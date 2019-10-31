Öğretmen saygı bekliyor

Geçen yıl MEB öğretmenlere yönelik iki makale yarışması açtı. Birisi ‘FETÖ’ hakkında, diğeri ise ‘Nasıl Bir Eğitim’ konulu idi. Bu yarışmalarda ilçe birincileri, il birincileri belirlendi. Bunlara bir kalem bile hediye edilmedi. Yani derece yapanlar doğru düzgün onore edilmedi.
MEB bu yıl da Hasan Ali Yücel öykü yarışması açtı. Bu konu ile ilgili olarak ilçe ve il birincileri belli oldu. Sadece Türkiye birincisi belli değil. 81 şehrin ve 900 ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yüzde 90’dan fazla dilimi ilçe ve il birincilerini kamuoyuna açıklamadı. Yarışmanın sonucu neden gizlenir? Eğer seçim şaibeli ise, hileli ise gizlenir değil mi? Öğretmenlerle bu kadar alay edilir mi? Yetenekli insanlar bu kadar ezilir mi?
Ayrıca 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle her ilçeden 3 öğretmen ismi belirleniyor. Bunlar vilayete bildiriliyor. İl MEM, ilçelerden gelen isimlerin birisini o şehrin yılın öğretmeni olarak seçiyor. Bu konuda da şeffaflık yok... Her şey maalesef örtülü yürütülüyor.
Bu haksız uygulamayı bakanlığa yakıştırmayız.
YAZ-KIŞ SAATİ UYGULAMASI
PROF. Dr. Mehmet Ali Körpınar diyor ki: “Avrupa ülkelerinde ise kış saati uygulamasının başlaması nedeniyle 27 Ekim’de saatler bir saat geri alındı. Almanya da dahil çok sayıdaki Avrupa ülkesiyle Türkiye arasındaki saat farkı ikiye, İngiltere ile üç saate çıktı. Türkiye, 2016’da ‘yaz ve kış saati uygulamasına’ son verdi. Avrupa ülkelerinde, gün ışığından daha fazla yararlanıp enerji tasarrufu sağlamak amacıyla 1980’den beri aralıksız olarak yaz ve kış saati uygulaması yapılıyor. Enerji tasarrufu yapılması gereken bu dönemde, çocukların erken saatlerde yollara düşmesi son bulur dileriz. Yaz-kış saati uygulamasıyla kazanan tüm halkımız ve güzel ülkemiz olacaktır.”
AYVALIK’TA ‘SOĞUK SIKIM’ MUHABBETİ
ZEYTİN hem zenginlik hem de barışın sembolü sayılıyor. Zeytin ve zeytinyağı konuları üzerinde her gün yazı yazılmalıdır ki hem onun ne kadar sağlıklı bir gıda ürünü olduğunu bilelim, hem de ihraç edelim.
Ayvalık, yağlık ve sofralık zeytin çeşitlerinin gözdesi konumunda...
Üreticiler her kesimce önemsenmeli ve özellikle siyasetçiler zeytincinin sorunlarının üstesinden gelmelidir. Ayvalık’ta AKP’li siyasetçilerin bu konuda bir gayret içinde olduklarını gördük. AK Parti Balıkesir Milletvekili Mutlu Aydemir, “Zeytin ve diğer ürünler için 5 lirası mazot, 4 lirası gübre olmak üzere 19 lira ve zeytinyağına 80 kuruş geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu desteği kapsamında dekar başına 100 lira destek sağlanmış olacağız” dedi. Ağaç varlığımız her yıl artıyor. Milas ve Mut büyük bir başarı gösteriyorlar. Türkiye dünya zeytinyağı üretimine yüzde 8 oranında katkıda bulunuyor, sofralık zeytin üretiminde ise İspanya’dan sonra 2. sırada yer alıyor.
Son yıllarda artan sağlıklı ve uzun yaşama bilincinin ülkelerin beslenme politikalarında belirleyici rol oynadığının altını çizmek gerekiyor. ‘Akdeniz tarzı’ beslenmeyi unutmayalım.
Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Büyükşıvgın, ‘şenlik’ ifadesini ‘festival’e dönüştürdüklerini açıkladı. Çünkü Google’a ‘Ayvalık zeytin hasadı’ yazdığınızda pek bir şey çıkmıyordu; festival olunca en üst sıralara çıktıklarını söyledi.
Festivaldeki konuşmalara göre Türk zeytinyağı yerel özellikleriyle öne çıkması gereken bir zeytinyağı. Ayvalık, Milas Memecik, Gemlik, Sarı Ulak, Tavşan Yüreği, Hatay Saurani gibi özel mikroklimalarda yetişen yerel çeşitleri sayıyor. Bu nedenle sertifikalı fidan üretimine önem veriliyor.
