Oy hakkı kul hakkına dönüşür mü?

DEMOKRASİLERDE oy hakkı kutsal bir haktır. Oyumuzla bizi yönetecek olan iktidarları işbaşına getiririz.
Oylarımızla vekillerimizi seçeriz bizi temsil etsinler diye. Bu hakkın kul hakkına dönüşmesi mümkün müdür?
Oy hakkını kötüye kullanırsanız, bilinçsiz oy kullanırsanız, kısır çıkarlarınız için oyunuzu sandığa atarsanız elbette bu kul hakkına girer. Sizin verdiğiniz oylarla işbaşına gelenler halka zulmederlerse, vergilerini çarçur ederlerse, devlet hazinesinden yol bulurlarsa, elbette bu kul hakkına girer. Çoğunluk her zaman doğruyu bulmayabilir. Yanılabilir, aldatılabilir.
Bu durumda verilen oyların nasıl kul hakkına dönüştüğünü anlamak için yönetilme tarzımıza bakarız. Memnunsak, o iktidarı işbaşına getiren çoğunluğa teşekkür ederiz.
Değilsek, onun oylarıyla çektiğimiz çileleri, ceremeleri onun boynuna yükleriz.
İşte bu kul hakkıdır. Oy hakkının kul hakkına dönüştüğü durumdur. M. Necati GÜNGÖR
TARİHİN ÜZERİNE SICAK ASFALT OLMAZ
#tarih dergisinin yayın yönetmeni Gürsel Göncü, Çanakkale konusunda çok hassastır. Derginin aralık sayısında şu uyarıda bulunuyor: Çanakkale muharebelerinin yaşandığı Anafartalar bölgesine yeni yollar yapılıyor. Sıcak muharebenin yaşandığı araziye sıcak asfalt dökülüyor. Amaç, varolan ve büyüyen otobüs-ziyaretçi trafiğini rahatlatmak! Peki Mustafa Kemal ve burada savaşan nice şehidin-gazinin ruhları da rahatlıyor mu? Bizi geleceğe onların mirası taşıyacak, karayolları değil.
ORHAN DURGUT İSTANBUL’U ÇEKTİ
HAVA fotoğrafçısı Orhan Durgut’un muhteşem ‘Martıların Gözünden
İstanbul Fotoğrafları’ sergisi 19 Aralık’ta 42 MaslakArt!SPACE Gallery’de açıldı. 8 Ocak’a kadar açık kalacak sergide Ercüment Çilingiroğlu’nun fotoğrafları da yer alıyor. Hava fotoğrafçılığının en yetkin imzalarından olan Orhan Durgut’un her biri birer görsel şölen niteliğinde olan havadan çekilmiş kareleri, Ercüment Çilingiroğlu’nun şehrin farklı noktalarından kadrajına yansıyan çekimleri büyük ilgi gördü. Durgut, uzun yıllardır İslam şehirlerinin fotoğraflarını çekiyor. Bugüne kadar 48 şehrin fotoğraflarının tamamlandığını söyleyen Durgut, “Bu şehirleri 70’e tamamlayacağız, bu yolla İslam tarihine görsel bir hazine bırakmış olacağız” dedi.
ANTALYA’DA 4.0 VİZYONU
ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Antalya 4.0 vizyonu çerçevesinde, yenilikçi ve katma değeri yüksek bölgesel girişimcilik ekosistemini oluşturmak amacıyla oda bünyesinde kurulan inovasyon merkezi ‘İnovatso’nun bugün açılışını yapacaklarını bildirdi. Dijital dünyanın fenomen ismi M. Serdar Kuzuloğlu, ‘İyi fikir taze yenir’ konulu bir sunum yapacak.
YENİ KİTAPLAR GELDİ
- MİLLİYETÇİLİĞİN yükseldiği bir dönemde eski milletvekili ve bakan Oktay Vural’ın eleştirileri, tutum ve görüşleri ‘Sözüm Meclisten Dışarı-Türkiye, Dünya ve Milliyetçi Duruş’ başlığıyla Doğan Kitap’tan çıktı.
- SCALA Yayınevi’nden çıkan; Osman Şenkul’un ‘Ajans Haberciliği’ ve ‘Parahistoria’; Perihan Çakıroğlu’nun ‘Ortaya Karışık İşler’ kitaplarının imza günü cumartesi günü 15.00’te yapılacak. (Beyoğlu İstiklal Caddesi, Hazzo Pulo Pasajı No: 116)
- USTA tarihçi, gazeteci-yazar Orhan Koloğlu’nun yeni kitabı, ‘Prusya’dan Enverland’a ve Günümüze Türk-Alman Tarihi’ Tarihçi Yayınevi’nden çıktı.
