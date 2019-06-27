Prof. Dr. Kemal Bayazıt’ın ölümü gerçek bir haberdir... Binlerce kişi onun sayesinde hayatta...

TÜRKİYE’de ilk kalp naklini yapan Op. Dr. Kemal Bayazıt’ı (89) kaybettik. Cumhuriyet döneminin ikinci kuşak doktorlarından olan Dr. Siber Göksel, “Bize Bayazıt hakkında çok yazı yazdınız, unutmayın” diye hatırlattı.
O dönem, Hollanda kökenli Güney Afrikalı Dr. Barnard’ın ilk kalp ameliyatı dünyada yankılanırken, Dr. Siyami Ersek’in de Türkiye’de ilk ameliyatı yapması bekleniyordu. Ancak Kemal Bayazıt, 1968’de Türkiye’de ilk kalp naklini yaparak Türkiye’nin adını dünyaya duyurdu.
Dr. Siber Göksel köşemize yazdığı yazıda şöyle diyor:
“Bir sporcu, bir manken vs çok ünlü olmasa da herhangi bir aktivasyonunda hemen manşetlere çıkar. Ama bir bilim adamı, onca insanın hayatını kurtaran, yenilikler getiren bir hekimin ölümü hiç önemsenmez. Oysa halen yaşayan birçok ünlü ya da ünsüz kişi onun getirdiği yenilikle ve kurduğu sistem sayesinde ayaktadır.
Op. Dr. Kemal Bayazıt 1967’de Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi’ne geldi. 2 ay sonra açık kalp ameliyatını başlattı. 1968’de Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi. Onca açık kalp ameliyatının yanı sıra, 1974’te ilk koroner baypas cerrahisini kurdu. Bu sayede binlerce binlerce insan hâlâ hayattadır... O bilimi yayan bir hekimdi. İstanbul Koşuyolu Kalp Hastanesi’ni kurdu. Ankara’da GATA’da kalp cerrahisini kurdu. Onca hekim, akademisyen yetiştirdi. Ayrıca kalp hastası kamu hastanelerinin kapasitesini aşacak sayıda, çok fazla hale gelince, büyük çaba göstererek bu ameliyatların ‘devlet desteği’ ile ‘özel sektör’de yapılabilmesi için uğraştı ve bunu başardı. Bu sayede birçok yerde kalp hastaları tedavi edilir hale geldi ve bu olay da istihdam yarattı. Bunları hep yazdık. Kalp hastalarının ve kalp doktorlarının bundan haberdar olması gerek. Onun ölümü çok önemli bir ‘haber’dir. İnanın bir magazin aktörünün faaliyetinden çok önemlidir. Bunun üzerinde durursunuz diye size bu yazıyı yolladım. Ülkenin ve hekimlerin başı sağ olsun.
Bu meyanda Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi, Op. Dr. Kemal Bayazıt’a kapılarını açmıştır. Her rahatsızlığında oraya yatırılmıştır. Bayazıt’ın öğrencisi Op. Prof. Dr. Suha Küçükaksu yıllardır Bayazıt’ın hastalıklarında onun yanına koşmuş, tedavisini yıllarca üstlenmiştir. Bizler onunla yıllarca birlikte omuz omuza çalışan arkadaşlarıyız... Sevgili başhekimimize elimizde imkân olmadığı için yardımcı olamamışızdır. Bu itibarla Prof. Dr. Suha Küçükaksu’ya, mütevelli heyet başkanı Sayın Prof. Dr. Mehmet Haberal’a çok minnet duyuyor, teşekkür ediyoruz. Kalp hastalarının ve kardiyoloji camiasının başı sağ olsun. Aileye sabırlar diliyorum.
Prof. Dr. Siber GÖKSEL-Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Kardiyoloji Klinik Direktörlüğü’nden emekli.
‘AFFI NE KADAR BEKLEYECEĞİZ?’
