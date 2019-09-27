Prof. Dr. Kadıoğlu neler anlatıyor? Seferberlik başlatalım

İTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu’yu aradığımız zaman Samsun Üniversitesi’ndeki derslerinden çıkmış, Samsun Havalimanı’na gitmek üzere arabaya biniyordu. Samsun Üniversitesi’nde iki günden beri ders verdiğini söyledi. “Benim iki şapkam var; bir meteoroloji mühendisiyim, bir de afet yönetimi uzmanıyım” dedi.
Marmara depremi sonrası afet yönetimi üzerinde yıllardır çalışıyor, onu Adapazarı-Gölcük depreminden beri tanırız, TV ekranlarından biliriz hocamızı... Kadıoğlu’na sorduk.
Şu Marmara depremlerini anlatır mısınız?
Marmara’da dört parça fay hattı var. 1509’da bir parçası üzerinde deprem oldu, buna ‘küçük kıyamet’ denilmiş. Her 100 kişiden 5’i ölmüş... Şu anda ise nüfus yoğunluğu itibariyle depremin bugün tekrarlanması halinde ne canlar gideceği hesaplanamaz ama büyük bir kıyamet işareti gözüküyor.
BEKA MESELESİDİR
‘Kıyamet’in boyutu!
Bu bizim beka problemimizdir. Türkiye’nin GSMH’nın üçte birinin yok edilmesi tehlikesi ile karşı olduğumuzu gösteriyor. Büyük bir kaos yaşanıp büyük bir ekonomik sorun ortaya çıkacaktır. Bunun bilinmesi gerekmektedir. Böyle bir deprem için ulusal seferberlik başlatmamız lazım.
Peki nasıl hazırlanacağız?
Uyarıyorum. Gündelik işler arasında bu deprem için bir hazırlık yapamayız. Bunun için bir seferberlik halinde yürütmemiz gerekiyor çalışmaları. Biz deprem olacağını biliyoruz, fay hattının öncü mü artçı mı tartışmasını bırakalım artık. Tamam, deprem olacağını biliyoruz, bir kere güvenli binalar içinde yaşamamız lazım olduğunu hâlâ fark edemiyoruz. Yıkılmayı bekleyen bir sürü bina var, bir de bunun yanında satılmayı bekleyenleri de dikkate almamız lazım. Bunları takasla işe başlanmalı.
BECERİ EĞİTİMİ ŞART
İlk adım olarak ne yapılacak?
Sağlam binadan sonra insanların eşyalarını sabitlemeleri gerekiyor. Okul, askeri ve kamu binalarının güvenliği için seferberlik halinde olunması gerektiğini unutmayacağız. Bunun için bir saatlik eğitim, bilgilendirme değil, esas beceri eğitimi ve tatbikat lazım. Adam çıkan küçük yangını söndürebilecek mi, kanamayı durdurabilecek mi, elektrik ve su hatlarını kesebilecek mi? Doğalgaz hatlarını ne yapacak? Müdahale durumunu herkese öğretmemiz lazım. Devlet bir anda 20 milyon kişiye müdahale edemez. Çünkü ölüm olayları ilk saatlerde gerçekleşiyor.
Deprem halinde insanları ölümden kendi bilgisi ve hazırlığının kurtaracaktır. Devlet baba mantığı afette işlemez.
BELEDİYELERE DÜŞEN GÖREV
SİZ hep Belediye Kanunu’nun 53. maddesinden söz edersiniz, hatırlar mısınız?
Bu kanun belediyelere görev veriyor ama bunu bilen de uygulayan da soran da yok ne yazık ki...
Bu planların hazırlanması gerektiğinin ne kadar önemli olduğunu anlayamıyoruz hâlâ.
Hiç kimse de bunu denetlemiyor, halk da sormuyor. Sayıştay da sormuyor, İçişleri Bakanlığı da bakmıyor.
TOPLANMA ALANLARI AVM OLDU
İSTANBUL için İBB yönetiminde 4 üniversitenin hazırladığı bir deprem master planı yapıldı. Ama bu rapor hayata geçmedi.