BİLİYOR MUSUNUZ: SİYASET KULİSİ
- ÇEŞME’li operatör ve turizmci doktor Mehmet Görgün’ün CHP’den aday adaylığını açıklarken “Bölgenin insan kaynakları ve doğal zenginlikleri kadar kültür mirasını da özenle koruyarak sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine katkıda bulunmak için çalışacağım” dediğini...
- 2009-2014 döneminde Konak Belediye Başkanlığı yapan DSP’li eski bakan Hakan Tartan’ın “Geçmiş 5 yıl içinde hakkımda tek bir soruşturma ve dava açılmadı. Konak’taki dağınıklığı toparlayıp rekor oyla seçileceğim” dediğini, ziyaret ettiği konuklara Behçet Uz’un ‘Atatürk’ün İzmir’i’ adlı kitabını armağan ettiğini...
- KÜÇÜKÇEKMECE’de 4 dönem ilçe başkanlığı yapan Trabzonlu Kemal Çebi’nin kulislerde adaylığına ‘kesin’ gözüyle bakıldığını öne sürdüğünü...
- ÜSKÜDAR için Rizeli Prof. Dr. Mehmet Bekaroğlu isminin yine öne çıkmaya başladığını...
- CHP’nin Beyoğlu’nda tüm kesimlerde oy alabileceği konuşulan ‘Çukur’ dizisinde ‘İdris Koçovalı’ karakterini oynayan Ercan Kesal’a birkaç kez teklif götürdüğünü ancak kabul etmediğini...
- KADIN Partisi Genel Başkanı F. Benal Yazgan’ın İzmir İl Başkanı Emel Denizaslan’ı Tire’den bağımsız belediye başkanı adayı olarak gösterdiklerini belirtirken, “Herkesin desteğine ihtiyacımız var. Desteklemek için maddi yardımda bulunabilirsiniz” açıklamasını yaptığını...
- “GAZİOSMANPAŞA’dan ben Ali Yıldırım ve diğer arkadaşımız Mustafa Kemal Özenç ile birlikte resmi aday adayıyız. Ne yazık ki bazı isimler partimizin içini karıştırmakta, bazı isimleri ısıtıp ısıtıp ortaya atmaktadırlar. Bunların arkasında da AKP’lilerin olduğunu düşünüyoruz. Örgütümüz uyanık olmalıdır.”
Oy hakkı kul hakkına dönüşür mü?
DEMOKRASİLERDE oy hakkı kutsal bir haktır. Oyumuzla bizi yönetecek olan iktidarları işbaşına getiririz.
Oylarımızla vekillerimizi seçeriz bizi temsil etsinler diye. Bu hakkın kul hakkına dönüşmesi mümkün müdür?
Oy hakkını kötüye kullanırsanız, bilinçsiz oy kullanırsanız, kısır çıkarlarınız için oyunuzu sandığa atarsanız elbette bu kul hakkına girer. Sizin verdiğiniz oylarla işbaşına gelenler halka zulmederlerse, vergilerini çarçur ederlerse, devlet hazinesinden yol bulurlarsa, elbette bu kul hakkına girer. Çoğunluk her zaman doğruyu bulmayabilir. Yanılabilir, aldatılabilir.
Bu durumda verilen oyların nasıl kul hakkına dönüştüğünü anlamak için yönetilme tarzımıza bakarız. Memnunsak, o iktidarı işbaşına getiren çoğunluğa teşekkür ederiz.
Değilsek, onun oylarıyla çektiğimiz çileleri, ceremeleri onun boynuna yükleriz.
İşte bu kul hakkıdır. Oy hakkının kul hakkına dönüştüğü durumdur. M. Necati GÜNGÖR
TARİHİN ÜZERİNE SICAK ASFALT OLMAZ
#tarih dergisinin yayın yönetmeni Gürsel Göncü, Çanakkale konusunda çok hassastır. Derginin aralık sayısında şu uyarıda bulunuyor: Çanakkale muharebelerinin yaşandığı Anafartalar bölgesine yeni yollar yapılıyor. Sıcak muharebenin yaşandığı araziye sıcak asfalt dökülüyor. Amaç, varolan ve büyüyen otobüs-ziyaretçi trafiğini rahatlatmak! Peki Mustafa Kemal ve burada savaşan nice şehidin-gazinin ruhları da rahatlıyor mu? Bizi geleceğe onların mirası taşıyacak, karayolları değil.
