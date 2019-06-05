Şimdi sıra KKTC’nin tanınmasına geldi

Eski Milli Savunma ve Adalet Bakanı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk, “KKTC’nin Türkiye dışında başka devletlerce de tanınması zamanı çoktan gelmiştir. Bu açıdan şimdiye değin adada tek devlet olarak Rumların elinde kalan Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanımayı sürdüren İİT ülkelerinin KKTC’yi tanımaları büyük önem taşımaktadır. KKTC ile asıl dayanışma böyle olur” diyor.
Mekke’de toplanan 14. İslâm İşbirliği Teşkilâtı (İİT) Zirvesi’nin açıklanan Sonuç Bildirgesi’nde üye ülkelerden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile ‘dayanışma içerisinde’ olmalarının istenmesi üzerine, eski Devlet, Millî Savunma ve Adalet Bakanı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk, aşağıdaki açıklamayı yaptı:
“İİT Zirvesi Sonuç Bildirgesi’nde üye ülkelere yapılan KKTC ile dayanışma çağrısı, İslam ülkeleri işbirliği örgütünün KKTC konusundaki sessizliğine son vermesi bakımından olumlu bir adımdır ama yetersizdir.
Asıl sorun, 15 Kasım 1983 günü Kuzey Kıbrıs Türk Federe Devleti Meclisi’nin Birleşmiş Milletler Antlaşması’yla da tanınan milletlerin kendi kaderini belirleme hakkını kullanarak ilan ettiği KKTC’nin kuruluşundan bu yana geçen 36 yıl içinde Türkiye dışında bir ülke tarafından tanınmamasından kaynaklanmaktadır. Uluslararası hukuk açısından haksız olan bu durum, KKTC’nin siyasî ve ekonomik bakımdan tecrit edilmesine, uluslararası ilişkilerde yalnızlaştırılmasına yol açmakta; Rum tarafına Kıbrıs Cumhuriyeti adı altında uluslararası ilişkilerde ve kuruluşlarda avantaj, adaya kalıcı barışın gelmesini engelleyici bir tutumu sürdürmek olanağını vermektedir. Kalıcı barışa ancak uluslararası hukuk açısından eşit taraflar arasında yürütülecek müzakerelerle ulaşılabilir. Adada iki eşit devlet ilkesine dayalı federal veya konfederal bir çözüm de ancak bu yoldan gerçekleşebilir.
Artık KKTC’nin Türkiye dışında başka devletlerce de tanınması zamanı çoktan gelmiştir. Bu açıdan şimdiye değin Ada’da tek devlet olarak Rumların elinde kalan Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanımayı sürdüren İİT ülkelerinin KKTC’yi tanımaları büyük önem taşımaktadır. KKTC ile asıl dayanışma böyle olur. Bunu sağlamak için Türkiye’nin elindeki bütün olanakları kullanması gerekir.”
EKOLOJİ BİRLİĞİ’NDEN UYARI
“BUGÜN 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası... Doğa bizden yardım beklemiyor, aksine kendisinin bir parçası olan bizi ‘Bindiğiniz dalı kesiyorsunuz’ diye uyarıyor. Ülkemizde yaşam alanlarını koruma mücadelesi veren ekoloji örgütlerinin dayanışma ve ortak mücadele ağı Ekoloji Birliği olarak doğanın uyarılarını anlatmaya ve onu korumak için direnmeye devam edeceğiz!”
KARINCA, ŞEKER...
Yavuz Dizdar: Çok güzel. Peki bu ilgi mısır şurubuna da var mı?
Murat Sevgi: Şeker iyi şeker olmalı ki karıncalar yesin. Yoksa selam bile vermezler. Onlar tercihlerini bizlerden iyi yapıyorlar!
HUKUKÇUDAN POLİS OLMASI MI İSTENİYOR?
2013 yılında sigortacılıktan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü için Hazine Müsteşarlığı’na bağlı Sigorta Tahkim Komisyonu kuruldu. Hemen hemen tüm sigorta kuruluşlarının üye olduğu komisyonun verdiği kararlar Türk mahkemelerinin verdiği kararlar ile aynı hükümde. Dosyaların çözüm süresinin 4 ayı aşamaması, davalara göre masrafının düşük oluşu komisyona başvuranların ciddi avantajları. Beş bin TL’den düşük uyuşmazlıklar hakkında verilen kararların kesin olması ve bir kısım hukukçu olmayan sigorta kökenli hakemlerin bazı ilginç kararları vatandaşları ürkütüyor.
Yargı Reformu Stratejisi Belgesi açıklandı. Buna göre hukuk fakültesi mezunlarının adli kollukta görev almasının önü açılıyor. Sigorta tahkim komisyonunda hukukçu olmayanlar sigorta hakemliği yaparken, mezun sayısı bir hayli artan hukukçudan da polis olması isteniyor. Bu işte bir terslik yok mu? S.I.
BİLİYOR MUSUNUZ?
2003 yılında yayın hayatına başlayan ‘Şarköyün Sesi’ gazetesinin kurucusu Yakup Önal’ın “Tekirdağ yerel basınına Şarköy ilçesi olarak 17 yıldır kesintisiz katkıda bulunmaktan mutluyuz” dediğini...
9 HAZİRAN Pazar İnebolu Şeref ve Kahramanlık Günü 98. yıldönümü etkinliklerinin 25 Ağustos Spor Salonu’nda satranç şampiyonası, Atatürk anıtına çelenk töreni, halk eğitim merkezi el sanatları sergisi, ‘İstiklal Yolu’ bisiklet turunun yer alacağı kutlama programıyla yapılacağını...
