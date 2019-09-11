‘Rock’çı İmam’dan Diyanet’e tepki

Rock müzik tutkunu olan Ahmet Muhsin Tüzer, Antalya’nın Kaş ilçesinde imamlık yapıyordu.
Kamuoyunda ‘Rock’çı İmam’ olarak biliniyor. Portekiz’de bir müzede konser vermesi için teklif aldı fakat Diyanet karşı çıktı. Konserinin ardından ‘basına açıklama yaptığı’ gerekçesiyle kınama cezası aldı, 10 ay önce imamlık görevinden alındı. Tüzer, kararın iptali ve yürütmenin durdurulması için yargıya başvurdu. Şu an işsiz, mahkemeden gelecek kararı ümitle bekliyor.
Köşemiz aracılığıyla Diyanet’e sesleniyor: “Beni acımasızca ihraç edenlerin maşeri vicdanları hiç sızlamadı? Ayrıca hukuka, Anayasa’ya ve evrensel değerlere göre de suçlu olduklarını bilmiyorlar mı? Bendeniz 2 defa Amerika’da ve 1 defa da Portekiz’de konser vermeme ve uluslararası bir albüme imza atmama rağmen benzer destek ve talebi sizlerden maalesef hiçbir zaman göremedim, aksine dışlanmak istendim.
Beni karalamak, susturmak ve engellemek isteyenler benim gibi hizmet aşkıyla yanıp tutuşan, proje üreten, insanlara faydalı olmak için çaba gösteren gönül insanlarını da dışlayıp, susturarak hatta ihraç ederek güya inandıkları inanca, töreye ve itikada hizmet ettiklerini zannediyorlar.
Ne diyeyim! Allah onları affetsin. Benim mücadelem sizle değil, size dair.”
İBB’DE İMAR HAREKETLERİ AYNI HIZLA SÜRÜYOR
8 Eylül Pazar günü Canan Kaftancıoğlu başkanlığındaki CHP grup toplantısında neler oldu? Söz alan 15 konuşmacının tümü, Ekrem İmamoğlu’na dönük eleştirilerde bulundular. Başlıca şikâyetler, İBB’deki gelişmelerden haberdar olunmadığı ve gündem dışı konuşmalara izin verilmediği noktasında idi. Bazı belediye başkanlarının İmamoğlu’ndan randevu alamadıkları, bazılarının da makam odasının önünde bekletildikleri gibi yakınmalar da dikkat çekti. En önemlisi, tüm meclis üyeleri ile kucaklaşacağını söyleyen, hatta İstanbul’u AKP’li meclis üyeleri ile yöneteceğini beyan eden Ekrem İmamoğlu’na sorulan bir soru da şuydu:
“CHP grup toplantılarına niye katılmıyorsunuz?”
Bir örnek vermek gerekirse, Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısına katılmayıp vekilinin yönetmesi gibi...
Meclis üyeleri görüşlerini, sıkıntılarını kime anlatacaklar? Bu sert eleştirilere meclis üyeleri tarafından ‘pasif’ olarak nitelendirilen grup başkanvekili Doğan Subaşı cevap verdi, ancak verdiği cevaplar kabul görmedi, tartışmalar daha da büyüdü. Daha önce İBB meclis gündeminin çoğunluğunun imar hareketlerini kapsadığını da söyleyelim. Şimdi de değişen pek bir şey yok.
9 Eylül’deki İBB meclis gündeminin dosya sayısı 130’u bulmuştu. Bunun 94’ü imar ile ilgiliydi. Demek ki imar değişiklikleri aynen devam ediyor.
OKUYUNUZ
EĞİTİM-İŞ: İMAM HATİPLER ARTIYOR
EĞİTİM-İş sendikasının verileri, Milli Eğitim’de dini eğitimin yaygınlaştığını; laik, bilimsel, kamusal, çağdaş eğitimden uzaklaşıldığını gösteriyor. MEB’in istatistiklerine göre Türkiye genelinde 2012-2013 eğitim öğretim yılında 1099 olan imam hatip ortaokulu sayısı geçtiğimiz yıl 3 bin 286’ya; bu yıl 3 bin 394’e; 708 olan imam hatip lisesi sayısı ise geçtiğimiz yıl 1605’e, bu yıl 1624’e çıktı.
‘SUSAMAM’ 17 MİLYONU BULDU
Bir genç aradı. “Siz rap’çilerden niye hiç söz etmiyorsunuz? Popüler kültürün yozlaştırdığı bir dönemde rap’çiler ürettikleri ve söyledikleriyle problemlere parmak basıyor” diyor. Yazı günümüz olmadığı için yazamamıştık. ‘Susamam’ın dün akşamüzerine kadar 17 milyon izlenmesi şaşırtıcı değil mi? Trend videolar listesinde 1 numara olmuş. Hani gençler siyasete soğuk bakıyordu, ‘apolitik’ti onlar? Ellerinize sağlık...
