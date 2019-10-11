Pompeiopolis antik kenti Taşköprü’yü heyecanlandırdı

Batı Karadeniz’de, Taşköprü’de Pompeiopolis antik kentini kaç kişi biliyor? İsmini kurucusu olan meşhur Romalı kumandan Pompeius Magnus’tan (MÖ 106–48) aldığı biliniyor. Pompeius, Pontus Kralı VI. Mithridat’ı MÖ 66 yıllında yenince, Karadeniz bölgesinin iç kısımlarında yedi yeni şehir kurdu; bu kentlerin en büyüğü de kendi adını verdiği Pompeiopolis... Öyküsü uzun. Bugünkü Taşköprü ise 13. yüzyılda Pompeiopolis’in karşısında, nehrin diğer tarafında kurulur. Pompeiopolis’ten aldığı belki de en önemli miras bugün modern kente adını veren tarihi taş köprüdür.
- 1801 yılında Sinop’taki Fransız konsolos Pascale Fourcade tarafından yeniden keşfedildi, ancak ilk kazılar 2006 yılında başladı. Günümüzde Kastamonu Müze Müdürlüğü başkanlığında ve Dr. Tayyar Gürdal’ın bilimsel danışmanlığında kazı devam ediyor.
- Pompeiopolis’e her yıl İtalya, Almanya, Kanada, Polonya ve Romanya gibi ülkelerden uzmanlar gelip çalışmalarını sürdürüyorlar. Karadeniz arkeolojisi için büyük bir eksikliği gideren Pompeiopolis kazıları, Karadeniz’in diğer kıyı ülkelerindeki bilimsel araştırmalar için de referans noktası durumunda.
- Neredeyse sıfırdan kurulan bir Roma kenti olarak Anadolu’daki Romalılaştırma politikasını anlamak için de önemli. Bugüne kadar yürütülen kapsamlı topografik ve jeofizik çalışmalarla tiyatro, mozaiklerle kaplı bir villa, odeon, hamam, tapınak ve olasılıkla oldukça erken dönem bir kilise olan yapılar tespit edildi. Kazılar yürütülüyor ama maalesef kaynak sıkıntısı nedeniyle son sezonlarda iki alana odaklanıldı: Tiyatro ve villa. Villada çalışmaları yürüten Roma Tre Üniversitesi’nden Prof. Dr. Luisa Musso ve ekibi kazılarda, restorasyon ve konservasyona her yıl yaklaşık 30 bin Euro harcandığını söylüyor.
- Yalnızca Taşköprü için değil, tüm bölge için önemli olan Pompeiopolis kazılarının kuşkusuz en büyük destekçisi Taşköprü Belediyesi. Ören yerinin güvenliği, ziyaretçilerin karşılanması için üç güvenlik görevlisi ve bir arkeolog görevlendirilebildi bölgede. Kazı ekibinin konaklama, ulaşım, yeme-içme, jeotekstil, hırdavat ve kırtasiye gibi pek çok ihtiyacını da belediye karşılamaya çalışıyor. Bakanlığın kısıtlı ödeneği ile turizm dinamikleri için maalesef yeterli değil bunlar. Sponsorluk için talip olanlara Taşköprülüler minnet duyacaklar.
Kılıçdaroğlu ve İnce, Kesimoğlu’nu yalnız bırakmadı
İŞTE SİYASET BÖYLE BİR ŞEY
Kırklareli bağımsız milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun önceki gün vefat eden annesi Melahat Kesimoğlu’nun (91) cenazesi dün Babaeski’de kılınan öğle namazından sonra Çorlu’da toprağa verildi.
CHP ve İYİ Parti liderleri Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, milletvekilleri Lütfü Türkkan, Özcan Özel, Gamze İlgezdi ve Gürsel Erol ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu çiçek göndermişlerdi. Kılıçdaroğlu ve İnce telefonla da taziyelerini sundular. Umut Oran ile Muharrem İnce cenazeye bizzat katıldılar. İnce ile politika yaptığı için ‘tu kaka’ ilan edilen Kesimoğlu’nun Kırklareli Belediye Başkanlığı’na ikinci kez aday olmasının önü kesilmişti. Bunun üzerine ‘bağımsız’ aday olmuş, Cumhur ve Millet ittifaklarına karşı büyük farkla kazanması CHP çevrelerinde adeta ‘şok’ yaratmıştı.
Kesimoğlu CHP’den iki kez de milletvekili seçilmişti.
