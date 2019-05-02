Nazarbayev yeni bir liderlik inşa ediyor

KAZAKİSTAN’ın başkenti Astana’da Barış ve Hoşgörü Sarayı’nda (Piramit) Kazakistan Halkları Asamblesi’nin 27. kongresinin oturumu geçen hafta yapıldı.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in başkanlığında gerçekleşen toplantı ‘İstikrar, Birlik, Uyum, Modernizasyon Temeli’ başlığı altında geçti. Ahi Evran Üniversitesi öğretim üyesi, siyaset bilimci Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Kazakistan’da en önemli anayasal kurumlardan olan Halklar Asamblesi’nin Büyük Kurultayı’na ülke dışından konuşmacı olarak katılan ilk davetlilerden biri oldu. Bu yılki kurultayın Türkiye, Rusya, Almanya ve Kırgızistan’dan davet edilen konuşmacılarla kapsamının genişletilmesi dikkat çekti. Kürşad Zorlu’nun Türkiye adına Kazakça olarak yaptığı konuşma Kazakistan’da büyük yankı uyandırdı. “Türkiye’de halihazırda 30 bin Kazak yaşadığını ancak aslında 80 milyon Kazak olduğunu” ifade etti. Kazakistan hakkında ilk makalesini 1999 yılında yazdığına işaret ederek “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Atatürk de zor koşullar altında büyük bir devlet inşa etti” dedi.
Nazarbayev’in kendi kararıyla görevini bırakması aslında yeni ve örnek bir liderlik modelinin inşası anlamına geliyor. Bu liderlikte fedakârlık ve risk arasındaki ince bir çizgi... Ama demokrasiye de katkı sağlayacak. Kendisinden sonra bir belirsizlik ve kaos olmaması için ülkedeki kadroları geleceğe hazırlıyor. Nazarbayev’in ‘Elbası’ yani ebedi lider unvanı ile bunu gerçekleştirmesi bu sürecin bir parçası sayılıyor.
Zorlu ayrıca, “Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in ‘Manevi Yenilenme’ makalesi sadece Kazak halkı için değil Türkiye halkı için geleceğe yol gösteren bir makaledir” dedikten sonra şu tespiti de aktardı:
“Nazarbayev, Türk dünyasının aksakalı, günümüzün Bilge Kağan’ıdır.”
Türkiye-Rusya ilişkilerinin düzelmesinde Nazarbayev’in üstlendiği role vurgu yapan Zorlu, Türk Dünyası çalışmalarında Nazarbayev’in tüm Türk halkları için büyük bir şans olduğunun altını çizdi. Prof.Dr. Kürşad Zorlu’nun 4 dilde yayınlanacak olan “Nazarbayev Liderliği” adlı kitabı 6 Temmuz’da Kazakistan’da tanıtılacak.
BİR BEYİN CERRAHI NE ÖĞRENDİĞİNİ BİLMEZ Mİ?
İNSANIN yaratıldığı gün kadar eski tıp mesleğinde hemcinslerine yardıma koşan, hekimle birlikte bu davranışın tarzı ve icrasını düzenleyen bir ahlak anlayışımız da ortaya çıktığına şüphemiz yoktur. Son günlerde maalesef ve utanç duyduğumuz bir meslektaşımız ile ilgili olaylara bakınca sorunun şu olduğunu görüyoruz:
Karşımıza çıkan soru şu: Nöroşirurji (beyin ve sinir cerrahisi) eğitimini neden alıyoruz, nereden alıyoruz? Ben şahsen ülkemizde çok az sayıda beyin cerrahının olduğu bir devirde eğitim aldım. Onlarla ifade edilen bir sayıda idik. Çok değerli, az, fakat çok kaliteli eğitim merkezleri vardı. Bizlere beyin cerrahisinin bir yaşam şekli öğretildi. Beyin cerrahisi kibirli ve herkese tepeden bakan bir meslek olarak tarif edilir. Eski bir hocamız (Prof. Dr. Bülent Tarcan) aynı zamanda tanınmış bir kompozitördü. Cerrahimizi cerrahinin kraliçesi olarak tarif ederdi. Leonardo Da Vinci’nin tarif ettiği gibi Tanrı’nın en büyük mucizesi bir mücevher gibi kafatasına saklanmış, korunmuş.
