Pekşen 'kadro' ile çıkışta

“Bensiz CHP olmaz. Gücümü akşam görürsün” dedi.



Hukukçu olan Pekşen hiçbir listede yer almadı ve 380 oyla 60 kişilik PM’ye 38. sıradan girdi.



Önceki gün kendisiyle görüştük. Genel Başkanlık ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ilginç sözler dinledik. “İçinde bulunduğumuz durum çok kötü; parti ve genel başkan toplumun isteklerini karşılayamıyor. Bu durumda iktidara alternatif olarak bir değişim gerektiği gibi yeni yüzlerle taze kana ihtiyaç var” dedi.

Peki bu nasıl olacak? Mayısta olağanüstü kurultaya gidilebileceğini söylüyor.



“Yeni ve genç isimlerle, CHP’liliği tartışılmaz parti büyükleri ile konuşuyorum, aslında onlar beni zorluyorlar, partinin başına geç diye... Tamam göreve hazırım, diyorum ama geniş bir uzlaşma zemini de arıyorum. Bu iş kadro harekâtı ile olur. Türkiye’yi ilk on ekonomik büyümeye getirecek projelerimiz var, kaynak temini kolay... Esas olan proje ve kadro...”



Karadenizliliği bir avantaj olarak görüyor, Türkiye’yi yeniden bütünleştirmek adına... Enerji ve lojistik konusundaki ciddi projeleri henüz açıklamak istemiyor, biraz süre diyor. Cumhurbaşkanlığı adayının, yardımcı ekibinin şimdiden açıklanmasının gerektiğini söylüyor. Neden bu çıkış? “CHP’de Kılıçdaroğlu ile İnce arasında sıkışıp kalanlara, tercih yapamayanlara karşı varım diyorum.”





DÜN ZEYTİNDAĞI BUGÜN ZEYTİN DALI

GEÇMİŞTE yaşanan olayların mekânları, bakış açıları günümüz için farklılık göstermektedir. Ancak ortak isimler ortak senaryoların bir benzeri bugün de geçerliliğini devam ettirmekte.



Suriye’deki Zeytin Dalı harekâtının benzer adını taşıyan harekât, yüzyıl önce farklı bir şekilde, farklı bir çerçevede yaşanmıştı. Falih Rıfkı Atay’ın ‘Zeytindağı’ adlı eserindeki Zeytindağı mekânı da bir harekâtı anlatır. Atay, I. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru, yedek subay olarak orduya alınır ve Cemal Paşa’nın, Zeytindağı’ndaki karargâhında görev yapar. Zeytindağı, Kudüs’ün hemen doğusunda, yöreye hakim tepede 809 metre yükseklikte bir dağın adıdır. Bu dağ; Kızıl Deniz, Hicaz, Yemen, Lübnan ve Suriye’ye yakın bir yer olarak bilinir. Yazar, Zeytindağı’nda, Mehmetçik’in Ortadoğu’daki kahramanca mücadelesini, çarpıcı bir dille ortaya koymaktadır.



Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan da bir konuşmasında; Zeytindağı kitabını, günümüz gençliğinin mutlaka okumasını özellikle vurgulamıştı. I. Dünya Savaşı’ndaki Suriye cephesinde, hiç kimsenin durduramadığı İngiliz saldırısını; Mustafa Kemal’in, Halep’te seçtiği savunma hattı ile önlediği de bilinmektedir.

Bugün de Suriye’deki Zeytin Dalı harekâtı ile yüzyıl önceki Zeytindağı harekâtının farklı şartları vardı. Dünden bugüne çok şey değişti. Ancak değişmeyen tek şey büyük devletlerin, Ortadoğu’dan asla vazgeçmemiş olmalarıdır. Yüzyıl önce büyük devletlerin planlarının, projelerinin bugün de yürürlükte olduğu görülmektedir. Türk milleti, Zeytin Dalı harekâtında görev yapmakta olan Mehmetçiklerin yanındadır. Askerlerimiz zafer ile yurda geri döneceklerdir. / Yrd.Doç.Dr. Ramazan TOPDEMİR





BATUM FATİHİ KİLLİGİL ANLATIYOR

BUGÜN, Sütlüce’deki cephane infilakının 69’uncu yıldönümü... Araştırmacı-yazar Atilla Oral, 2 Mart 1949 tarihinde Sütlüce’de meydana gelen Nuri Killigil fabrikası infilakı hakkında belgesel nitelikte bir kitap yazarak olayın açıkta kalan birçok yönünü ortaya çıkarmıştı. İlk kez yayımlanan fotoğraf ve belgelerin bulunduğu 960 sayfalık, geçen yıl Demkar Yayınları’ndan çıkan eseri için Oral, “Bu kitap için 17 yıl emek verdim” diyor. Enver Paşa’nın kardeşi olan Nuri Killigil ünlü bir silah sanayicisi idi. Facianın 69. yıldönümü nedeniyle bugün Edirnekapı Mezarlığı’ndaki şehitlikte anılacak. Nuri Paşa, önceki yıl mezar taşına kavuşmuştu. Bakü fatihi olarak bilinen Nuri Paşa kitabı geçen yıl da Azerbaycan’da tanıtılmış ve büyük ilgi görmüştü.





BİLİYOR MUSUNUZ?

İYİ Parti 1. İstanbul Olağan İl Kongresi’nin ‘Cesur, Adil ve Güçlü bir Türkiye için-İyi Gelecek Sensin’ başlığıyla 4 Mart Pazar 13.00’te Beşiktaş Akatlar Spor Kompleksi’nde yapılacağını...



KADINLARIN toplumsal yaşamdaki güçlü seslerini duyurmak ve ilham veren hikayelerini daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla ‘Kadının Gücü Konferası’nın 5 Mart Pazartesi Raffles İstanbul’da yapılacağını...



BEYOĞLU Belediyesi’nin, mimariye ve kültüre kazandırdığı yapıları nedeniyle Dr. M. Sinan Genim’e 6 Mart Salı 18.30’da ‘Beyoğlu Nişanı ve Üstün Hizmet Beratı’ vereceğini, aynı gün ‘Beyoğlu’nda 6 Yapı 6 Öykü’ sergisinin açılışının da yapılacağını...



GAZETECİ yazar, radyo-tv programcısı Murat Erdin’in 3 Mart Cumartesi 16.00’da Moda Tarihçi Kitabevi’nde okurlarıyla buluşacağını...



2 MART 1984 tarihinden beri yayın hayatını sürdüren günlük Batman Çağdaş’ın, 35. yayın yılına “Merhaba” dediğini...





'KUTSAL' KENEVİRE DİKKAT

SANAYİ kenevirinde hemen üretime geçmeliyiz. Ankara bürokrasisi Türkiye Sanayi Keneviri Platformu üyelerini bekliyor. Bu ‘kutsal’ bitkiden tarımdan sanayiye, sağlıktan iklimlendirmeye kadar çok geniş bir ölçekte yararlanmanın yolunun açılması gerekiyor.



MAZOT’un yarısını hani devlet ödeyecekti. / Ahmet ATALIK