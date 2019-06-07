Özel üniversiteler ‘iyi’ zam yaptı

ÖZEL üniversiteler, vakıf üniversiteleri her öğretim yılında ücretlerine enflasyon oranı üzerinde zamlar yapıyorlar. Örneğin, geçen yıl 36 bin 200 TL olan yıllık bedel, 2019-2020 ders yılı için 43 bin 600 TL oldu. Yaklaşık yüzde 20 artış, yüzde 50-75 burslu öğrenciler için bile aşırı yük anlamına geliyor.
Bu tür üniversiteleri sadece zengin aile çocukları kazanmıyorlar. Puanı tutan mütevazı ailelerin çocukları, emekli- ücretli çocukları da buralarda tahsil etme ‘mücadelesi’ veriyorlar. Üniversitelerin ‘ticarethane’ öğrencilerin ‘müşteri’ gibi görülmesini yüksek zamlar teyit etmektedir.
Eğitim, sektör olmuş ve bu sektörde yatırım yapmak, hizmet vermek meşakkatli hal aldı. İnsana yatırım ülkelerin geleceklerine yatırımdır. Gelişmekte olan bizim gibi ülkelerde çocuk okutmak, geleceklerine yatırım yapmak, aileler için büyük özveri gerektiriyor.
Enflasyon oranları üzerinde ücret zamları, ödemelerde sıkıntı yaratıyor. Zamların daha adil ve hakkaniyetli olması için gereğini yapılmalıdır. Üstelik, bazı vakıf üniversitelerinin kayıttan mezuniyete aynı ücreti uygulaması düşünüldüğünde bahse konu ‘keyfiyet’in düzeltilmesi, tarafların yararını gözeten kararların alınması, Yüksek Öğrenim Kurulu’nun görevi değil midir? Metin ALTAY
GÜNÜN SÖZÜ
“AKLI öldürürsen ahlak da ölür. Akıl ve ahlak öldüğünde millet bölünür. Kadıyı satın aldığın gün adalet ölür. Adaleti öldürdüğün gün devlet de ölür.” Fatih Sultan Mehmet
GERÇEKLERE BAKALIM
TÜRKİYE son on yılda 211.4 milyar dolar dış borç faizi ödemiş ve bu yılı da üstüne koyduğumuzda bu rakam 245.4 milyar dolar olacak. Yani yılda ortalama 22.3 milyar dolar sadece faiz ödüyoruz. Bu demektir ki sırf faize ödenen para saniyede 1078 dolardır. Tabii ki bu hesapta 500 milyar dolar anapara ödemesi yoktur. Anaparayla birlikte bu yıl ödenmesi gereken minimum borç 177 milyar dolardır. Buna karşılık Merkez Bankası’nın döviz, altın, resmi rezervi 100 milyar dolardır.
Hadi gelin bunları konuşalım... Dr. Vecdet ÖZ- Adalet Partisi Genel Başkanı
BAYKAL CANLI YAYINDA
ESKİ CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, iki yıl sonra televizyona çıkacak. Baykal, Halk TV’de 12 Haziran Çarşamba akşamı, Serhan Asker ile ‘Siyaset Kültürü’ programına konuk olacak. Siyasi gelişmelerin değerlendirileceği program, Baykal’ın Antalya’daki evinden canlı olarak yayınlanacak.
YİNE CAMİİKEBİR, YİNE SORU ÖNERGESİ
15 Eylül 2010’da 3318 sayılı kararla ‘I. Grup Korunması Gerekli Kültür Varlığı’ olarak tescillenen Elazığ’ın Maden ilçesindeki Camiikebir ve minaresinin bir türlü başlatılmayan restorasyonu ile ilgili, eski HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın 16 Eylül 2014’te Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’ye, 25 Ağustos 2016’da Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak’a ve İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli’nin 28 Kasım 2018’de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sorduğu aynı soruyu, bu kez Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam 23 Mayıs 2019’da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’a sordu: Camiikebir ve minaresi ne zaman restore edilecek?