Cerrahi beyne dokunma şansına sahip ayrıcalıklı bir meslektir. Cerrahi, bilim, sanat ve estetiğin buluştuğu bir doruktur. Cerrahi eylem, bilim ve deneyin bilgi ve teknik yanında beyin cerrahının artistik, felsefi ve dini tutumunu kapsar. İyi bir beyin-sinir cerrahı olmak için öncelikle iyi bir insan ve doktor olmakla başlar. Doktoru iyi yapan belli başlı özellikler nezaket, empati bilinci ve doğru karar verebilme yeteneğidir. Bir hocamız cerrahiyi bir anka kuşuna benzetirdi. Bir kanadında mesleğinin ustalığı bilgisi, tecrübesi öbür kanadında felsefe, sanat, sosyal bilgiler, hümanizm ve kültür. Eğer bunlardan biri eksik ise tek kanatlı bir kuştur. Uçamaz. Bir hilkat garibesi gibidir, zavallıdır. Ona hekim denmez. Prof. Dr. Cengiz KUDAY
BİLİYOR MUSUNUZ
- RİZE’nin 1950 yılından bu yana Faik Bakoğlu yönetiminde Rize’nin gören gözü, duyan kulağı ve söyleyen sesi olan Zümrüt Rize gazetesi 4 Mayıs Cumartesi günü 70. yılına gireceğini...
- NESİN Vakfı’nın geleneksel ‘1 Mayıs Pikniği’nin 4 Mayıs Cumartesi 11.00’de vakıf bahçesinde Grup Gündoğarken konseriyle yapılacağını...
- RAHMİ Saltuk’un kızı İlke Sunal’ın ‘Modern Dünyada İlkel Düş’ adlı sergisinin yarın İzmir Alsancak’ta Gallery Mamma’da açılacağını, küratörlüğünü İpek Candaş Aktay’ın yapacağı serginin 7 Haziran’a kadar açık kalacağını...
- CHP Ankara Milletvekili Murat Emir’in, Atatürk Orman Çiftliği arazilerinin 1 milyon metrekarelik alanının ‘Tarımsal üretim alanı’ adı altında kiralama yöntemiyle ihaleye çıkarılmasını Meclis gündemine taşıdığını ve Tarım Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye “AOÇ’nin asıl sahibi halktır. İhalenin takipçisi olacağız” dediğini...
MANSUR YAVAŞ’A 3 SORU
HAYVANAT bahçesi ve safari park ne zaman hizmete girecek? ODTÜ Tünel Yol Pojesi iptal edilecek mi? Ankara Ulaşım Ana Planı 2038 yeniden yapılacak mı?
Tahir ÇALGÜNER - Y. Şehir ve Bölge Plancısı
ANTALYA’YA SİNEMATEK GEREKLİ
'ANTALYA’ya bir sinematek çok yakışacaktır. Yılın tüm aylarında aktiviteler düzenlenir. Otellerde yeme içme dahil sinema günleri düzenlenir. Kısmen ölü sezonlar ‘sinemalı günler’ olarak mükemmel olur. İmza günleri, hatta deneysel mini film çekimleri düzenlenebilir. Antalya’da Sinematek gereklidir.” Yavuz YİĞİTER
OKUYUNUZ
- KASTAMONU’ya 90 kilometre uzaklıktaki İnebolu ilçesini nisan sonunda günlerce yazmak gerekiyor. Atatürk’ün, Lenin’e yazdığı ve tarihi değiştiren mektubu üzerinde Mehmet Perinçek 1.5 yıldır Rusya’da çalışmalarını sürdürüyor. Onun çalışmaları sonucunda Milli Mücadele’de, Sovyetler’den gelen yaşamsal destek konusunun ayrıntıları ortaya çıkmıştı ve çok şey öğrendik.
