Seçim sonuçlarını doğru değerlendirelim

Enis Tütüncü ve Uluç Gürkan’ın öncülük yaptığı CHP Ortak Akıl Platformu’nun önceki gün yapılan 14. toplantısında platform yöneticileri toplantının ilk aşamasında 31 Mart yerel seçimlerinin sayısal ve siyasal sonuçları ve sonuçları yaratan etkenler ele alındı.
Bu verilerin ışığında önümüzdeki döneme ilişkin olası gelişmelerin neler olabileceği konusu ayrıntılarıyla tartışıldı. Özellikle İstanbul seçim sonuçlarının siyasi bir krize neden olabileceğine yönelik görüşler değerlendirildi. Seçim sonuçları ile ortaya çıkan bu yeni siyasi ve toplumsal koşulların CHP tarafından doğru biçimde değerlendirilmesinin önemi üzerinde duruldu.
GÜNÜN SÖZÜ
“Cahillerle tartışmayın. Ben hiç galip gelemedim.” İmam-ı Gazali
‘MEVZU ATLIKARINCALAR DEĞİL’
DÜN İzmir’de arabamla giderken öndeki kamyonetin arkasında şu ibare vardı: “Mevzu atlıkarıncalar değil, dönen dolaplar.” Günümüze ne kadar güzel uyan ince bir espri değil mi?
Politikacılar milleti artık aptal yerine koymaktan vazgeçsinler.
Herkes her şeyin farkında.
Eriş GÜRSEL
‘TEMEL YASA ANAYASA’
PROF. Dr. Hikmet Sami Türk’ün ‘Temel Yasa Anayasa’ adlı kitabı Yetkin Yayınları’ndan çıktı. Türk, kitaba ağırlıklı olarak Anayasa hukuku ile ilgili konularda yazılmış makale, yapılmış konuşma ve açıklamalardan oluştuğu için ‘Temel Yasa Anayasa’ adını verdiğini söylüyor. Lozan, Ege adaları, Kıbrıs, yerel yönetimler, tarikat okulları, ‘çılgın’ İstanbul Kanal Projesi gibi konular üzerinde de duruluyor.
MİAMİ’DEN KUM GELDİ!
5 yıldızlı Granada Luxury Belek’in genel müdürü Enis Özsinan’ın bir konuşmasından şöyle bir bilgi ediniyoruz: “Nisana yüzde 85 dolulukla giriyoruz. Erken rezervasyonlar geçen yıla oranla yüzde 100 arttı, ciddi talep var. Biz de en iyi hizmeti sunmak için Miami’den beyaz kum getirtip 2.5 dönümlük alanda plaj yaptık. Havuzun içerisine Maldiv evleri kurduk.”
SEÇİM BİTTİ, ‘KEL GÖRÜNDÜ’
EL değiştiren belediyelerde devir teslimler büyük oranda tamamlandı. Yeni başkanlar da kıyısından köşesinden bilebildikleri belediyelerinin bütçelerini -özellikle borçlarını- gerçek rakamlarla önlerinde buldu.
25 yıl sonra CHP’ye geçen Adana Büyükşehir Belediyesi’nin yeni başkanı Zeydan Karalar görevi devralıp çıktığı balkon konuşmasında, belediye ve ASKİ’nin eski para ile 5 katrilyon borcunu devraldığını, her ay 60 trilyon lira açık verildiğini, son 5 yılda borcun 2 katına çıktığını duyurdu. Halkın umutsuzluğa düşmemesini istedi ve planlı bir şekilde beklenen hizmetleri yapacaklarını söyledi.
YENİ HAVALİMANINDA BOZUK PARA SORUNU
İstanbul Havalimanı’ndan dün öğle saatlerinde Ordu’ya gitmek isteyen ve yolcu kapısı G1’den G11’e kadar tek kafe bulunduğundan şikâyet eden bir okurumuz şunları anlatıyor: “Hatları öğrenebilmek ve çevreyi tanıyabilmek için özel yolcu salonuna (CIP) girmedim. Baktım hizmet çok ağır, bir şey alabilmek için uzun süre kuyrukta bekleniyor. Bir de para üstü yok! Her alışverişte 2-3 lirayı bırakmak zorunda kalıyorsunuz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey olamaz. Kafelerde insanlar dinlenir. Niye iyi bir hizmet sunulmaz?”
BİLİYOR MUSUNUZ?
İSTANBUL Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB) Koordinatörü Nazan Moroğlu’nun, IWSA Uluslararası Kadınlar Dayanışma Derneği İstanbul Şubesi tarafından verilen 2019 yılı ‘Kadınımıza Güç Katan Güçlü Lider Ödülü’ne layık görüldüğünü...
TÜRK Solu gazetesinin yayın hayatında 17. yılını kutladığını...
ŞAİR A. Kadri Ergin’in yarın 15.00’te Ankara Kurgu Kültür Merkezi’nde, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Fatma Sabiha Kutlar Oğuz’un da konuşmacı olduğu programda ‘Yargıç Ve Zaman’ adlı kitabını imzalayacağını...
