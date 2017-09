Partiler ve odalarda seçim heyecanı

Fuara siyasilerin yoğun ilgisi vardı. AK Parti kanadından Antalya Milletvekili olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile 7 Haziran seçimlerinde Antalya’dan vekil seçilen daha sonra Karaman milletvekili olarak Meclis’e giren Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan da fuara katılmıştı. CHP’den ise Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı iken milletvekili seçilen, partisinin Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak hazır bulundu.

Bu kadar siyasetçi bir araya gelince konu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na kimlerin aday gösterileceği üzerine yoğunlaştı. AK Parti’nin halihazırdaki başkan Menderes Türel ile devam edeceği söyleniyor ama CHP’de durum farklı.

CHP’DE DÖRT ADAY

CHP’de büyükşehir belediye başkan adaylığı için 4 isim konuşuluyor. Bunlardan biri CHP Genel Başkan Yardımcısı olarak Ankara’da görev yapan milletvekili ve eski ATSO Başkanı Çetin Osman Budak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatı olmadığı sürece Budak’ın Ankara’daki görevine devam etmek istediği belirtiliyor. Diğer iki CHP’li milletvekilinden Niyazi Nefi Kara’nın bu göreve istekli olduğu dillendirilirken özellikle AK Partililer de Mustafa Akaydın ismini ortaya atıyor. 19 yıldır Konyaaltı Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Muhittin Böcek’in ismi daha yüksek sesle dillendiriliyor.

MUHİTTİN BÖCEK SAHNEDE

CHP kulislerinde bu 4 isim konuşulurken Başkan Muhittin Böcek, “Evet büyükşehir başkanlığına adayım” diyen ilk isim oldu. Başkan Böcek, çalışmalara da hızlı başlamış. Belediyeciliği ve mevzuatları iyi biliyor. Antalya’nın 19 ilçesi ve köylerinde tanınıyor olması, herkesle barışık bir politika izlemesi, bölgede etkili olan ata sporu güreşlerde başpehlivanlara sahip çıkması Böcek’in öne çıkmasını sağlıyor.

Bu yılın Kırkpınar başpehlivanı İsmail Balaban da Konyaaltı’nın güreşçisi ve Başkan Böcek geçen hafta meclis kararıyla kendisine 200 bin lira ödül vermiş. Ayrıca yaşlılar için huzurevi, emekliler kahvesi, kongre ve fuar merkezi gibi sosyal projelere de imza atmış.

Büyükşehir’in CHP’deki ilk adayı Muhittin Böcek, hayli iddialı. Belediyeyi AK Parti’den alacağına inanıyor. Son seçimlerde Konyaaltı’nda yüzde 70 oy oranıyla seçilen Böcek, AK Parti ile CHP arasındaki 108 binlik oy farkını ancak kendisinin kapatabileceğini söylüyor.

ATSO’NUN ÖDÜL TÖRENİ VE SEÇİMLER

ÖNCEKİ akşam düzenlenen Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ATSO) geleneksel ödül törenine, iktidar ve muhalefet partilerinden yoğun katılım oldu. Antalya’da 2016 yılının kurumlar ve gelir vergisi rekortmenleri, en çok ihracat yapan ve istihdam sağlayan 46 firma ve kişi ödüllendirildi.

Türkiye’nin ilk 500 ve ikinci 500 dev sanayi kuruluşları arasında yer alan Antalya firmaları, en çok döviz ve istihdam sağlayan firmalar, SGK’ya en çok prim ödeyen firmalar ve inovasyon ödülleri olmak üzere toplamda Antalya ekonomisinin ‘en’leri durumundaki 46 firma ve kişi ödüllendirildi.

Son iki yılı tarihin en zor yılları arasında gösteren ATSO Başkanı Davut Çetin, “18 yıldır odada görevler üstleniyorum, bu kadar zor bir 2 yılı hatırlamıyorum. Biz, en kötü günümüzde bile ümitsiz olmadık. Antalya’nın geleceğine her zaman güvendik. Bu dönemi birlik ve beraberlik içinde aşmak için hepimiz fedakârlık yaptık, sorumlu davrandık ve en zor dönemi geride bıraktık. Uzlaşma kültürüyle milli birliğimizi ve demokrasimizi güçlendirmeliyiz” dedi.

Ticaret ve Sanayi Odası’nın seçimleri 7 Ekim tarihinde yapılacak. Mevcut Başkan Davut Çetin’e aynı zamanda Yönetim Kurulu üyesi ve Organize Sanayi Bölgesi Yönetim kurulu Başkanı olan işadamı Ali Bahar rakip olarak karşısına çıkıyor. Ali Bahar’ın bugün (15 Eylül Cuma) adaylığını resmen açıklaması bekleniyor. Davut Çetin ise “Ben heresin adayıyım” diyerek kampanyaya hız verdiği konuşuluyor.

FUARDA NELER OLUYOR

SİVAS KÖFTESİNDEN TEKİRDAĞ KÖFTESİNE…

ANTALYA’DA YÖREX Fuarı’nın ikinci gününde Borsa Başkanı Ali Çandır, “Gel sana coğrafi işaretli Sivas köftesi ikram edeyim” dedi. Hürriyet Bölge Temsilcimiz

Bikan Karaca ile masaya oturduğumuzda önümüze hemşerimiz Kemal Usta’dan Edirne tava ciğeri geldi. ‘Edirne’yi Keşfet’ etkinliğimizde bol bol yemiştik; artık köfte kadar popüler bir lezzet.

