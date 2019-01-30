Milli Korunma Kanunu neydi?

DURDURULAMAYAN fiyatlar ancak 1984 yılında kaldırılan ‘Kâr Hadleri ve Milli Korunma Yasası’yla indirilebilir.
Büyük-küçük ticaret erbabının fiyat artışları durdurulamamaktadır. Yapılacak şey, 1984 yılında ANAP tarafından serbest teşebbüs fikrine aykırı diye kaldırılan, ‘Fatura, Kâr Hadleri ve Milli Korunma Kanunu’nun (MKK) yeniden konulmasıdır. Orta yaşlılar bilmezler. Bu kanuna göre;
1- Fiyatlar zincirleme faturalar ve üzerine en son satıcının kâr hadleri eklenerek bulunurdu.
2- Yasayı ihlal edenler 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılır ve bu karar radyo ile ilan edilirdi.
Kâr hadleri, imalat için yüzde 15, perakende için yüzde 25, meyve ve sebze için yüzde 30’du. Böyle bir fiyat patlaması 1957 yılında olmuş, Menderes hükumetinin MKK’yı uygulaması sonucu fiyatlar dramatik düşmüş ve on yıllarca artmamıştı. Örneğin ben üniversitede öğrenciyken bir dolma kalem 55 TL idi. MKK’nın uygulamasıyla l2.5 TL’ye düşmüştü.
Ben 1961 yılında iş hayatına atıldım, kâr haddim yüzde 15 idi. Ve herkes ucuz olduğu için yerli malı makine kullanırdı. İthal malın fiyatı yüzde 50 daha pahalıydı. Ben kâr ederdim ve 1981 yılında İngiltere’ye Singapur fiyatlarının altında 5 milyon dolarlık boru ek parçaları satmıştım. Serbest ekonomiyi “Ne zam yaparsan yap” olarak anlayan bizim ticaret erbabı, bu yasayı monetarist holding profesörlerinin icazeti ile Özal’a kaldırtmışlardı. Sonuç bu oldu.
Aslan ÖZMEN
Turizmde ‘kuşaklar’ buluşacak
EKİN Grubu Turizm gazetesinin ilkini 10 yıl önce düzenlediği buluşmanın ikincisi, EMITT Fuarı sırasında Beylikdüzü TÜYAP’ta gerçekleştirecek. 1 Şubat’ta açılacak olan EMITT Fuarı sırasında düzenlenecek ‘Turizmde Kuşaklar Buluşması’nın koordinasyonunu eski bakan ve TÜRSAB Başkanı Bahattin Yücel ile Kültür Turizm’den Hami Fidanoğlu yapacak. Yarım yüzyılı geride bırakan Türk turizm sektörünün bu vefa buluşması için Yücel, “Bunu keşke meslek örgütleri, hatta kamu yönetimi düşünüp yapsa ama onlar olmasa da bu sektörün kadirşinasları var. Biz onu yapıyoruz” dedi. Toplantı 1 Şubat Cuma 17.00’de TÜYAP 7 Hol Sedef Salonu’nda yapılacak.
BİLİYOR MUSUNUZ?
İNCE’DEN TEHDİT
- SİLİVRİ Belediye Başkanı Özcan Işıklar PM’de veto edilince (34-25), Işıklar’ın dünürü Muharrem İnce’nin başta Genel Başkan Kılıçdaroğlu olmak üzere partinin bazı MYK ve PM üyelerine tehdit içeren sözler sarf ettiğini...
ŞEFFAFLIK PUANIMIZ
- ULUSLARARASI Şeffaflık Örgütü’nün (Transparency International) 2018 yılı Yolsuzluk Algı Endeksi’nde (CPI) Türkiye’nin 180 ülke arasında 41 puanla 78’inci sırada yer aldığını, endekse göre Türkiye’nin son beş yılda 9 puan kaybederek 14 basamak gerilediğini ve Macaristan’ın Türkiye ile birlikte en fazla düşüş yaşayan ülkelerden olduğunu, son beş yılda 8 puan kaybeden Macaristan’ın 46 puanla 64’üncü sırada yer aldığını...
- ER çağdaş sanat dizisinin ilk projesinde Bora Akıncıtürk ve Iain Ball’un ortak hazırladıkları ‘SKEE’ adlı serginin, Cem Hamlacıbaşı küratörlüğünde Londra’da Narrative Projects galerisinde, 2 Şubat tarihinde açılacağını...
RUSYA’YA VAR, ÇİFTÇİYE YOK
- CHP Tekirdağ Milletvekili Dr. İlhami Özcan Aygun’un Bakan Bekir Pakdemirli’nin “Paramız var ki saman, buğday ithal ediyoruz” sözlerini anımsatarak “İthalata gelince para bulan iktidar, kendi üreticisini cep delik cepken delik bırakıyor. Et ve Süt Kurumu, hayvanlarını kesime gönderen çiftçimize 50 gündür ödeme yapmıyor! Bu nasıl bir vurdumduymazlıktır! Bu nasıl yerli ve milli duruştur” diye tepki gösterdiğini...
