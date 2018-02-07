Mersin'de 'torpilli' isyanı

“Biliyor musunuz, Mersin’de CHP il kongresi geçen ay yapıldı, başkanlığa Av. Adil Aktay getirildi. Kongre öncesinde hakkında açılmış bir kamulaştırma davası nedeniyle konu gündeme getirildi ancak Akay ‘Beraat ettiğini’ söyledi. Kendisine yönelik eleştiriler üzerine ‘Mersin bana alışacak, ben ne dersem o olur’ demeye başladı. Kurultay öncesinde kimseye sormadı, danışmadı; PM listesine ‘gençlik’ kotasından girmesi için Fatma Güner’in aday gösterilmesini istedi. Bu kadın, il başkanının şoförlüğünü yapan ve telefonlarına bakan Alkan Güner’in eşidir. Mezitli Belediyesi’nin bir şirketinde ‘taşeron’ kadrosunda çalışıyordu Güner... Uygun olmayan akçalı bir şey ortaya çıkınca belediyeden ayrılmak zorunda kaldı. Parti yönetiminde de çalışıyordu, halen il yönetim kurulu üyesidir. 16 ay sonra partiden yapılan baskılar sonucu işe döndürüldü. Ancak ‘kaybolan’ 5 bin liranın şirkete iade edildiği belediye çevrelerince belirtildi. PM adayı olmasında ise il başkanı kimseye danışmadı. Adaylık için dilekçe veren iki genç dikkate alınmadı. Kurultay salonunda Güner’in kendisini gören yoktu. Nitekim CHP Tarsus İlçe Başkanı oy kullanmadan salondan ayrıldı. Bu olay partimizde çok sıkıntı yarattı; bu olayı yaratanlar soruşturulmalı, parti açıklama yapmalı. Muharrem İnce, “TV’de bu konuda isim verir misiniz?” sorusuna ‘Tekin Bingöl’, karşılığını verdi.”



Okurlar, CHP kurultayında belirlenen PM üyelikleri için ağır eleştiriler yaptılar. İşte Kılıçdaroğlu’na bir eleştiri:



‘ZORLA SEÇTİRİYORLAR’

“Bu nasıl Parti Meclisi, neyi çözmüş oluyorsunuz, tabanın istemediği isimlerde niye ısrar ediliyor.”



Daha önce Prof. Dr. Mehmet Bekaroğlu’na hayır dendi. Genel Başkana sormak gerekiyor: ‘Zorla niye koyuyorsun’. Yoksa, ‘Oğlum zorla kabul edeceksin, tıpış tıpış oy vereceksin’ mi demek isteniyor. Sezgin Tanrıkulu’nu da seçtirmek istiyor ama bu kez seçilemedi, gördü. Erdoğan Toprak’ı da zorla geçtiriyorsunuz. ‘Partide sihirli elleriniz kimlerdir?’



Urfa İl Başkanı Aziz Aydınlık’ın kızı Erbil Aydınlık’ın, Kılıçdaroğlu’nun karşı çıkmasına rağmen, Genel Merkez’de yapılan baskılar karşısında PM listesine konulması dikkat çekti.



Sakarya’da aralıkta yapılan il başkanlığı seçimini Erdoğan Isır’a karşı kaybeden Ayça Taşkent de PM üyesi oldu.



SARIYER’DEN İKİ ADAY

Ayrıca Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesinde Sarıyer’den iki ismin yer alması dikkat çekti. Bunlardan geçen dönem İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat’a karşı aday olan, Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek listeye girerken, Ali Rıza Yılmaz liste dışı kaldı.



Muharrem İnce önceki akşam Habertürk TV’de Ümit Kocasakal için “1920’lerin Türkiye’sine dönmek istemiyorum. Kocasakal ile hiç benzerliğim yok. Beni onlarla karıştırmayın, bu saatten sonra Köy Enstitüleri mi olur, köyde çocuk yok ki, çocuklar gecekondularda” dedi.





İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR 22 MİLYON HARCADI

Kurultayda en çok oyu alan Prof. Dr. Haluk Koç, ‘mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı’ olarak kurultayda faaliyet raporunu okurken ‘Ankara ve İstanbul’un 22 milyon tutarındaki borçlarını genel merkez olarak ödediklerini’ açıkladı. Koç, 22 milyon borcun 12 milyonunun, PM’ye giren eski İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı dönemine, 5 milyonunun İstanbul İl Başkanlığı’na getirilen İş Bankası Yönetim Kurulu üyesi Murat Karayalçın dönemine, diğer 5 milyonunun da Ankara İl Başkanı Adnan Keskin’in dönemine ait olduğunu söyledi.



