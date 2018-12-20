Menemen olayı ve Kubilay’ın katli kitaplardan çıkarıldı

Ayrıca Sevr’i onaylayanların vatan haini ilan edildiği ifadeler kaldırıldı. ‘Şeyh Sait ayaklanması’ ile ‘Menemen olayı’ da kitapta yer almamıştı.
Tarihçi-yazar Mustafa Solak, ‘Laik Cumhuriyet’i savunanlar için önemli duyuru’ başlığı altında şöyle yazıyor: “23 Aralık Kubilay Anması yaklaştı. Bu yılki anmalarda buna dikkat çekip ‘Menemen olayı ve Kubilay’ın katli kitaplardan kaldırılamaz’ diyelim. Panel gibi etkinliklerle gündemde tutalım.”
87 yıl önce, 23 Aralık 1930’da İzmir-Menemen’de çıkan ayaklanma sırasında şehit düştü Kubilay... Bu pazar günü çeşitli etkinliklerle anılacak...
BİLİYOR MUSUNUZ
1954 BASIN KARTI İPTAL
- CHP İzmir milletvekili Atilla Sertel’in soru önergesini yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın, son üç yılda 1954 gazetecinin basın kartının iptal edildiğini açıkladığını, FETÖ ile iltisaklı olduğu için kapatılan kurumlarda çalışan 705 kişinin de basın kartının iptal edildiğini söylediğini...
- Denizli Milletvekili H. Teoman Sancar’ın, “Aydın–Denizli Otoyol Projesi’nde kaç araç garantisi verildiğinin bir an önce açıklanmasını istediğini...
- BOĞAZİÇİ Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü’nün ev sahipliğinde 29-30 Aralık’ta düzenlenecek ‘Atatürk Sempozyumu’na; İlber Ortaylı, Doğu Perinçek, Şevket Pamuk, Kemal Üçüncü, Sevtap Demirci, Atakan Hatipoğlu, Serkan Tuna, Yıldırım Koç, Cem Gürdeniz, Yıldırım Gençer’in katılacaklarını...
- MODA Tarihçi Kitabevi’nde bu cumartesi günü 16.00’daki sohbette konuşmacının uluslararası gezi ve belgesel fotoğrafçısı Faruk Akbaş olduğunu...
- GENÇAY Gürsoy’un ardından Şebnem Korur Fincancı’ya da silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildiğini...
BİR FOTOĞRAFI 80 BİN TL
- İSTANBUL Müzayede’nin Point Otel’deki resim, fotoğraf ve obje müzayedesinde Atatürk’ün Kazım Özalp Paşa’ya ithaflı ve imzalı fotoğrafının (29 Aralık 1924-23x16.5) 80 bin TL gibi rekor bir fiyatla; Mustafa Kemal imzalı bir kartvizitin ise 4 bin 500 TL’ye satıldığını biliyor musunuz...
MESAJ PANOSU
TERİMİN KİMYASI BOZUK
- AVUKAT bir dostum vardı; bir süre önce kaybettik kendisini.... O derdi ki “Kimine tanrı yürü ya kulum diyor, bize de “Yürrrü!” Bir sözü daha vardır: “Bir sürü çalıp çırpan ‘Alınteriyle aldık’ diyorlar. Ben de terliyorum ama galiba terimin kimyası bozuk...”
- ÇAĞIMIZ sahtekârlık çağı. Bu çağda her gördüğünüze inanmamayı öğrenmeniz gerekiyor. M.SEVGİ
- İMAM hatip liselerinde ‘18 Aralık Dünya Arapça Günü’ kutlamaları yapılıyor. Bu okullarda Türkçe’ye ilişkin bir kutlama, bir övgü niye duyamazsınız?
Cemil KILIÇ
‘Yeniden CHP...’
SEVGİLİ arkadaşım Hüsnü Bozkurt’un daveti ile ‘Yeniden CHP’ grubuna üye oldum. Yani, muhalefet partisinin muhalefetine. Başta Haluk Pekşen olmak üzere önemli insanları yakından tanıma fırsatını buldum. CHP dışındaki grupları da kendi bünyesinde toplayabilirse gerçekten büyük güç olur. 1973 yılından buyana takip ettiğim siyasette sosyal demokratların en büyük açmazı ABD, emperyalizm, burjuvazi gibi halkın büyük kesimlerinin anlamadığı bir politika üzerine kurulmuştur. Sadece 1977 seçimlerinde dönemin Genel Başkanı Bülent Ecevit “Ne ezilen ne ezen” diyerek halkın anladığı dili söylemiş %41,2 oy almıştır. O zamanki seçim sistemi şimdiki gibi, olsaydı hiç tartışmasız CHP tek başına iktidar olurdu.
