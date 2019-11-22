Mimar Sinan 24 metrelik kubbe çapını aşmazken... Bizde ne sorumlu var, ne de proje! 

ÜLKEMİZDE son 17 senedir hızla inşa edilen ibadethanelerin planlı, programlı bir şekilde yapıldığına inanmamaktayım. Hatta bu inşaatların proje ve statik hesaplardan yoksun olarak ve bilhassa ruhsatsız yapıldığına inanmaktayım. 2006’da 78 bin 608 adet olan cami sayısı 2018’de 88 bin 693 oldu.
Son 12 yılda inşa edilen 10 bin 085 caminin kaçında mimari proje var, kaçının statik hesapları bulunmakta merak ediyoruz. Birbirine 50 veya 100 metre mesafede birkaç caminin birçok yerde var olduğunu görmekteyiz. Bunların maliyet hesapları da mercek altına alınmalı değil mi?
Gaziantep’te geçen hafta iskeleleri çöken Akkent Cami 2012’de yapılmaya başlandı. Camiye birkaç yüz metre mesafede Rıfat Sabiha Cami, Barbaros Cami, Abdulkadir Cami, Mavi Kent Cami varken, Gaziantep’e yakışır çok büyük bir cami yapalım sevdası ile Akkent’in inşaatı başlamış. Proje yok, statik hesap yok, inşaat ruhsatı yok, denetim yok; bu kaçak yapı belediye başkanlarının gözü önünde 7 sene devam etmiş. İnşaatta kalfa usulü tahta iskele kurulmuş. Kubbe yüksekliği 67 metre ve Mimar Sinan’ın bile düşünmediği tam 34 metre kubbe genişliğini tutacak cılız tahta iskeleler birbirine çivilerle tutturulmuş. Geçtiğimiz hafta bu iskeleler çöktü ve bir kıymetli mimarımız Korkut Küçükcan bu çökmede hayatını kaybetti.
Sorumlu yok, proje yok, statik hesap yok, denetim yok ve bu herkesin gözü önünde cereyan etmekte. “Yok mu bu hayatın bir hesabı” diye bir sözüm geldi, söyledim, hem nalına hem mıhına. Metin ATAMER
GÜNÜN SÖZÜ
“EN iyi adalet, vicdandır.” Victor Hugo
KARYA’DA AÇAN ÇİÇEKLER SERGİSİ VE MİLAS HALILARI
İSTANBUL’da çok seçme, özel Milas halılarından oluşan bir sergi, halı koleksiyoncusu Selçuk Mergen ve Halı İhracatçılar Birliği tarafından ‘Karya’da Açan Çiçekler’ adıyla İstanbul Şerefiye Sarnıcı’nda açıldı. Sergi 5 Aralık’a kadar açık kalacak.
Sergide gazeteci-yazar Olcay Akdeniz’in hazırladığı Milas’taki Karia, Karialılar ve Mylasa Sempozyumu’na dün katılan Dr. Eberhard Zangger’in de saat 16.00’da Galatasaray Üniversitesi’nde de bir sunum yapacağı bildirildi. Zangger, “Modern Avrupa kültürünün temeli Yunanistan değil, Anadolu’dur” görüşünü savunuyor.
“Kayıp Atlantis Truva olabilir” gibi çok ilginç tezleri olan ve Hititler öncesinde Batı Anadolu’da çok önemli bir uygarlık yaratan ‘Luwiler’ üzerine araştırmalar yapmakta olan İsviçreli ‘jeoarkeolog’ Dr. Eberhard Zangger’in İstanbul Üniversitesi’nde dün yapılması gereken konferansının üniversitenin Hititoloji bölüm başkanının tepkisi nedeniyle iptal edilmesi de dikkat çekti.
GÖÇ TÜRKİYE’NİN KADERİDİR
LÜLEBURGAZ’da öğretmen ve akademisyenler göç olgusu üzerine ilginç konuşmalar yaptılar. Göçlerin muhacir ve mübadiller üzerindeki etkileri bitmez... Göçün Türk tarihinde hiç değişmeyen kaderine bakarsak, göç biter mi? Bitmez... Bu olgu Türkiye’nin kaderi olduğu kadar dünya tarihinin de en önemli sorunudur. Türkiye mülteci sorununu çözebilmek için BM nezdinde kabul edilen Şam yönetimiyle görüşmelere başlamalıdır. Türkiye Cumhuriyeti bunu başarırsa önceki saygınlığına ve itibarına kavuşmuş olur.
BİLİYOR MUSUNUZ?
- CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin’in çıraklık veya öğrencilik sırasındaki staj ya da kursiyer çalışmalarının emeklilik hesabında dikkate alınması için kanun teklifi sunduğunu...
- ELAZIĞ Valisi Çetin Oktay Kaldırım’ın 13 Aralık 2017’de “Tarihi Maden Hükümet Konağı restore edilecek” demesinden bugüne kadar 707 gün geçtiğini ve henüz hiçbir çalışma yapılmadığını...
- AVRUPA’nın 35 farklı ülkesinde organize edilen ve 2001’den beri Türkiye’de kutlanan ‘Yahudi Kültürü Avrupa Günü’nün bu sene 24 Kasım Pazar 10.00’da, 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi ve Neve Şalom Sinagogu’nda halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleşeceğini...
- ULUSAL Eğitim Derneği’nce her yıl Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında verilen ‘Eğitim Onur Ödülü’ne bu yıl yıllardır parasız, laik ve bilimsel eğitimle ilgili çalışmalarıyla dikkat çeken Prof. Dr. Rıfat Okçabol değer görüldüğünü; ödülün 23 Kasım Cumartesi Ankara Yüksek Ticaretliler Derneği’nde yapılacak törenle verileceğini...
- TÜRK Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan’ın, 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde hükümetin bir buçuk yıl önce verdiği ve bugün hâlâ havada asılı duran 3600 ek gösterge sözünü hatırlatmak, gündem oluşturmak amacıyla Twitter’da #3600neOldu etiketiyle çalışma başlattığını...
MESAJ PANOSU
MİSAFİR LOJMANLARI İŞGALDE
- ANKARA’daki misafirhanelerde milletvekillerinin süresiz kalması tedavi için Ankara’ya gelen kamu çalışanlarının çoğunu mağdur etmektedir. İnisiyatifini aşan bürokrasi da bu durumdan oldukça rahatsızdır. Kamu vicdanını sızlatan haksızlığa siyasi irade ivedilikle son vermelidir. Faruk ÇEBİ
- SEVGİLİ gençler... Ya sistemin kurbanı olacaksınız ya da değişimin mimarı olacaksınız... Meral AKŞENER
- 12 Eylül yönetimi ‘mavi’ kelimesinden rahatsızdı, AKP ise ‘hak, hukuk, adalet’ kavramlarından rahatsız.Prof. Dr. Kamil Okyay SINDIR
Mimar Sinan 24 metrelik kubbe çapını aşmazken... Bizde ne sorumlu var, ne de proje!
ÜLKEMİZDE son 17 senedir hızla inşa edilen ibadethanelerin planlı, programlı bir şekilde yapıldığına inanmamaktayım. Hatta bu inşaatların proje ve statik hesaplardan yoksun olarak ve bilhassa ruhsatsız yapıldığına inanmaktayım. 2006’da 78 bin 608 adet olan cami sayısı 2018’de 88 bin 693 oldu.
Son 12 yılda inşa edilen 10 bin 085 caminin kaçında mimari proje var, kaçının statik hesapları bulunmakta merak ediyoruz. Birbirine 50 veya 100 metre mesafede birkaç caminin birçok yerde var olduğunu görmekteyiz. Bunların maliyet hesapları da mercek altına alınmalı değil mi?
Gaziantep’te geçen hafta iskeleleri çöken Akkent Cami 2012’de yapılmaya başlandı. Camiye birkaç yüz metre mesafede Rıfat Sabiha Cami, Barbaros Cami, Abdulkadir Cami, Mavi Kent Cami varken, Gaziantep’e yakışır çok büyük bir cami yapalım sevdası ile Akkent’in inşaatı başlamış. Proje yok, statik hesap yok, inşaat ruhsatı yok, denetim yok; bu kaçak yapı belediye başkanlarının gözü önünde 7 sene devam etmiş. İnşaatta kalfa usulü tahta iskele kurulmuş. Kubbe yüksekliği 67 metre ve Mimar Sinan’ın bile düşünmediği tam 34 metre kubbe genişliğini tutacak cılız tahta iskeleler birbirine çivilerle tutturulmuş. Geçtiğimiz hafta bu iskeleler çöktü ve bir kıymetli mimarımız Korkut Küçükcan bu çökmede hayatını kaybetti.