Seçim sonuçlarını doğru değerlendirelim
Enis Tütüncü ve Uluç Gürkan’ın öncülük yaptığı CHP Ortak Akıl Platformu’nun önceki gün yapılan 14. toplantısında platform yöneticileri toplantının ilk aşamasında 31 Mart yerel seçimlerinin sayısal ve siyasal sonuçları ve sonuçları yaratan etkenler ele alındı.
Bu verilerin ışığında önümüzdeki döneme ilişkin olası gelişmelerin neler olabileceği konusu ayrıntılarıyla tartışıldı. Özellikle İstanbul seçim sonuçlarının siyasi bir krize neden olabileceğine yönelik görüşler değerlendirildi. Seçim sonuçları ile ortaya çıkan bu yeni siyasi ve toplumsal koşulların CHP tarafından doğru biçimde değerlendirilmesinin önemi üzerinde duruldu.
GÜNÜN SÖZÜ
“Cahillerle tartışmayın. Ben hiç galip gelemedim.” İmam-ı Gazali
‘MEVZU ATLIKARINCALAR DEĞİL’
DÜN İzmir’de arabamla giderken öndeki kamyonetin arkasında şu ibare vardı: “Mevzu atlıkarıncalar değil, dönen dolaplar.” Günümüze ne kadar güzel uyan ince bir espri değil mi?
Politikacılar milleti artık aptal yerine koymaktan vazgeçsinler.
Herkes her şeyin farkında.
Eriş GÜRSEL
‘TEMEL YASA ANAYASA’
PROF. Dr. Hikmet Sami Türk’ün ‘Temel Yasa Anayasa’ adlı kitabı Yetkin Yayınları’ndan çıktı. Türk, kitaba ağırlıklı olarak Anayasa hukuku ile ilgili konularda yazılmış makale, yapılmış konuşma ve açıklamalardan oluştuğu için ‘Temel Yasa Anayasa’ adını verdiğini söylüyor. Lozan, Ege adaları, Kıbrıs, yerel yönetimler, tarikat okulları, ‘çılgın’ İstanbul Kanal Projesi gibi konular üzerinde de duruluyor.
MİAMİ’DEN KUM GELDİ!
5 yıldızlı Granada Luxury Belek’in genel müdürü Enis Özsinan’ın bir konuşmasından şöyle bir bilgi ediniyoruz: “Nisana yüzde 85 dolulukla giriyoruz. Erken rezervasyonlar geçen yıla oranla yüzde 100 arttı, ciddi talep var. Biz de en iyi hizmeti sunmak için Miami’den beyaz kum getirtip 2.5 dönümlük alanda plaj yaptık. Havuzun içerisine Maldiv evleri kurduk.”
SEÇİM BİTTİ, ‘KEL GÖRÜNDÜ’
EL değiştiren belediyelerde devir teslimler büyük oranda tamamlandı. Yeni başkanlar da kıyısından köşesinden bilebildikleri belediyelerinin bütçelerini -özellikle borçlarını- gerçek rakamlarla önlerinde buldu.
25 yıl sonra CHP’ye geçen Adana Büyükşehir Belediyesi’nin yeni başkanı Zeydan Karalar görevi devralıp çıktığı balkon konuşmasında, belediye ve ASKİ’nin eski para ile 5 katrilyon borcunu devraldığını, her ay 60 trilyon lira açık verildiğini, son 5 yılda borcun 2 katına çıktığını duyurdu. Halkın umutsuzluğa düşmemesini istedi ve planlı bir şekilde beklenen hizmetleri yapacaklarını söyledi.
YENİ HAVALİMANINDA BOZUK PARA SORUNU
İstanbul Havalimanı’ndan dün öğle saatlerinde Ordu’ya gitmek isteyen ve yolcu kapısı G1’den G11’e kadar tek kafe bulunduğundan şikâyet eden bir okurumuz şunları anlatıyor: “Hatları öğrenebilmek ve çevreyi tanıyabilmek için özel yolcu salonuna (CIP) girmedim. Baktım hizmet çok ağır, bir şey alabilmek için uzun süre kuyrukta bekleniyor. Bir de para üstü yok! Her alışverişte 2-3 lirayı bırakmak zorunda kalıyorsunuz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey olamaz. Kafelerde insanlar dinlenir. Niye iyi bir hizmet sunulmaz?”
BİLİYOR MUSUNUZ?
İSTANBUL Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB) Koordinatörü Nazan Moroğlu’nun, IWSA Uluslararası Kadınlar Dayanışma Derneği İstanbul Şubesi tarafından verilen 2019 yılı ‘Kadınımıza Güç Katan Güçlü Lider Ödülü’ne layık görüldüğünü...
TÜRK Solu gazetesinin yayın hayatında 17. yılını kutladığını...
ŞAİR A. Kadri Ergin’in yarın 15.00’te Ankara Kurgu Kültür Merkezi’nde, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Fatma Sabiha Kutlar Oğuz’un da konuşmacı olduğu programda ‘Yargıç Ve Zaman’ adlı kitabını imzalayacağını...