Siyasetin en önemli unsuru halkın anlayacağı dili konuşmaktır. Kullandığımız cümlelerde faşizm, emperyalizm gibi kelimeler geçiyorsa inanın bu halkın %80’nine hiçbir şey ifade etmez.
Her kötü olayı ABD’ye bağlamak, her olumsuzluğu ABD ile sonuçlandırmak, her kurumu ABD ile ilişkilendirmek sadece safsatadır. Emperyalizmin ne olduğunu bilmeyen, üniter devleti, hiç tanımayan, CIA dendiği zaman aval, aval bakan insanlar bu sözlere rağbet etmezler. Onları ilgilendiren tek şey kendi hayatlarını şekillendiren ve buna yön veren paradır.
Düşmanlıkla siyaset yapılmaz, kin ve öfkeyle siyaset yapılmaz.
CHP Genel Başkanının Deniz Baykal’ı (Allah sağlık versin) onuncu defa milletvekili adayı göstermesiyle ‘adalet yürüyüşü’ iflas etti. İkinci büyük iflas ise bu teklifi Deniz Baykal’ın kabul etmesiydi. AKP’nin bütün seçimleri kazanmasını sadece dini olgulara dayandıranlar çok ama çok yanılıyor.
Neden mi? Son 10 yıldır ülkemizde dini yayınlar, yazılı-sözlü broşür inanılmaz arttı. Hiç şüphesiz ki dinlerin tamamı temiz, ahlaklı, güvenilir bir insan topluluğu yaratmaktır. Bunun aksini kimse söyleyemez.
Bir istatistiği gözler önüne sermek istiyorum. Son 10 yılda hırsızlık %704, fuhuş %803, uyuşturucu %814, cinsel taciz %615 artmış durumda. Bunun üstüne işlenen kadın cinayetleri %1603 eklenince ortaya fevkalade üzücü bir tablo çıkıyor.
Eğer ‘Yeniden CHP Hareketi’ halkın somut sorunlarını dile getirirlerse, hem CHP’deki yönetime hem de Türkiye’ye çare olurlar.
Abidin AYDOĞDU
Mansur Yavaş’a kimler hayır oyu verdi
CHP PM oylamasında Mansur Yavaş’ın adaylığına ‘Hayır’ diyen isimler:
Haluk Pekşen, Erdal Aksünger, Yaşar Seyman, Gaye Usluer, Hakkı Süha Okay, Müslüm Sarı, Emre Çam, Gökhan Günaydın, İlhan Cihaner, Mehmet Ali Çelebi ve Ali Öztunç. Bu gruba Selin Sayek Böke de dahildir. Ancak Böke, TBMM’deki bütçe görüşmeleri nedeniyle oylamada bulunamadı.
Kuray; Belediye başkanları namuslu olacak, hırsız olmayacak
1.5 YIL önce CHP’ye üye olan ve parti rozeti Kılıçdaroğlu tarafından takılan 68 Kuşağı’nın önderlerinden Sarp Kuray, o günden itibaren CHP üyesi olarak, Türkiye’yi gezerek konferanslar veriyor, özellikle gençlerle çalışmalar yapıyor.
Referandumda ve 24 Haziran seçimlerinde de aktif olarak sahada olan Kuray yerel seçim sürecinde de CHP’ye katkı sunuyor.
CHP aday adayı İbrahim Urhan’nın daveti üzerine geçen gün Didim’de Türkan Saylan Kültür Merkezinde ve Didim Cemevinde düzenlenen söyleşilerde partililerle buluştu.
Türkiye’de en son toparlanmanın Kurtuluş Savaşı döneminde Atatürk tarafından gerçekleştirildiğini dile getiren Kuray, “Kuvay-ı Milliye bizim için modeldir; bunu sayın Kılıçdaroğlu’na da söyledim. Mustafa Kemal Atatürk, 1919’da Türkiye’yi hangi ilkeler etrafında birleştirmişse, o ilkeleri öne koyarak bir seferberlik ilan edeceğiz. Maalesef bu partide bir iç kavganın getirdiği bir içe yönelik bir potansiyel var, yıllardır birbirini didiklemişler, bu içe yönelik potansiyelden vazgeçeceğiz. Bir seferberlik haline geçmemiz lazım” diyor.
Kuray aday adaylarına da değinerek, “Belediye başkanları namuslu olacak, hırsız olmayacak; iyi modeller olacak halkın istediği bu. Bir misyona ihtiyacımız var bizim, örgütün eleştiri ve özeleştiri mekanizmasını derhal devreye koyması lazım. Bu mekanizmaya sahip olmayan bireylerin de, örgütün de ileri gidebileceğine inanmayan biriyim. Ben tarihin, CHP’ye tarihi bir görev getirdiği inancındayım” dedi.