DEVRİM ŞEHİTLERİ
- BAKIRKÖY Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Bakırköy Şubesi tarafından, Adalet ve Demokrasi Haftası kapsamında yapılan ‘Devrim Şehitlerini Anma Etkinliği’nde A. İlhan Gülek, Alev Coşkun ve Ali Sirmen’in konuşmalarında; Abdi İpekçi, Sabahattin Ali, Ahmet Taner Kışlalı, Ümit Kaftancıoğlu, Behçet Aysan, İlhan Erdost, Tahir Elçi, Muammer Aksoy ve Uğur Mumcu’nun katledilmelerinin tek ortak noktasının Atatürkçülük olduğunu vurgulayarak, “‘Laik, Atatürk ilkelerine bağlı Cumhuriyet korunmalıdır’ diyenler saf dışı ediliyor, susturuluyor, vuruluyor” dediklerini...
CHP bizi asimile ediyor
CHP’ye ve adaylarına dönük çeşitli tepkiler alıyoruz. İki örnek verelim:
“Eskiden CHP’li belediye başkanları, halktan ve emekten yana olan insanlardan seçilirdi. Aydın Erten, Ahmet Piriştina, Osman Özgüven gibi insanların merkeziydi. 2019 yerel seçimleri için aday olanlara bakıyorum da çoğunluğu sermayeci, finansçı, liberal kanattan gelenler... Sanki halka hizmet etmek için değil de portföyüne belediye başkanlığını ekleyerek sermayesini güçlendirmek için bu makamları sıçrama tahtası olarak gören insanlara benziyorlar. Para odaklı kariyer seçimleri ile halk partisinde nasıl tutunacaklar? Nerde o halk parti ruhu? Nerde bu iktidarı taklit eden sonradan liberaller? Düzelteceğiz derken, asimile olarak bozulduk mu?”
ALTIN TEPSİ
“Siz Kartal Belediye Başkanı Dr. Opt. Altınok Öz’den ne istediniz. Kendisi iki dönem başarılı bir başkanlık dönemi geçirdi. Biliyor musunuz, kendisini aday göstermemekle Kartal’ı adeta altın tepside rakiplerine sundunuz. Belediyede çalışan yüzlerce personeli de huzursuz ettiniz.
Milli Korunma Kanunu neydi?
DURDURULAMAYAN fiyatlar ancak 1984 yılında kaldırılan ‘Kâr Hadleri ve Milli Korunma Yasası’yla indirilebilir.
Büyük-küçük ticaret erbabının fiyat artışları durdurulamamaktadır. Yapılacak şey, 1984 yılında ANAP tarafından serbest teşebbüs fikrine aykırı diye kaldırılan, ‘Fatura, Kâr Hadleri ve Milli Korunma Kanunu’nun (MKK) yeniden konulmasıdır. Orta yaşlılar bilmezler. Bu kanuna göre;
1- Fiyatlar zincirleme faturalar ve üzerine en son satıcının kâr hadleri eklenerek bulunurdu.
2- Yasayı ihlal edenler 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılır ve bu karar radyo ile ilan edilirdi.
Kâr hadleri, imalat için yüzde 15, perakende için yüzde 25, meyve ve sebze için yüzde 30’du. Böyle bir fiyat patlaması 1957 yılında olmuş, Menderes hükumetinin MKK’yı uygulaması sonucu fiyatlar dramatik düşmüş ve on yıllarca artmamıştı. Örneğin ben üniversitede öğrenciyken bir dolma kalem 55 TL idi. MKK’nın uygulamasıyla l2.5 TL’ye düşmüştü.
Ben 1961 yılında iş hayatına atıldım, kâr haddim yüzde 15 idi. Ve herkes ucuz olduğu için yerli malı makine kullanırdı. İthal malın fiyatı yüzde 50 daha pahalıydı. Ben kâr ederdim ve 1981 yılında İngiltere’ye Singapur fiyatlarının altında 5 milyon dolarlık boru ek parçaları satmıştım. Serbest ekonomiyi “Ne zam yaparsan yap” olarak anlayan bizim ticaret erbabı, bu yasayı monetarist holding profesörlerinin icazeti ile Özal’a kaldırtmışlardı. Sonuç bu oldu.