Nazarbayev yeni bir liderlik inşa ediyor
KAZAKİSTAN’ın başkenti Astana’da Barış ve Hoşgörü Sarayı’nda (Piramit) Kazakistan Halkları Asamblesi’nin 27. kongresinin oturumu geçen hafta yapıldı.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in başkanlığında gerçekleşen toplantı ‘İstikrar, Birlik, Uyum, Modernizasyon Temeli’ başlığı altında geçti. Ahi Evran Üniversitesi öğretim üyesi, siyaset bilimci Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Kazakistan’da en önemli anayasal kurumlardan olan Halklar Asamblesi’nin Büyük Kurultayı’na ülke dışından konuşmacı olarak katılan ilk davetlilerden biri oldu. Bu yılki kurultayın Türkiye, Rusya, Almanya ve Kırgızistan’dan davet edilen konuşmacılarla kapsamının genişletilmesi dikkat çekti. Kürşad Zorlu’nun Türkiye adına Kazakça olarak yaptığı konuşma Kazakistan’da büyük yankı uyandırdı. “Türkiye’de halihazırda 30 bin Kazak yaşadığını ancak aslında 80 milyon Kazak olduğunu” ifade etti. Kazakistan hakkında ilk makalesini 1999 yılında yazdığına işaret ederek “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Atatürk de zor koşullar altında büyük bir devlet inşa etti” dedi.
Nazarbayev’in kendi kararıyla görevini bırakması aslında yeni ve örnek bir liderlik modelinin inşası anlamına geliyor. Bu liderlikte fedakârlık ve risk arasındaki ince bir çizgi... Ama demokrasiye de katkı sağlayacak. Kendisinden sonra bir belirsizlik ve kaos olmaması için ülkedeki kadroları geleceğe hazırlıyor. Nazarbayev’in ‘Elbası’ yani ebedi lider unvanı ile bunu gerçekleştirmesi bu sürecin bir parçası sayılıyor.
Zorlu ayrıca, “Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in ‘Manevi Yenilenme’ makalesi sadece Kazak halkı için değil Türkiye halkı için geleceğe yol gösteren bir makaledir” dedikten sonra şu tespiti de aktardı:
“Nazarbayev, Türk dünyasının aksakalı, günümüzün Bilge Kağan’ıdır.”
Türkiye-Rusya ilişkilerinin düzelmesinde Nazarbayev’in üstlendiği role vurgu yapan Zorlu, Türk Dünyası çalışmalarında Nazarbayev’in tüm Türk halkları için büyük bir şans olduğunun altını çizdi. Prof.Dr. Kürşad Zorlu’nun 4 dilde yayınlanacak olan “Nazarbayev Liderliği” adlı kitabı 6 Temmuz’da Kazakistan’da tanıtılacak.
BİR BEYİN CERRAHI NE ÖĞRENDİĞİNİ BİLMEZ Mİ?
İNSANIN yaratıldığı gün kadar eski tıp mesleğinde hemcinslerine yardıma koşan, hekimle birlikte bu davranışın tarzı ve icrasını düzenleyen bir ahlak anlayışımız da ortaya çıktığına şüphemiz yoktur. Son günlerde maalesef ve utanç duyduğumuz bir meslektaşımız ile ilgili olaylara bakınca sorunun şu olduğunu görüyoruz:
Karşımıza çıkan soru şu: Nöroşirurji (beyin ve sinir cerrahisi) eğitimini neden alıyoruz, nereden alıyoruz? Ben şahsen ülkemizde çok az sayıda beyin cerrahının olduğu bir devirde eğitim aldım. Onlarla ifade edilen bir sayıda idik. Çok değerli, az, fakat çok kaliteli eğitim merkezleri vardı. Bizlere beyin cerrahisinin bir yaşam şekli öğretildi. Beyin cerrahisi kibirli ve herkese tepeden bakan bir meslek olarak tarif edilir. Eski bir hocamız (Prof. Dr. Bülent Tarcan) aynı zamanda tanınmış bir kompozitördü. Cerrahimizi cerrahinin kraliçesi olarak tarif ederdi. Leonardo Da Vinci’nin tarif ettiği gibi Tanrı’nın en büyük mucizesi bir mücevher gibi kafatasına saklanmış, korunmuş.