BU ÇOCUKLARI SÜS HAVUZUNDAN KURTARIN SAYIN YAVAŞ
BU fotoğrafı 6 Haziran günü Ankara Kurtuluş kavşağındaki büyük süs havuzunda çektim. Ankara’nın gelir dağılımından en az pay alan ailelerinin çocukları süs havuzlarında serinliyorlar. Hem de canlarını tehlikeye atarak. Orada bir elektrik kaçağı olsa hepsi yaşamını kaybeder. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bu çocuklar için yeni yüzme havuzları ya da bir gözetmen eşliğinde havuz turları yaptırılabilir. Şunu da yetkililerden istiyorum: Yaz aylarında süs havuzlarına dikkat edilmeli, uyarılar yapılmalı. Umut ÖZKAN
YENİ KİTAPLAR
Bedri Baykam ‘Sistem Eleştirileri’ (Piramid), Adnan Özyalçıner ‘Hep Seninle-Sennur’la Konuşmalar’ (Manos), Ahmet Balad Coşkun ‘Gülüşün Gürümüş Menteşesi’ (NotaBene), Ali Özuyar ‘Hariciye Koridorlarında Sinema’ (Yapı Kredi), Sadık Hidayet ‘Kör Baykuş’ (İletişim), Orhan Koçak ‘Polemikler-Siyasal, Kültürel’ (Metis), Asuman Portakal ‘Sista Patina Labirenti’ (Tudem), Göknur Birincioğlu ‘Kuleler, Ukuleleler’ (Hep Kitap), Seza Kutlar Aksoy ‘İdil’in Şarkısı’ (İş Bankası Kültür)
BİLİYOR MUSUNUZ
- SU Politikaları Derneği’nin ‘8 Haziran Dünya Okyanuslar Günü’ farkındalığı arttırmak için yarın 14.00’te Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Prof. Dr. Doğan Yaşar’ın konuşmacı olacağı ‘Okyanusların Ekolojik Dengesi Neden Önemli, Bozulursa Ne Olur’ başlıklı bir webinar (internet üzerinden online toplantı) düzenlediğini... (www.eztalks.com)
OKUYUNUZ: NEYİN NASIL YAPILACAĞINI BİLMEK İSTİYORUZ
SİYASET Üstü Düşünce Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Kahriman yazıyor: Bir Yunan atasözü “Yaşlı insanlar gölgesinde asla oturamayacaklarını bildiği ağaçları diktikçe bir toplum yücelir” der. Biz İstanbul için bu atasözünün dediğini yapmak istiyoruz. Yani gelecek kuşaklara ağaçların nasıl dikileceğini, nasıl bakılacağını göstermek istiyoruz. Bunu şu aşamada elbette ya Sayın İmamoğlu ya da Sayın Yıldırım aracılığıyla gerçekleştirmek istiyoruz. Ancak bilmek, anlamak ve sorumluluk alarak tercihimizi birinden yana kullanmak istiyoruz. Daha sağlıklı bir İstanbul’da yaşamak için neyin nasıl yapılacağını bilmek istiyoruz.
Özel üniversiteler ‘iyi’ zam yaptı
ÖZEL üniversiteler, vakıf üniversiteleri her öğretim yılında ücretlerine enflasyon oranı üzerinde zamlar yapıyorlar. Örneğin, geçen yıl 36 bin 200 TL olan yıllık bedel, 2019-2020 ders yılı için 43 bin 600 TL oldu. Yaklaşık yüzde 20 artış, yüzde 50-75 burslu öğrenciler için bile aşırı yük anlamına geliyor.
Bu tür üniversiteleri sadece zengin aile çocukları kazanmıyorlar. Puanı tutan mütevazı ailelerin çocukları, emekli- ücretli çocukları da buralarda tahsil etme ‘mücadelesi’ veriyorlar. Üniversitelerin ‘ticarethane’ öğrencilerin ‘müşteri’ gibi görülmesini yüksek zamlar teyit etmektedir.
Eğitim, sektör olmuş ve bu sektörde yatırım yapmak, hizmet vermek meşakkatli hal aldı. İnsana yatırım ülkelerin geleceklerine yatırımdır. Gelişmekte olan bizim gibi ülkelerde çocuk okutmak, geleceklerine yatırım yapmak, aileler için büyük özveri gerektiriyor.
Enflasyon oranları üzerinde ücret zamları, ödemelerde sıkıntı yaratıyor. Zamların daha adil ve hakkaniyetli olması için gereğini yapılmalıdır. Üstelik, bazı vakıf üniversitelerinin kayıttan mezuniyete aynı ücreti uygulaması düşünüldüğünde bahse konu ‘keyfiyet’in düzeltilmesi, tarafların yararını gözeten kararların alınması, Yüksek Öğrenim Kurulu’nun görevi değil midir? Metin ALTAY
GÜNÜN SÖZÜ
“AKLI öldürürsen ahlak da ölür. Akıl ve ahlak öldüğünde millet bölünür. Kadıyı satın aldığın gün adalet ölür. Adaleti öldürdüğün gün devlet de ölür.” Fatih Sultan Mehmet
GERÇEKLERE BAKALIM
TÜRKİYE son on yılda 211.4 milyar dolar dış borç faizi ödemiş ve bu yılı da üstüne koyduğumuzda bu rakam 245.4 milyar dolar olacak. Yani yılda ortalama 22.3 milyar dolar sadece faiz ödüyoruz. Bu demektir ki sırf faize ödenen para saniyede 1078 dolardır. Tabii ki bu hesapta 500 milyar dolar anapara ödemesi yoktur. Anaparayla birlikte bu yıl ödenmesi gereken minimum borç 177 milyar dolardır. Buna karşılık Merkez Bankası’nın döviz, altın, resmi rezervi 100 milyar dolardır.
