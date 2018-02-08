Mersin'de Harvard'lı kimse yok ki...

Aktay’ın açıklaması özetle şöyle:



“Parti içi uygulamalarla ilgili elbette herkesin eleştiri hakkı vardır. Ancak benim, şoförümün eşini PM’ye önerdiğim gibi bir yalanı söyleyebilenlerin, asıl niyetlerinin eleştiri olmadığı açıktır.



Kurultayımızın takdiriyle CHP PM üyeliğine seçilmiş olan Sayın Fatma Güner, iki dönemdir Mersin İl Örgütü yöneticimizdir ve eşi, Mersin/Tarsus’ta mali müşavirdir. Kendisi şoförüm olmadığı gibi mali müşavirim de değildir; ne Fatma Güner ne de eşiyle hiçbir bir iş ilişkisi içerisinde bulunmamaktayım.



Gazetedeki köşenizin bu tür yalan ve iftiralara zemin olmasından dolayı üzgünüm. Köşenizde yer verdiğiniz gerçek dışı beyanları düzeltir, iddiaların muhataplarına da söz verip, insanlara hak ettikleri saygınlık içerisinde yaklaşmayı başarırsanız, konunun parti içi demokrasi boyutunu da memnuniyetle konuşmak, tartışmak isterim.”



Biz de yazdıklarımızın arkasında durduğumuzu söylemek isteriz.





ORGANİZASYONU KİM YAPTI DÖNERLERİ KİM HAZIRLADI

CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin, kurultayda dönerli kumanyadan zehirlenme olayı ile ilgili olarak “Aile şirketimiz olan Yıldız Yemek’in bir ilgisi yoktur. Tekin Bingöl’ün kardeşi Atilla Bingöl’le bir ortaklığım da yoktur” dedi. (Aynı açıklamayı Atilla Bingöl de yaptı.)



Genel merkezin organizasyon ihalesi sonucu dürümlerin Sincan’daki Reva Lokantası’na sipariş edildiğini; vaka patlayınca pazar günü genel merkezin ihbarı üzerine durumun Sağlık ve Tarım Bakanlıklarına ihbar edildiğini, midesi bozulanları hastanelere taşıdıklarını, Tarım Bakanlığı’nın işyerini üç gün süreyle kapattığını, tahlil için örnekler alındığını söyledi.



10 bin kumanyadan yaklaşık 100 kişinin zehirlenmesi haberinin herkesi etkilediğini, ancak mide bulantısının 3-4 saat sürdüğünü belirten Adnan Keskin “Biz hiç özensizlik göstermedik. Olayın örtbas edilmemesi için dikkatli davrandık, numune örnekleri bizzat topladık” dedi.



Kurultayda 100’e yakın kişi zehirlenmişti. Böyle organizasyonlarda etli, dönerli yiyecek sıkıntı yaratır. Peynirli ve kaşarlı sandöviç yapmak niye düşünülmez.



Bakanlığın tahlil sonuçlarının hafta başında alınacağı belirtildi.



Bu arada salondaki zehirlenmenin dışında dışarıdaki köftecilerden de zehirlenme olayları olduğu öğrenildi. CHP genel merkez yetkilileri “Bu olayda kimin ihmalinin bulunduğunu tespit edeceklerini, WC’lerin etkisi var mı diye baktıklarını” söylerken, “Altındağ ve Büyükşehir Belediyelerinin zehirlenme olayına bilinçli olarak müdahale etmediklerini” iddia ettiler.





ANKARA'DA 'OR-AN ÇARŞI' SÖNÜYOR

ANKARA OR-AN çarşı merkezini gözlemliyorum. Bir zamanların hareketli çarşısı birer birer sönüyor. Dükkânlar kapanıyor, kiralık veya devir için müşteri bekliyor. Her dükkân kapanışında içim cız ediyor. Bunlar, ekonominin kayıpları. Ekonomiyi ayakta tutan esnafımızın yok oluşunu hüzünle seyrediyorum. Devletten maaş beklemiyorlar, kendi kazançlarıyla üstelik vergi veriyorlar devlete. AVM’ler, diplerine darı ekti maalesef. Bu böyle devam edemez. Esnafı çöken ülkenin ekonomisi de çöker. Bir hal çaresi bulunmalı. Övünmekle, avutmakla olmuyor. / Mehmet Necati GÜNGÖR





MÜZİK TELİFİ ÜRKÜTÜYOR

İşyerinde çalan müzik için esnaftan 8 bin liraya kadar telif hakkı ücreti talep edildiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ülkemizde 6 ayrı Müzik Meslek Birliği var. Bu birlikler tarafından talep edilen telif hakkı ücretleri ise esnafı mağdur ediyor. İşyeri 50 m2 kadar olan bir esnaf dükkânında çaldığı müzik için 282 lira ile 8 bin lira arasında değişen miktarı ödemek zorunda. Esnaf vergilerini, SGK primlerini ödemekte zorlanırken telif hakkı ücretleri külfet oluyor. Çaldığı müzikten ticari bir gelir elde etmeyen ve dükkânı 50 metrekareden küçük olan esnaftan telif hakkı ücreti alınmamalı. Çünkü esnafın dükkanında çaldığı müzik kendisine kazanç sağlamadığı gibi müziğe ve müzisyene değer katıyor ve müzisyenler esnafın sayesinde şöhreti yakalıyorlar” diye konuştu.





BİLİYOR MUSUNUZ?

EDREMİT Belediyesi’nin Avrupa Konseyi tarafından Paris’te düzenlenen törenle ‘12 Yıldız Şehri’ unvanına layık görüldüğünü, ödülün Türkiye’nin en uzun süre görevde bulunan Belediye Başkanı Kamil Saka’ya (1987 Küre artı 2014 Edremit’den beri) verildiğini...



CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer terör örgütlerince Suriye sınırının ötesinden Kilis şehir merkezi ve Hatay’ın sınır ilçelerine atılan ve ölümlere ve yaralanmalara neden olan roket saldırılarını Meclis gündemine taşıyarak Başbakan’a “İnsanlarımızın tepesine düşen bu roketler neden durdurulamıyor?” diye sorduğunu ve “Dev savunma bütçesiyle övünenler bu ayıbın hesabını vermeli” dediğini...



Ankara milletvekili Levent Gök’ün, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’a 2002–2018 yılları arasında gerçekleşen ilaç zamlarının tarihlerini ve zam oranlarını açıklar mısınız? Bu sürede ihtiyaç duyduğu ilacı bulamadığı veya satın alamadığı için hayatını kaç kişi kaybetmiştir? Bu sürede ne kadar korsan ilaç üretilmiş ve satılmıştır; karaborsada değerini nedir?”; bir başka soru önergesinde de, son 20 yıl içinde hazırlanmış olan NBŞ (nişasta bazlı şeker) raporlarını kamuoyuna niçin açıklamıyorsunuz” diye sorduğunu...





MESAJ PANOSU

TARIM karnemizi (TÜİK) aldık, yine sınıfta kaldık. Aslında tarıma gereken önem verilerek sektör canlandırılmalı, tarım eğitimi almış mesleklerin istihdamı konusunda elverişli ortam sağlanmalıdır. Yapılan ithalatların eğitimli gençlerimizin istihdam sahalarını yok ettiğinin ve gençlerimizi işsizliğe mahkûm ettiğinin bilincine varılmalıdır. / Ahmet ATALIK - İstanbul Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı