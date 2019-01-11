Şahin Bey zeytin bahçelerine ‘kenevir ekimini’ öneriyor

Şahin Uzun, 7 yıldan beri Edremit’in Kaz Dağları yamaçlarındaki Avcılar köyünde zeytin ve zeytinyağı, arıcılık ve meyve üreticiliği yapıyor.
Yıllar içinde çok sayıda eğitime katılmış, kendini bu dalda geliştirmiş, bu konuda farkındalık yaratmaya çabalıyor. Kendi markasıyla üretim yapan Uzun, “İyi zeytinyağı üretmek için ilk koşul iyi zeytin üretmekten geçer. Zeytin ne kadar kaliteli ise yağı da o derecede kaliteli olur. Yörede ‘iyi tarım’ uygulamaları ile üretim yapıyorum” diyor. İyi tarım, üretimin tüm aşamalarının ziraat mühendisleri tarafından denetlenmesi, arazinin sürekli kontrolü ile oluyor.
Körfez bölgesinde yüzde 70 üretim kaybı olduğunu belirtirken, zeytin üreticileri için yararlı bir öneride bulunuyor:
“Bu yılki zeytinler ‘zeytin sineği’ zararlısı yüzünden büyük hasara uğradı ve üründe büyük kalite kaybı ortaya çıktı. Bütün Körfez bölgesinde ortalama asit oranı yüzde 1’in üzerinde seyrediyor. Geçen yıllarda bu oran 0.2-1.2 arasındaydı.
Zeytin sineğiyle mücadele yıllardır tarımsal ilaçlarla yapılmaktadır. Ama günümüzde bu konuda yararlı olacak yeni bir ürünümüz var. Cumhurbaşkanımızın kenevir konuşmasında belirttiği gibi, kenevirden yeterince yararlanamadığımız ortaya çıktı. Bakanlık bölgemizde kenevir ekimine izin verirse, zeytinliklere ‘kenevir’ ekebilirsek, kokusu yüzünden zeytin sineğini engelleriz. Çünkü kenevir havadan aldığı azotu köküyle toprağa veriyor. Toprak azot yönünden zenginleşiyor. Yaprakları tohumu ve gövdesi üreticiye çok büyük katma değer sağlıyor. Körfez bölgesinde zeytinliklerin içine ikinci ürün olarak kenevir ekilmesini şiddetle öneriyorum.”
BİLİMİN AYDINLATMADIĞI YER KARANLIKTIR
“TÜRKİYE’yi kanser eden ürünleri devlet gizledi, biz açıklıyoruz! İşte zehir listesi...” başlıklı yazı dizisi nedeniyle 5 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle hakkında dava açılan bilim insanı Dr. Bülent Şık, bilimsel düşüncenin temel gereğinin yerine getirmiştir.
Kırklareli İl Genel Meclisi Çevre Komisyonu Başkanı Gürcan Kırım diyor ki:
“Lüleburgaz’a bağlı Karamusul köyünde 10 Nisan 2011’de Ergene Platformu bileşenleri tarafından gerçekleştirilen ‘Ergene Hayata Dönsün-2’ eyleminin ardından Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Trakya’daki ‘Ergene Nehri Derin Deşarj Projesi’ni açıkladı. Proje, Trakya’da 15 alt başlıkla önce sanayicilere daha sonra da STK’lara tanıtıldı. Proje kapsamında tanıtımı yapılan altbaşlıklardan biri de Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülecek olan ‘Kocaeli, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli İllerinde Çevresel Faktörlerin ve Sağlık Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi Projesi’dir.
Sağlık Bakanlığı’nın başlattığı projenin 2011-2015 arasında saha çalışmaları tamamlandı. Aradan bu kadar süre geçmesine rağmen yazım işi devam ediyor denilerek ‘sonuç raporu’nu açıklamıyor. Neden? Bülent Şık’ın anlattıkları devlet sırrı mı oluyor?”
