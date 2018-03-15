Seçim güvenliği korkutuyor

Siyasi partiler ve seçim hukuku uzmanı, eski İzmir milletvekili Sabri Ergül, “Önümüzdeki iki seçimde güvenlikli seçim olmayacaktır” dedi.

Geçen hafta sonu yapılan CHP Tüzük Kurultayı’nda genel merkezin yetkilerini arttıran tüzük değişikliklerine karşı çıkarak parti içi demokrasiyi savunan Ergül, seçim kanunu üzerinde yapılan değişiklikler konusunda ‘büyük endişe taşıdığını’ anlattı ve ‘bu değişikliklerin seçim güvenliğini ortadan kaldırdığını’ belirtti.

Kamu hukuku, özellikle seçim hukuku objektif kurallara bağlanmıştır. Demokratik hukuk devletinde bu memur ‘Allah’tan korkar’, bu memur da ‘dürüsttür, çalmaz, hile yapmaz’ anlayışının hukuki normların düzenlenmesinde etkileyici olamayacağının altını çizdi.

Seçim güvenliği, ‘hür ve adil seçim’ yalnızca kişilerin, kamu görevlilerinin, hâkimlerin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerinin, siyasi parti liderlerinin, bakanların, Cumhurbaşkanı’nın sübjektif değerlerine, namuslarına bırakılamaz. Anayasamız her insanın, hele kamu yetkisini kullanan her görevlinin hata, hile, yolsuzluk yapabileceğini öngören ve bunlara denetimle yaptırımlar getiren düzenlemelere yer vermiştir. Bütün çağdaş anayasalar böyledir.

Ergül’ün vurgulamaları şöyle:

“298 sayılı temel yasada AKP ve MHP ittifakı ile önerilen ve muhalefetin sert eleştirilerine rağmen 12 Mart 2018’de kabul edilen ve ‘seçim barajı, ittifak oylarının tek zarfa konması ve sayımı, sandık kurullarının oluşumu, sandıkların birleştirilmesi, kolluk güçlerini çağırma, mühürsüz zarf ve oyların geçerliliği gibi konularda yeni hükümler getiren düzenlemeler halkımızca 70 yıldır genel kabul gören ‘hür ve adil seçim’ anlayışını derinden sarsmıştır.

Direkt hükümetin atadığı memurların, kolluk güçlerinin seçimlerde etkili olmaması temel prensibini ortadan kaldırmıştır.

Önemlisi, mühürsüz zarf ve oy pusulalarını geçerli sayarak YSK’nın iş ve işlemlerinin denetlenebilir olmaktan çıkarmış, sahte oyu ve seçimde hileyi mümkün kılmıştır.”

Ergül, bu konuda mühürsüz ve zarf ve oy pusulası düzenlemesine YSK’nın denetlenebilir olmaktan çıkarılmasında yaşanacak endişeleri de gündeme getirdi. “YSK’nın ihmali ve bilgisi dışında bastırılmış, ilçelere ve sandık bölgelerine dağıtılmış oy pusulalarının kullanılmasını önleyici 320 bin sandık kurulu (her sandık kurulu 7 kişi, bu hesapla 2 bin 200 denetmen) nasıl özgür çalışacaktır” diye de sordu.

İTTİFAK YASASI

KAYITLAR sahte! Seçmen sahte! Sonuçların gerçek olmasını herhalde bekleyemeyiz!” Bu sözler ittifak yasası tartışmaları için söylendi. CHP’li Haluk Pekşen, anneannesinin annesinin nüfus kayıtlarına göre hayatta göründüğünü söyleyerek, “Sizi kutluyorum, vefat etmiş anneannemin annesini dirilttiğiniz için size teşekkür ederim... Nerede oy kullanacağını da söylerseniz gidip tanışıp, ellerini öpeyim... Memleketi getirdiğiniz hale bakın! İnsanlık tarihi bu kadarını görmemişti” dedi. Ders alıyor muyuz?

‘ŞEKER’İN ZARARI NE Kİ...’

ZARAR ettikleri gerekçesiyle ÖİB tarafından satışa çıkarılan şeker fabrikalarının zarar etmemeleri için gereken önlemler alınmamıştır. Diğer yandan ekonomiyi canlandırmak ve üretimi/istihdamı arttırmak amacıyla özel sektöre getirilmiş yoğun teşviklerden de KİT’ler yararlandırılmadıkları için şeker fabrikalarının zarar etmeleri olağandır. Buna karşın tüm şeker fabrikalarının 2016 kampanya dönemindeki zarar miktarı 76.4 milyon TL’dir. Bu zarar tutarı, şeker fabrikalarının satışı ve kapatılması sonucu işsiz kalacak işçiler ve gelirleri düşecek olan pancar üreticilerinin asgari yüzde 10’unu oluşturacak 7.540 aileye, önümüzdeki yıllarda yapılması gerekecek muhtemel sosyal yardım miktarlarını bile geçmemektedir. (2016 yılında ASPB tarafından 3 milyon 154 bin 69 haneye toplam 32 milyar TL sosyal

yardım yapılmıştır.)

Mahmut ESEN E. Mülkiye Başmüfettişi

BİLİYOR MUSUNUZ

‘ÇANAKKALE TEKİRDAĞ’DAN BAŞLAR’

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Rant ‘çevre korumayı’ dinlemiyor

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‘GÖÇMENLER BAŞIMIZIN TACI’

- İNGİLTERE’nin başkenti Londra’da iki gün süren 23. Avrupa Siyasi Danışmanlar Derneği toplantısında konuşan Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, “Türk halkı tarih boyunca Türk topraklarına sığınan, yardım isteğinde bulunanlara yardım etmiştir. Başımızın tacı yapmıştır” dedi.