Şanışer ft. Fuat, Ados, Hayki, Server Uraz, Beta, Tahribad-ı İsyan, Sokrat St, Ozbi, Deniz Tekin, Sehabe, Yeis Sensura, Aspova, Defkhan, Aga B, Mirac, Mert Şenel, Kamufle.
BİLİYOR MUSUNUZ
CEYHUN Atuf Kansu’nun daha önce yayınlanmamış olan öyküsü ‘Baba Yağmur Bitti’nin okurlarıyla buluşmaya hazırlandığını...
TOKAT’ın Zile’ye bağlı Kuruçay köyünde kurulması planlanan ve köylülerin yoğun tepkisini çeken mermer ocağı projesini, HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu’nun meclis gündemine taşıdığını...
PROF. Dr. Nurettin Sözen’in döneminde kurulan SUSER şirketinde çalışan müdürler, mühendisler, şefler ve 3500 işçiyi bir gecede işten çıkartan, 1994’te Tayyip Erdoğan’ın belediye başkanlığı döneminde İSKİ Genel Müdür Yardımcısı yapılan ve 2010’da İSKİ’den emekli olan Raif Mermutlu’nun yeniden İSKİ Genel Müdürü yapılmasının şaşkınlıkla karşılandığını...
EDİRNE Uzunköprü bağ bozumu etkinliklerinin 14-15 Eylül’de; ‘Kültür, Sanat ve Tarım Festivali’nin 19-22 Eylül tarihlerinde yapılacağını...
GAZETECİ, ‘İfşa’ kitabının yazarı Toygun Atilla ve kitabın kahramanlarından Gazi, emekli Emniyet Müdürü, EGO Genel Müdür Yardımcısı Fatih Eryılmaz’ın katılacağı imza gününün 15 Eylül Pazar 15.00’te Ankara Kırmızı Kedi Kitabevi’nde yapılacağını...
MESAJ
MELİH Gökçek’in 2038 Ankara Ulaşım Ana Planı belediye meclisine sunulmuş. Çevre düzeni planı 2038 öngörüleri ile uyumlu olmayan şaibeli ulaşım ana planı hakkında Mansur Bey’e danışmanları ve avukatları umarım doğru bilgi vermiştir de belediye meclisinde yanlışlıkla onaylanmaz. Tahir ÇALGÜNER - Şehir plancısı
‘Rock’çı İmam’dan Diyanet’e tepki
Rock müzik tutkunu olan Ahmet Muhsin Tüzer, Antalya’nın Kaş ilçesinde imamlık yapıyordu.
Kamuoyunda ‘Rock’çı İmam’ olarak biliniyor. Portekiz’de bir müzede konser vermesi için teklif aldı fakat Diyanet karşı çıktı. Konserinin ardından ‘basına açıklama yaptığı’ gerekçesiyle kınama cezası aldı, 10 ay önce imamlık görevinden alındı. Tüzer, kararın iptali ve yürütmenin durdurulması için yargıya başvurdu. Şu an işsiz, mahkemeden gelecek kararı ümitle bekliyor.
Köşemiz aracılığıyla Diyanet’e sesleniyor: “Beni acımasızca ihraç edenlerin maşeri vicdanları hiç sızlamadı? Ayrıca hukuka, Anayasa’ya ve evrensel değerlere göre de suçlu olduklarını bilmiyorlar mı? Bendeniz 2 defa Amerika’da ve 1 defa da Portekiz’de konser vermeme ve uluslararası bir albüme imza atmama rağmen benzer destek ve talebi sizlerden maalesef hiçbir zaman göremedim, aksine dışlanmak istendim.
Beni karalamak, susturmak ve engellemek isteyenler benim gibi hizmet aşkıyla yanıp tutuşan, proje üreten, insanlara faydalı olmak için çaba gösteren gönül insanlarını da dışlayıp, susturarak hatta ihraç ederek güya inandıkları inanca, töreye ve itikada hizmet ettiklerini zannediyorlar.
Ne diyeyim! Allah onları affetsin. Benim mücadelem sizle değil, size dair.”
İBB’DE İMAR HAREKETLERİ AYNI HIZLA SÜRÜYOR
8 Eylül Pazar günü Canan Kaftancıoğlu başkanlığındaki CHP grup toplantısında neler oldu? Söz alan 15 konuşmacının tümü, Ekrem İmamoğlu’na dönük eleştirilerde bulundular. Başlıca şikâyetler, İBB’deki gelişmelerden haberdar olunmadığı ve gündem dışı konuşmalara izin verilmediği noktasında idi. Bazı belediye başkanlarının İmamoğlu’ndan randevu alamadıkları, bazılarının da makam odasının önünde bekletildikleri gibi yakınmalar da dikkat çekti. En önemlisi, tüm meclis üyeleri ile kucaklaşacağını söyleyen, hatta İstanbul’u AKP’li meclis üyeleri ile yöneteceğini beyan eden Ekrem İmamoğlu’na sorulan bir soru da şuydu:
“CHP grup toplantılarına niye katılmıyorsunuz?”
