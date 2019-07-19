Memurun zor pazarlığı

Hükümet ile yetkili konfederasyon Memur-Sen, 3 milyon 33 bin memur ile 2 milyon 56 bin memur emeklisinin 2020-2021 yıllarına ilişkin zam ve sosyal destek ödemelerinin belirlenmesi için Ağustos ayı başında toplu iş sözleşmesi masasına oturacak.
Sözleşme çalışmalarını sürdüren Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve KESK yaşanabilir ücret için yıllık yüzde 20-25 arasında zam istiyor. Ne var ki bu talebin siyasi iktidar tarafından kabul görmesi olası değil.
Kamu çalışanları ile emekliye yıllık yüzde 5 veya 6 yada enflasyon oranı kadar artışın yapılması büyük olasılık.
Memur-Sen’in sözleşme masasında takınacağı tavır zamda belirleyici olacak.
Önceki yıllarda Memur-Sen, iktidarın talepleri doğrultusunda düşük oranlı zamlara imza atmış, memur ve emeklinin cebindeki para yükselen enflasyon karşısında buharlaşmış, milyonlarca dar gelirli kitle mağdur olmuştu.
Memur-Sen’in geçmişte imzaladığı, kamu çalışanına katkı sağlamayan toplu iş sözleşmelerinden ders alarak bu kez daha yüksek artışlar için masada mücadele etmesi gerekiyor.
5 milyonu aşkın kitlenin sorumluluğu omuzlarında. Şükrü KARAMAN
GAP’I ‘GAP’TIRDIK MI?
Ankara’dan bölge plancısı Tahir Çalgüner, GAP konusunda uyarılarda bulunuyor: “40 yıllık mazisi ile Cumhuriyet tarihimizin en önemli yerli ve milli yatırımı olan GAP Kalkınma Projesi’nde geçmiş 10 sene içinde kamu yatırımlarından ayrılan pay ve sektör bazlı projelerde hissedilir gecikmeler olmuş ve kamuoyunun gündeminde haber olarak bile yer işgal etmemeye başlamıştır.
Projenin başta tarımsal sulama, arazi toplulaştırma ve sanayi gibi yatırımlarında görülen bu durulmanın ve hissedilir yavaşlamanın nedeni sorgulanmalıdır.
Aradan geçen 40 yılda sadece 13 baraj, 7 hidroelektrik santralı tamamlandı. Proje tamamlandığında 1.8 milyon hektarlık alanın sulanması planlanırken, sulama projelerinin sadece yüzde 13’ü gerçekleştirilerek 222 bin hektar alan sulamaya açıldı.
Sulama projelerinin yüzde 7’si inşa halinde, yüzde 25’i ihale aşamasında, yüzde 55’i ise planlama aşamasında bulunuyor.
GECİKMENİN FATURASI KİME
Toplam kamu yatırım tahsislerinde 2009 itibariyle yüzde 14.5 olan GAP’ın payı, 2018 itibariyle yüzde 6’ya kadar düştü. Urfa’daki bazı muhtelif bankalar aracılığıyla çiftçilere arazi ipotek etme karşılığında bedelinden daha yüksek miktarlarda krediler verilmektedir. Bu borcun altına giren ve ödeyemeyen çiftçinin arazisini, ya direkt ya da ihale ile alacağına karşılık, kendi aracılarından birinin adına tapuyu aldıkları iddia edilmektedir. Ve bu bankaların yabancı sermayenin elinde olması manidardır. Harran Ovası’nda 3 köyün tamamıyla yabancılar tarafından satın alındığı iddia edilmektedir.
Projenin tamamlanması, bölge ekonomisi ve sosyal yapı üzerine olan olumlu geri dönüşlerini alma süresi çok uzamıştır.
GAP Kalkınma idaresi Başkanlığı’nın; kurumsal yetkilerinin güncellenerek bölgesel yatırımcılar ve sivil inisiyatifin aktörlerince daha etkin hale getirilememesi de ayrıca kapsamlı olarak ele alınması gereken bir konudur.”
BİLİYOR MUSUNUZ?
ÜRETİCİ FINDIKTA ‘VİCDAN’ BEKLİYOR
TMO’nun fındık alım fiyatı 2017’de Eşref Fakıbaba tarafından 10 TL, 2018’de Erdoğan tarafından 14 lira olarak açıklanmıştı. Samsun milletvekili Erhan Usta’nın “2019’da üreticinin kaderi bir İtalyan firmasının vicdanına bırakılmamalıdır. 2019’de TMO tarafından fındık alımı yapılacak mıdır? Bu sene fiyat ne zaman açıklanacaktır?” diye Bakan Pakdemirli’ye sorduğunu...
CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut’un, Meclis’te ‘emeklilikte yaşa takılanlar’ (EYT) için çözüm isteyerek Meclis’in yasama dönemi bitmeden EYT sorununa çözüm üretilmesini talep ettiğini ve “Emeklilikte yaşa takılanlar yalnız ve sahipsiz değil. Bu sorun çözülene dek mücadelemiz sürecek” dediğini...
ANTALYA’da dünyaca ünlü Kaputaş Plajı’nı da içine alan Kaş-Kalkan bölünmüş yol projesi için verilen ‘ÇED gerekli değildir’ kararının, Antalya 2’nci İdare Mahkemesi tarafından iptal edildiğini...
‘HASANKEYF sular altında kalmasın’ etkinliği kapsamında Batman Barosu’nun ev sahipliğinde, Ilısu Barajı’yla sular altında bırakılmak istenilen Hasankeyf’te bir araya gelen 17 kentin baro başkanlarının, tarihin yok edilmemesi için Ilısu Baraj Projesi’nden vazgeçme çağrısında bulunduklarını...
KİTAPLAR
ÖZDEMİR İnce ‘Ortak Akılsızlık Halleri’ (Tekin), Halit Çelikbudak ‘Pazar Yazıları-Denemeler’ (Kesit), Burak Artuner ‘Leman Hanım’ın Mavi Cadillac’ı’ (Mona), Sudi Kocaimamoğlu ‘Polonyalı Babaanne’ (Babil), Gencoy Sümer ‘Aile Sırrı’ (Herdem), Kurtcebe Turgul ‘Bence Katil Öldürdü’ (Mundi), Tülay Ferah ‘İstanbul Kadınları’ (Eksik Parça), Esra Pekin ‘Bir Katilin Tükenmez Kalemi’ (Sel), Emre Saraçoğlu ‘Radyoda Şarkımız Çalıyor’ (Doğan), Yelda Karataş ‘Hüznün Kısa Tarihi’ (Karakarga), Melih Uslu ‘Ege’yi Gör ve Yaşa’ (Mona), Melis Avcı/Bülent Avcı ‘Astropanda’ (Kırmızı Kedi)
Memurun zor pazarlığı
Hükümet ile yetkili konfederasyon Memur-Sen, 3 milyon 33 bin memur ile 2 milyon 56 bin memur emeklisinin 2020-2021 yıllarına ilişkin zam ve sosyal destek ödemelerinin belirlenmesi için Ağustos ayı başında toplu iş sözleşmesi masasına oturacak.
Sözleşme çalışmalarını sürdüren Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve KESK yaşanabilir ücret için yıllık yüzde 20-25 arasında zam istiyor. Ne var ki bu talebin siyasi iktidar tarafından kabul görmesi olası değil.
Kamu çalışanları ile emekliye yıllık yüzde 5 veya 6 yada enflasyon oranı kadar artışın yapılması büyük olasılık.
Memur-Sen’in sözleşme masasında takınacağı tavır zamda belirleyici olacak.
Önceki yıllarda Memur-Sen, iktidarın talepleri doğrultusunda düşük oranlı zamlara imza atmış, memur ve emeklinin cebindeki para yükselen enflasyon karşısında buharlaşmış, milyonlarca dar gelirli kitle mağdur olmuştu.
Memur-Sen’in geçmişte imzaladığı, kamu çalışanına katkı sağlamayan toplu iş sözleşmelerinden ders alarak bu kez daha yüksek artışlar için masada mücadele etmesi gerekiyor.
5 milyonu aşkın kitlenin sorumluluğu omuzlarında. Şükrü KARAMAN
GAP’I ‘GAP’TIRDIK MI?
Ankara’dan bölge plancısı Tahir Çalgüner, GAP konusunda uyarılarda bulunuyor: “40 yıllık mazisi ile Cumhuriyet tarihimizin en önemli yerli ve milli yatırımı olan GAP Kalkınma Projesi’nde geçmiş 10 sene içinde kamu yatırımlarından ayrılan pay ve sektör bazlı projelerde hissedilir gecikmeler olmuş ve kamuoyunun gündeminde haber olarak bile yer işgal etmemeye başlamıştır.
Projenin başta tarımsal sulama, arazi toplulaştırma ve sanayi gibi yatırımlarında görülen bu durulmanın ve hissedilir yavaşlamanın nedeni sorgulanmalıdır.