Menemen olayı ve Kubilay’ın katli kitaplardan çıkarıldı
MİLLİ Eğitim Bakanlığı’nın bu yılki müfredatında, 8. sınıf ‘İnkılap Tarihi’ kitabından Atatürk ilkelerinin anlatıldığı ‘Atatürkçülük’ ünitesi çıkarılmıştı.
Ayrıca Sevr’i onaylayanların vatan haini ilan edildiği ifadeler kaldırıldı. ‘Şeyh Sait ayaklanması’ ile ‘Menemen olayı’ da kitapta yer almamıştı.
Tarihçi-yazar Mustafa Solak, ‘Laik Cumhuriyet’i savunanlar için önemli duyuru’ başlığı altında şöyle yazıyor: “23 Aralık Kubilay Anması yaklaştı. Bu yılki anmalarda buna dikkat çekip ‘Menemen olayı ve Kubilay’ın katli kitaplardan kaldırılamaz’ diyelim. Panel gibi etkinliklerle gündemde tutalım.”
87 yıl önce, 23 Aralık 1930’da İzmir-Menemen’de çıkan ayaklanma sırasında şehit düştü Kubilay... Bu pazar günü çeşitli etkinliklerle anılacak...
BİLİYOR MUSUNUZ
1954 BASIN KARTI İPTAL
- CHP İzmir milletvekili Atilla Sertel’in soru önergesini yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın, son üç yılda 1954 gazetecinin basın kartının iptal edildiğini açıkladığını, FETÖ ile iltisaklı olduğu için kapatılan kurumlarda çalışan 705 kişinin de basın kartının iptal edildiğini söylediğini...
- Denizli Milletvekili H. Teoman Sancar’ın, “Aydın–Denizli Otoyol Projesi’nde kaç araç garantisi verildiğinin bir an önce açıklanmasını istediğini...
- BOĞAZİÇİ Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü’nün ev sahipliğinde 29-30 Aralık’ta düzenlenecek ‘Atatürk Sempozyumu’na; İlber Ortaylı, Doğu Perinçek, Şevket Pamuk, Kemal Üçüncü, Sevtap Demirci, Atakan Hatipoğlu, Serkan Tuna, Yıldırım Koç, Cem Gürdeniz, Yıldırım Gençer’in katılacaklarını...
- MODA Tarihçi Kitabevi’nde bu cumartesi günü 16.00’daki sohbette konuşmacının uluslararası gezi ve belgesel fotoğrafçısı Faruk Akbaş olduğunu...
- GENÇAY Gürsoy’un ardından Şebnem Korur Fincancı’ya da silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildiğini...
BİR FOTOĞRAFI 80 BİN TL
- İSTANBUL Müzayede’nin Point Otel’deki resim, fotoğraf ve obje müzayedesinde Atatürk’ün Kazım Özalp Paşa’ya ithaflı ve imzalı fotoğrafının (29 Aralık 1924-23x16.5) 80 bin TL gibi rekor bir fiyatla; Mustafa Kemal imzalı bir kartvizitin ise 4 bin 500 TL’ye satıldığını biliyor musunuz...
MESAJ PANOSU
TERİMİN KİMYASI BOZUK
- AVUKAT bir dostum vardı; bir süre önce kaybettik kendisini.... O derdi ki “Kimine tanrı yürü ya kulum diyor, bize de “Yürrrü!” Bir sözü daha vardır: “Bir sürü çalıp çırpan ‘Alınteriyle aldık’ diyorlar. Ben de terliyorum ama galiba terimin kimyası bozuk...”
- ÇAĞIMIZ sahtekârlık çağı. Bu çağda her gördüğünüze inanmamayı öğrenmeniz gerekiyor. M.SEVGİ
- İMAM hatip liselerinde ‘18 Aralık Dünya Arapça Günü’ kutlamaları yapılıyor. Bu okullarda Türkçe’ye ilişkin bir kutlama, bir övgü niye duyamazsınız?
Cemil KILIÇ
‘Yeniden CHP...’
SEVGİLİ arkadaşım Hüsnü Bozkurt’un daveti ile ‘Yeniden CHP’ grubuna üye oldum. Yani, muhalefet partisinin muhalefetine. Başta Haluk Pekşen olmak üzere önemli insanları yakından tanıma fırsatını buldum. CHP dışındaki grupları da kendi bünyesinde toplayabilirse gerçekten büyük güç olur. 1973 yılından buyana takip ettiğim siyasette sosyal demokratların en büyük açmazı ABD, emperyalizm, burjuvazi gibi halkın büyük kesimlerinin anlamadığı bir politika üzerine kurulmuştur. Sadece 1977 seçimlerinde dönemin Genel Başkanı Bülent Ecevit “Ne ezilen ne ezen” diyerek halkın anladığı dili söylemiş %41,2 oy almıştır. O zamanki seçim sistemi şimdiki gibi, olsaydı hiç tartışmasız CHP tek başına iktidar olurdu.
