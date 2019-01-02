Milli Piyango’da asıl kazanan kim? Varlık Fonu mu?

Hukukun Egemenliği Derneği Onursal Genel Başkanı Avukat Erdem Akyüz, Milli Piyango’nun asıl kazananını kaleme aldı.
Akyüz diyor ki:
“MP’nin (Milli Piyango) 70 milyon liralık -tüm zamanların en büyük- ikramiyesi büyük ilgi gördü. MP’nin asıl kazananını hiç düşündünüz mü?
Bütün çekilişlerde MP biletindeki rakamlar 6 hanelidir. Bu durumda büyük ikramiyeyi yakalama şansı 1 milyonda birdir. Ama yılbaşı çekilişinde biletler 7 rakamı içeriyor. Bilet numaralarında 7 rakam var. Her bir rakam hanesi 0-9 arasında on farklı değer taşıyor.
Bu durumda büyük ikramiyeyi yakalama şansı 10 kat daha azalarak 10 milyonda bir oluyor.
Yani büyük ikramiye 10 milyon bilet içinde tek bir bilete, bilet alan 10 milyon kişi arasında tek bir kişiye çıkacaktır. 9 milyon 999 bin 999 kişiye çıkmayacaktır.
Ama 70 milyonluk ikramiyenin cazibesi, bu 9 milyon 999 bin 999 kişiyi cezbetmekte ve bilet almaktadırlar.
Bu şanssızlığı azaltmak, bir diğer deyimle şansı arttırmak için birçok internet sayfası, Milli Piyango’da kazanmak için öngörülen ‘mucize duaları, zikir ve salavatları’ okuyucuları ile paylaşmaktadır.
EN KAZANÇLILAR BAYİLER!
MP’nin asıl kazananı ‘Türkiye Varlık Fonu’dur. Çünkü MP bu fona bağlanmıştır. Bu asıl kazananın yanında diğer kazananlar da bayilerdir. Seyyar bayiler, üretimin olmadığı ve asgari ücretle çalıştıkları işkollarında, birkaç ayda kazandıkları parayı 20 günde kazanıyor.
İsim yapan bayiler, MP’nin asıl talihlisidir.
Bilet satışında yüzde 9 oranındaki bayilik geliri yanında, çekilişlerde ikramiye çıkan biletlerin bayiler tarafından ödenmesi durumunda da bayilere ayrı bir prim ödemesi yapılıyor. Böylece bayilik, bilet almaktan daha garantili bir kazanç haline geliyor.
MP biletleri basılı bilet olarak satılmanın dışında, her gün oynanan Sayısal Loto, Şans Topu, On Numara, Süper Loto, Kazı Kazan, at yarışı, İddia bayilerinin makinelerinden sanal olarak üretilmiş biletler olarak da alınabiliyor. Böylece Türkiye tam bir ‘şans oyunu ülkesi’ haline gelmiş oluyor.
MP idaresinin çalışmaları ve resmi sayfası gizlilik ve bilinmezlikler taşıyor. Kaç bilet satıldığı, bunların kaçının yarım ve çeyrek bilet olduğu, bütün biletlerin satılması halinde ne kadar para kazanılacağı, dağıtılacak ikramiye dışındaki paranın miktarı, nereye, ne kadar, ne miktar verileceği ve nasıl sarf edileceği yolunda bilgiler bulunmuyor.
Üç yıllık orta vadeli vergi programı ile piyango çekilişleri ve şans oyunlarından elde edilen gelirlerden alınan yüzde 10 oranındaki vergi ve stopaj oranı da 2018 itibarıyla yüzde 20’ye çıkarılarak önemli bir vergi artışı yapılmıştır.
Bir diğer bilinmezlik de çekilişlerde yaşanmaktadır. Bu yönü itibarıyla da MP, YSK’ya (Yüksek Seçim Kurulu) benzemekte, sandığa giren ile sandıktan çıkacak olan bir bilinmezlik ve görünmezlik zırhına bürünmektedir.
Bu durumda “Ya çıkarsa...” demekten başka yapacak iş kalmamaktadır.”
ZEKİ’Yİ DE EMEL’İ DE ÖZLEMİŞİZ
CUMHURİYET tarihinde şimdiye kadar hiç böyle bir yılbaşı kutlaması yaşanmadı...
