‘Sakin insanlar’ CHP’yi zorlayacak

ETİLER Akatlar Spor Kompleksi’nde geçmişte CHP İl Kongreleri dahil bir çok etkinlik izledik; İYİ Parti’nin bu ilk kongresindeki kadar insan ve araç kalabalığı görmemiştik.

İçeriye zor girdiğimizi söyleyebiliriz. Salon 5 bin kişilik; daha büyük olsa onu da doldurabilirdi, siyasetin yeni ‘sakin’ isimleri. Türk kökenli bir yabancı ajansın çalışanı “Abi bir lider yetişiyor” dedi, o sırada Meral Akşener daha konuşuyordu.

Akşener daha da cesaretlenmiş, iktidar ve yandaşlarına bindiriyor konuşmalarında, şöyle diyebiliyor: “İktidar olacağız ve ‘bizi affedin’ diyenlere imkan vermeyeceğiz. Bu ülkeyi bu hale getirenlerin hesabını soracağız. Bizi küçük ortaklarınızla karıştırmayın. Hani ‘bunun hesabını soracağım’ deyip de Saray’ın kapısından ayrılmayanlar… Biz söylediğimiz sözün arkasında durağız.”

CHP’nin seçim işlerinin pek kolay olmayacağı anlaşılıyor. Çünkü bu gelişmelerin ya farkında değil, ya uzak durmak istiyor. İşte asıl tehlike burada!.. Erzurumlu, ‘has ülkücülerden’ bir kişi, yeni partisi için “Bizler çilekeş insanlarız. Burada sahtekarlık, yalancılık yok, kimseye gaz verme yok, para da yok” dedi. Önceki günkü Adana kongresindeki kalabalık ve heyecan anlatılıyordu. “Muhteşemdi” diyorlar. Adana’dan başka İzmir’i alacaklarını -bir çok ilçenin de kendilerine geçeceği konusunda hayli iddialı olanlar- dinleyenleri şaşırtmıyor değil. “Siz Genç Parti misiniz?” derseniz çok kızıyorlar.

DSP’nin iki dönem ilçe başkanlığını yapan son seçimde CHP’den milletvekili adayı olan Nail Balkan, Eyüp İlçe Başkanı gösterilmiş… MHP’den gelen Bakırköy İlçe Başkanı Ertuğrul Şen, 66 yönetim kurulu üyesinden 24’nün CHP’li olduğunu söyledi. Her yerde olduğu gibi Bakırköy’de de siyasete bulaşmamış kişilerin ağırlıkta olduğunu vurguluyor. 21 bin Ermeni vatandaşın oylarını alacaklarını savunuyorlar.

NASIL BİR PARTİ

İYİ Parti için ilk değerlendirmemiz şöyle: Yeni üyelerin yaş ortalaması 40’tan başlayarak 50-60 arasında gözüküyor. MHP’nin devamı oldukları konusunda bir izlenim almıyorsunuz. Eğitim oranınız dendiğinde “Yüzde 80’imiz öyle..” diyorlar. Pek çoğunun hiç siyasetle ilgisi olmamış; ; ‘ülkesever’… Salonda ‘her türlü’ insan vardı; kadınları yüzde 20’nin üzerinde diyebiliriz. Türbanlı pek azdı… Tabanda müteahhit ve tekstilci gibi ‘zengin’ olan da var; orta sınıf esnaf ve emekli olan da… En önemlisi çoğunun da “analitik” düşünenler olması; çünkü Türkeş ve Bahçeli döneminden beri siyasette çok pişmişler… Ancak aralarında ‘star’ bir üye görmedik. Atama başkan Ersin Beyaz İstanbul’un yeni il başkanı oldu. Çok seviliyor…

Divan Başkanlığına getirilen Koray Aydın’a kızanlar vardı; “Devleti partinin başına getiren oydu, ancak bugünkü ‘sakin yapıyı ’oluşturan da o; bunu da tecrübesi sağladı…” dedi. Divanda Özcan Pehlivanoğlu’nu gördük, morali yerindeydi; “tahmin edemeyeceğiniz kadar umutluyuz” dedi.