Bizim gözümüz Sivas köftesinde… İlgili olmamızın nedeni bugün Edirne’de yapılacak Trakya Köfte Yarışması… Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat’ın girişimiyle düzenlenen yarışmaya ünlü gurmeler davetli.

Önce ciğer, sonra köfte, ayranla tabii, yedik. Neden mi yazdık? Her ikisi de coğrafi işaretli çünkü.

Bugünkü yarışmada Sivas köftesi dananın kaburga, but ve kolundan yapılıyor; tuzlanan et çekildikten sonra topak halinde bir gün bekletiliyor. Kıyma halindeki et ertesi gün bir kez daha bu kez ince çekiliyor; böylece etin ‘mayalanması’ tamamlanmış oluyor. Bir kiloya 1.7 gram tuz katılıyor; başka hiçbir katkı maddesi yok. Et tıpışlandıktan sonra ateşle buluşuyor ve eşsiz lezzet damak tadına sunuluyor.

KARAMAN OBRUKLARINDA KÜFLÜ PEYNİR ÜRETİLİYOR

120 ÇEŞİT PEYNİR SATIYOR

ANADOLU’da böyle bir peynirevi (Gurmepark) olduğunu YÖREX’te öğrendik. Banka müdürlüğünden emekli Mustafa Süre ve eşi, Türkiye’nin tüm bölgelerinden ilk yapılış şekli ilk yapıldığı lezzeti ve ilk üreticisinden peynirler yaptırıyor ve tadım etkinlikleriyle peynirseverlere ve gurmelere sunuyor. Konya’daki dükkânında tam 120 çeşit satıyormuş. Fuardaki standında da ‘dünyadaki en ünlü beş peynirden birisi olan ‘Divle Obruk Peyniri’, Karapınar küflü peyniri, Ermenek tulumu, keçi salamura, keçi tulumu ve Karapınar kavurgası (buğday, menengiç, kenever) ile Antalya’da dikkat çekti. Bizim Mehmet Yaşin, dillere desten peynirlerle tanışmış. Efsanevi Divle ve küflü peynirleri için Yaşin ünlü sözünü burada da sarf etmiş: “Damak çatlattı.” Teoman Hünal da “Türkiye’nin âşık olunacak peynirleri” demiş…

Biraz ileride Kars, Ardahan ve Iğdır stantları vardı; Murat Koçak… Kars’ta 120 kaşar üreticisi varmış; iki de gravyerci… Kars’ta 4 bin ton, Ardahan’da 2 bin ton kaşer üretiliyormuş; Kars’ın 100 milyon TL geliri varmış; Ardahan’a yarısı hesap ediliyor.

ARKEOLOJİK KENT: MARAŞ

- K.MARAŞ İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı, turizmde dört mevsim için turizmde atağa kalktıklarını belirterek “Şehrin merkezinden 30-40 dakikalık uzaklıktaki mesafelerde kış turizmi, termal turizmi, yayla turizmi, eko turizmi ve spor turizmi gibi alternatif turizm değerlerine ulaşmak mümkün” diyor.

2006 yılında başlatılan yüzey araştırmaları neticesinde başlatılan kazı çalışmaları doğrultusunda Maraş tarihinin MÖ 12.500 yıllık geçmişine kadar ulaşıldığını, bu vesile ile 4 üniversitenin öncülüğünde 9 kazının yapıldığını bildirdi.

- Bu görüşmemiz gereken, Batman’daki meslektaşı Mehmet İhsan Aslanlı elinde bir tabak kavunla geldi. ‘Batman kavunu’ imiş, ancak tadı ‘kivi’ aromasında… Asması Mekke’ye yakın ‘Taif’ kentinden geldiği için bu isimle anılan üzümün Batman’ın tarihi kenti Hasankeyf dışında başka bir bölgede yetişmiyor. Hasankeyf’in florası, iklimi ve kliması bu üzüme eşsiz bir lezzet katıyor.

NE KADAR ÇOK ŞEKERLİ YİYORUZ

STANTLARDA en çok peynir, bal, et ürünleri ve susamdan yapılmış tahin ve buna bağlı pekmezler var… Reçel sektörü giderek gelişiyor. Yine bu kadar şekerli gıda alıyoruz; gördünüz mü baklavadan söz etmek istemedik. Her bölge kendi zeytin ve zeytinyağını getirmiş; epey de rekabet var.

‘Tulliana’ marka doğal petekli (karakovan) kır çiçeği balını kilosu 125 TL’den satıyordu Ferhat Naci Ersan… Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın Bitlis balı ile ilgili yapılan bilimsel çalışmaların sonuçlarının önümüzdeki günlerde balda prolin, nem, diastas, polen analizi gibi değerlerin açıklanacağını belirten Ersan “Bitlis balının eşdeğer ürünlerin en değerlisi ve kıymetlisi olacağını göreceksiniz” diyor. Anadolu parsı ‘Tulliana’ markasına sahip olabilmek için yaptığı mücadele ise ayrı bir öykü… Bir başka bal üreticisi de Gümüşhane’den gelmiş; Adem Özlü…700 kovanı varmış; bölgenin tek organik bal üreticisi… “KTÜ hocalarının araştırmasına göre, Kelkit bölgesinin flora yapısı Fransa’dan daha fazla; bu nedenle de balı oldukça kalitesi. Bu yıl 2 ton 450 kilo bal aldık” diye ekliyor. Batman standında keçi yününden yapılan kilimler büyük ilgi görüyor; hepsi de kadın emeği.