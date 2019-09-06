Prof. Tırpan: Lagina antik kenti paganların merkezi olabilir

’12. Karia, Karialılar ve Mylasa Sempozyumu’, ‘Karia’nın kültleri’ temasıyla Milas’ta yapıldı.
Milas Ticaret ve Sanayi Odası ve TMMOB Mimarlar Odası Milas Temsilciliği ile İMİ Koleji’nin sağladığı destekle gazeteci Olcay Akdeniz tarafından 23-24 Ağustos’ta düzenlenen sempozyum, Datça’da Burgaz Kazısı Başkanı Prof. Dr. Numan Tuna ve Karia ve Halikarnassos üzerine çalışmalarıyla tanınan Danimarkalı arkeolog Prof. Poul Pedersen’in onuruna düzenlendi. ‘Karia’nın kültleri’ anatemasıyla düzenlenen sempozyuma 10 ülkeden; 12’si Türkiye, 8’i Avrupa ve 1’i de ABD’den olmak üzere toplam 20 üniversiteden toplam 29 akademisyen katılarak bildiriler sundular. Sempozyum programı kapsamında yeraltı tanrıçası ‘Hekate’ adına yapılmış tek tapınağın olduğu Lagina antik kentine de bir gezi düzenlendi.
Başta Karia bölgesinde arkeolojik kazılarını sürdürmekte olan kazı ekiplerinden arkeologların, arkeoloji öğrencilerinin, turizm rehberlerinin ve turizmcilerle mimarların yoğun ilgi gösterdiği sempozyum programı kapsamında, Türk müzeciliğinin kurucusu Osman Hamdi Bey’in ilk kazı çalışmasını yaptığı Yatağan’ın Turgut Mahallesi yakınlarındaki (ünlü termik santralına 8-10 km uzaklıkta) Lagina antik kentine de bir gezi düzenlendi. Gezide Hekate tapınağını anlatan Lagina’nın eski kazı başkanı Prof. Dr. Ahmet Adil Tırpan, Hekate tapınağının bilinen tek yeraltı tanrıçası Hekate’ye adanmış tek tapınak olduğunu belirterek, “Bu tapınak dünyadaki tüm paganların ilgisini çekiyor. Benim kazı başkanı olduğum yıllarda paganlar her yıl sonbaharda burada toplanarak ayinler yapmışlardı. Bu üç yıl devam etti. Ancak daha sonra izin alamadılar. Oysa burası tüm dünya paganlarının merkezi olabilecek bir yer. Bu nedenle yörenin en önemli inanç turizmi merkezi olabilir” diye konuştu.
Antik çağda, Karya ülkesindeki tanrı, tanrıça inançları ve kutsal objeler üzerinde ilginç bildiriler sunuldu.
NOT: Paganizm, kökenleri dünyanın eski doğa dinlerine uzanan inançların bütününe verilen genel bir isimdir. Paganlar; insan, hayvan, bitki veya taş, yaşayan her şeyin varlığına saygı duyarlar.
FINDIKTA KORKULAN OLDU
TMO’nun 16.50 lira taban fiyat açıklanmasına karşın, Ordu ve Fatsa Ticaret borsalarının tabelaya 15 lira yazması ile birlikte fiyatlarda üreticinin aleyhine düşüşler başladı. Dönüş hazırlığındaki gurbetçilerin ürünü hemen satmak istemesi tüccarların işine yarıyor.
İhtiyaca göre satılması, emanete bırakılmaması halinde fındığın kışa doğru 20 liradan alıcı bulması kuvvetle muhtemel görülüyor. TMO’nun bu yıl talepleri dikkate alarak hasat başlamadan önce taban fiyatını açıklaması, yıllardır oynanan oyunu, üreticinin mağdur olmasını engelledi. Ancak borsaların resmi fiyatın altında bir fiyatı tabelaya yazması, borcu olanların ve gurbetçilerin erkenden elinden çıkarmak istemesi, üreticinin fındığı yeterince depolama imkânının olmaması fiyatları 14 liraya kadar geriletti. Oluşan 2 liralık fark öyle yabana atılacak gibi değil. CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel, Tarım, Ticaret ve Hazine bakanlıklarına verdiği önergelerle fındık fiyatlarındaki karmaşayı gündeme getirdi ve “Bu bir manipülasyondur” dedi.
GÜNÜN SÖZÜ
“TÜRKİYE bizim vatanımızdır. Bu vatanın sahip olduğu birikimi hiçbir ayrım gözetmeksizin tümüyle sahiplenmek, geliştirmek ve geleceğe taşımak tarih önünde insanlığa karşı sorumluluğumuzdur.”
Ertuğrul GÜNAY
BİLİYOR MUYDUNUZ?
- CHP Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, cezaevlerindeki 1103’ü hükümlü, 1825’i tutuklu olmak üzere 12–17 yaş arasında 2 bin 600 çocuk ve gencin durumunu gündeme getirerek Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e “2014-2019 yıllarında tahliye olan kaç çocuk ve genç yeniden suça karışmıştır?” diye sorduğunu...
- CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin’in Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a “KOBİ borç yükü arttı. Batık KOBİ kredisi sayısı yüzde 91’lik artışla 51 milyar 396 milyon liraya yükselmiştir. Takipteki KOBİ sayısı ise bir yılda 351 bin 453’e çıkmıştır. Yaklaşık 54 bin esnaf kepenk kapatarak iflas bayrağı çekti. Suriyeli sattığı ürünü 1 liraya satıyorsa benim vatandaşım vergisi, ruhsatı, sigortası derken aynı ürünü 3 liraya satmak zorunda kalarak zarar ediyor” dediğini...
- CAMİ avlusundaki tentenin üzerine düşmesiyle sakat kalan kadının Diyanet’e açtığı 150 bin TL’lik davayı kazandığını ama Diyanet’in parayı ödemediğini...
MESAJ PANOSU
- EĞİTİM Bir-Sen’in araştırmasına göre okulöncesi eğitime yeni kayıt yaptıran öğrencinin ortalama okula başlangıç masrafı 785 lira. İlkokul düzeyinde okula başlayan bir öğrenci için ortalama masraf ise 1190 lira.
- TÜRKİYE’nin en eski mülki idare binalarından biri olan 257 yıllık Maden Hükümet Konağı, 17 yıldır restorasyon bekliyor. Elazığ Valisi ve milletvekilleri neden suspus!
KİTAPLAR
MİKDAT Kadıoğlu ‘Kent Selleri Yönetim ve Kontrol Rehberi’ (Marmara Belediyeler Birliği), Gamze Arslan ‘Kanayak’ (Can), Göktuğ Canbaba ‘Ben, Babam ve Diğerleri’ (Doğan), Melisa Kesmez ‘Bazen Bahar’ (İletişim), Irmak Zileli ‘Bozuk Saat’ (ON8), Ethem Baran ‘Döngel Dünya’ (İletişim), Ahmet Büke ‘Kırlangıç Zamanı’ (Can Çocuk), Erhan Altunay ‘İstanbul’un Papağan Çağı’ (Destek), Hakan Güngör ‘Biz Güzel Bir Aileyiz’ (h2o), Fadime Uslu ‘Ay Eskir Gün Işırken’ (Can), Gönül Çatalcalı ‘Hamdüsena Sokağı Kadınları’ (Tekin), Barış Saydam ‘Aytekin Çakmakçı-Güneşe Lamba Yakan Adam’ (İmge), Lütfiye Pekcan ‘Oğluma Mektuplar’ (Alfa), Melisa Kesmez ‘Nohut Oda’ (İletişim).
Prof. Tırpan: Lagina antik kenti paganların merkezi olabilir
’12. Karia, Karialılar ve Mylasa Sempozyumu’, ‘Karia’nın kültleri’ temasıyla Milas’ta yapıldı.
Milas Ticaret ve Sanayi Odası ve TMMOB Mimarlar Odası Milas Temsilciliği ile İMİ Koleji’nin sağladığı destekle gazeteci Olcay Akdeniz tarafından 23-24 Ağustos’ta düzenlenen sempozyum, Datça’da Burgaz Kazısı Başkanı Prof. Dr. Numan Tuna ve Karia ve Halikarnassos üzerine çalışmalarıyla tanınan Danimarkalı arkeolog Prof. Poul Pedersen’in onuruna düzenlendi. ‘Karia’nın kültleri’ anatemasıyla düzenlenen sempozyuma 10 ülkeden; 12’si Türkiye, 8’i Avrupa ve 1’i de ABD’den olmak üzere toplam 20 üniversiteden toplam 29 akademisyen katılarak bildiriler sundular. Sempozyum programı kapsamında yeraltı tanrıçası ‘Hekate’ adına yapılmış tek tapınağın olduğu Lagina antik kentine de bir gezi düzenlendi.
Başta Karia bölgesinde arkeolojik kazılarını sürdürmekte olan kazı ekiplerinden arkeologların, arkeoloji öğrencilerinin, turizm rehberlerinin ve turizmcilerle mimarların yoğun ilgi gösterdiği sempozyum programı kapsamında, Türk müzeciliğinin kurucusu Osman Hamdi Bey’in ilk kazı çalışmasını yaptığı Yatağan’ın Turgut Mahallesi yakınlarındaki (ünlü termik santralına 8-10 km uzaklıkta) Lagina antik kentine de bir gezi düzenlendi. Gezide Hekate tapınağını anlatan Lagina’nın eski kazı başkanı Prof. Dr. Ahmet Adil Tırpan, Hekate tapınağının bilinen tek yeraltı tanrıçası Hekate’ye adanmış tek tapınak olduğunu belirterek, “Bu tapınak dünyadaki tüm paganların ilgisini çekiyor. Benim kazı başkanı olduğum yıllarda paganlar her yıl sonbaharda burada toplanarak ayinler yapmışlardı. Bu üç yıl devam etti. Ancak daha sonra izin alamadılar. Oysa burası tüm dünya paganlarının merkezi olabilecek bir yer. Bu nedenle yörenin en önemli inanç turizmi merkezi olabilir” diye konuştu.