Hadi gelin bunları konuşalım... Dr. Vecdet ÖZ- Adalet Partisi Genel Başkanı
BAYKAL CANLI YAYINDA
ESKİ CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, iki yıl sonra televizyona çıkacak. Baykal, Halk TV’de 12 Haziran Çarşamba akşamı, Serhan Asker ile ‘Siyaset Kültürü’ programına konuk olacak. Siyasi gelişmelerin değerlendirileceği program, Baykal’ın Antalya’daki evinden canlı olarak yayınlanacak.
YİNE CAMİİKEBİR, YİNE SORU ÖNERGESİ
15 Eylül 2010’da 3318 sayılı kararla ‘I. Grup Korunması Gerekli Kültür Varlığı’ olarak tescillenen Elazığ’ın Maden ilçesindeki Camiikebir ve minaresinin bir türlü başlatılmayan restorasyonu ile ilgili, eski HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın 16 Eylül 2014’te Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’ye, 25 Ağustos 2016’da Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak’a ve İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli’nin 28 Kasım 2018’de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sorduğu aynı soruyu, bu kez Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam 23 Mayıs 2019’da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’a sordu: Camiikebir ve minaresi ne zaman restore edilecek?
BU ÇOCUKLARI SÜS HAVUZUNDAN KURTARIN SAYIN YAVAŞ
BU fotoğrafı 6 Haziran günü Ankara Kurtuluş kavşağındaki büyük süs havuzunda çektim. Ankara’nın gelir dağılımından en az pay alan ailelerinin çocukları süs havuzlarında serinliyorlar. Hem de canlarını tehlikeye atarak. Orada bir elektrik kaçağı olsa hepsi yaşamını kaybeder. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bu çocuklar için yeni yüzme havuzları ya da bir gözetmen eşliğinde havuz turları yaptırılabilir. Şunu da yetkililerden istiyorum: Yaz aylarında süs havuzlarına dikkat edilmeli, uyarılar yapılmalı. Umut ÖZKAN
YENİ KİTAPLAR
Bedri Baykam ‘Sistem Eleştirileri’ (Piramid), Adnan Özyalçıner ‘Hep Seninle-Sennur’la Konuşmalar’ (Manos), Ahmet Balad Coşkun ‘Gülüşün Gürümüş Menteşesi’ (NotaBene), Ali Özuyar ‘Hariciye Koridorlarında Sinema’ (Yapı Kredi), Sadık Hidayet ‘Kör Baykuş’ (İletişim), Orhan Koçak ‘Polemikler-Siyasal, Kültürel’ (Metis), Asuman Portakal ‘Sista Patina Labirenti’ (Tudem), Göknur Birincioğlu ‘Kuleler, Ukuleleler’ (Hep Kitap), Seza Kutlar Aksoy ‘İdil’in Şarkısı’ (İş Bankası Kültür)
BİLİYOR MUSUNUZ
- SU Politikaları Derneği’nin ‘8 Haziran Dünya Okyanuslar Günü’ farkındalığı arttırmak için yarın 14.00’te Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Prof. Dr. Doğan Yaşar’ın konuşmacı olacağı ‘Okyanusların Ekolojik Dengesi Neden Önemli, Bozulursa Ne Olur’ başlıklı bir webinar (internet üzerinden online toplantı) düzenlediğini... (www.eztalks.com)
OKUYUNUZ: NEYİN NASIL YAPILACAĞINI BİLMEK İSTİYORUZ
SİYASET Üstü Düşünce Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Kahriman yazıyor: Bir Yunan atasözü “Yaşlı insanlar gölgesinde asla oturamayacaklarını bildiği ağaçları diktikçe bir toplum yücelir” der. Biz İstanbul için bu atasözünün dediğini yapmak istiyoruz. Yani gelecek kuşaklara ağaçların nasıl dikileceğini, nasıl bakılacağını göstermek istiyoruz. Bunu şu aşamada elbette ya Sayın İmamoğlu ya da Sayın Yıldırım aracılığıyla gerçekleştirmek istiyoruz. Ancak bilmek, anlamak ve sorumluluk alarak tercihimizi birinden yana kullanmak istiyoruz. Daha sağlıklı bir İstanbul’da yaşamak için neyin nasıl yapılacağını bilmek istiyoruz.