Aradan geçen 40 yılda sadece 13 baraj, 7 hidroelektrik santralı tamamlandı. Proje tamamlandığında 1.8 milyon hektarlık alanın sulanması planlanırken, sulama projelerinin sadece yüzde 13’ü gerçekleştirilerek 222 bin hektar alan sulamaya açıldı.
Sulama projelerinin yüzde 7’si inşa halinde, yüzde 25’i ihale aşamasında, yüzde 55’i ise planlama aşamasında bulunuyor.
GECİKMENİN FATURASI KİME
Toplam kamu yatırım tahsislerinde 2009 itibariyle yüzde 14.5 olan GAP’ın payı, 2018 itibariyle yüzde 6’ya kadar düştü. Urfa’daki bazı muhtelif bankalar aracılığıyla çiftçilere arazi ipotek etme karşılığında bedelinden daha yüksek miktarlarda krediler verilmektedir. Bu borcun altına giren ve ödeyemeyen çiftçinin arazisini, ya direkt ya da ihale ile alacağına karşılık, kendi aracılarından birinin adına tapuyu aldıkları iddia edilmektedir. Ve bu bankaların yabancı sermayenin elinde olması manidardır. Harran Ovası’nda 3 köyün tamamıyla yabancılar tarafından satın alındığı iddia edilmektedir.
Projenin tamamlanması, bölge ekonomisi ve sosyal yapı üzerine olan olumlu geri dönüşlerini alma süresi çok uzamıştır.
GAP Kalkınma idaresi Başkanlığı’nın; kurumsal yetkilerinin güncellenerek bölgesel yatırımcılar ve sivil inisiyatifin aktörlerince daha etkin hale getirilememesi de ayrıca kapsamlı olarak ele alınması gereken bir konudur.”
BİLİYOR MUSUNUZ?
ÜRETİCİ FINDIKTA ‘VİCDAN’ BEKLİYOR
TMO’nun fındık alım fiyatı 2017’de Eşref Fakıbaba tarafından 10 TL, 2018’de Erdoğan tarafından 14 lira olarak açıklanmıştı. Samsun milletvekili Erhan Usta’nın “2019’da üreticinin kaderi bir İtalyan firmasının vicdanına bırakılmamalıdır. 2019’de TMO tarafından fındık alımı yapılacak mıdır? Bu sene fiyat ne zaman açıklanacaktır?” diye Bakan Pakdemirli’ye sorduğunu...
CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut’un, Meclis’te ‘emeklilikte yaşa takılanlar’ (EYT) için çözüm isteyerek Meclis’in yasama dönemi bitmeden EYT sorununa çözüm üretilmesini talep ettiğini ve “Emeklilikte yaşa takılanlar yalnız ve sahipsiz değil. Bu sorun çözülene dek mücadelemiz sürecek” dediğini...
ANTALYA’da dünyaca ünlü Kaputaş Plajı’nı da içine alan Kaş-Kalkan bölünmüş yol projesi için verilen ‘ÇED gerekli değildir’ kararının, Antalya 2’nci İdare Mahkemesi tarafından iptal edildiğini...
‘HASANKEYF sular altında kalmasın’ etkinliği kapsamında Batman Barosu’nun ev sahipliğinde, Ilısu Barajı’yla sular altında bırakılmak istenilen Hasankeyf’te bir araya gelen 17 kentin baro başkanlarının, tarihin yok edilmemesi için Ilısu Baraj Projesi’nden vazgeçme çağrısında bulunduklarını...
KİTAPLAR
ÖZDEMİR İnce ‘Ortak Akılsızlık Halleri’ (Tekin), Halit Çelikbudak ‘Pazar Yazıları-Denemeler’ (Kesit), Burak Artuner ‘Leman Hanım’ın Mavi Cadillac’ı’ (Mona), Sudi Kocaimamoğlu ‘Polonyalı Babaanne’ (Babil), Gencoy Sümer ‘Aile Sırrı’ (Herdem), Kurtcebe Turgul ‘Bence Katil Öldürdü’ (Mundi), Tülay Ferah ‘İstanbul Kadınları’ (Eksik Parça), Esra Pekin ‘Bir Katilin Tükenmez Kalemi’ (Sel), Emre Saraçoğlu ‘Radyoda Şarkımız Çalıyor’ (Doğan), Yelda Karataş ‘Hüznün Kısa Tarihi’ (Karakarga), Melih Uslu ‘Ege’yi Gör ve Yaşa’ (Mona), Melis Avcı/Bülent Avcı ‘Astropanda’ (Kırmızı Kedi)