Renksiz, coşkusuz ve heyecansız... İkinci ve üçüncü sınıf programlardı hepsi. Büyük çoğunluk yeni yıla evlerinde girdi. Bunun bir sebebi de Milli Piyango’nun ilk defa saat 24.00 olmadan çekilmesi, TV’lerin çoğunluğunun banttan yayın yapması... Bazı kanallar popüler yarışma programlarının içerisine bazı sanatçıları ‘sos’ yaptılar. Yine de bizler Zeki Müren’li, Ajda Pekkan’lı, Erol Evgin’li, Emel Sayın’lı, İbrahim Tatlıses’li Metin Akpınar-Zeki Alasya’lı, Müjdat Gezen’li ve Halit Kıvanç’lı yılbaşı programlarını ne kadar özlediğimizi anladık. Taksim’in bu yıl ağırlıklı konukları ise Suriyeliler ve Araplar oldu. Sonuçta yeni yıla mı girdik, eski yıldan mı çıktık; kimse anlamadı.
Bir okurumuzun dilediği gibi, yeni yıl çınar ağacı gibi sağlam ve uzun ömürlü olsun!
GÜNÜN SÖZÜ
“BİR milletvekilinin maaşı asgari ücretlinin maaşının kaç katıdır?
Fransa’da 3, Hollanda’da 3, Belçika’da 3, İsveç’te 3, İngiltere’de 4, Yunanistan’da 4, Türkiye’de 14... Bu tabloyu alkışlayan yine asgari ücretliler.”
Ayşe Erkli YALÇINDAĞ
BİLİYOR MUSUNUZ
CHP Tekirdağ Milletvekili Doktor İlhami Özcan Aygun’un iktidardan, Cengiz İnşaat’ın 422 trilyonluk vergi borcunun silinmesi gibi, icra kapılarında sürünen çiftçilerimizin de borçlarının faizlerinin silinmesini istediğini...
MESAJ
DEMOKRASİ mücadelesi verenlerin adalet ve dayanışmadan başka çaresi yoktur. Bu mücadelenin olmazsa olmazı cesarettir. 17. asrın İngiliz düşünürü Hobbes, toplumu tahakküm altında tutmak için korkunun gerekli olduğunu söylüyor. Tek panzehir cesarettir. Tunç SOYER
GREVİ olmayan bir toplumda yaşamaktansa çöp yığınlarıyla, demokrasi içinde, sendikası, toplu sözleşmesi olan bir düzende yaşamayı yeğlerim.
Prof. Dr. Nurettin SÖZEN
Milli Piyango’da asıl kazanan kim? Varlık Fonu mu?
Hukukun Egemenliği Derneği Onursal Genel Başkanı Avukat Erdem Akyüz, Milli Piyango’nun asıl kazananını kaleme aldı.
Akyüz diyor ki:
“MP’nin (Milli Piyango) 70 milyon liralık -tüm zamanların en büyük- ikramiyesi büyük ilgi gördü. MP’nin asıl kazananını hiç düşündünüz mü?
Bütün çekilişlerde MP biletindeki rakamlar 6 hanelidir. Bu durumda büyük ikramiyeyi yakalama şansı 1 milyonda birdir. Ama yılbaşı çekilişinde biletler 7 rakamı içeriyor. Bilet numaralarında 7 rakam var. Her bir rakam hanesi 0-9 arasında on farklı değer taşıyor.
Bu durumda büyük ikramiyeyi yakalama şansı 10 kat daha azalarak 10 milyonda bir oluyor.
Yani büyük ikramiye 10 milyon bilet içinde tek bir bilete, bilet alan 10 milyon kişi arasında tek bir kişiye çıkacaktır. 9 milyon 999 bin 999 kişiye çıkmayacaktır.
Ama 70 milyonluk ikramiyenin cazibesi, bu 9 milyon 999 bin 999 kişiyi cezbetmekte ve bilet almaktadırlar.
Bu şanssızlığı azaltmak, bir diğer deyimle şansı arttırmak için birçok internet sayfası, Milli Piyango’da kazanmak için öngörülen ‘mucize duaları, zikir ve salavatları’ okuyucuları ile paylaşmaktadır.
EN KAZANÇLILAR BAYİLER!
MP’nin asıl kazananı ‘Türkiye Varlık Fonu’dur. Çünkü MP bu fona bağlanmıştır. Bu asıl kazananın yanında diğer kazananlar da bayilerdir. Seyyar bayiler, üretimin olmadığı ve asgari ücretle çalıştıkları işkollarında, birkaç ayda kazandıkları parayı 20 günde kazanıyor.
İsim yapan bayiler, MP’nin asıl talihlisidir.