Aslan ÖZMEN
Turizmde ‘kuşaklar’ buluşacak
EKİN Grubu Turizm gazetesinin ilkini 10 yıl önce düzenlediği buluşmanın ikincisi, EMITT Fuarı sırasında Beylikdüzü TÜYAP’ta gerçekleştirecek. 1 Şubat’ta açılacak olan EMITT Fuarı sırasında düzenlenecek ‘Turizmde Kuşaklar Buluşması’nın koordinasyonunu eski bakan ve TÜRSAB Başkanı Bahattin Yücel ile Kültür Turizm’den Hami Fidanoğlu yapacak. Yarım yüzyılı geride bırakan Türk turizm sektörünün bu vefa buluşması için Yücel, “Bunu keşke meslek örgütleri, hatta kamu yönetimi düşünüp yapsa ama onlar olmasa da bu sektörün kadirşinasları var. Biz onu yapıyoruz” dedi. Toplantı 1 Şubat Cuma 17.00’de TÜYAP 7 Hol Sedef Salonu’nda yapılacak.
BİLİYOR MUSUNUZ?
İNCE’DEN TEHDİT
- SİLİVRİ Belediye Başkanı Özcan Işıklar PM’de veto edilince (34-25), Işıklar’ın dünürü Muharrem İnce’nin başta Genel Başkan Kılıçdaroğlu olmak üzere partinin bazı MYK ve PM üyelerine tehdit içeren sözler sarf ettiğini...
ŞEFFAFLIK PUANIMIZ
- ULUSLARARASI Şeffaflık Örgütü’nün (Transparency International) 2018 yılı Yolsuzluk Algı Endeksi’nde (CPI) Türkiye’nin 180 ülke arasında 41 puanla 78’inci sırada yer aldığını, endekse göre Türkiye’nin son beş yılda 9 puan kaybederek 14 basamak gerilediğini ve Macaristan’ın Türkiye ile birlikte en fazla düşüş yaşayan ülkelerden olduğunu, son beş yılda 8 puan kaybeden Macaristan’ın 46 puanla 64’üncü sırada yer aldığını...
- ER çağdaş sanat dizisinin ilk projesinde Bora Akıncıtürk ve Iain Ball’un ortak hazırladıkları ‘SKEE’ adlı serginin, Cem Hamlacıbaşı küratörlüğünde Londra’da Narrative Projects galerisinde, 2 Şubat tarihinde açılacağını...
RUSYA’YA VAR, ÇİFTÇİYE YOK
- CHP Tekirdağ Milletvekili Dr. İlhami Özcan Aygun’un Bakan Bekir Pakdemirli’nin “Paramız var ki saman, buğday ithal ediyoruz” sözlerini anımsatarak “İthalata gelince para bulan iktidar, kendi üreticisini cep delik cepken delik bırakıyor. Et ve Süt Kurumu, hayvanlarını kesime gönderen çiftçimize 50 gündür ödeme yapmıyor! Bu nasıl bir vurdumduymazlıktır! Bu nasıl yerli ve milli duruştur” diye tepki gösterdiğini...
DEVRİM ŞEHİTLERİ
- BAKIRKÖY Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Bakırköy Şubesi tarafından, Adalet ve Demokrasi Haftası kapsamında yapılan ‘Devrim Şehitlerini Anma Etkinliği’nde A. İlhan Gülek, Alev Coşkun ve Ali Sirmen’in konuşmalarında; Abdi İpekçi, Sabahattin Ali, Ahmet Taner Kışlalı, Ümit Kaftancıoğlu, Behçet Aysan, İlhan Erdost, Tahir Elçi, Muammer Aksoy ve Uğur Mumcu’nun katledilmelerinin tek ortak noktasının Atatürkçülük olduğunu vurgulayarak, “‘Laik, Atatürk ilkelerine bağlı Cumhuriyet korunmalıdır’ diyenler saf dışı ediliyor, susturuluyor, vuruluyor” dediklerini...
CHP bizi asimile ediyor
CHP’ye ve adaylarına dönük çeşitli tepkiler alıyoruz. İki örnek verelim:
“Eskiden CHP’li belediye başkanları, halktan ve emekten yana olan insanlardan seçilirdi. Aydın Erten, Ahmet Piriştina, Osman Özgüven gibi insanların merkeziydi. 2019 yerel seçimleri için aday olanlara bakıyorum da çoğunluğu sermayeci, finansçı, liberal kanattan gelenler... Sanki halka hizmet etmek için değil de portföyüne belediye başkanlığını ekleyerek sermayesini güçlendirmek için bu makamları sıçrama tahtası olarak gören insanlara benziyorlar. Para odaklı kariyer seçimleri ile halk partisinde nasıl tutunacaklar? Nerde o halk parti ruhu? Nerde bu iktidarı taklit eden sonradan liberaller? Düzelteceğiz derken, asimile olarak bozulduk mu?”
ALTIN TEPSİ
“Siz Kartal Belediye Başkanı Dr. Opt. Altınok Öz’den ne istediniz. Kendisi iki dönem başarılı bir başkanlık dönemi geçirdi. Biliyor musunuz, kendisini aday göstermemekle Kartal’ı adeta altın tepside rakiplerine sundunuz. Belediyede çalışan yüzlerce personeli de huzursuz ettiniz.