Sorumlu yok, proje yok, statik hesap yok, denetim yok ve bu herkesin gözü önünde cereyan etmekte. “Yok mu bu hayatın bir hesabı” diye bir sözüm geldi, söyledim, hem nalına hem mıhına. Metin ATAMER
GÜNÜN SÖZÜ
“EN iyi adalet, vicdandır.” Victor Hugo
KARYA’DA AÇAN ÇİÇEKLER SERGİSİ VE MİLAS HALILARI
İSTANBUL’da çok seçme, özel Milas halılarından oluşan bir sergi, halı koleksiyoncusu Selçuk Mergen ve Halı İhracatçılar Birliği tarafından ‘Karya’da Açan Çiçekler’ adıyla İstanbul Şerefiye Sarnıcı’nda açıldı. Sergi 5 Aralık’a kadar açık kalacak.
Sergide gazeteci-yazar Olcay Akdeniz’in hazırladığı Milas’taki Karia, Karialılar ve Mylasa Sempozyumu’na dün katılan Dr. Eberhard Zangger’in de saat 16.00’da Galatasaray Üniversitesi’nde de bir sunum yapacağı bildirildi. Zangger, “Modern Avrupa kültürünün temeli Yunanistan değil, Anadolu’dur” görüşünü savunuyor.
“Kayıp Atlantis Truva olabilir” gibi çok ilginç tezleri olan ve Hititler öncesinde Batı Anadolu’da çok önemli bir uygarlık yaratan ‘Luwiler’ üzerine araştırmalar yapmakta olan İsviçreli ‘jeoarkeolog’ Dr. Eberhard Zangger’in İstanbul Üniversitesi’nde dün yapılması gereken konferansının üniversitenin Hititoloji bölüm başkanının tepkisi nedeniyle iptal edilmesi de dikkat çekti.
GÖÇ TÜRKİYE’NİN KADERİDİR
LÜLEBURGAZ’da öğretmen ve akademisyenler göç olgusu üzerine ilginç konuşmalar yaptılar. Göçlerin muhacir ve mübadiller üzerindeki etkileri bitmez... Göçün Türk tarihinde hiç değişmeyen kaderine bakarsak, göç biter mi? Bitmez... Bu olgu Türkiye’nin kaderi olduğu kadar dünya tarihinin de en önemli sorunudur. Türkiye mülteci sorununu çözebilmek için BM nezdinde kabul edilen Şam yönetimiyle görüşmelere başlamalıdır. Türkiye Cumhuriyeti bunu başarırsa önceki saygınlığına ve itibarına kavuşmuş olur.
BİLİYOR MUSUNUZ?
- CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin’in çıraklık veya öğrencilik sırasındaki staj ya da kursiyer çalışmalarının emeklilik hesabında dikkate alınması için kanun teklifi sunduğunu...
- ELAZIĞ Valisi Çetin Oktay Kaldırım’ın 13 Aralık 2017’de “Tarihi Maden Hükümet Konağı restore edilecek” demesinden bugüne kadar 707 gün geçtiğini ve henüz hiçbir çalışma yapılmadığını...
- AVRUPA’nın 35 farklı ülkesinde organize edilen ve 2001’den beri Türkiye’de kutlanan ‘Yahudi Kültürü Avrupa Günü’nün bu sene 24 Kasım Pazar 10.00’da, 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi ve Neve Şalom Sinagogu’nda halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleşeceğini...
- ULUSAL Eğitim Derneği’nce her yıl Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında verilen ‘Eğitim Onur Ödülü’ne bu yıl yıllardır parasız, laik ve bilimsel eğitimle ilgili çalışmalarıyla dikkat çeken Prof. Dr. Rıfat Okçabol değer görüldüğünü; ödülün 23 Kasım Cumartesi Ankara Yüksek Ticaretliler Derneği’nde yapılacak törenle verileceğini...
- TÜRK Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan’ın, 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde hükümetin bir buçuk yıl önce verdiği ve bugün hâlâ havada asılı duran 3600 ek gösterge sözünü hatırlatmak, gündem oluşturmak amacıyla Twitter’da #3600neOldu etiketiyle çalışma başlattığını...
MESAJ PANOSU
MİSAFİR LOJMANLARI İŞGALDE
- ANKARA’daki misafirhanelerde milletvekillerinin süresiz kalması tedavi için Ankara’ya gelen kamu çalışanlarının çoğunu mağdur etmektedir. İnisiyatifini aşan bürokrasi da bu durumdan oldukça rahatsızdır. Kamu vicdanını sızlatan haksızlığa siyasi irade ivedilikle son vermelidir. Faruk ÇEBİ
- SEVGİLİ gençler... Ya sistemin kurbanı olacaksınız ya da değişimin mimarı olacaksınız... Meral AKŞENER
- 12 Eylül yönetimi ‘mavi’ kelimesinden rahatsızdı, AKP ise ‘hak, hukuk, adalet’ kavramlarından rahatsız.Prof. Dr. Kamil Okyay SINDIR