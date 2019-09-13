‘Savaş suçları’ kavramına dikkat

BM’in son soruşturma değerlendirmelerinde ‘savaş suçları’ kavramı öne çıkarılıyor.
İçsavaşta, Sırp kasaplarına gaz verilip/göz yumulup binlerce masum boğazlandı, toplu mezarlar utancı yaşandı.
Aradan yıllar geçti, tetikçi olarak kullanılan ‘kasaplar’, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde hesaba çekildiler, akıbetleri malum.
Soçi, Astana süreçlerinde, cihatçı teröristleri ehlileştirmek ve bölgeyi katliamlardan sterilize etmek yükü Türkiye’nin sırtına vuruldu.
Son zamanlarda ‘savaş suçları’ kavramının BM raporlarında periyodik olarak öne çıkarılması hayra alamet değil!
Dikkatli/akıllı olmak zamanıdır.
Yarın Suriye’de işlenen ‘savaş suçlarını’ birilerinin göğsüne yaftalayabilirler. C. KAZANCI
İNGİLİZCEDEN ÖNCE TÜRK DİLİNİ İYİ ÖĞRENECEĞİZ
PROF. Dr. Sinan Bayraktaroğlu, Times Higher Education’da Türkiye’deki üniversitelerde süregelen ‘dil çıkmazı’ sorunu ile ilgili bir makalesi yayınlandı. İngilizceyle eğitim uygulamasının birçok sakıncalarına değinerek bunun Türk dili ve kültürü üzerinde ciddi bir tehdit yarattığını, yükseköğretimin eğitim kalitesini zedelediğini ve bunun neticesinde öğrencilerin kendi anadilleri Türkçede üretken ve yaratıcı olmalarını sağlayan dil kullanım becerilerinden mahrum bırakıldıklarını belirten Bayraktaroğlu, “Türkiye’de köklü bir eğitim reformundan söz edilecekse, öncelikle çağdaş eğitim ilkeleri doğrultusunda devlet olarak bir dil eğitimi politikasının oluşturulmasının ve bunun da öncelikle Türkçe eğitiminin yeniden yapılandırmaktan başlatılmasının kaçınılmaz olduğunu” söylüyor.
HGS İLE VATANDAŞA TUZAK MI KURULUYOR?
CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel, HGS ile ilgili sorunları Meclis gündemine taşıdı. Cezalı ödemelerde vatandaşı hata yapmaya ve para cezası ile cezalandırmaya yönelik bir sistem olduğunu belirten Adıgüzel “Yetersiz bakiye nedeniyle kesilen HGS cezalarında bildirim gelmiyor. Vatandaşın haberi olsa bile vatandaşın ödeme yapmasında bin bir zorluk çıkarılıyor ve cezaya giriyor. HGS ücretlerinin tıpkı faturalar gibi bankalar, PTT ve internet üzerinden kolaylıkla ödenebilmesi gerekmez mi?” diye sordu.
‘19 MAYIS: 100. YIL’
3 ayda bir yayın yapan Atatürkçü fikir dergisi ‘İleri’nin özel ‘19 Mayıs: 100. Yıl’ sayısında Yekta Güngör Özden, Gökçe Fırat, Osman Pamukoğlu, Nasuh Mahruki, İlyas Salman, Hanri Benazus, Türkkaya Ataöv, Şener Üşümezsoy, Emin Sami Arısoy, Anıl Çeçen, Necati Gültepe, Feyzullah Budak, Tülin Dursun, Orhan Koloğlu, Ergin Konuksever, Özer Bostanoğlu gibi Atatürkçü aydınların ve akademisyenlerin yazıları yer alıyor. İleri dergisinin başyazarı Gökçe Fırat’ın ‘19 Mayıs: Savaş Kararı’ isimli kitabı da raflarda yer aldı. ‘Mantık oyunları ve komplo teorilerine yanıt’ alt başlığına sahip kitap, hem Kurtuluş Savaşı’na, Atatürk’e ve silah arkadaşlarına yönelik son günlerde artan iddialara ve saldırılara yanıt veriyor, hem de genç kuşaklarına da 19 Mayıs ruhunu ve bilincini aşılamayı hedefliyor.
