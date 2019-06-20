Milli Mücadele’de unutulmayan Rumeli ve Anadolu kardeşliği

EDİRNE Trakya Üniversitesi’nden Prof. Dr. İlker Alp ‘Kurtuluş Savaşı’nın bilinmeyen bir boyutunu, ‘Bulgaristan Türklerinin yardımları’nı ilginç bir çalışmayla ortaya çıkardı.
Bulgaristan’daki başmüftülük, müftülükler, Türk vakıfları ve İslam cemaati teşkilatları, Türk Kurtuluş Savaşı için yardıma çağırılıyor. Onlar da para yardımı yapıyor, fitre, zekât ve kurban derilerini Türkiye’ye yardım etmek maksadıyla Hilal-i Ahmer’e bağışlıyorlar.
Bulgaristan Türkleri, 1912-1923 Balkan Savaşları ve 1914-1918 1. Dünya Savaşı yıllarında çok ağır siyasi, mali ve iktisadi şartların altında ezilmiş ve tükenmişti. Türkiye Cumhuriyeti’nin devlet edilme süreci de dahil olmak üzere Bulgaristan Türkleri, bu dönemlerde toplam olarak 3 milyon 500 bin lev, 2 milyon kuruş, 13 bin lira, 5 bin altın, 100 bin frank bağışta bulunmuştu.
Hilal-i Ahmer şefkat pullarının satımından da 300 binden fazla lev, 1.400’ün üzerinde Türk Lirası temin etmişlerdi. Paranın yanı sıra eşya ve yiyecek maddeleri yardımında da bulunmuşlardı. Silah ve cephane de temin etmişlerdi.
Türkiye’nin 1920 yılı bütçesi 63 milyon 18 bin 358 lira, bütçe açığı ise 11 milyon 629 bin 732 liraydı.
Bulgaristan Türklerinin verdikleri bu yardımlardan bile, bütün zor günlerde olduğu gibi Milli Mücadele döneminde de Rumeli ve Anadolu Türklerinin arasındaki “kardeşliğin, işbirliğin ve dayanışmanın” güçlü olduğu görülmektedir. En zor şartlarda dahi Anadolu ve Rumeli Türklerinin birbirlerine her çeşit yardım ve desteği sağladıkları anlaşılmaktadır.
Özetle Milli Mücadele sürecinde Rumeli Türkleri, Anadolu Türkleri ile birlikte üzülmüş ve birlikte sevinmiştir. Rumeli Türklerinin kalbi, Anadolu Türklerinin kalbiyle birlikte atmıştır.
ÇORLU MEZARLIĞI BALKAN TARİHİNİN İZLERİYLE DOLUDUR
ÇORLU Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, ‘1989 Göçünün 30. Yıl Dönümü Uluslararası Sempozyumu’nda yaptığı konuşmada, “1989 göçünde Çorlu’ya 100 bin göçmenin yerleştiğini belirterek göç tarihinin izlerini Çorlu mezarlığında görebilirsiniz” dedi ve konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Göçmenlerin mezar taşlarında doğum yerlerinin Bulgaristan’ın Razgrad, Silistre, Dobriç (Hacıoğlu Pazarı), Tırgovişte (Eski Cuma), Sliven (İslimiye), Şumnu, Varna ve Kırcaali gibi şehirler ve onlara bağlı köyler olduğu görülür. Âşık Veysel’in ‘İki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece’ dizelerinde olduğu gibi 1989 Bulgaristan Türkleri için hanın başlangıç kapısı Bulgaristan, bitiş kapısı ise Türkiye olmuştur. İki kapı arasındaki ‘ince uzun yol’ ise Bulgaristan Türkleri için acılarla dolu olmuştur.
Bu acıların aşamalarını özellikle 1984 yılında ad değişimi ile başlayan dini ibadetlerin ve sünnetin yasaklanması, evlilik ve ölüm merasimlerin Hıristiyan inançlarına göre yapılmaya zorlanması ve Türkiye’ye göç olarak sıralayabiliriz. Bu süreçte Bulgaristan Türkleri temel iş güçlerinden biri olarak Bulgar anayasasına, kanunlarına sadık kalmalarına rağmen bu muamelelere maruz kaldılar. Başlangıçta neden Bulgarların bunları yaptıklarının mantıklı bir açıklamasını bulamadılar.
Yaşanan bütün bu olayların altında onların sahip oldukları Müslüman ve Türk kimliğinin olduğunu anladılar. Bulgarlar onlardan bu değerlerini bırakmalarını istediler, onlar ise bu değerleri bırakmaktansa doğdukları vatanlarını terk etmek zorunda kaldılar.
Bu sempozyum sadece Çorlu’ya değil, insanlığa bir hizmettir. İntikam değil, bu acıları bir daha yaşamamak içindir.”
(Göç sempozyumunda neler konuşuldu? İnternetteki köşemizde okuyunuz.)
