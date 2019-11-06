Milas zeytin ile büyüyor

Milas, 6. Zeytin Hasat Şenliği ile adeta coştu. Milaslı üç milletvekili, Muğla Valisi ve TOBB Başkanı’nın da katıldığı şenlikte yapılan konuşmalarda, zeytinyağında hedefin markalaşma, kaliteyi coğrafi işaretle tescilleme ve ihracat olması gerektiği vurgulandı.
Milas 6. Zeytin Hasat Şenliği 2-3 Kasım Cumartesi ve Pazar günleri Milas’ta yapıldı. Atapark’ta düzenlenen törenle açılışı yapılan şenliğe, Muğla AKP Milletvekili M. Yavuz Demir, CHP’li Suat Özcan, Muğla Valisi Esengül Civelek ve İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu da katıldılar. Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat açılışta konuşturulmadı. Son anda davetiye gönderilen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün etkinliğe gelmedi. Şenliğe katılanlar bunu “AKP’nin presi” olarak nitelendirdi.
Muğla milletvekili Metin Ergun (İYİP) zeytin üreticisinin ‘yok’ yılında devlet tarafından desteklenmesini, prim desteğinin arttırılmasını, zeytin hastalıkları ile mücadele edilmesini istedi. CHP’li Suat Özcan, zeytinde sorunların ortak akılla çözümlenebileceğini belirterek zeytin ve zeytinyağına prim desteğinin arttırılmasını istedi. AKP’li M. Yavuz Demir konuşması sırasında Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli kendisini telefonla aradı. Bakan ilk kez bu yıl tane zeytine 15 kuruş prim uygulaması başlattıklarını belirtti ve “11’inci ayın 11’inci günü, saat 11.00’de Türkiye genelinde 11 milyon fidanı toprakla buluşturacağız” diye konuştu.
Muğla Valisi Esengül Civelek, Milas’ın sahip olduğu 10 milyon zeytin ağacı ile Türkiye’nin en önemli zeytin üretim merkezi olduğunu anlatarak zeytin hasadının bereketli olmasını diledi.
Yapılan konuşmaların ardından protokol ve şenlik düzenleme komitesi tarafından şenlik alanında açılan stantlar ziyaret edildi. Daha sonra Milas’ın Ağaçlıhöyük Mahallesi’ndeki Uyku Vadisi Tarım Kooperatifi’nin zeytin sıkım tesislerinin açılışı yapıldı ve ilk zeytinyağı sıkımı gerçekleştirildi. İlk sıkımdan elde edilen yüksek aromalı Milas zeytinyağı konuklara ikram edildi.
4 COĞRAFİ İŞARET
Şenlikte MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, Milas’a dört coğrafi işaretli (el halısı, zeytinyağı, tepsi böreği, yağlı zeytin) ürün kazandırdıklarını belirterek bunlardan Milas zeytinyağına alınan coğrafi işaretin Milas zeytinciliği için bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. “AB markasını da ilk biz alacağız” iddiasında bulundu. Coğrafi işaret alınmasından sonra hem üreticilerde, hem fabrikalarda hem de tüketicilerde kaliteli zeytinyağı konusunda bilinçlenme meydana geldiğini anlatan Özer, Milas zeytinyağına coğrafi işaret alınmasından sonra marka sayısının 53’ü, coğrafi işaret sahibi marka sayısının ise 10’u bulduğunu bildirdi. Milas Kaymakamı Eren Arslan da kaliteli zeytin ve zeytinyağı üretiminin önemine dikkat çekti.
HEDEF DÜNYAYA AÇILMAK
Hisarcıklıoğlu, şenlik için emeği geçenleri kutlayarak “Sizler burada hem Milas zeytinini tanıtıyor, hem de zeytinyağı kullanma kültürünü yayıyorsunuz. Sizlerin bu büyük gayreti ve emeği sayesinde, 20 sene önce 100 gram civarındaki kişi başı tüketim bugün 20 katına çıktı ve 2 litreye ulaştı. Zeytinyağı tüketimini, mesela 5 litreye çıkarabilirsek, zeytinyağının pazarlama sorunu kalmaz. Öte yandan artık bir hedefimiz de dünyaya açılmak olmalı” dedi ve zeytinyağında ihracatı hedef gösterdi, coğrafi işaretin ürünlere artı değer kattığını da vurguladı.
Zeytinyağı panelinde Doç. Dr. Figen Çukur, Doç. Dr. Tayfun Çukur ve Prof. Dr. Ferit Çobanoğlu da “kırsal kalkınmada coğrafi işaretli ürünlerin yeri ve önemi” konusundaki görüşlerini ifade ettiler.