GÜNÜN SÖZÜ
“YABANCIYA konut satıyoruz, adı doğrudan yatırım oluyor. Yabancının doğrudan yatırım adı altında getirdiği her 100 doların 48’i gayrimenkul alımına dönük. İşte bu da doğrudan yatırım sayılıyor!” Alaattin AKTAŞ
12 MART VE 12 EYLÜL
GEREK 12 Mart darbe döneminde, gerekse 12 Eylül darbesinde biçilen iki kuşak, ülkemizin bağımsızlığı ve aydınlık geleceği için mücadele ettiler. Ülkemizin sorunlarına, demokrasiye, hukukun evrensel ilkelerine, barış ve adalete ilgi duydular. Bu ilgilerinin bedelini de fazlasıyla ödediler. Fakat onlar unutulmadılar, unutulmayacaklar. Darbeciler ve darbecilerin işbirlikçileri ise her zaman lanetlenecekler. Cemal GÖKÇE
BİLİYOR MUSUNUZ?
- KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı ve Bodrum Belediyesi sponsorluğunda Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı yararına söylenecek ‘7. Geleneksel C-Majör İş’ten Sesler Korosu’ konserinin yarın 21.00’de Bodrum Antik Tiyatro’da sahne alacağını...
- ULUSLARARASI Hrant Dink Ödülü’nün on birinci kez 15 Eylül Pazar 20.00’de Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapılacağını...
- KIRKLARELİ Kent Konseyi Başkanı Ali Çakır’ın; Dönmez Çiftliği’ndeki bağ bozumu şenliklerinin bugün başlayacağını, etkinlikler arasında yerel tohum takası, üretici stantları, hardaliye ve bulama yapım atölyesi ve Köy-Koop Genel Başkanı Neptün Soyer’in konuşmasının yer alacağını açıkladığını...
- AYDIN Anıl tarafından kurulan ve Engin Anıl tarafından yönetilen günlük siyasi gazete ‘Çorlu gazetesi’nin 60 yaşına bastığını...
‘Savaş suçları’ kavramına dikkat
BM’in son soruşturma değerlendirmelerinde ‘savaş suçları’ kavramı öne çıkarılıyor.
İçsavaşta, Sırp kasaplarına gaz verilip/göz yumulup binlerce masum boğazlandı, toplu mezarlar utancı yaşandı.
Aradan yıllar geçti, tetikçi olarak kullanılan ‘kasaplar’, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde hesaba çekildiler, akıbetleri malum.
Soçi, Astana süreçlerinde, cihatçı teröristleri ehlileştirmek ve bölgeyi katliamlardan sterilize etmek yükü Türkiye’nin sırtına vuruldu.
Son zamanlarda ‘savaş suçları’ kavramının BM raporlarında periyodik olarak öne çıkarılması hayra alamet değil!
Dikkatli/akıllı olmak zamanıdır.
Yarın Suriye’de işlenen ‘savaş suçlarını’ birilerinin göğsüne yaftalayabilirler. C. KAZANCI
İNGİLİZCEDEN ÖNCE TÜRK DİLİNİ İYİ ÖĞRENECEĞİZ
PROF. Dr. Sinan Bayraktaroğlu, Times Higher Education’da Türkiye’deki üniversitelerde süregelen ‘dil çıkmazı’ sorunu ile ilgili bir makalesi yayınlandı. İngilizceyle eğitim uygulamasının birçok sakıncalarına değinerek bunun Türk dili ve kültürü üzerinde ciddi bir tehdit yarattığını, yükseköğretimin eğitim kalitesini zedelediğini ve bunun neticesinde öğrencilerin kendi anadilleri Türkçede üretken ve yaratıcı olmalarını sağlayan dil kullanım becerilerinden mahrum bırakıldıklarını belirten Bayraktaroğlu, “Türkiye’de köklü bir eğitim reformundan söz edilecekse, öncelikle çağdaş eğitim ilkeleri doğrultusunda devlet olarak bir dil eğitimi politikasının oluşturulmasının ve bunun da öncelikle Türkçe eğitiminin yeniden yapılandırmaktan başlatılmasının kaçınılmaz olduğunu” söylüyor.