Siyasetin en önemli unsuru halkın anlayacağı dili konuşmaktır. Kullandığımız cümlelerde faşizm, emperyalizm gibi kelimeler geçiyorsa inanın bu halkın %80’nine hiçbir şey ifade etmez.
Her kötü olayı ABD’ye bağlamak, her olumsuzluğu ABD ile sonuçlandırmak, her kurumu ABD ile ilişkilendirmek sadece safsatadır. Emperyalizmin ne olduğunu bilmeyen, üniter devleti, hiç tanımayan, CIA dendiği zaman aval, aval bakan insanlar bu sözlere rağbet etmezler. Onları ilgilendiren tek şey kendi hayatlarını şekillendiren ve buna yön veren paradır.
Düşmanlıkla siyaset yapılmaz, kin ve öfkeyle siyaset yapılmaz.
CHP Genel Başkanının Deniz Baykal’ı (Allah sağlık versin) onuncu defa milletvekili adayı göstermesiyle ‘adalet yürüyüşü’ iflas etti. İkinci büyük iflas ise bu teklifi Deniz Baykal’ın kabul etmesiydi. AKP’nin bütün seçimleri kazanmasını sadece dini olgulara dayandıranlar çok ama çok yanılıyor.
Neden mi? Son 10 yıldır ülkemizde dini yayınlar, yazılı-sözlü broşür inanılmaz arttı. Hiç şüphesiz ki dinlerin tamamı temiz, ahlaklı, güvenilir bir insan topluluğu yaratmaktır. Bunun aksini kimse söyleyemez.
Bir istatistiği gözler önüne sermek istiyorum. Son 10 yılda hırsızlık %704, fuhuş %803, uyuşturucu %814, cinsel taciz %615 artmış durumda. Bunun üstüne işlenen kadın cinayetleri %1603 eklenince ortaya fevkalade üzücü bir tablo çıkıyor.
Eğer ‘Yeniden CHP Hareketi’ halkın somut sorunlarını dile getirirlerse, hem CHP’deki yönetime hem de Türkiye’ye çare olurlar.
Abidin AYDOĞDU
Mansur Yavaş’a kimler hayır oyu verdi
CHP PM oylamasında Mansur Yavaş’ın adaylığına ‘Hayır’ diyen isimler:
Haluk Pekşen, Erdal Aksünger, Yaşar Seyman, Gaye Usluer, Hakkı Süha Okay, Müslüm Sarı, Emre Çam, Gökhan Günaydın, İlhan Cihaner, Mehmet Ali Çelebi ve Ali Öztunç. Bu gruba Selin Sayek Böke de dahildir. Ancak Böke, TBMM’deki bütçe görüşmeleri nedeniyle oylamada bulunamadı.
Kuray; Belediye başkanları namuslu olacak, hırsız olmayacak
1.5 YIL önce CHP’ye üye olan ve parti rozeti Kılıçdaroğlu tarafından takılan 68 Kuşağı’nın önderlerinden Sarp Kuray, o günden itibaren CHP üyesi olarak, Türkiye’yi gezerek konferanslar veriyor, özellikle gençlerle çalışmalar yapıyor.
Referandumda ve 24 Haziran seçimlerinde de aktif olarak sahada olan Kuray yerel seçim sürecinde de CHP’ye katkı sunuyor.
CHP aday adayı İbrahim Urhan’nın daveti üzerine geçen gün Didim’de Türkan Saylan Kültür Merkezinde ve Didim Cemevinde düzenlenen söyleşilerde partililerle buluştu.
Türkiye’de en son toparlanmanın Kurtuluş Savaşı döneminde Atatürk tarafından gerçekleştirildiğini dile getiren Kuray, “Kuvay-ı Milliye bizim için modeldir; bunu sayın Kılıçdaroğlu’na da söyledim. Mustafa Kemal Atatürk, 1919’da Türkiye’yi hangi ilkeler etrafında birleştirmişse, o ilkeleri öne koyarak bir seferberlik ilan edeceğiz. Maalesef bu partide bir iç kavganın getirdiği bir içe yönelik bir potansiyel var, yıllardır birbirini didiklemişler, bu içe yönelik potansiyelden vazgeçeceğiz. Bir seferberlik haline geçmemiz lazım” diyor.
Kuray aday adaylarına da değinerek, “Belediye başkanları namuslu olacak, hırsız olmayacak; iyi modeller olacak halkın istediği bu. Bir misyona ihtiyacımız var bizim, örgütün eleştiri ve özeleştiri mekanizmasını derhal devreye koyması lazım. Bu mekanizmaya sahip olmayan bireylerin de, örgütün de ileri gidebileceğine inanmayan biriyim. Ben tarihin, CHP’ye tarihi bir görev getirdiği inancındayım” dedi.