TAĞŞİŞİ ENGELLEMEK İÇİN KAMPANYA BAŞLATILIYOR
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Milas’ta oda ve borsa başkanlarıyla ilginç bir toplantı yaptı. Onların her sorununa ‘çözüm’ler üretti, öneriler getirdi. MİTSO Meclis Başkanı Mustafa Yüksel, MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer başta olmak üzere Muğla, Fethiye, Bodrum, Aydın, Söke’nin oda ve borsa başkanları, TOBB Başkanı’na ortak imzalı bir dilekçe vererek zeytinyağında tağşişin (hilenin) engellenmesi için yurt çapında bir kampanya başlatılmasını istediler. Dilekçede “Bu tarz sahtekârlığı yapanlar, satışına aracılık edenler ve hatta bilinçli olarak kullanarak topluma gıda sunan işletmeler en ağır biçimde cezalandırılmalıdır” önerisinde bulundular.
Milas’ın ünlü zeytin ve zeytinyağı üreticisi Ali Osman Menteşe, Ağalıhöyük Mahallesi’ndeki zeytin sıkma fabrikasında yaptığı açıklamada, soğuk sıkım birinci kalite zeytinyağı konusunda katılımcıları bilgilendirdi. “Son dönemlerde Milas’ın kaliteli zeytinyağı üretiminde önemli gelişmeler yaşıyoruz. Zeytin üreticisinin bilinçli ve eğitimli olması gerekiyor, bu kaliteyi arttıracaktır. Onun için zeytinde ve zeytinyağında marka olmak zorundayız” dedi.
Beslenme uzmanı Dr. Ender Saraç, sunumunda sağlıklı bir yaşam için yenmesi gereken yağın yüzde 80’inin zeytinyağı, yüzde 20’sinin ise sadeyağ olması gerektiğini ifade ederken, zeytinyağının zekâyı geliştirdiğini de belirterek “Zeki olmak için, kolestrolü düşürmek için, cildimizi güzelleştirmek için mutlaka zeytinyağı yemeliyiz. Soğuk sıkım zeytinyağı tüm yağların kralıdır, kraliçesidir” diye konuştu.
Milas zeytin ile büyüyor
Milas, 6. Zeytin Hasat Şenliği ile adeta coştu. Milaslı üç milletvekili, Muğla Valisi ve TOBB Başkanı’nın da katıldığı şenlikte yapılan konuşmalarda, zeytinyağında hedefin markalaşma, kaliteyi coğrafi işaretle tescilleme ve ihracat olması gerektiği vurgulandı.
Milas 6. Zeytin Hasat Şenliği 2-3 Kasım Cumartesi ve Pazar günleri Milas’ta yapıldı. Atapark’ta düzenlenen törenle açılışı yapılan şenliğe, Muğla AKP Milletvekili M. Yavuz Demir, CHP’li Suat Özcan, Muğla Valisi Esengül Civelek ve İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu da katıldılar. Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat açılışta konuşturulmadı. Son anda davetiye gönderilen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün etkinliğe gelmedi. Şenliğe katılanlar bunu “AKP’nin presi” olarak nitelendirdi.
Muğla milletvekili Metin Ergun (İYİP) zeytin üreticisinin ‘yok’ yılında devlet tarafından desteklenmesini, prim desteğinin arttırılmasını, zeytin hastalıkları ile mücadele edilmesini istedi. CHP’li Suat Özcan, zeytinde sorunların ortak akılla çözümlenebileceğini belirterek zeytin ve zeytinyağına prim desteğinin arttırılmasını istedi. AKP’li M. Yavuz Demir konuşması sırasında Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli kendisini telefonla aradı. Bakan ilk kez bu yıl tane zeytine 15 kuruş prim uygulaması başlattıklarını belirtti ve “11’inci ayın 11’inci günü, saat 11.00’de Türkiye genelinde 11 milyon fidanı toprakla buluşturacağız” diye konuştu.
Muğla Valisi Esengül Civelek, Milas’ın sahip olduğu 10 milyon zeytin ağacı ile Türkiye’nin en önemli zeytin üretim merkezi olduğunu anlatarak zeytin hasadının bereketli olmasını diledi.
