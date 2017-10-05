Ortadoğu’da tüm Kürtleri Barzani temsil etmiyor

Dolayısıyla Barzani’yi bütün Kürtlerle bütünleştirmek doğru değildir. Barzani, kendi gücünü arttırmak amacı ile dünya kamuoyunda Kürtler üzerinden bir algı oluşturma gayreti içindedir. Arşivlerde, PKK ile Mesud Barzani arasındaki ilişkilerin ortak çıkarlar üzerine kurulduğunu görmekteyiz. 1983’te Mesud Barzani ile PKK arasında ‘Dayanışma İlkeleri’ başlıklı protokol yapılmıştır. Nitekim İran-Irak savaşında, Barzani güçleri, Irak karşısında yenilgiye uğrayınca, PKK, Barzani yanlılarının silahlarına el koymuştu. Uluslararası güçler, siyasal değişimlere göre Barzani’yi durdurmak için sürekli olarak PKK’dan yararlanmışlardır. PKK’da zamanın ruhuna uyarak, değişik dönemlerde farklı ülkelerle ortak hareket ederek ülkemize zarar vermiştir.

Örgüt ile adını bütünleştirmeye çalışan Öcalan, değişik süreçlerde Barzani ile çatışmış ve Barzani için eleştirilerde bulunmuştur. Örneğin, Kuzey Irak’ta 5-11 Temmuz 1995’te PKK ile Barzani güçleri arasında çatışmalar çıkmıştır. 1996’da ise PKK’nın başka ismi; Cemil Bayık, Öcalan’ı eleştirince, baskı görmüş ve Barzani’ye sığınmıştır.

Öcalan, geçmiş dönemde avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada, “Kürtler, Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında yaşamak istiyor. Ben de bu görüşteyim. Ben de Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında yaşamak istiyorum ve Atatürk’ün kültür milliyetçiliğine inanıyorum” dedi.

Barzani geçmişten günümüze, Ortadoğu’daki siyasi ve askeri karışıklıktan faydalanarak, Kürtlerin desteğini almak için çaba göstermiş ancak beklediği desteği alamamıştır. Yrd. Doç. Dr. Ramazan TOPDEMİR

MEDENİ KANUN 91 YAŞINDA

MEDENİ Kanun’un yürürlüğe girişinin 91. yılında “müftüye resmi nikâh yetkisi vermek” Medeni Kanun ve laik hukuk kurallarından vazgeçmek demektir. İKKB olarak, öncelikle tüm kadınları ve laik Cumhuriyetimizi savunan herkesi Medeni Kanun’a sahip çıkmaya, müftüye nikâh yetkisi verilmesi girişimine dur demeye çağırıyoruz. Nazan MOROĞLU-İKKB Koordinatörü

‘BİNGÖL MYK’NIN ÇİMENTOSUDUR’

DÜNKÜ CHP delege seçimleri haberinde, MYK’da Tekin Yılmaz ile Öztürk Yılmaz arasında geçtiğini öne sürdüğümüz tartışma ile ilgili olarak parti sözcüsü Bülent Tezcan ile Grup Başkanvekili Özgür Özel arayarak böyle bir şey olmadığını söylediler. Tezcan “Tekin Bingöl, herkesin sevdiği, saygı duyduğu ve herkesin derdine koşan bir arkadaşımızdır. Tekin Bey’e hiç kimse köşede geçen sözleri söyleyemez. O CHP’nin çimentosudur” dedi.

Özgür Özel de CHP’nin delege seçimlerinin rekabet ortamında geçtiğini hatırlatarak “Örgütten sorumlu olduğu için bu konudaki itirazlarda karar verici Tekin Bey’dir. Onu üzmek, yormak isteyenler, kendisini hedef alıyor; bu tür söylentilerin partiye zarar verdiğini söylemek durumundayım” diye konuştu.

BİLİYOR MUSUNUZ

- FİKRİ Sönmez’in (Terzi Fikri) oğlu Naci Sönmez’in eşsözcülüğünü yaptığı Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi’nin düzenlediği ‘Fikri Sönmez Yerel Yönetimler Sempozyumu’nun 14 Ekim Cumartesi Taksim Hill Otel’de yapılacağını...

- CHP Adana Milletvekili Av. Elif Doğan Türkmen’in, kadın mahpuslara ücretsiz ped dağıtılmasını isteyen bir açıklama yaptığını...

- 2018 Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü’ne aday olacak yapıtların 1.1.2018’e kadar, şairin adı, açık adresi ve kısa yaşam öyküsüyle birlikte 7 adet kitap ya da 7 kopya dosyayla (Işık Kansu, Yıldız 88 Sitesi, Yıldız 4 Sok. No:35 Alacaatlı Mah. Çayyolu/Ankara) adresine gönderilebileceğini...

- ADD Lüleburgaz Şubesi Kurucu Başkanı Hakan Dedeoğlu ve İbrahim Şimşek’in, AOÇ arazisinin ABD’ye misyon binası olarak verilmesi ile ilgili Gazi Üniversitesi Rektörlüğü ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hakkında görevi kötüye kullanmaktan Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduklarını...

MESAJ PANOSU

- BİATÇI başkanlar İstanbul’un kara talihi... Kadir Abi aşk ile gelmişti; İstanbul bitti, Kadir Abi gitti. Şuna eminim ki Kadir Abi bazı yanlışları onaylarken içi sızladı, çünkü Türkiye’mizin garip siyasi sistemi ve seçim kanunu onu buna mecbur etti.

- SADECE MTV’ye (Motorlu taşıtlar vergisi) getirdiği yüzde 40 zam değil. TBMM’ye gönderilen son torba kanun, dar gelirlileri yoksullaştıracak, bütçe kaynaklarının büyük şirketler lehine transfer sonucunu doğuracak çok sayıda mali düzenleme içeriyor. Saydım. 130 maddeden oluşan, 76 sayfalık “torba kanun”, tam 53 ayrı kanunda değişiklik yapıyor. Çiğdem TOKER

m (İBB Meclisi konuşmasından) İnşaat büyümesi yüzde 20 artarken, makine ve teçhizat yatırımları yüzde 10 küçülüyor! Oysa fabrika yaparak içine makine ve teçhizat koyduğunuzda gerçek büyüme olur! Tonguç ÇOBAN

‘ARICILIK ÜVEY EVLAT OLMASIN’

APIMONDIA Uluslararası Arıcılık Kongresi dün sona erdi. Kongreyi anlatmaya devam edeceğiz. K.Maraşlı arıcı Mehmet Babacan, ‘lavanta balcısı’ olarak biliniyor. Türkiye’de arıcılık dünyasında tanınan bir isim. Bu yıl Isparta-Keçiborlu’nun Kuyucak köyünde 5 bin dönüm arazi üzerinde gerçekleştirilen lavanta üretim alanları gezici arıcıların mekânı olmuş. Babacan 600 kovanı ile yaklaşık 7.5 ton bal aldığını, bunun 4 tonunun ‘lavanta balı’ olduğunu söyledi. Tıbbı ve aromatik sanayinin önemli hammaddesi iken şimdi balıyla da konuşulur olmuş. Kestane balından sonra...

Her şey iyi de arıcı ve balcıların ortak temennisi şöyleydi: “Arıcılık üvey evlat olmasın...”