TÜRKLÜĞÜ KURTARMAK
- “... Vereceğiniz birer çift çorap veya gömlek, yahut birer ikişer frank, Anadolu gazilerinin yetimlerini doyuracak, yaralı kalplerine merhem olacak, onlar da düşmanı daha büyük cesaretle karşılayacaklar, Anadolu’yu ve bütün Türklüğü kurtaracaklardır.”
(Ahali Gazetesi, 19 Mart 1922)
- “Hilal-i Ahmer, yetimlerin gözyaşlarını siler, aç kalanları besler. Çıplakları giydirir, mecruhları tedavi eder. Oraya iane veriniz.”
(Deliorman Gazetesi, 11 Aralık 1923)
BİLİYOR MUSUNUZ
- BEDRİ Baykam ve Öykü Eras’ın hazırladıkları ‘19 Mayıs, 100. Yıl’ başlıklı grup sergisinin 30 Ağustos’a kadar Taksim Piramid Sanat’ta izlenebileceğini...
- ESKİ diplomat ve milletvekili Onur Öymen’in “Doğu Akdeniz’de derdini anlatamayan Türkiye’nin yalnızlaştığını” söylediğini...
30 BÜYÜKŞEHİR ARASINDA TEKİRDAĞ e-DEVLET’TE BİRİNCİ
TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediyesi (TBB), 30 büyükşehir belediyesi içerisinde yayına aldığı yeni içeriklerle e-devlet entegrasyonunda 1. sıradaki yerini korumaya devam ediyor.
Bilgi İşlem Dairesi tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda TBB ile e-devlet platformu arasında entegrasyon kuruldu ve elektronik belediyecilik hizmetlerinin web altyapısı aracılığıyla www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilebilmesine imkan sağlandı. Söz konusu teknolojik atılımın gerçekleştirilmesinin ardından TBB, 30 büyükşehir belediyesi arasında e-devlet entegrasyonu kapsamında yayına aldığı içeriklerle 1’inci sıraya yerleşti ve yayına aldığı 3 yeni içerikle başarısını sürdürdü.
E-Devlet Üzerinden 14 farklı başlık altında hizmet veriliyor. Vatandaşların belediye hizmet birimlerine gitmesine gerek olmaksızın, bulundukları her yerden web ortamından e-devlet uygulamasına bağlanabiliyor.
Başkan Kadir Albayrak “Teknolojik yeniliklerde öncü olmaya devam edeceğiz” diyor.
Milli Mücadele’de unutulmayan Rumeli ve Anadolu kardeşliği
EDİRNE Trakya Üniversitesi’nden Prof. Dr. İlker Alp ‘Kurtuluş Savaşı’nın bilinmeyen bir boyutunu, ‘Bulgaristan Türklerinin yardımları’nı ilginç bir çalışmayla ortaya çıkardı.
Bulgaristan’daki başmüftülük, müftülükler, Türk vakıfları ve İslam cemaati teşkilatları, Türk Kurtuluş Savaşı için yardıma çağırılıyor. Onlar da para yardımı yapıyor, fitre, zekât ve kurban derilerini Türkiye’ye yardım etmek maksadıyla Hilal-i Ahmer’e bağışlıyorlar.
Bulgaristan Türkleri, 1912-1923 Balkan Savaşları ve 1914-1918 1. Dünya Savaşı yıllarında çok ağır siyasi, mali ve iktisadi şartların altında ezilmiş ve tükenmişti. Türkiye Cumhuriyeti’nin devlet edilme süreci de dahil olmak üzere Bulgaristan Türkleri, bu dönemlerde toplam olarak 3 milyon 500 bin lev, 2 milyon kuruş, 13 bin lira, 5 bin altın, 100 bin frank bağışta bulunmuştu.
Hilal-i Ahmer şefkat pullarının satımından da 300 binden fazla lev, 1.400’ün üzerinde Türk Lirası temin etmişlerdi. Paranın yanı sıra eşya ve yiyecek maddeleri yardımında da bulunmuşlardı. Silah ve cephane de temin etmişlerdi.
Türkiye’nin 1920 yılı bütçesi 63 milyon 18 bin 358 lira, bütçe açığı ise 11 milyon 629 bin 732 liraydı.
Bulgaristan Türklerinin verdikleri bu yardımlardan bile, bütün zor günlerde olduğu gibi Milli Mücadele döneminde de Rumeli ve Anadolu Türklerinin arasındaki “kardeşliğin, işbirliğin ve dayanışmanın” güçlü olduğu görülmektedir. En zor şartlarda dahi Anadolu ve Rumeli Türklerinin birbirlerine her çeşit yardım ve desteği sağladıkları anlaşılmaktadır.
Özetle Milli Mücadele sürecinde Rumeli Türkleri, Anadolu Türkleri ile birlikte üzülmüş ve birlikte sevinmiştir. Rumeli Türklerinin kalbi, Anadolu Türklerinin kalbiyle birlikte atmıştır.