MALTEPE L tipi cezaevi 34. koğuştan Mirzat, Tuncay, Ali, Hasan, İsmail, Mazlum ve Harun isimli mahkûmlardan kısa bir not aldık.
Diyorlar ki “Bizler kader mahkûmlarıyız... Aramızda 13 yıl mahkûmiyeti olan var. Hepimizin aileleri perişan, ekonomik nedenler de bunda etkin tabii ki... Türkiye’ye son seçimden sonra güzel günler geldi, barış havası esmeye başladı.
Af konusunu Devlet Bahçeli gündeme getirdi, bizim için kötü yaptı. Ancak seçim üzeri olması nedeniyle Cumhurbaşkanımız buna izin vermedi. Artık sırası geldi galiba!”
ULUSAL MİMARİ SEMPOZYUMU
TMMOB Mimarlar Odası’nın, eski İstanbul Büyükkent Şube Başkanı Cemal Sami Yılmaztürk anısına 5. Ulusal Mimari Koruma Proje ve Uygulamaları Sempozyumu’nun 27-28 Eylül tarihlerinde İstanbul’da yapılacağını açıkladı. Toplantıda özgün işlevi devam eden ya da yeni işlevlendirme önerilmiş koruma projeleri ile arkeolojik alanlar için üretilmiş proje ve uygulamaların yanı sıra mevzuat değişiklikleri, ilke kararları, koruma kurulu kararları ve KUDEB uygulamaları tartışılacaktır.
BİLİYOR MUSUNUZ
SIRBİSTAN BİZİ DOYURUYOR
- CHP Tekirdağ Milletvekili Dr. İlhami Özcan Aygun’un etten buğdaya, makarnadan ayçiçeğine, bezelyeden fasulyeye kadar 59 kalemde Sırbistan’dan sıfır gümrükle tarımsal ürün ithalatı yapıldığını belirtirken, “Nüfusu 7.1 milyon olan Sırbistan’dan et ithal etmek, ülkemiz adına utanç vericidir. Tarım Bakanı Kasım 2018’de 6 ay et ithalatı yapılmayacağı sözünü vermişti ama bugün kendi sözünü ayaklar altına aldı. Sırbistan’dan sıfır gümrüklü et ithal ediyoruz” diye tepki gösterdiğini...
- CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut’un, DSİ’nin onayıyla Sulama Birlikleri’nce alınan sulama parası kararına sert tepki gösterdiğini ve sezonun ortasında Adanalı üreticiye darbe vuran bu yanlış kararın acilen düzeltilmesi gerektiğini söylediğini...
- Yeniden kurulan ANKA Haber Ajansı’nın genel koordinatörlüğüne gazeteci Adnan Bulut’un getirildiğini...
MESAJ PANOSU
- BU millet boş sözlerden ve hamasetten bıktı! Devlet şikâyet makamı değil icraat makamıdır. Zor durumdaki vatandaş akıl, nasihat ve kavga değil; huzur, para, iş ve istikrar istiyor.Dr. Vecdet ÖZ
- HUKUKİ garabetlere imza atan YSK tümden yeniden yapılandırılmalı, asil ve yedek üyeleri yeniden belirlenmelidir. Prof. Adem SÖZÜER
TONGUÇ ANILIYOR
ÖLÜMÜNÜN 59. yılında Köy Enstitüleri’nin kurucusu, kuramcısı ve uygulayıcısı İsmail Hakkı Tonguç 29 Haziran 2019 Cumartesi günü saat 14.00’te vakıf merkezinde Erdal Atıcı ve Öner Yağcı’nın konuşmalarıyla anılacak. (koyenstitulerivakfi.org.tr)
DÜZELTME
- Dünkü köşemizde yer alan ‘Garp cephesinde yeni bir şey yok’ başlıklı yazıda sözü edilen Remarque’ın ünlü kitabı, 2. Dünya Savaşı değil, 1. Dünya Savaşı’nı anlatmaktadır. Ali Taş’ın uyarısına teşekkürler.
