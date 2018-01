AT etinden bahsediliyor.

Türkiye’mizde binlerce ton at, eşek ve domuzun kesildiği ülkemizde, girdiğiniz lokantalarda, tatil beldelerinde, kasaplarda ne işlendiğini düşünüyorsunuz? Bunların hayvanlara yem olarak verildiğini düşünüp kendinizi kandırmayın, çoğunu yiyorsunuz. Dikkatli olun, duyarlı olun, güvenmediğiniz yerlerden alışveriş etmeyin. Eskilerin dediği de artık yetersiz, gözünüzü dört değil sekiz, hatta on sekiz açın...



Bir başka konuda da ‘işçiler’... Üzülerek yazıyorum. İşsizlik var deniyor; 400 bin kişinin çalıştığı İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nde, bizde dahil bütün işyerleri eleman arıyor, ancak bulamıyor. İş beğenmeyen, para beğenmeyen, tembel, miskin bir toplum olduk ve de devletimiz bunlara boşuna para ödüyor. Oturduğu yerden çalışmadan, ter akıtmadan para kazanmak isteyenler çok. Ayrıca işçi alıyoruz, iki gün sonra beni sigortalı göstermeyin, “İşsizlik maaşı alıyorum”diyenler de gırla... Tabii ki kıçına tekmeyi koyuyoruz. Ve de 62 yaşında olmama rağmen elimde kepçe tezgâhtayım. / Remzi KÖMÜR - Kömür Lokantası sahibi - BAŞAKŞEHİR





SADE SUYA TİRİT AÇIKLAMA

BAHSE konu olan Odakule Tepebaşı katlı otoparkında bulunan asansörle ilgili daha önce gelen başvuru ve şikâyetler dikkate alınarak, asansörün mekanik ve diğer eksikleri giderilmiştir. Ancak söz konusu üzücü hadisenin yaşandığı gün asansörde maalesef tekrar arıza meydana gelmiştir. Arıza sonucu asansörde mahsur kalan Dr. Gündüz Tezmen itfaiye yardımıyla çıkarılmıştır. Olayın ardından otoparkımızda bulunan asansörler kullanıma kapatılarak iptal edilmiştir. En kısa zamanda yeni asansörler yapılarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır. / Musa HAYAL - İSPARK Basın Müşaviri





HÂKİMİYET MİLLETİN DEĞİL

“YSK seçimleri manipüle etmeye devam ediyor. İYİ Parti’ye seçmen kütüklerini vermedi.” (Facebook’ta bir mesaj.) Yalnız YSK mı? Anayasa Mahkemesi de “OHAL’le ilgisi olmayan KHK’ları da KHK adına bakarak inceleyemem” diyor. Kudretli birçok makamımız var.(Mesela YSK referandumda kullanılan yurdun dört tarafındaki imzasız, mühürsüz, kanunen geçersiz 2.5 milyon zarfın vatandaşlar tarafından kullanıldığını tek-tek Ankara’dan görüp geçerli saydı. Sonucu yani Türkiye’nin kaderini değiştirebildi.) Bir de hâkimiyet milletindir diye vatandaş aldatılıyor. / Dinçer ÖNAL - Hukukçu





ÇILDIRLILAR PARALARINA KAVUŞTU

‘Tren hattı kamulaştırmaları ödenmiyor. Çıldırlılara istimlak kazığı’ (6.12.2017) başlıklı yazınız etkisini gösterdi ve Çıldırlıların paraları birkaç gün içinde hesaplarına yattı. Çıldırlılar adına teşekkür ederim. Ben şunu anlayamıyorum; devlet vatandaştan bir kuruşun hesabını sorup faiziyle alıyor, ama vatandaşa 45 gün içinde yatırma söz verdiği halde paralarını altı ay sonra yatırıyor. Bu paraların faizleri nereye gidiyor? / Metin TÜKENMEZ





İRAN'DA İŞSİZLİK %30

İRAN’da genç işsizlik oranı ILO’ya göre % 30 düzeyinde. Her yıl ortalama 800 bin genç üniversiteden mezun oluyor. Bu rakamın gelecek yıl 1 milyona çıkacağı ifade ediliyor. Uzmanlara göre ülkedeki gösterilerde yoğunluklu olarak 1990 doğumlu gençler aktif rol alıyor. / Doç. Dr. Kürşad ZORLU





KHK’LARA KUTSİYET İZAFE ETMEK

SON kararnamede, kıraathane üslubuyla yazılınca belirsizlik ortaya çıktı ve haklı eleştiriler yapıldı. AKP kurucularından eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de “yanlış anlaşılmalara meydan verilmesini önlemek lazım” mealinde bir şeyler söyleyince iktidarın yazıcı ve söyleyicileri sandalyesine raptiye koyulmuş öğretmen gibi havaya sıçradılar.

