne kadar vefasız bir partiymiş” dedi. Malatya Pötürge’de yüzde 75 oyla belediye başkanı seçilip iki dönemde kenti yeni baştan inşa ettiğini, rahmetli Mevlüt Aslanoğlu’nun kendisine büyük destek verdiğini anlatırken, Kılıçdaroğlu’nun kendisine verdiği sözlere karşılık köşeye itildiğini belirtti. “Partimizde vefa kalmadı” diyor.
ESNAF TEPKİLİ
DÜNKÜ ‘Şero’lu Beşiktaş aday yazısına o kadar tepki geldi ki... İşte bir esnaf grubunun sözleri: “Sorunlarımıza tercüman oldunuz. Tepkilerimizi ilçe, il ve genel merkeze iletemiyoruz; dinleyen yok... Beşiktaş’ta 22 aday adayı arasında nitelikli insanlarımız vardı. Son iki dönem yaşadığımız sıkıntıları yine istemiyoruz. Burası rant karargâhı değildir, aydın kesimin yaşadığı bir ilçedir. ‘Manevi oğlum’ denilen kişiyi istemiyoruz. Biz koyun sürüsü değiliz. ‘Ekmeleddin İhsanoğlu vakasını’ bize yaşatmayın.”
BİLİYOR MUSUNUZ?
- GAZETECİ-yazar Orhan Koloğlu’nun yeni kitabı ‘Prusya’dan Enverland’a Türk-Alman Tarihi’ni anlatacağı söyleşinin cumartesi 16.00’da Moda Tarihçi Kitabevi’nde yapılacağını...
- TARIM ve sanayide gerileyen Adana’nın merkezi yönetim tarafından sahipsiz bırakıldığına dikkat çeken CHP Adana milletvekili Müzeyyen Şevkin’in, yoğun yağmur, sel ve su taşkınları nedeniyle binlerce dönüm arazileri su altında kalan, ürünleri heba olan Adanalı çiftçinin sorunlarının görmezden gelindiğini, zararlarının henüz karşılanmadığını belirterek “Çiftçiyi dilenci konumuna düşürmeyin. Sorarım, Tarım Kredi Kooperatifleri çiftçi düşmanı mıdır” dediğini...
- BAKIRKÖY Belediyesi’nin düzenlediği ‘26. Troya Kültür-Sanat Ödülleri’ töreninin 16 Şubat Cumartesi 19.00’da Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde yapılacağını...
- DR. Öğr. Üyesi Erol Ülgen ve Doç. Dr. Hasan Cicioğlu’nun hazırladıkları ‘Millî Tarihimizden Bir Safha’ kitabının, Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı tarafından yayınlandığını...
- 100. sayısı yayınlanan İktisat ve Toplum Dergisi’nin verdiği ‘Asaf Savaş İktisat Ödülü’nün yarın Ankara ÇSM’de yapılacak geniş katılımlı bir toplantıda verileceğini...
Sipahi, Çekmeköy DP adayı oldu
ESKİ Beşiktaş meclis üyesi Hüseyin Avni Sipahi, Demokrat Parti’den Çekmeköy Belediye Başkanlığı’na aday olduğunu açıklayarak “2009’da CHP’den 308 oyla kaybettiğim seçimi, 10 yıl belediye başkanlığı yaptığım yerde yeniden kazanacağım” dedi.
Sipahi son gelişmeler üzerine şunları söylüyor: “Murat Hazinedar’ın yeniden CHP’den aday gösterilmesi için büyük çaba harcadım ancak başaramadım. Yapabilecek gücüm olsaydı, aslında onu yapardım. CHP’nin aday gösterdiği Rıza Akpolat’ı ise tanımam, ortakçılığım da yoktur. Telefonla dahi görüşmüşlüğüm yoktur. Halkın teveccühü karşısında Süleyman Soylu’nun, Mehmet Ağar’ın genel başkanlık yaptıkları, şimdi de genel başkanlığını Afyon milletvekili olarak Gültekin Uysal’ın sürdürdüğü DP’den aday oldum. Cumartesi günü 14.00’de Çekmeköy Şahinbey Caddesi’nde kampanyamı başlatıyorum. İstanbul’un en renkli kampanyası olacağını göreceksiniz. CHP ve AKP’yi yeneceğim konusunda iddialıyım.”
GÜNÜN SÖZÜ
“TÜİK istatistikleri sebzedeki fiyat artışları ve pahalılığın tarihi rekorda olduğunu ortaya koydu. Buna göre yıllık sebze enflasyonu yüzde 94.72 oldu. Bu durum, tarımın can çekiştiğini gösteriyor. Sebzede fiyat artışı maaş artışının ortalama 4.7 katı oldu.” Turhan ÇAKAR Tüketici Hakları Dernek Başkanı
KESTANECİLER ZEHİRLENİYOR
KIŞ mevsiminde gezdiğimiz çoğu yerde kestane satıcılarını görüyorum. Sanırım belediyeler, bir süre önce tezgâhları da şıklaştırdı. Güzel görüntü veriyorlar, şehrin süsü ve lezzetli bir yiyecek. Ancak farkında mısınız, kestaneciler zehirleniyor. Bütün gün kömürden yayılan karbonmonoksit gazını ve yanan kabuklardan kaynaklanan dumanı soluyorlar. Kısa zamanda karbonmonoksit zehirlenmesi, uzun dönemde dumana bağlı kanser riski ile karşı karşıyalar.