Prof. Dr. Kemal Bayazıt’ın ölümü gerçek bir haberdir... Binlerce kişi onun sayesinde hayatta...
TÜRKİYE’de ilk kalp naklini yapan Op. Dr. Kemal Bayazıt’ı (89) kaybettik. Cumhuriyet döneminin ikinci kuşak doktorlarından olan Dr. Siber Göksel, “Bize Bayazıt hakkında çok yazı yazdınız, unutmayın” diye hatırlattı.
O dönem, Hollanda kökenli Güney Afrikalı Dr. Barnard’ın ilk kalp ameliyatı dünyada yankılanırken, Dr. Siyami Ersek’in de Türkiye’de ilk ameliyatı yapması bekleniyordu. Ancak Kemal Bayazıt, 1968’de Türkiye’de ilk kalp naklini yaparak Türkiye’nin adını dünyaya duyurdu.
Dr. Siber Göksel köşemize yazdığı yazıda şöyle diyor:
“Bir sporcu, bir manken vs çok ünlü olmasa da herhangi bir aktivasyonunda hemen manşetlere çıkar. Ama bir bilim adamı, onca insanın hayatını kurtaran, yenilikler getiren bir hekimin ölümü hiç önemsenmez. Oysa halen yaşayan birçok ünlü ya da ünsüz kişi onun getirdiği yenilikle ve kurduğu sistem sayesinde ayaktadır.
Op. Dr. Kemal Bayazıt 1967’de Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi’ne geldi. 2 ay sonra açık kalp ameliyatını başlattı. 1968’de Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi. Onca açık kalp ameliyatının yanı sıra, 1974’te ilk koroner baypas cerrahisini kurdu. Bu sayede binlerce binlerce insan hâlâ hayattadır... O bilimi yayan bir hekimdi. İstanbul Koşuyolu Kalp Hastanesi’ni kurdu. Ankara’da GATA’da kalp cerrahisini kurdu. Onca hekim, akademisyen yetiştirdi. Ayrıca kalp hastası kamu hastanelerinin kapasitesini aşacak sayıda, çok fazla hale gelince, büyük çaba göstererek bu ameliyatların ‘devlet desteği’ ile ‘özel sektör’de yapılabilmesi için uğraştı ve bunu başardı. Bu sayede birçok yerde kalp hastaları tedavi edilir hale geldi ve bu olay da istihdam yarattı. Bunları hep yazdık. Kalp hastalarının ve kalp doktorlarının bundan haberdar olması gerek. Onun ölümü çok önemli bir ‘haber’dir. İnanın bir magazin aktörünün faaliyetinden çok önemlidir. Bunun üzerinde durursunuz diye size bu yazıyı yolladım. Ülkenin ve hekimlerin başı sağ olsun.
Bu meyanda Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi, Op. Dr. Kemal Bayazıt’a kapılarını açmıştır. Her rahatsızlığında oraya yatırılmıştır. Bayazıt’ın öğrencisi Op. Prof. Dr. Suha Küçükaksu yıllardır Bayazıt’ın hastalıklarında onun yanına koşmuş, tedavisini yıllarca üstlenmiştir. Bizler onunla yıllarca birlikte omuz omuza çalışan arkadaşlarıyız... Sevgili başhekimimize elimizde imkân olmadığı için yardımcı olamamışızdır. Bu itibarla Prof. Dr. Suha Küçükaksu’ya, mütevelli heyet başkanı Sayın Prof. Dr. Mehmet Haberal’a çok minnet duyuyor, teşekkür ediyoruz. Kalp hastalarının ve kardiyoloji camiasının başı sağ olsun. Aileye sabırlar diliyorum.
Prof. Dr. Siber GÖKSEL-Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Kardiyoloji Klinik Direktörlüğü’nden emekli.
‘AFFI NE KADAR BEKLEYECEĞİZ?’