ORHAN DURGUT İSTANBUL’U ÇEKTİ
HAVA fotoğrafçısı Orhan Durgut’un muhteşem ‘Martıların Gözünden
İstanbul Fotoğrafları’ sergisi 19 Aralık’ta 42 MaslakArt!SPACE Gallery’de açıldı. 8 Ocak’a kadar açık kalacak sergide Ercüment Çilingiroğlu’nun fotoğrafları da yer alıyor. Hava fotoğrafçılığının en yetkin imzalarından olan Orhan Durgut’un her biri birer görsel şölen niteliğinde olan havadan çekilmiş kareleri, Ercüment Çilingiroğlu’nun şehrin farklı noktalarından kadrajına yansıyan çekimleri büyük ilgi gördü. Durgut, uzun yıllardır İslam şehirlerinin fotoğraflarını çekiyor. Bugüne kadar 48 şehrin fotoğraflarının tamamlandığını söyleyen Durgut, “Bu şehirleri 70’e tamamlayacağız, bu yolla İslam tarihine görsel bir hazine bırakmış olacağız” dedi.
ANTALYA’DA 4.0 VİZYONU
ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Antalya 4.0 vizyonu çerçevesinde, yenilikçi ve katma değeri yüksek bölgesel girişimcilik ekosistemini oluşturmak amacıyla oda bünyesinde kurulan inovasyon merkezi ‘İnovatso’nun bugün açılışını yapacaklarını bildirdi. Dijital dünyanın fenomen ismi M. Serdar Kuzuloğlu, ‘İyi fikir taze yenir’ konulu bir sunum yapacak.
YENİ KİTAPLAR GELDİ
- MİLLİYETÇİLİĞİN yükseldiği bir dönemde eski milletvekili ve bakan Oktay Vural’ın eleştirileri, tutum ve görüşleri ‘Sözüm Meclisten Dışarı-Türkiye, Dünya ve Milliyetçi Duruş’ başlığıyla Doğan Kitap’tan çıktı.
- SCALA Yayınevi’nden çıkan; Osman Şenkul’un ‘Ajans Haberciliği’ ve ‘Parahistoria’; Perihan Çakıroğlu’nun ‘Ortaya Karışık İşler’ kitaplarının imza günü cumartesi günü 15.00’te yapılacak. (Beyoğlu İstiklal Caddesi, Hazzo Pulo Pasajı No: 116)
- USTA tarihçi, gazeteci-yazar Orhan Koloğlu’nun yeni kitabı, ‘Prusya’dan Enverland’a ve Günümüze Türk-Alman Tarihi’ Tarihçi Yayınevi’nden çıktı.
BİLİYOR MUSUNUZ: SİYASET KULİSİ
- ÇEŞME’li operatör ve turizmci doktor Mehmet Görgün’ün CHP’den aday adaylığını açıklarken “Bölgenin insan kaynakları ve doğal zenginlikleri kadar kültür mirasını da özenle koruyarak sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine katkıda bulunmak için çalışacağım” dediğini...
- 2009-2014 döneminde Konak Belediye Başkanlığı yapan DSP’li eski bakan Hakan Tartan’ın “Geçmiş 5 yıl içinde hakkımda tek bir soruşturma ve dava açılmadı. Konak’taki dağınıklığı toparlayıp rekor oyla seçileceğim” dediğini, ziyaret ettiği konuklara Behçet Uz’un ‘Atatürk’ün İzmir’i’ adlı kitabını armağan ettiğini...
- KÜÇÜKÇEKMECE’de 4 dönem ilçe başkanlığı yapan Trabzonlu Kemal Çebi’nin kulislerde adaylığına ‘kesin’ gözüyle bakıldığını öne sürdüğünü...
- ÜSKÜDAR için Rizeli Prof. Dr. Mehmet Bekaroğlu isminin yine öne çıkmaya başladığını...
- CHP’nin Beyoğlu’nda tüm kesimlerde oy alabileceği konuşulan ‘Çukur’ dizisinde ‘İdris Koçovalı’ karakterini oynayan Ercan Kesal’a birkaç kez teklif götürdüğünü ancak kabul etmediğini...
- KADIN Partisi Genel Başkanı F. Benal Yazgan’ın İzmir İl Başkanı Emel Denizaslan’ı Tire’den bağımsız belediye başkanı adayı olarak gösterdiklerini belirtirken, “Herkesin desteğine ihtiyacımız var. Desteklemek için maddi yardımda bulunabilirsiniz” açıklamasını yaptığını...
- “GAZİOSMANPAŞA’dan ben Ali Yıldırım ve diğer arkadaşımız Mustafa Kemal Özenç ile birlikte resmi aday adayıyız. Ne yazık ki bazı isimler partimizin içini karıştırmakta, bazı isimleri ısıtıp ısıtıp ortaya atmaktadırlar. Bunların arkasında da AKP’lilerin olduğunu düşünüyoruz. Örgütümüz uyanık olmalıdır.”