Şimdi sıra KKTC’nin tanınmasına geldi
Eski Milli Savunma ve Adalet Bakanı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk, “KKTC’nin Türkiye dışında başka devletlerce de tanınması zamanı çoktan gelmiştir. Bu açıdan şimdiye değin adada tek devlet olarak Rumların elinde kalan Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanımayı sürdüren İİT ülkelerinin KKTC’yi tanımaları büyük önem taşımaktadır. KKTC ile asıl dayanışma böyle olur” diyor.
Mekke’de toplanan 14. İslâm İşbirliği Teşkilâtı (İİT) Zirvesi’nin açıklanan Sonuç Bildirgesi’nde üye ülkelerden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile ‘dayanışma içerisinde’ olmalarının istenmesi üzerine, eski Devlet, Millî Savunma ve Adalet Bakanı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk, aşağıdaki açıklamayı yaptı:
“İİT Zirvesi Sonuç Bildirgesi’nde üye ülkelere yapılan KKTC ile dayanışma çağrısı, İslam ülkeleri işbirliği örgütünün KKTC konusundaki sessizliğine son vermesi bakımından olumlu bir adımdır ama yetersizdir.
Asıl sorun, 15 Kasım 1983 günü Kuzey Kıbrıs Türk Federe Devleti Meclisi’nin Birleşmiş Milletler Antlaşması’yla da tanınan milletlerin kendi kaderini belirleme hakkını kullanarak ilan ettiği KKTC’nin kuruluşundan bu yana geçen 36 yıl içinde Türkiye dışında bir ülke tarafından tanınmamasından kaynaklanmaktadır. Uluslararası hukuk açısından haksız olan bu durum, KKTC’nin siyasî ve ekonomik bakımdan tecrit edilmesine, uluslararası ilişkilerde yalnızlaştırılmasına yol açmakta; Rum tarafına Kıbrıs Cumhuriyeti adı altında uluslararası ilişkilerde ve kuruluşlarda avantaj, adaya kalıcı barışın gelmesini engelleyici bir tutumu sürdürmek olanağını vermektedir. Kalıcı barışa ancak uluslararası hukuk açısından eşit taraflar arasında yürütülecek müzakerelerle ulaşılabilir. Adada iki eşit devlet ilkesine dayalı federal veya konfederal bir çözüm de ancak bu yoldan gerçekleşebilir.
Artık KKTC’nin Türkiye dışında başka devletlerce de tanınması zamanı çoktan gelmiştir. Bu açıdan şimdiye değin Ada’da tek devlet olarak Rumların elinde kalan Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanımayı sürdüren İİT ülkelerinin KKTC’yi tanımaları büyük önem taşımaktadır. KKTC ile asıl dayanışma böyle olur. Bunu sağlamak için Türkiye’nin elindeki bütün olanakları kullanması gerekir.”
EKOLOJİ BİRLİĞİ’NDEN UYARI
“BUGÜN 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası... Doğa bizden yardım beklemiyor, aksine kendisinin bir parçası olan bizi ‘Bindiğiniz dalı kesiyorsunuz’ diye uyarıyor. Ülkemizde yaşam alanlarını koruma mücadelesi veren ekoloji örgütlerinin dayanışma ve ortak mücadele ağı Ekoloji Birliği olarak doğanın uyarılarını anlatmaya ve onu korumak için direnmeye devam edeceğiz!”
KARINCA, ŞEKER...
Yavuz Dizdar: Çok güzel. Peki bu ilgi mısır şurubuna da var mı?
Murat Sevgi: Şeker iyi şeker olmalı ki karıncalar yesin. Yoksa selam bile vermezler. Onlar tercihlerini bizlerden iyi yapıyorlar!
HUKUKÇUDAN POLİS OLMASI MI İSTENİYOR?
2013 yılında sigortacılıktan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü için Hazine Müsteşarlığı’na bağlı Sigorta Tahkim Komisyonu kuruldu. Hemen hemen tüm sigorta kuruluşlarının üye olduğu komisyonun verdiği kararlar Türk mahkemelerinin verdiği kararlar ile aynı hükümde. Dosyaların çözüm süresinin 4 ayı aşamaması, davalara göre masrafının düşük oluşu komisyona başvuranların ciddi avantajları. Beş bin TL’den düşük uyuşmazlıklar hakkında verilen kararların kesin olması ve bir kısım hukukçu olmayan sigorta kökenli hakemlerin bazı ilginç kararları vatandaşları ürkütüyor.
Yargı Reformu Stratejisi Belgesi açıklandı. Buna göre hukuk fakültesi mezunlarının adli kollukta görev almasının önü açılıyor. Sigorta tahkim komisyonunda hukukçu olmayanlar sigorta hakemliği yaparken, mezun sayısı bir hayli artan hukukçudan da polis olması isteniyor. Bu işte bir terslik yok mu? S.I.
BİLİYOR MUSUNUZ?
2003 yılında yayın hayatına başlayan ‘Şarköyün Sesi’ gazetesinin kurucusu Yakup Önal’ın “Tekirdağ yerel basınına Şarköy ilçesi olarak 17 yıldır kesintisiz katkıda bulunmaktan mutluyuz” dediğini...
9 HAZİRAN Pazar İnebolu Şeref ve Kahramanlık Günü 98. yıldönümü etkinliklerinin 25 Ağustos Spor Salonu’nda satranç şampiyonası, Atatürk anıtına çelenk töreni, halk eğitim merkezi el sanatları sergisi, ‘İstiklal Yolu’ bisiklet turunun yer alacağı kutlama programıyla yapılacağını...