Bilet satışında yüzde 9 oranındaki bayilik geliri yanında, çekilişlerde ikramiye çıkan biletlerin bayiler tarafından ödenmesi durumunda da bayilere ayrı bir prim ödemesi yapılıyor. Böylece bayilik, bilet almaktan daha garantili bir kazanç haline geliyor.
MP biletleri basılı bilet olarak satılmanın dışında, her gün oynanan Sayısal Loto, Şans Topu, On Numara, Süper Loto, Kazı Kazan, at yarışı, İddia bayilerinin makinelerinden sanal olarak üretilmiş biletler olarak da alınabiliyor. Böylece Türkiye tam bir ‘şans oyunu ülkesi’ haline gelmiş oluyor.
MP idaresinin çalışmaları ve resmi sayfası gizlilik ve bilinmezlikler taşıyor. Kaç bilet satıldığı, bunların kaçının yarım ve çeyrek bilet olduğu, bütün biletlerin satılması halinde ne kadar para kazanılacağı, dağıtılacak ikramiye dışındaki paranın miktarı, nereye, ne kadar, ne miktar verileceği ve nasıl sarf edileceği yolunda bilgiler bulunmuyor.
Üç yıllık orta vadeli vergi programı ile piyango çekilişleri ve şans oyunlarından elde edilen gelirlerden alınan yüzde 10 oranındaki vergi ve stopaj oranı da 2018 itibarıyla yüzde 20’ye çıkarılarak önemli bir vergi artışı yapılmıştır.
Bir diğer bilinmezlik de çekilişlerde yaşanmaktadır. Bu yönü itibarıyla da MP, YSK’ya (Yüksek Seçim Kurulu) benzemekte, sandığa giren ile sandıktan çıkacak olan bir bilinmezlik ve görünmezlik zırhına bürünmektedir.
Bu durumda “Ya çıkarsa...” demekten başka yapacak iş kalmamaktadır.”
ZEKİ’Yİ DE EMEL’İ DE ÖZLEMİŞİZ
CUMHURİYET tarihinde şimdiye kadar hiç böyle bir yılbaşı kutlaması yaşanmadı...
Renksiz, coşkusuz ve heyecansız... İkinci ve üçüncü sınıf programlardı hepsi. Büyük çoğunluk yeni yıla evlerinde girdi. Bunun bir sebebi de Milli Piyango’nun ilk defa saat 24.00 olmadan çekilmesi, TV’lerin çoğunluğunun banttan yayın yapması... Bazı kanallar popüler yarışma programlarının içerisine bazı sanatçıları ‘sos’ yaptılar. Yine de bizler Zeki Müren’li, Ajda Pekkan’lı, Erol Evgin’li, Emel Sayın’lı, İbrahim Tatlıses’li Metin Akpınar-Zeki Alasya’lı, Müjdat Gezen’li ve Halit Kıvanç’lı yılbaşı programlarını ne kadar özlediğimizi anladık. Taksim’in bu yıl ağırlıklı konukları ise Suriyeliler ve Araplar oldu. Sonuçta yeni yıla mı girdik, eski yıldan mı çıktık; kimse anlamadı.
Bir okurumuzun dilediği gibi, yeni yıl çınar ağacı gibi sağlam ve uzun ömürlü olsun!
GÜNÜN SÖZÜ
“BİR milletvekilinin maaşı asgari ücretlinin maaşının kaç katıdır?
Fransa’da 3, Hollanda’da 3, Belçika’da 3, İsveç’te 3, İngiltere’de 4, Yunanistan’da 4, Türkiye’de 14... Bu tabloyu alkışlayan yine asgari ücretliler.”
Ayşe Erkli YALÇINDAĞ
BİLİYOR MUSUNUZ
CHP Tekirdağ Milletvekili Doktor İlhami Özcan Aygun’un iktidardan, Cengiz İnşaat’ın 422 trilyonluk vergi borcunun silinmesi gibi, icra kapılarında sürünen çiftçilerimizin de borçlarının faizlerinin silinmesini istediğini...
MESAJ
DEMOKRASİ mücadelesi verenlerin adalet ve dayanışmadan başka çaresi yoktur. Bu mücadelenin olmazsa olmazı cesarettir. 17. asrın İngiliz düşünürü Hobbes, toplumu tahakküm altında tutmak için korkunun gerekli olduğunu söylüyor. Tek panzehir cesarettir. Tunç SOYER
GREVİ olmayan bir toplumda yaşamaktansa çöp yığınlarıyla, demokrasi içinde, sendikası, toplu sözleşmesi olan bir düzende yaşamayı yeğlerim.
Prof. Dr. Nurettin SÖZEN