CHP kurultayının 2. gününde (pazar) parti tarafından dağıtılan dönerli dürümden 100’ün üzerinde partilinin midelerinin bozulması ve bunların çoğunun hastanelere kaldırılması olayı hakkında henüz bir açıklama yapılmaması dikkat çekti. Ancak dürümlerin organizasyonunu yapan ve aynı zamanda Yıldız Yemek şirketinin sahibi olan CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin sorulara yanıt vermekten kaçındı.



Öte yandan CHP Ankara İl Başkanı Keskin ile örgütlerden sorumlu Tekin Bingöl’ün kardeşi Atilla Bingöl’ün yemek ve inşaat işlerinde ortak oldukları iddia ediliyor.





PM ÜYELERİ KAÇ OY ALDI

CHP kurultayında cinsiyet ve kadın kotası uygulanmamış haliyle PM’nin 52 ismi şöyle: Haluk Koç 692, Selin Sayek Böke 687, Yıldırım Kaya 625, Ali Haydar Hakverdi 616, Onursal Adıgüzel 603, Orhan Sarıbal 592, Ali Öztunç 589, Seyit Torun 583, Mehmet Ali Çelebi 576, Hakkı Suha Okay 562, Oğuz Kaan Salıcı 554, Yaşar Seyman 549, Veli Ağbaba 541, Faik Öztrak 531, Gülizar Biçer Karaca 527, Muharrem Erkek 527, Aykut Erdoğdu 526, Emre Çam 517, Bülent Ecevit Tatlıdil 515, Çetin Osman Budak 513, Akif Hamzaçebi 485, Öztürk Yılmaz 478, Sera Kadıgil 475, Gamze Taşcıer 444, Bülent Tezcan 439, Turan Hançerli 430, Necati Yılmaz 428, Tekin Bingöl 425, Gökhan Günaydın 422, Yavuz Karan 417, Tuncay Özkan 413, Sevda Erdan Kılıç 412, Emine Gülizar Emecan 411, Haydar Akar 401, Ayça Taşkent 398, Gamze Akkuş İlgezdi 396, Pınar Uzun 395, Haluk Pekşen 390, Bülent Kuşoğlu 385, Gamze Pamuk Ateşli 384, Ali Şeker 375, Gökhan Zeybek 375, Erdal Aksünger 373, Erdoğan Toprak 372, Gaye Usluer 371, Gül Çiftçi 367, Ünal Çeviköz 359, Eren Erdem 359, Semra Dinçer 355, Gülçin Timur 354, Müslim Sarı 350, İlhan Cihaner 344.





LİSTEYİ DELEN 10 İSİM

Kılıçdaroğlu’nun delegelere sunduğu anahtar listeden 10 isim seçilemedi. Listeyi delen isimler ise şöyle: Tuncay Özkan, Haluk Pekşen, Ali Şeker, Gaye Usluer, Erdal Aksünger, Müslüm Sarı, Necati Yılmaz, Gökhan Günaydın, İlhan Cihaner, Eren Erdem.



Listeyi delen 10 isimden Tuncay Özkan, Necati Yılmaz ve Gökhan Günaydın, Muharrem İnce’nin listesindeydi. ‘Sol Cesaret Grubu’ndan ise İlhan Cihaner, Ali Şeker ve Gaye Usluer listeyi deldi. ‘Sol Cesaret’in adaylarından Selin Sayek Böke, Onursal Adıgüzel ve Orhan Sarıbal aynı zamanda Kılıçdaroğlu’nun listesinde yer bulup PM’ye seçildi. Haluk Pekşen, Eren Erdem, Müslüm Sarı ve Erdal Aksünger ise bağımsız aday olarak PM’ye girdi. Kılıçdaroğlu’nun listesinden seçilemeyen isimler şöyle: Sezgin Tanrıkulu, Mehmet Bekaroğlu, Umut Tekin, Ali Rıza Yılmaz, Ali Hikmet Akıllı, Erbil Aydınlık, Ekrem Kerem Oktay, Celal Çelik, Gökçe Gökçen ve Fatma Güner. Cihaner ve Sarı kotaya takıldı.





BİLİYOR MUSUNUZ?

ÇYDD Genel Merkez Çevre Birimi tarafından Kanal İstanbul projesinin İstanbul ve Marmara Bölgesi’nde yol açacağı çevresel sorunları masaya yatıracağını, yarın İstanbul Büyükşehir Şubesi’nin ‘Kanal İstanbul Gerçekleri’ panelinde Prof. Dr. Aysel Çelikel, mimar Mücella Yapıcı, gazeteci Orhan Bursalı ve Prof. Dr. Zerrin Bayraktar’ın konuşacaklarını...