KENEVİR VE KANSER
AYDIN Üniversitesi’nde 19 Ocak Cumartesi günü ‘II. Endüstriyel Kenevir Forumu’ (Köye Dönüş Projesi) yapılacak. Forumda 20’nin üzerinde sunum yapılacak. Bu işin duayenleri Ankara’dan Prof. Dr. Neşet Arslan ve Samsun’dan Doç. Dr. Selim Aytaç, kenevirin Türkiye’deki tarihsel gelişimi, ekonomiye faydaları, kenevirle kanser tedavisi, kâğıt ve tekstil (poşet, file) üretimindeki yerini anlatacaklar. kenevirturk.com’dan konuyla ilgili bilgi alınabilir. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın son konuşması da forumun önemini daha da arttırdı. Erdoğan ve Süleyman Soylu foruma davet edildiler.
Biliyor musunuz
PROF. Dr. Nermin Abadan Unat’ın yarın 16.00’da Moda Tarihçi Kitabevi’nde ‘Kırım’dan Gelen Bir Aydının Yaşam Mücadelesi’ konulu bir söyleşi yapacağını...
ALEV Coşkun’un konuşmacı olduğu, 13 Ocak Pazar 11.00’de Kadıköy Aden Otel yapılacak toplantıda İsmet İnönü’yü anlatacağını...
ADAYLIK KURNAZLIKLARI
CHP, Bakırköy Belediye Başkanlığı için anket yaptırıyor. 10-11 aday olmasına karşın ankette “Başkan Bülent Kerimoğlu’nun mu yoksa Barış Zeki Üregül’ün mü aday olmasını istersiniz” diye soruluyor. Üregül ismi tanınmadığı için doğal olarak Kerimoğlu yanıtı veriliyor.
Araştırılınca Barış Zeki Üregül’ün Tarık Akan’ın eğitimci oğlu olduğu ortaya çıkıyor.
Soralım: “Bu genel merkezin mi,
Kerimoğlu’nun mu uyanıklığıdır?”
YEREL Damga gazetesi yazarı Ali Tarakçı’nın “Esenyurt’ta CHP’nin adayı neden Gürsel Tekin olmalı” yazısı, Karslıların ağırlıklı olduğu ilçede yankı uyandırdı.
MESAJ
KOCAMAN bir reklam afişi yapmışlar. Aynen şöyle: ‘Bayburt açık cezaevine kavuşuyor’. Okul, fabrika, hastane yapılsın. Dünya Mars’a giderken cezaevi açılışı için sevinen başka ülke var mıdır? S.C.
Şahin Bey zeytin bahçelerine ‘kenevir ekimini’ öneriyor
Şahin Uzun, 7 yıldan beri Edremit’in Kaz Dağları yamaçlarındaki Avcılar köyünde zeytin ve zeytinyağı, arıcılık ve meyve üreticiliği yapıyor.
Yıllar içinde çok sayıda eğitime katılmış, kendini bu dalda geliştirmiş, bu konuda farkındalık yaratmaya çabalıyor. Kendi markasıyla üretim yapan Uzun, “İyi zeytinyağı üretmek için ilk koşul iyi zeytin üretmekten geçer. Zeytin ne kadar kaliteli ise yağı da o derecede kaliteli olur. Yörede ‘iyi tarım’ uygulamaları ile üretim yapıyorum” diyor. İyi tarım, üretimin tüm aşamalarının ziraat mühendisleri tarafından denetlenmesi, arazinin sürekli kontrolü ile oluyor.
Körfez bölgesinde yüzde 70 üretim kaybı olduğunu belirtirken, zeytin üreticileri için yararlı bir öneride bulunuyor:
“Bu yılki zeytinler ‘zeytin sineği’ zararlısı yüzünden büyük hasara uğradı ve üründe büyük kalite kaybı ortaya çıktı. Bütün Körfez bölgesinde ortalama asit oranı yüzde 1’in üzerinde seyrediyor. Geçen yıllarda bu oran 0.2-1.2 arasındaydı.
Zeytin sineğiyle mücadele yıllardır tarımsal ilaçlarla yapılmaktadır. Ama günümüzde bu konuda yararlı olacak yeni bir ürünümüz var. Cumhurbaşkanımızın kenevir konuşmasında belirttiği gibi, kenevirden yeterince yararlanamadığımız ortaya çıktı. Bakanlık bölgemizde kenevir ekimine izin verirse, zeytinliklere ‘kenevir’ ekebilirsek, kokusu yüzünden zeytin sineğini engelleriz. Çünkü kenevir havadan aldığı azotu köküyle toprağa veriyor. Toprak azot yönünden zenginleşiyor. Yaprakları tohumu ve gövdesi üreticiye çok büyük katma değer sağlıyor. Körfez bölgesinde zeytinliklerin içine ikinci ürün olarak kenevir ekilmesini şiddetle öneriyorum.”
BİLİMİN AYDINLATMADIĞI YER KARANLIKTIR
“TÜRKİYE’yi kanser eden ürünleri devlet gizledi, biz açıklıyoruz! İşte zehir listesi...” başlıklı yazı dizisi nedeniyle 5 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle hakkında dava açılan bilim insanı Dr. Bülent Şık, bilimsel düşüncenin temel gereğinin yerine getirmiştir.
Kırklareli İl Genel Meclisi Çevre Komisyonu Başkanı Gürcan Kırım diyor ki:
“Lüleburgaz’a bağlı Karamusul köyünde 10 Nisan 2011’de Ergene Platformu bileşenleri tarafından gerçekleştirilen ‘Ergene Hayata Dönsün-2’ eyleminin ardından Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Trakya’daki ‘Ergene Nehri Derin Deşarj Projesi’ni açıkladı. Proje, Trakya’da 15 alt başlıkla önce sanayicilere daha sonra da STK’lara tanıtıldı. Proje kapsamında tanıtımı yapılan altbaşlıklardan biri de Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülecek olan ‘Kocaeli, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli İllerinde Çevresel Faktörlerin ve Sağlık Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi Projesi’dir.
Sağlık Bakanlığı’nın başlattığı projenin 2011-2015 arasında saha çalışmaları tamamlandı. Aradan bu kadar süre geçmesine rağmen yazım işi devam ediyor denilerek ‘sonuç raporu’nu açıklamıyor. Neden? Bülent Şık’ın anlattıkları devlet sırrı mı oluyor?”
KENEVİR VE KANSER
AYDIN Üniversitesi’nde 19 Ocak Cumartesi günü ‘II. Endüstriyel Kenevir Forumu’ (Köye Dönüş Projesi) yapılacak. Forumda 20’nin üzerinde sunum yapılacak. Bu işin duayenleri Ankara’dan Prof. Dr. Neşet Arslan ve Samsun’dan Doç. Dr. Selim Aytaç, kenevirin Türkiye’deki tarihsel gelişimi, ekonomiye faydaları, kenevirle kanser tedavisi, kâğıt ve tekstil (poşet, file) üretimindeki yerini anlatacaklar. kenevirturk.com’dan konuyla ilgili bilgi alınabilir. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın son konuşması da forumun önemini daha da arttırdı. Erdoğan ve Süleyman Soylu foruma davet edildiler.
Biliyor musunuz
PROF. Dr. Nermin Abadan Unat’ın yarın 16.00’da Moda Tarihçi Kitabevi’nde ‘Kırım’dan Gelen Bir Aydının Yaşam Mücadelesi’ konulu bir söyleşi yapacağını...
ALEV Coşkun’un konuşmacı olduğu, 13 Ocak Pazar 11.00’de Kadıköy Aden Otel yapılacak toplantıda İsmet İnönü’yü anlatacağını...
ADAYLIK KURNAZLIKLARI
CHP, Bakırköy Belediye Başkanlığı için anket yaptırıyor. 10-11 aday olmasına karşın ankette “Başkan Bülent Kerimoğlu’nun mu yoksa Barış Zeki Üregül’ün mü aday olmasını istersiniz” diye soruluyor. Üregül ismi tanınmadığı için doğal olarak Kerimoğlu yanıtı veriliyor.
Araştırılınca Barış Zeki Üregül’ün Tarık Akan’ın eğitimci oğlu olduğu ortaya çıkıyor.
Soralım: “Bu genel merkezin mi,
Kerimoğlu’nun mu uyanıklığıdır?”
YEREL Damga gazetesi yazarı Ali Tarakçı’nın “Esenyurt’ta CHP’nin adayı neden Gürsel Tekin olmalı” yazısı, Karslıların ağırlıklı olduğu ilçede yankı uyandırdı.
MESAJ
KOCAMAN bir reklam afişi yapmışlar. Aynen şöyle: ‘Bayburt açık cezaevine kavuşuyor’. Okul, fabrika, hastane yapılsın. Dünya Mars’a giderken cezaevi açılışı için sevinen başka ülke var mıdır? S.C.