Belediye başkanlarından görebildiklerimiz: Kadir Albayrak (Tekirdağ), Recep Gürkan (Edirne) Ahmet Sarıkurt (Çorlu), Murat Gerenli (Lüleburgaz), Hasan Akgün (Büyükçekmece), Vefa Salmaz (Yalova). Eski belediye başkanları arasında Ünal Baysan (Çorlu) ile Emin Halebak da vardı. Halebak, Mülkiyelilerin çelengini gösterirken “Siyaset işte öyle bir şey. Annen bile olsa bu kalabalık herkese nasip olmaz” dedi. İmam da “İman sevgi demektir” diye bir vurgulama yaptı. Uğurkan Erez de bir Vizeli olarak eski komşularını yalnız bırakmadı.
CHP Kırklareli Milletvekili Turabi Kayan ve Vecdi Gündoğdu ile CHP Kırklareli İl Başkanı Tayfun Okan Çobancık cenazede görülmezken, özellikle Babaeski ve Çorlu’da tüm yerel siyasetçiler, Kesimoğlu’nun acısını paylaştı. CHP Babaeski Belediye Başkanı Abdullah Hacı’nın namaz başlarken cami avlusuna gelmesi dikkat çekti.
Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli valililerinin ve komutanların, başkanın evine giderek taziyede bulunmaları ayrı bir duyguyu gösterdi.
GÜNÜN SÖZÜ
“İNSANOĞLU her seferinde kötülüğe bir kılıf bulur. Aklın görevi budur.”
Prof. Dr. Doğan KUBAN
KİTAPLAR
ERCAN Kesal ‘Velhasıl’ (İletişim), Nil Karaibrahimgil ‘İyi Gelen Yazılar’ (Doğan Novus), Cevat Turan ‘Bir Eylül Yarası’ (Pupa), Erkan Karakiraz ‘Gürült’ (Kaos Çocuk Parkı), Nir Hezroni ‘Bir Psikopatın Talimatları’ (Garaj), Ayşe Başcı ‘König’ (Mundi), Münir Göker ‘Yeni Hikayeler’ (İkinci Adam), Gökhan Yılmaz ‘Hayat Kırıkları’ (Kerasus), İrfan Yalçın ‘Genelevde Yas’ (h2o), Zeynep Ahunbay ‘Kültür Mirasını Koruma İlke ve Teknikleri’ (Yem), Somnur Vardar ‘Bu Kulaklar Neler Duydu’ (h2o), Doğu Yücel ‘Öldüğünü Google’dan Öğrenen Adam’ (Can), Tuğba Öztermiyeci Bayburtoğlu ‘Bilge Mutfağım’ (Felibus)
Pompeiopolis antik kenti Taşköprü’yü heyecanlandırdı
Batı Karadeniz’de, Taşköprü’de Pompeiopolis antik kentini kaç kişi biliyor? İsmini kurucusu olan meşhur Romalı kumandan Pompeius Magnus’tan (MÖ 106–48) aldığı biliniyor. Pompeius, Pontus Kralı VI. Mithridat’ı MÖ 66 yıllında yenince, Karadeniz bölgesinin iç kısımlarında yedi yeni şehir kurdu; bu kentlerin en büyüğü de kendi adını verdiği Pompeiopolis... Öyküsü uzun. Bugünkü Taşköprü ise 13. yüzyılda Pompeiopolis’in karşısında, nehrin diğer tarafında kurulur. Pompeiopolis’ten aldığı belki de en önemli miras bugün modern kente adını veren tarihi taş köprüdür.
- 1801 yılında Sinop’taki Fransız konsolos Pascale Fourcade tarafından yeniden keşfedildi, ancak ilk kazılar 2006 yılında başladı. Günümüzde Kastamonu Müze Müdürlüğü başkanlığında ve Dr. Tayyar Gürdal’ın bilimsel danışmanlığında kazı devam ediyor.
- Pompeiopolis’e her yıl İtalya, Almanya, Kanada, Polonya ve Romanya gibi ülkelerden uzmanlar gelip çalışmalarını sürdürüyorlar. Karadeniz arkeolojisi için büyük bir eksikliği gideren Pompeiopolis kazıları, Karadeniz’in diğer kıyı ülkelerindeki bilimsel araştırmalar için de referans noktası durumunda.
- Neredeyse sıfırdan kurulan bir Roma kenti olarak Anadolu’daki Romalılaştırma politikasını anlamak için de önemli. Bugüne kadar yürütülen kapsamlı topografik ve jeofizik çalışmalarla tiyatro, mozaiklerle kaplı bir villa, odeon, hamam, tapınak ve olasılıkla oldukça erken dönem bir kilise olan yapılar tespit edildi. Kazılar yürütülüyor ama maalesef kaynak sıkıntısı nedeniyle son sezonlarda iki alana odaklanıldı: Tiyatro ve villa. Villada çalışmaları yürüten Roma Tre Üniversitesi’nden Prof. Dr. Luisa Musso ve ekibi kazılarda, restorasyon ve konservasyona her yıl yaklaşık 30 bin Euro harcandığını söylüyor.