Ayvalık, zeytin, zeytinyağı, hasat, festival, festival akşamları, sohbetler, konular, albüm, dostlar... Cunda’daki balık lokantalarında sohbetler bitmedi. Belediye başkanı Mesut Ergin, ticaret odası başkanı Mustafa Buyukçıvgın, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) Başkanı Ümmühan Tibet, Fahri Yemişoğlu, Deniz Sabuncuğul ve İtalyan konuklarla en önemli tartışma konusu ‘soğuk sıkım’ zeytinyağı üzerinde ‘uzmanlık’ yarışı idi. Etkinliğin gülen yüzü ise Berrin Giray ve Uğur Arısoy’du...
PROMOSYON ÖDEMESİNDE KAMU BANKALARI ÖNCÜLÜK ETMELİ
ÇALIŞMA yaşamını yakından izleyen gazeteci arkadaşımız Şükrü Karaman, dünkü ‘Emekli promosyon bekliyor’ başlıklı yazımız üzerine şunları söyledi:
“Aylıkların ödenmesi için SGK bankalara her ay 150 milyar liraya yakın para yatırıyor. Bankalar emeklinin parasını ödeme gününe, hatta saati, dakikasına dek değerlendirerek kârına kâr katıyor. Ödeme günleri hafta sonuna denk geldiğinde paraların bekleme, dolayısı ile kullanılma süresi de uzuyor. SGK elini çabuk tutarak bankalarla bir önce masaya oturmalı. Yeni yıla 2 ay gibi kısa süre kaldı. Bu süre içinde görüşmeler ancak sonlandırılır” diyor.
Promosyonda kamu bankaları öncülük ederek özel bankalara örnek olabilir. 3 yıl önce belirlenen promosyon miktarı, aradan geçen sürede iğneden ipliğe her şeye zam geldiği düşünülürse en az iki kat arttırılmalı görüşü ileri sürülüyor. 37 ülke arasında Türkiye’deki emeklilerin aldıkları aylık ile sondan üçüncü sırada yer aldığı dikkate alınırsa, promosyon miktarında ciddi artışlar beklentisi öne çıkıyor.
BİLİYOR MUSUNUZ?
CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin ve 25 CHP’li milletvekilinin imzası ile orman yangınlarına erken müdahale ve ulaşım kolaylığı sağlanması amacıyla TBMM Başkanlığı’na sunulan Meclis araştırması önergesinin AKP ve MHP oylarıyla reddedildiğini...
Öğretmen saygı bekliyor
Geçen yıl MEB öğretmenlere yönelik iki makale yarışması açtı. Birisi ‘FETÖ’ hakkında, diğeri ise ‘Nasıl Bir Eğitim’ konulu idi. Bu yarışmalarda ilçe birincileri, il birincileri belirlendi. Bunlara bir kalem bile hediye edilmedi. Yani derece yapanlar doğru düzgün onore edilmedi.
MEB bu yıl da Hasan Ali Yücel öykü yarışması açtı. Bu konu ile ilgili olarak ilçe ve il birincileri belli oldu. Sadece Türkiye birincisi belli değil. 81 şehrin ve 900 ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yüzde 90’dan fazla dilimi ilçe ve il birincilerini kamuoyuna açıklamadı. Yarışmanın sonucu neden gizlenir? Eğer seçim şaibeli ise, hileli ise gizlenir değil mi? Öğretmenlerle bu kadar alay edilir mi? Yetenekli insanlar bu kadar ezilir mi?
Ayrıca 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle her ilçeden 3 öğretmen ismi belirleniyor. Bunlar vilayete bildiriliyor. İl MEM, ilçelerden gelen isimlerin birisini o şehrin yılın öğretmeni olarak seçiyor. Bu konuda da şeffaflık yok... Her şey maalesef örtülü yürütülüyor.
Bu haksız uygulamayı bakanlığa yakıştırmayız.
YAZ-KIŞ SAATİ UYGULAMASI
PROF. Dr. Mehmet Ali Körpınar diyor ki: “Avrupa ülkelerinde ise kış saati uygulamasının başlaması nedeniyle 27 Ekim’de saatler bir saat geri alındı. Almanya da dahil çok sayıdaki Avrupa ülkesiyle Türkiye arasındaki saat farkı ikiye, İngiltere ile üç saate çıktı. Türkiye, 2016’da ‘yaz ve kış saati uygulamasına’ son verdi. Avrupa ülkelerinde, gün ışığından daha fazla yararlanıp enerji tasarrufu sağlamak amacıyla 1980’den beri aralıksız olarak yaz ve kış saati uygulaması yapılıyor. Enerji tasarrufu yapılması gereken bu dönemde, çocukların erken saatlerde yollara düşmesi son bulur dileriz. Yaz-kış saati uygulamasıyla kazanan tüm halkımız ve güzel ülkemiz olacaktır.”