ÇORLU MEZARLIĞI BALKAN TARİHİNİN İZLERİYLE DOLUDUR
ÇORLU Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, ‘1989 Göçünün 30. Yıl Dönümü Uluslararası Sempozyumu’nda yaptığı konuşmada, “1989 göçünde Çorlu’ya 100 bin göçmenin yerleştiğini belirterek göç tarihinin izlerini Çorlu mezarlığında görebilirsiniz” dedi ve konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Göçmenlerin mezar taşlarında doğum yerlerinin Bulgaristan’ın Razgrad, Silistre, Dobriç (Hacıoğlu Pazarı), Tırgovişte (Eski Cuma), Sliven (İslimiye), Şumnu, Varna ve Kırcaali gibi şehirler ve onlara bağlı köyler olduğu görülür. Âşık Veysel’in ‘İki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece’ dizelerinde olduğu gibi 1989 Bulgaristan Türkleri için hanın başlangıç kapısı Bulgaristan, bitiş kapısı ise Türkiye olmuştur. İki kapı arasındaki ‘ince uzun yol’ ise Bulgaristan Türkleri için acılarla dolu olmuştur.
Bu acıların aşamalarını özellikle 1984 yılında ad değişimi ile başlayan dini ibadetlerin ve sünnetin yasaklanması, evlilik ve ölüm merasimlerin Hıristiyan inançlarına göre yapılmaya zorlanması ve Türkiye’ye göç olarak sıralayabiliriz. Bu süreçte Bulgaristan Türkleri temel iş güçlerinden biri olarak Bulgar anayasasına, kanunlarına sadık kalmalarına rağmen bu muamelelere maruz kaldılar. Başlangıçta neden Bulgarların bunları yaptıklarının mantıklı bir açıklamasını bulamadılar.
Yaşanan bütün bu olayların altında onların sahip oldukları Müslüman ve Türk kimliğinin olduğunu anladılar. Bulgarlar onlardan bu değerlerini bırakmalarını istediler, onlar ise bu değerleri bırakmaktansa doğdukları vatanlarını terk etmek zorunda kaldılar.
Bu sempozyum sadece Çorlu’ya değil, insanlığa bir hizmettir. İntikam değil, bu acıları bir daha yaşamamak içindir.”
(Göç sempozyumunda neler konuşuldu? İnternetteki köşemizde okuyunuz.)
TÜRKLÜĞÜ KURTARMAK
- “... Vereceğiniz birer çift çorap veya gömlek, yahut birer ikişer frank, Anadolu gazilerinin yetimlerini doyuracak, yaralı kalplerine merhem olacak, onlar da düşmanı daha büyük cesaretle karşılayacaklar, Anadolu’yu ve bütün Türklüğü kurtaracaklardır.”
(Ahali Gazetesi, 19 Mart 1922)
- “Hilal-i Ahmer, yetimlerin gözyaşlarını siler, aç kalanları besler. Çıplakları giydirir, mecruhları tedavi eder. Oraya iane veriniz.”
(Deliorman Gazetesi, 11 Aralık 1923)
BİLİYOR MUSUNUZ
- BEDRİ Baykam ve Öykü Eras’ın hazırladıkları ‘19 Mayıs, 100. Yıl’ başlıklı grup sergisinin 30 Ağustos’a kadar Taksim Piramid Sanat’ta izlenebileceğini...
- ESKİ diplomat ve milletvekili Onur Öymen’in “Doğu Akdeniz’de derdini anlatamayan Türkiye’nin yalnızlaştığını” söylediğini...
30 BÜYÜKŞEHİR ARASINDA TEKİRDAĞ e-DEVLET’TE BİRİNCİ
TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediyesi (TBB), 30 büyükşehir belediyesi içerisinde yayına aldığı yeni içeriklerle e-devlet entegrasyonunda 1. sıradaki yerini korumaya devam ediyor.
Bilgi İşlem Dairesi tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda TBB ile e-devlet platformu arasında entegrasyon kuruldu ve elektronik belediyecilik hizmetlerinin web altyapısı aracılığıyla www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilebilmesine imkan sağlandı. Söz konusu teknolojik atılımın gerçekleştirilmesinin ardından TBB, 30 büyükşehir belediyesi arasında e-devlet entegrasyonu kapsamında yayına aldığı içeriklerle 1’inci sıraya yerleşti ve yayına aldığı 3 yeni içerikle başarısını sürdürdü.
E-Devlet Üzerinden 14 farklı başlık altında hizmet veriliyor. Vatandaşların belediye hizmet birimlerine gitmesine gerek olmaksızın, bulundukları her yerden web ortamından e-devlet uygulamasına bağlanabiliyor.
Başkan Kadir Albayrak “Teknolojik yeniliklerde öncü olmaya devam edeceğiz” diyor.