- Yalnızca Taşköprü için değil, tüm bölge için önemli olan Pompeiopolis kazılarının kuşkusuz en büyük destekçisi Taşköprü Belediyesi. Ören yerinin güvenliği, ziyaretçilerin karşılanması için üç güvenlik görevlisi ve bir arkeolog görevlendirilebildi bölgede. Kazı ekibinin konaklama, ulaşım, yeme-içme, jeotekstil, hırdavat ve kırtasiye gibi pek çok ihtiyacını da belediye karşılamaya çalışıyor. Bakanlığın kısıtlı ödeneği ile turizm dinamikleri için maalesef yeterli değil bunlar. Sponsorluk için talip olanlara Taşköprülüler minnet duyacaklar.
Kılıçdaroğlu ve İnce, Kesimoğlu’nu yalnız bırakmadı
İŞTE SİYASET BÖYLE BİR ŞEY
Kırklareli bağımsız milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun önceki gün vefat eden annesi Melahat Kesimoğlu’nun (91) cenazesi dün Babaeski’de kılınan öğle namazından sonra Çorlu’da toprağa verildi.
CHP ve İYİ Parti liderleri Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, milletvekilleri Lütfü Türkkan, Özcan Özel, Gamze İlgezdi ve Gürsel Erol ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu çiçek göndermişlerdi. Kılıçdaroğlu ve İnce telefonla da taziyelerini sundular. Umut Oran ile Muharrem İnce cenazeye bizzat katıldılar. İnce ile politika yaptığı için ‘tu kaka’ ilan edilen Kesimoğlu’nun Kırklareli Belediye Başkanlığı’na ikinci kez aday olmasının önü kesilmişti. Bunun üzerine ‘bağımsız’ aday olmuş, Cumhur ve Millet ittifaklarına karşı büyük farkla kazanması CHP çevrelerinde adeta ‘şok’ yaratmıştı.
Kesimoğlu CHP’den iki kez de milletvekili seçilmişti.
Belediye başkanlarından görebildiklerimiz: Kadir Albayrak (Tekirdağ), Recep Gürkan (Edirne) Ahmet Sarıkurt (Çorlu), Murat Gerenli (Lüleburgaz), Hasan Akgün (Büyükçekmece), Vefa Salmaz (Yalova). Eski belediye başkanları arasında Ünal Baysan (Çorlu) ile Emin Halebak da vardı. Halebak, Mülkiyelilerin çelengini gösterirken “Siyaset işte öyle bir şey. Annen bile olsa bu kalabalık herkese nasip olmaz” dedi. İmam da “İman sevgi demektir” diye bir vurgulama yaptı. Uğurkan Erez de bir Vizeli olarak eski komşularını yalnız bırakmadı.
CHP Kırklareli Milletvekili Turabi Kayan ve Vecdi Gündoğdu ile CHP Kırklareli İl Başkanı Tayfun Okan Çobancık cenazede görülmezken, özellikle Babaeski ve Çorlu’da tüm yerel siyasetçiler, Kesimoğlu’nun acısını paylaştı. CHP Babaeski Belediye Başkanı Abdullah Hacı’nın namaz başlarken cami avlusuna gelmesi dikkat çekti.
Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli valililerinin ve komutanların, başkanın evine giderek taziyede bulunmaları ayrı bir duyguyu gösterdi.
GÜNÜN SÖZÜ
“İNSANOĞLU her seferinde kötülüğe bir kılıf bulur. Aklın görevi budur.”
Prof. Dr. Doğan KUBAN
KİTAPLAR
ERCAN Kesal ‘Velhasıl’ (İletişim), Nil Karaibrahimgil ‘İyi Gelen Yazılar’ (Doğan Novus), Cevat Turan ‘Bir Eylül Yarası’ (Pupa), Erkan Karakiraz ‘Gürült’ (Kaos Çocuk Parkı), Nir Hezroni ‘Bir Psikopatın Talimatları’ (Garaj), Ayşe Başcı ‘König’ (Mundi), Münir Göker ‘Yeni Hikayeler’ (İkinci Adam), Gökhan Yılmaz ‘Hayat Kırıkları’ (Kerasus), İrfan Yalçın ‘Genelevde Yas’ (h2o), Zeynep Ahunbay ‘Kültür Mirasını Koruma İlke ve Teknikleri’ (Yem), Somnur Vardar ‘Bu Kulaklar Neler Duydu’ (h2o), Doğu Yücel ‘Öldüğünü Google’dan Öğrenen Adam’ (Can), Tuğba Öztermiyeci Bayburtoğlu ‘Bilge Mutfağım’ (Felibus)