AYVALIK’TA ‘SOĞUK SIKIM’ MUHABBETİ
ZEYTİN hem zenginlik hem de barışın sembolü sayılıyor. Zeytin ve zeytinyağı konuları üzerinde her gün yazı yazılmalıdır ki hem onun ne kadar sağlıklı bir gıda ürünü olduğunu bilelim, hem de ihraç edelim.
Ayvalık, yağlık ve sofralık zeytin çeşitlerinin gözdesi konumunda...
Üreticiler her kesimce önemsenmeli ve özellikle siyasetçiler zeytincinin sorunlarının üstesinden gelmelidir. Ayvalık’ta AKP’li siyasetçilerin bu konuda bir gayret içinde olduklarını gördük. AK Parti Balıkesir Milletvekili Mutlu Aydemir, “Zeytin ve diğer ürünler için 5 lirası mazot, 4 lirası gübre olmak üzere 19 lira ve zeytinyağına 80 kuruş geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu desteği kapsamında dekar başına 100 lira destek sağlanmış olacağız” dedi. Ağaç varlığımız her yıl artıyor. Milas ve Mut büyük bir başarı gösteriyorlar. Türkiye dünya zeytinyağı üretimine yüzde 8 oranında katkıda bulunuyor, sofralık zeytin üretiminde ise İspanya’dan sonra 2. sırada yer alıyor.
Son yıllarda artan sağlıklı ve uzun yaşama bilincinin ülkelerin beslenme politikalarında belirleyici rol oynadığının altını çizmek gerekiyor. ‘Akdeniz tarzı’ beslenmeyi unutmayalım.
Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Büyükşıvgın, ‘şenlik’ ifadesini ‘festival’e dönüştürdüklerini açıkladı. Çünkü Google’a ‘Ayvalık zeytin hasadı’ yazdığınızda pek bir şey çıkmıyordu; festival olunca en üst sıralara çıktıklarını söyledi.
Festivaldeki konuşmalara göre Türk zeytinyağı yerel özellikleriyle öne çıkması gereken bir zeytinyağı. Ayvalık, Milas Memecik, Gemlik, Sarı Ulak, Tavşan Yüreği, Hatay Saurani gibi özel mikroklimalarda yetişen yerel çeşitleri sayıyor. Bu nedenle sertifikalı fidan üretimine önem veriliyor.
Ayvalık, zeytin, zeytinyağı, hasat, festival, festival akşamları, sohbetler, konular, albüm, dostlar... Cunda’daki balık lokantalarında sohbetler bitmedi. Belediye başkanı Mesut Ergin, ticaret odası başkanı Mustafa Buyukçıvgın, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) Başkanı Ümmühan Tibet, Fahri Yemişoğlu, Deniz Sabuncuğul ve İtalyan konuklarla en önemli tartışma konusu ‘soğuk sıkım’ zeytinyağı üzerinde ‘uzmanlık’ yarışı idi. Etkinliğin gülen yüzü ise Berrin Giray ve Uğur Arısoy’du...
PROMOSYON ÖDEMESİNDE KAMU BANKALARI ÖNCÜLÜK ETMELİ
ÇALIŞMA yaşamını yakından izleyen gazeteci arkadaşımız Şükrü Karaman, dünkü ‘Emekli promosyon bekliyor’ başlıklı yazımız üzerine şunları söyledi:
“Aylıkların ödenmesi için SGK bankalara her ay 150 milyar liraya yakın para yatırıyor. Bankalar emeklinin parasını ödeme gününe, hatta saati, dakikasına dek değerlendirerek kârına kâr katıyor. Ödeme günleri hafta sonuna denk geldiğinde paraların bekleme, dolayısı ile kullanılma süresi de uzuyor. SGK elini çabuk tutarak bankalarla bir önce masaya oturmalı. Yeni yıla 2 ay gibi kısa süre kaldı. Bu süre içinde görüşmeler ancak sonlandırılır” diyor.
Promosyonda kamu bankaları öncülük ederek özel bankalara örnek olabilir. 3 yıl önce belirlenen promosyon miktarı, aradan geçen sürede iğneden ipliğe her şeye zam geldiği düşünülürse en az iki kat arttırılmalı görüşü ileri sürülüyor. 37 ülke arasında Türkiye’deki emeklilerin aldıkları aylık ile sondan üçüncü sırada yer aldığı dikkate alınırsa, promosyon miktarında ciddi artışlar beklentisi öne çıkıyor.
BİLİYOR MUSUNUZ?
CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin ve 25 CHP’li milletvekilinin imzası ile orman yangınlarına erken müdahale ve ulaşım kolaylığı sağlanması amacıyla TBMM Başkanlığı’na sunulan Meclis araştırması önergesinin AKP ve MHP oylarıyla reddedildiğini...