Bir örnek vermek gerekirse, Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısına katılmayıp vekilinin yönetmesi gibi...
Meclis üyeleri görüşlerini, sıkıntılarını kime anlatacaklar? Bu sert eleştirilere meclis üyeleri tarafından ‘pasif’ olarak nitelendirilen grup başkanvekili Doğan Subaşı cevap verdi, ancak verdiği cevaplar kabul görmedi, tartışmalar daha da büyüdü. Daha önce İBB meclis gündeminin çoğunluğunun imar hareketlerini kapsadığını da söyleyelim. Şimdi de değişen pek bir şey yok.
9 Eylül’deki İBB meclis gündeminin dosya sayısı 130’u bulmuştu. Bunun 94’ü imar ile ilgiliydi. Demek ki imar değişiklikleri aynen devam ediyor.
OKUYUNUZ
EĞİTİM-İŞ: İMAM HATİPLER ARTIYOR
EĞİTİM-İş sendikasının verileri, Milli Eğitim’de dini eğitimin yaygınlaştığını; laik, bilimsel, kamusal, çağdaş eğitimden uzaklaşıldığını gösteriyor. MEB’in istatistiklerine göre Türkiye genelinde 2012-2013 eğitim öğretim yılında 1099 olan imam hatip ortaokulu sayısı geçtiğimiz yıl 3 bin 286’ya; bu yıl 3 bin 394’e; 708 olan imam hatip lisesi sayısı ise geçtiğimiz yıl 1605’e, bu yıl 1624’e çıktı.
‘SUSAMAM’ 17 MİLYONU BULDU
Bir genç aradı. “Siz rap’çilerden niye hiç söz etmiyorsunuz? Popüler kültürün yozlaştırdığı bir dönemde rap’çiler ürettikleri ve söyledikleriyle problemlere parmak basıyor” diyor. Yazı günümüz olmadığı için yazamamıştık. ‘Susamam’ın dün akşamüzerine kadar 17 milyon izlenmesi şaşırtıcı değil mi? Trend videolar listesinde 1 numara olmuş. Hani gençler siyasete soğuk bakıyordu, ‘apolitik’ti onlar? Ellerinize sağlık...
Şanışer ft. Fuat, Ados, Hayki, Server Uraz, Beta, Tahribad-ı İsyan, Sokrat St, Ozbi, Deniz Tekin, Sehabe, Yeis Sensura, Aspova, Defkhan, Aga B, Mirac, Mert Şenel, Kamufle.
BİLİYOR MUSUNUZ
CEYHUN Atuf Kansu’nun daha önce yayınlanmamış olan öyküsü ‘Baba Yağmur Bitti’nin okurlarıyla buluşmaya hazırlandığını...
TOKAT’ın Zile’ye bağlı Kuruçay köyünde kurulması planlanan ve köylülerin yoğun tepkisini çeken mermer ocağı projesini, HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu’nun meclis gündemine taşıdığını...
PROF. Dr. Nurettin Sözen’in döneminde kurulan SUSER şirketinde çalışan müdürler, mühendisler, şefler ve 3500 işçiyi bir gecede işten çıkartan, 1994’te Tayyip Erdoğan’ın belediye başkanlığı döneminde İSKİ Genel Müdür Yardımcısı yapılan ve 2010’da İSKİ’den emekli olan Raif Mermutlu’nun yeniden İSKİ Genel Müdürü yapılmasının şaşkınlıkla karşılandığını...
EDİRNE Uzunköprü bağ bozumu etkinliklerinin 14-15 Eylül’de; ‘Kültür, Sanat ve Tarım Festivali’nin 19-22 Eylül tarihlerinde yapılacağını...
GAZETECİ, ‘İfşa’ kitabının yazarı Toygun Atilla ve kitabın kahramanlarından Gazi, emekli Emniyet Müdürü, EGO Genel Müdür Yardımcısı Fatih Eryılmaz’ın katılacağı imza gününün 15 Eylül Pazar 15.00’te Ankara Kırmızı Kedi Kitabevi’nde yapılacağını...
MESAJ
MELİH Gökçek’in 2038 Ankara Ulaşım Ana Planı belediye meclisine sunulmuş. Çevre düzeni planı 2038 öngörüleri ile uyumlu olmayan şaibeli ulaşım ana planı hakkında Mansur Bey’e danışmanları ve avukatları umarım doğru bilgi vermiştir de belediye meclisinde yanlışlıkla onaylanmaz. Tahir ÇALGÜNER - Şehir plancısı