Oysa mesele basitti; sorumsuzluk ve de cezasızlık sağlayan düzenleme, haliyle tedirginlik yarattı...

“Birileri bu durumdan bu düzenlemeden vazife çıkararak asabiyet gösterip, bahane ittihaz ederek, hasım gördüklerine zarar verebilir mi? endişesi“nin yarattığı kaygılar dile getiriliyordu. Zinhar, bu muhteremlerin iktidar konforlarına müdahale yoktu, insancıl bir endişenin izhar edilmesi, söz konusuydu. Anayasa Komisyonu eski Başkanı Prof. Dr. de bu kaygıyı destekleyecek yönde mesajlar yayınlamıştı.

Fakat heyhat vatan hainliğine doğru ucu acık salvolar başlatıldı, devam da ediyor; “geriye basmayız“ havası estiriliyor.

Halet-i ruhiye söyle gözüküyor: Karşılarında düşman kuvvetleri var, kararnameyi eleştiriyorlar, dolayısıyla iktidarımıza saldırıyorlar.

İktidarlarının dokunulmaz olduğunu kabul etmeleri bir ölçüde anlaşılabilir. “Kararnamelerin” de ‘münezzeh’ bir konum almaları, pek sağlıklı bir duruma işaret etmiyor.

Olağanüstü hal kararnamelerini, kamyon lastiğine kadar istismar edeceksin, sonra iki satır eleştiri yapanları ‘zındık’ ilan edeceksin!

Eyyyy; iktidar yanında tek sıra halinde dizilenler, kararnameler, “Ayet- i kerime“ değildir. Bir de “şirk”e bulaşmayın! / S.ÖZKAN





TUNCELİ VALİSİ'NE DİKKAT

ALTI ay önce göreve başlayan aynı zamanda belediye başkanlığı görevini de yerine getiren Tunceli Valisi ve Belediye Başkanvekili Tuncay Sonel, ilde göreve başladığı ilk günlerde yaklaşık bir milyon TL’ye yakın maliyeti olan festivali iptal ederek bu paranın üniversite okuyan gençlerimize burs olarak verileceğini ifade etmişti.

Geçen süre içerisinde de ailesi Tunceli merkez ve ilçelerinde ikamet eden, üniversitede öğrenim gören Tuncelili gençlerin tespiti yönünde talimat vermişti. Yapılan çalışma sonucunda ailesi Tunceli merkez ya da ilçelerinde ikamet edip Munzur Üniversitesi ve Türkiye’deki diğer üniversitelerde okuyan 1008 aktif lisans öğrencisine, sekiz ay boyunca ayda 200’er lira para desteğinde bulunulmaya başlandı.

Valilik ve belediye olarak her zaman öğrencilerin yanında olduklarını belirten Tunceli Valisi ve Belediye Başkanvekili Tuncay Sonel, “Tuncelili olup ilimizde veya Türkiye’nin diğer illerinde ve yurtdışında okuyan üniversite öğrencilerine destek olmak istedik. Bu kapsamda belirlediğimiz 1008 üniversite öğrencisine 8 ay boyunca burs vermeye karar verdik. İlk burs Aralık ayında verilmeye başlandı Temmuz 2018’e kadar devam edecek olup projenin toplam maliyeti 1.612.800TL’dir. Aynı zamanda iki ay önce de İlimizde bulunan Munzur Üniversitesi’nde öğrenim gören maddi durumu yetersiz bin 62 öğrencimize de 1 yıl boyunca öğle yemeği katkısı sağlamıştık.Öğrencilerimiz bizim geleceğimiz. Bu yüzden her zaman onların yanındayız. Tuncelili öğrencilerimiz ülkemizin neresinde olursa olsunlar yardımlarımızı eksik etmeyeceğiz. Ayni zamanda ilimizdeki üniversitede okuyan dışardan gelen öğrencilerimize de desteğimizi vereceğiz.Hayırlı olsun. Bize bu konuda destek veren çalışma arkadaşlarımıza ve hayırsever dostlarımıza teşekkür ederiz” diye konuştu.





MESAJ PANOSU

İSLAM’da yılbaşı değil; öldürmek, çalmak, iftira atmak, tecavüz, rüşvet haramdır... Güneş takvimi diyorsan, güneşi yaratan da Allah’tır... İsa’nın doğumu diyorsan, İsa da Allah’ın elçisidir. Eğleniyorlar diyorsan, kimseye zarar vermeden sen de eğlen, helaldir, bir şey olmaz. / İhsan ELİAÇIK



ESKİŞEHİR Çevre ve Yaşam Platformu tarafından Alpu Ovası’na kurulmak istenen termik santrala karşı başlatılan imza kampanyasında 2 gün içerisinde 50 bin toplandı. Siz de imzalayın...