AFAD’ın 2016 verilerine göre İstanbul’da toplam 2 bin 354 toplanma alanı var. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası bu verilerin büyük bir kısmının nitelik bakımından ‘toplanma alanı’ sayılamayacağını söylüyor. Devlet dairelerini, okullarını güçlendirme çabalarını bile tamamlayamadık. Kentsel dönüşüm deprem odaklı yürütülmedi.
BUNLARI UNUTMAYIN, OKUYUN
- ESKİ Turizm Bakanı Bahattin Yücel’in Thomas Cook’un iflası ile ilgili analizini, Can Pulak’ın ‘Bodrum üzerine sohbet’ yazısını okumayı unutmayın...
- 27-28 Eylül 2019 tarihlerinde “Geleneğe saygı, geleceğe miras” temasıyla ilk kez düzenlenmesi planlanan ‘Kastrofest-Kastamonu Gastronomi Festivali’, bugüne kadar saklı kalmış bir hazine olan Kastamonu mutfağını en doğru mesajlarla yerelden evrensele tanıtacak ilk etkinlik olarak hayata geçirilecek...
- KENDİ araçlarında sigara içerenlere okkalı bir para cezası kesilmesi uygulaması tartışılırken, Diyanet İşleri Başkanı da tartışmaya katılmış ve ‘Sigara haramdır’ görüşünü dile getirmiş ama “Sigara ve içkiden alınan vergileri de unutmamalı” diyor Yaşar Altıntartı...
- TV’den vatandaşları bilerek kızdıran/kışkırtan, karşılık vermelerine zemin hazırlayan konuşmalar yapan TV sunucusu E.T. adliye ve mahkemelerin iç yükünü çoğaltarak insanları mağdur ediyor. Sosyal medyadan kendisine hakaret eden 15 bine yakın kişiye ‘hakaret davası’ açıyor, anlaştığı bir avukatlık bürosu da ‘uzlaşma’ önşartı olarak 3 bin TL nakit ve özür yazısı talep ediyor; adaleti kullanarak para kazanma yolu vatandaşın büyük tepkisine yol açıyor.
Prof. Dr. Kadıoğlu neler anlatıyor? Seferberlik başlatalım
İTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu’yu aradığımız zaman Samsun Üniversitesi’ndeki derslerinden çıkmış, Samsun Havalimanı’na gitmek üzere arabaya biniyordu. Samsun Üniversitesi’nde iki günden beri ders verdiğini söyledi. “Benim iki şapkam var; bir meteoroloji mühendisiyim, bir de afet yönetimi uzmanıyım” dedi.
Marmara depremi sonrası afet yönetimi üzerinde yıllardır çalışıyor, onu Adapazarı-Gölcük depreminden beri tanırız, TV ekranlarından biliriz hocamızı... Kadıoğlu’na sorduk.
Şu Marmara depremlerini anlatır mısınız?
Marmara’da dört parça fay hattı var. 1509’da bir parçası üzerinde deprem oldu, buna ‘küçük kıyamet’ denilmiş. Her 100 kişiden 5’i ölmüş... Şu anda ise nüfus yoğunluğu itibariyle depremin bugün tekrarlanması halinde ne canlar gideceği hesaplanamaz ama büyük bir kıyamet işareti gözüküyor.
BEKA MESELESİDİR
‘Kıyamet’in boyutu!
Bu bizim beka problemimizdir. Türkiye’nin GSMH’nın üçte birinin yok edilmesi tehlikesi ile karşı olduğumuzu gösteriyor. Büyük bir kaos yaşanıp büyük bir ekonomik sorun ortaya çıkacaktır. Bunun bilinmesi gerekmektedir. Böyle bir deprem için ulusal seferberlik başlatmamız lazım.
Peki nasıl hazırlanacağız?
Uyarıyorum. Gündelik işler arasında bu deprem için bir hazırlık yapamayız. Bunun için bir seferberlik halinde yürütmemiz gerekiyor çalışmaları. Biz deprem olacağını biliyoruz, fay hattının öncü mü artçı mı tartışmasını bırakalım artık. Tamam, deprem olacağını biliyoruz, bir kere güvenli binalar içinde yaşamamız lazım olduğunu hâlâ fark edemiyoruz. Yıkılmayı bekleyen bir sürü bina var, bir de bunun yanında satılmayı bekleyenleri de dikkate almamız lazım. Bunları takasla işe başlanmalı.