HGS İLE VATANDAŞA TUZAK MI KURULUYOR?
CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel, HGS ile ilgili sorunları Meclis gündemine taşıdı. Cezalı ödemelerde vatandaşı hata yapmaya ve para cezası ile cezalandırmaya yönelik bir sistem olduğunu belirten Adıgüzel “Yetersiz bakiye nedeniyle kesilen HGS cezalarında bildirim gelmiyor. Vatandaşın haberi olsa bile vatandaşın ödeme yapmasında bin bir zorluk çıkarılıyor ve cezaya giriyor. HGS ücretlerinin tıpkı faturalar gibi bankalar, PTT ve internet üzerinden kolaylıkla ödenebilmesi gerekmez mi?” diye sordu.
‘19 MAYIS: 100. YIL’
3 ayda bir yayın yapan Atatürkçü fikir dergisi ‘İleri’nin özel ‘19 Mayıs: 100. Yıl’ sayısında Yekta Güngör Özden, Gökçe Fırat, Osman Pamukoğlu, Nasuh Mahruki, İlyas Salman, Hanri Benazus, Türkkaya Ataöv, Şener Üşümezsoy, Emin Sami Arısoy, Anıl Çeçen, Necati Gültepe, Feyzullah Budak, Tülin Dursun, Orhan Koloğlu, Ergin Konuksever, Özer Bostanoğlu gibi Atatürkçü aydınların ve akademisyenlerin yazıları yer alıyor. İleri dergisinin başyazarı Gökçe Fırat’ın ‘19 Mayıs: Savaş Kararı’ isimli kitabı da raflarda yer aldı. ‘Mantık oyunları ve komplo teorilerine yanıt’ alt başlığına sahip kitap, hem Kurtuluş Savaşı’na, Atatürk’e ve silah arkadaşlarına yönelik son günlerde artan iddialara ve saldırılara yanıt veriyor, hem de genç kuşaklarına da 19 Mayıs ruhunu ve bilincini aşılamayı hedefliyor.
GÜNÜN SÖZÜ
“YABANCIYA konut satıyoruz, adı doğrudan yatırım oluyor. Yabancının doğrudan yatırım adı altında getirdiği her 100 doların 48’i gayrimenkul alımına dönük. İşte bu da doğrudan yatırım sayılıyor!” Alaattin AKTAŞ
12 MART VE 12 EYLÜL
GEREK 12 Mart darbe döneminde, gerekse 12 Eylül darbesinde biçilen iki kuşak, ülkemizin bağımsızlığı ve aydınlık geleceği için mücadele ettiler. Ülkemizin sorunlarına, demokrasiye, hukukun evrensel ilkelerine, barış ve adalete ilgi duydular. Bu ilgilerinin bedelini de fazlasıyla ödediler. Fakat onlar unutulmadılar, unutulmayacaklar. Darbeciler ve darbecilerin işbirlikçileri ise her zaman lanetlenecekler. Cemal GÖKÇE
BİLİYOR MUSUNUZ?
- KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı ve Bodrum Belediyesi sponsorluğunda Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı yararına söylenecek ‘7. Geleneksel C-Majör İş’ten Sesler Korosu’ konserinin yarın 21.00’de Bodrum Antik Tiyatro’da sahne alacağını...
- ULUSLARARASI Hrant Dink Ödülü’nün on birinci kez 15 Eylül Pazar 20.00’de Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapılacağını...
- KIRKLARELİ Kent Konseyi Başkanı Ali Çakır’ın; Dönmez Çiftliği’ndeki bağ bozumu şenliklerinin bugün başlayacağını, etkinlikler arasında yerel tohum takası, üretici stantları, hardaliye ve bulama yapım atölyesi ve Köy-Koop Genel Başkanı Neptün Soyer’in konuşmasının yer alacağını açıkladığını...
- AYDIN Anıl tarafından kurulan ve Engin Anıl tarafından yönetilen günlük siyasi gazete ‘Çorlu gazetesi’nin 60 yaşına bastığını...