Antik çağda, Karya ülkesindeki tanrı, tanrıça inançları ve kutsal objeler üzerinde ilginç bildiriler sunuldu.
NOT: Paganizm, kökenleri dünyanın eski doğa dinlerine uzanan inançların bütününe verilen genel bir isimdir. Paganlar; insan, hayvan, bitki veya taş, yaşayan her şeyin varlığına saygı duyarlar.
FINDIKTA KORKULAN OLDU
TMO’nun 16.50 lira taban fiyat açıklanmasına karşın, Ordu ve Fatsa Ticaret borsalarının tabelaya 15 lira yazması ile birlikte fiyatlarda üreticinin aleyhine düşüşler başladı. Dönüş hazırlığındaki gurbetçilerin ürünü hemen satmak istemesi tüccarların işine yarıyor.
İhtiyaca göre satılması, emanete bırakılmaması halinde fındığın kışa doğru 20 liradan alıcı bulması kuvvetle muhtemel görülüyor. TMO’nun bu yıl talepleri dikkate alarak hasat başlamadan önce taban fiyatını açıklaması, yıllardır oynanan oyunu, üreticinin mağdur olmasını engelledi. Ancak borsaların resmi fiyatın altında bir fiyatı tabelaya yazması, borcu olanların ve gurbetçilerin erkenden elinden çıkarmak istemesi, üreticinin fındığı yeterince depolama imkânının olmaması fiyatları 14 liraya kadar geriletti. Oluşan 2 liralık fark öyle yabana atılacak gibi değil. CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel, Tarım, Ticaret ve Hazine bakanlıklarına verdiği önergelerle fındık fiyatlarındaki karmaşayı gündeme getirdi ve “Bu bir manipülasyondur” dedi.
GÜNÜN SÖZÜ
“TÜRKİYE bizim vatanımızdır. Bu vatanın sahip olduğu birikimi hiçbir ayrım gözetmeksizin tümüyle sahiplenmek, geliştirmek ve geleceğe taşımak tarih önünde insanlığa karşı sorumluluğumuzdur.”
Ertuğrul GÜNAY
BİLİYOR MUYDUNUZ?
- CHP Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, cezaevlerindeki 1103’ü hükümlü, 1825’i tutuklu olmak üzere 12–17 yaş arasında 2 bin 600 çocuk ve gencin durumunu gündeme getirerek Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e “2014-2019 yıllarında tahliye olan kaç çocuk ve genç yeniden suça karışmıştır?” diye sorduğunu...
- CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin’in Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a “KOBİ borç yükü arttı. Batık KOBİ kredisi sayısı yüzde 91’lik artışla 51 milyar 396 milyon liraya yükselmiştir. Takipteki KOBİ sayısı ise bir yılda 351 bin 453’e çıkmıştır. Yaklaşık 54 bin esnaf kepenk kapatarak iflas bayrağı çekti. Suriyeli sattığı ürünü 1 liraya satıyorsa benim vatandaşım vergisi, ruhsatı, sigortası derken aynı ürünü 3 liraya satmak zorunda kalarak zarar ediyor” dediğini...
- CAMİ avlusundaki tentenin üzerine düşmesiyle sakat kalan kadının Diyanet’e açtığı 150 bin TL’lik davayı kazandığını ama Diyanet’in parayı ödemediğini...
MESAJ PANOSU
- EĞİTİM Bir-Sen’in araştırmasına göre okulöncesi eğitime yeni kayıt yaptıran öğrencinin ortalama okula başlangıç masrafı 785 lira. İlkokul düzeyinde okula başlayan bir öğrenci için ortalama masraf ise 1190 lira.
- TÜRKİYE’nin en eski mülki idare binalarından biri olan 257 yıllık Maden Hükümet Konağı, 17 yıldır restorasyon bekliyor. Elazığ Valisi ve milletvekilleri neden suspus!
KİTAPLAR
MİKDAT Kadıoğlu ‘Kent Selleri Yönetim ve Kontrol Rehberi’ (Marmara Belediyeler Birliği), Gamze Arslan ‘Kanayak’ (Can), Göktuğ Canbaba ‘Ben, Babam ve Diğerleri’ (Doğan), Melisa Kesmez ‘Bazen Bahar’ (İletişim), Irmak Zileli ‘Bozuk Saat’ (ON8), Ethem Baran ‘Döngel Dünya’ (İletişim), Ahmet Büke ‘Kırlangıç Zamanı’ (Can Çocuk), Erhan Altunay ‘İstanbul’un Papağan Çağı’ (Destek), Hakan Güngör ‘Biz Güzel Bir Aileyiz’ (h2o), Fadime Uslu ‘Ay Eskir Gün Işırken’ (Can), Gönül Çatalcalı ‘Hamdüsena Sokağı Kadınları’ (Tekin), Barış Saydam ‘Aytekin Çakmakçı-Güneşe Lamba Yakan Adam’ (İmge), Lütfiye Pekcan ‘Oğluma Mektuplar’ (Alfa), Melisa Kesmez ‘Nohut Oda’ (İletişim).