BECERİ EĞİTİMİ ŞART
İlk adım olarak ne yapılacak?
Sağlam binadan sonra insanların eşyalarını sabitlemeleri gerekiyor. Okul, askeri ve kamu binalarının güvenliği için seferberlik halinde olunması gerektiğini unutmayacağız. Bunun için bir saatlik eğitim, bilgilendirme değil, esas beceri eğitimi ve tatbikat lazım. Adam çıkan küçük yangını söndürebilecek mi, kanamayı durdurabilecek mi, elektrik ve su hatlarını kesebilecek mi? Doğalgaz hatlarını ne yapacak? Müdahale durumunu herkese öğretmemiz lazım. Devlet bir anda 20 milyon kişiye müdahale edemez. Çünkü ölüm olayları ilk saatlerde gerçekleşiyor.
Deprem halinde insanları ölümden kendi bilgisi ve hazırlığının kurtaracaktır. Devlet baba mantığı afette işlemez.
BELEDİYELERE DÜŞEN GÖREV
SİZ hep Belediye Kanunu’nun 53. maddesinden söz edersiniz, hatırlar mısınız?
Bu kanun belediyelere görev veriyor ama bunu bilen de uygulayan da soran da yok ne yazık ki...
Bu planların hazırlanması gerektiğinin ne kadar önemli olduğunu anlayamıyoruz hâlâ.
Hiç kimse de bunu denetlemiyor, halk da sormuyor. Sayıştay da sormuyor, İçişleri Bakanlığı da bakmıyor.
TOPLANMA ALANLARI AVM OLDU
İSTANBUL için İBB yönetiminde 4 üniversitenin hazırladığı bir deprem master planı yapıldı. Ama bu rapor hayata geçmedi.
AFAD’ın 2016 verilerine göre İstanbul’da toplam 2 bin 354 toplanma alanı var. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası bu verilerin büyük bir kısmının nitelik bakımından ‘toplanma alanı’ sayılamayacağını söylüyor. Devlet dairelerini, okullarını güçlendirme çabalarını bile tamamlayamadık. Kentsel dönüşüm deprem odaklı yürütülmedi.
BUNLARI UNUTMAYIN, OKUYUN
- ESKİ Turizm Bakanı Bahattin Yücel’in Thomas Cook’un iflası ile ilgili analizini, Can Pulak’ın ‘Bodrum üzerine sohbet’ yazısını okumayı unutmayın...
- 27-28 Eylül 2019 tarihlerinde “Geleneğe saygı, geleceğe miras” temasıyla ilk kez düzenlenmesi planlanan ‘Kastrofest-Kastamonu Gastronomi Festivali’, bugüne kadar saklı kalmış bir hazine olan Kastamonu mutfağını en doğru mesajlarla yerelden evrensele tanıtacak ilk etkinlik olarak hayata geçirilecek...
- KENDİ araçlarında sigara içerenlere okkalı bir para cezası kesilmesi uygulaması tartışılırken, Diyanet İşleri Başkanı da tartışmaya katılmış ve ‘Sigara haramdır’ görüşünü dile getirmiş ama “Sigara ve içkiden alınan vergileri de unutmamalı” diyor Yaşar Altıntartı...
- TV’den vatandaşları bilerek kızdıran/kışkırtan, karşılık vermelerine zemin hazırlayan konuşmalar yapan TV sunucusu E.T. adliye ve mahkemelerin iç yükünü çoğaltarak insanları mağdur ediyor. Sosyal medyadan kendisine hakaret eden 15 bine yakın kişiye ‘hakaret davası’ açıyor, anlaştığı bir avukatlık bürosu da ‘uzlaşma’ önşartı olarak 3 bin TL nakit ve özür yazısı talep ediyor; adaleti kullanarak para kazanma yolu vatandaşın büyük tepkisine yol açıyor.