Yapılan konuşmaların ardından protokol ve şenlik düzenleme komitesi tarafından şenlik alanında açılan stantlar ziyaret edildi. Daha sonra Milas’ın Ağaçlıhöyük Mahallesi’ndeki Uyku Vadisi Tarım Kooperatifi’nin zeytin sıkım tesislerinin açılışı yapıldı ve ilk zeytinyağı sıkımı gerçekleştirildi. İlk sıkımdan elde edilen yüksek aromalı Milas zeytinyağı konuklara ikram edildi.
4 COĞRAFİ İŞARET
Şenlikte MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, Milas’a dört coğrafi işaretli (el halısı, zeytinyağı, tepsi böreği, yağlı zeytin) ürün kazandırdıklarını belirterek bunlardan Milas zeytinyağına alınan coğrafi işaretin Milas zeytinciliği için bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. “AB markasını da ilk biz alacağız” iddiasında bulundu. Coğrafi işaret alınmasından sonra hem üreticilerde, hem fabrikalarda hem de tüketicilerde kaliteli zeytinyağı konusunda bilinçlenme meydana geldiğini anlatan Özer, Milas zeytinyağına coğrafi işaret alınmasından sonra marka sayısının 53’ü, coğrafi işaret sahibi marka sayısının ise 10’u bulduğunu bildirdi. Milas Kaymakamı Eren Arslan da kaliteli zeytin ve zeytinyağı üretiminin önemine dikkat çekti.
HEDEF DÜNYAYA AÇILMAK
Hisarcıklıoğlu, şenlik için emeği geçenleri kutlayarak “Sizler burada hem Milas zeytinini tanıtıyor, hem de zeytinyağı kullanma kültürünü yayıyorsunuz. Sizlerin bu büyük gayreti ve emeği sayesinde, 20 sene önce 100 gram civarındaki kişi başı tüketim bugün 20 katına çıktı ve 2 litreye ulaştı. Zeytinyağı tüketimini, mesela 5 litreye çıkarabilirsek, zeytinyağının pazarlama sorunu kalmaz. Öte yandan artık bir hedefimiz de dünyaya açılmak olmalı” dedi ve zeytinyağında ihracatı hedef gösterdi, coğrafi işaretin ürünlere artı değer kattığını da vurguladı.
Zeytinyağı panelinde Doç. Dr. Figen Çukur, Doç. Dr. Tayfun Çukur ve Prof. Dr. Ferit Çobanoğlu da “kırsal kalkınmada coğrafi işaretli ürünlerin yeri ve önemi” konusundaki görüşlerini ifade ettiler.
TAĞŞİŞİ ENGELLEMEK İÇİN KAMPANYA BAŞLATILIYOR
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Milas’ta oda ve borsa başkanlarıyla ilginç bir toplantı yaptı. Onların her sorununa ‘çözüm’ler üretti, öneriler getirdi. MİTSO Meclis Başkanı Mustafa Yüksel, MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer başta olmak üzere Muğla, Fethiye, Bodrum, Aydın, Söke’nin oda ve borsa başkanları, TOBB Başkanı’na ortak imzalı bir dilekçe vererek zeytinyağında tağşişin (hilenin) engellenmesi için yurt çapında bir kampanya başlatılmasını istediler. Dilekçede “Bu tarz sahtekârlığı yapanlar, satışına aracılık edenler ve hatta bilinçli olarak kullanarak topluma gıda sunan işletmeler en ağır biçimde cezalandırılmalıdır” önerisinde bulundular.
Milas’ın ünlü zeytin ve zeytinyağı üreticisi Ali Osman Menteşe, Ağalıhöyük Mahallesi’ndeki zeytin sıkma fabrikasında yaptığı açıklamada, soğuk sıkım birinci kalite zeytinyağı konusunda katılımcıları bilgilendirdi. “Son dönemlerde Milas’ın kaliteli zeytinyağı üretiminde önemli gelişmeler yaşıyoruz. Zeytin üreticisinin bilinçli ve eğitimli olması gerekiyor, bu kaliteyi arttıracaktır. Onun için zeytinde ve zeytinyağında marka olmak zorundayız” dedi.
Beslenme uzmanı Dr. Ender Saraç, sunumunda sağlıklı bir yaşam için yenmesi gereken yağın yüzde 80’inin zeytinyağı, yüzde 20’sinin ise sadeyağ olması gerektiğini ifade ederken, zeytinyağının zekâyı geliştirdiğini de belirterek “Zeki olmak için, kolestrolü düşürmek için, cildimizi güzelleştirmek için mutlaka zeytinyağı yemeliyiz. Soğuk sıkım zeytinyağı tüm yağların kralıdır, kraliçesidir” diye konuştu.