Belediyeleri bu konuda acil önlem almaya davet ediyorum. Tezgâhların ocak kısmında küçük düzenleme ile zehirli gazları, dumanları kestanecilerden uzaklaştırmak çok kolay.
Dilerim belediyeciler, seçim telaşından fırsat bulup bu önemli konuya el atarlar. Dr. Gündüz TEZMEN
MHP 50 YAŞINDA
MHP 50’nci kuruluş yıldönümünü, 8 Şubat Cuma günü Adana’da Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin katılımıyla kutlayacak. MHP kurmayları, Atatürk Anıtı’na çelenk koyacak. Ülkücü sanatçıların sevilen şarkı ve türküleri seslendirecekleri fuar alanında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir konuşma yapacak. MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı yıldönümü için “Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk milletinin bekası için kurucu liderimiz Alparslan Türkeş ve ülkü arkadaşlarıyla tarih sahnesine çıkan MHP, 50 yıldır onurlu varlığını sürdürmektedir. Başbuğ Türkeş’ten kutlu bayrağı devralan Devlet Bahçeli ve kıymetli yol arkadaşları olan ülkücü kadrolar, bugün de aynı mücadeleyi aynı ruh, aynı heyecanla devam ettirmektedir” diye konuştu.
‘PARTİMİZDE VEFA KALMADI’
PÜTÜRGELİ Dr. Necdet Ayaydın yaşadıklarını anlatırken “CHP ne kadar vefasız bir partiymiş” dedi. Malatya Pötürge’de yüzde 75 oyla belediye başkanı seçilip iki dönemde kenti yeni baştan inşa ettiğini, rahmetli Mevlüt Aslanoğlu’nun kendisine büyük destek verdiğini anlatırken, Kılıçdaroğlu’nun kendisine verdiği sözlere karşılık köşeye itildiğini belirtti. “Partimizde vefa kalmadı” diyor.
ESNAF TEPKİLİ
DÜNKÜ ‘Şero’lu Beşiktaş aday yazısına o kadar tepki geldi ki... İşte bir esnaf grubunun sözleri: “Sorunlarımıza tercüman oldunuz. Tepkilerimizi ilçe, il ve genel merkeze iletemiyoruz; dinleyen yok... Beşiktaş’ta 22 aday adayı arasında nitelikli insanlarımız vardı. Son iki dönem yaşadığımız sıkıntıları yine istemiyoruz. Burası rant karargâhı değildir, aydın kesimin yaşadığı bir ilçedir. ‘Manevi oğlum’ denilen kişiyi istemiyoruz. Biz koyun sürüsü değiliz. ‘Ekmeleddin İhsanoğlu vakasını’ bize yaşatmayın.”
BİLİYOR MUSUNUZ?
- GAZETECİ-yazar Orhan Koloğlu’nun yeni kitabı ‘Prusya’dan Enverland’a Türk-Alman Tarihi’ni anlatacağı söyleşinin cumartesi 16.00’da Moda Tarihçi Kitabevi’nde yapılacağını...
- TARIM ve sanayide gerileyen Adana’nın merkezi yönetim tarafından sahipsiz bırakıldığına dikkat çeken CHP Adana milletvekili Müzeyyen Şevkin’in, yoğun yağmur, sel ve su taşkınları nedeniyle binlerce dönüm arazileri su altında kalan, ürünleri heba olan Adanalı çiftçinin sorunlarının görmezden gelindiğini, zararlarının henüz karşılanmadığını belirterek “Çiftçiyi dilenci konumuna düşürmeyin. Sorarım, Tarım Kredi Kooperatifleri çiftçi düşmanı mıdır” dediğini...
- BAKIRKÖY Belediyesi’nin düzenlediği ‘26. Troya Kültür-Sanat Ödülleri’ töreninin 16 Şubat Cumartesi 19.00’da Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde yapılacağını...
- DR. Öğr. Üyesi Erol Ülgen ve Doç. Dr. Hasan Cicioğlu’nun hazırladıkları ‘Millî Tarihimizden Bir Safha’ kitabının, Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı tarafından yayınlandığını...
- 100. sayısı yayınlanan İktisat ve Toplum Dergisi’nin verdiği ‘Asaf Savaş İktisat Ödülü’nün yarın Ankara ÇSM’de yapılacak geniş katılımlı bir toplantıda verileceğini...