MALTEPE L tipi cezaevi 34. koğuştan Mirzat, Tuncay, Ali, Hasan, İsmail, Mazlum ve Harun isimli mahkûmlardan kısa bir not aldık.
Diyorlar ki “Bizler kader mahkûmlarıyız... Aramızda 13 yıl mahkûmiyeti olan var. Hepimizin aileleri perişan, ekonomik nedenler de bunda etkin tabii ki... Türkiye’ye son seçimden sonra güzel günler geldi, barış havası esmeye başladı.
Af konusunu Devlet Bahçeli gündeme getirdi, bizim için kötü yaptı. Ancak seçim üzeri olması nedeniyle Cumhurbaşkanımız buna izin vermedi. Artık sırası geldi galiba!”
ULUSAL MİMARİ SEMPOZYUMU
TMMOB Mimarlar Odası’nın, eski İstanbul Büyükkent Şube Başkanı Cemal Sami Yılmaztürk anısına 5. Ulusal Mimari Koruma Proje ve Uygulamaları Sempozyumu’nun 27-28 Eylül tarihlerinde İstanbul’da yapılacağını açıkladı. Toplantıda özgün işlevi devam eden ya da yeni işlevlendirme önerilmiş koruma projeleri ile arkeolojik alanlar için üretilmiş proje ve uygulamaların yanı sıra mevzuat değişiklikleri, ilke kararları, koruma kurulu kararları ve KUDEB uygulamaları tartışılacaktır.
BİLİYOR MUSUNUZ
SIRBİSTAN BİZİ DOYURUYOR
- CHP Tekirdağ Milletvekili Dr. İlhami Özcan Aygun’un etten buğdaya, makarnadan ayçiçeğine, bezelyeden fasulyeye kadar 59 kalemde Sırbistan’dan sıfır gümrükle tarımsal ürün ithalatı yapıldığını belirtirken, “Nüfusu 7.1 milyon olan Sırbistan’dan et ithal etmek, ülkemiz adına utanç vericidir. Tarım Bakanı Kasım 2018’de 6 ay et ithalatı yapılmayacağı sözünü vermişti ama bugün kendi sözünü ayaklar altına aldı. Sırbistan’dan sıfır gümrüklü et ithal ediyoruz” diye tepki gösterdiğini...
- CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut’un, DSİ’nin onayıyla Sulama Birlikleri’nce alınan sulama parası kararına sert tepki gösterdiğini ve sezonun ortasında Adanalı üreticiye darbe vuran bu yanlış kararın acilen düzeltilmesi gerektiğini söylediğini...
- Yeniden kurulan ANKA Haber Ajansı’nın genel koordinatörlüğüne gazeteci Adnan Bulut’un getirildiğini...
MESAJ PANOSU
- BU millet boş sözlerden ve hamasetten bıktı! Devlet şikâyet makamı değil icraat makamıdır. Zor durumdaki vatandaş akıl, nasihat ve kavga değil; huzur, para, iş ve istikrar istiyor.Dr. Vecdet ÖZ
- HUKUKİ garabetlere imza atan YSK tümden yeniden yapılandırılmalı, asil ve yedek üyeleri yeniden belirlenmelidir. Prof. Adem SÖZÜER
TONGUÇ ANILIYOR
ÖLÜMÜNÜN 59. yılında Köy Enstitüleri’nin kurucusu, kuramcısı ve uygulayıcısı İsmail Hakkı Tonguç 29 Haziran 2019 Cumartesi günü saat 14.00’te vakıf merkezinde Erdal Atıcı ve Öner Yağcı’nın konuşmalarıyla anılacak. (koyenstitulerivakfi.org.tr)
DÜZELTME
- Dünkü köşemizde yer alan ‘Garp cephesinde yeni bir şey yok’ başlıklı yazıda sözü edilen Remarque’ın ünlü kitabı, 2. Dünya Savaşı değil, 1. Dünya Savaşı’nı anlatmaktadır. Ali Taş’ın uyarısına teşekkürler.