Cerrahi beyne dokunma şansına sahip ayrıcalıklı bir meslektir. Cerrahi, bilim, sanat ve estetiğin buluştuğu bir doruktur. Cerrahi eylem, bilim ve deneyin bilgi ve teknik yanında beyin cerrahının artistik, felsefi ve dini tutumunu kapsar. İyi bir beyin-sinir cerrahı olmak için öncelikle iyi bir insan ve doktor olmakla başlar. Doktoru iyi yapan belli başlı özellikler nezaket, empati bilinci ve doğru karar verebilme yeteneğidir. Bir hocamız cerrahiyi bir anka kuşuna benzetirdi. Bir kanadında mesleğinin ustalığı bilgisi, tecrübesi öbür kanadında felsefe, sanat, sosyal bilgiler, hümanizm ve kültür. Eğer bunlardan biri eksik ise tek kanatlı bir kuştur. Uçamaz. Bir hilkat garibesi gibidir, zavallıdır. Ona hekim denmez. Prof. Dr. Cengiz KUDAY
BİLİYOR MUSUNUZ
- RİZE’nin 1950 yılından bu yana Faik Bakoğlu yönetiminde Rize’nin gören gözü, duyan kulağı ve söyleyen sesi olan Zümrüt Rize gazetesi 4 Mayıs Cumartesi günü 70. yılına gireceğini...
- NESİN Vakfı’nın geleneksel ‘1 Mayıs Pikniği’nin 4 Mayıs Cumartesi 11.00’de vakıf bahçesinde Grup Gündoğarken konseriyle yapılacağını...
- RAHMİ Saltuk’un kızı İlke Sunal’ın ‘Modern Dünyada İlkel Düş’ adlı sergisinin yarın İzmir Alsancak’ta Gallery Mamma’da açılacağını, küratörlüğünü İpek Candaş Aktay’ın yapacağı serginin 7 Haziran’a kadar açık kalacağını...
- CHP Ankara Milletvekili Murat Emir’in, Atatürk Orman Çiftliği arazilerinin 1 milyon metrekarelik alanının ‘Tarımsal üretim alanı’ adı altında kiralama yöntemiyle ihaleye çıkarılmasını Meclis gündemine taşıdığını ve Tarım Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye “AOÇ’nin asıl sahibi halktır. İhalenin takipçisi olacağız” dediğini...
MANSUR YAVAŞ’A 3 SORU
HAYVANAT bahçesi ve safari park ne zaman hizmete girecek? ODTÜ Tünel Yol Pojesi iptal edilecek mi? Ankara Ulaşım Ana Planı 2038 yeniden yapılacak mı?
Tahir ÇALGÜNER - Y. Şehir ve Bölge Plancısı
ANTALYA’YA SİNEMATEK GEREKLİ
'ANTALYA’ya bir sinematek çok yakışacaktır. Yılın tüm aylarında aktiviteler düzenlenir. Otellerde yeme içme dahil sinema günleri düzenlenir. Kısmen ölü sezonlar ‘sinemalı günler’ olarak mükemmel olur. İmza günleri, hatta deneysel mini film çekimleri düzenlenebilir. Antalya’da Sinematek gereklidir.” Yavuz YİĞİTER
OKUYUNUZ
- KASTAMONU’ya 90 kilometre uzaklıktaki İnebolu ilçesini nisan sonunda günlerce yazmak gerekiyor. Atatürk’ün, Lenin’e yazdığı ve tarihi değiştiren mektubu üzerinde Mehmet Perinçek 1.5 yıldır Rusya’da çalışmalarını sürdürüyor. Onun çalışmaları sonucunda Milli Mücadele’de, Sovyetler’den gelen yaşamsal destek konusunun ayrıntıları ortaya çıkmıştı ve çok şey öğrendik.